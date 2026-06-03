На текущий момент представители торговой площадки Mindfactory и компании AMD официально не комментировали показатели стартовых продаж.

Немецкий аналитический портал 3DCenter опубликовал статистику первых дней продаж графического ускорителя AMD Radeon RX 9070 GRE у одного из крупнейших европейских розничных продавцов — Mindfactory. Согласно представленному отчету, в день релиза торговая площадка зафиксировала единичные продажи новинки, а в некоторые часы спрос со стороны покупателей отсутствовал полностью. Подобный старт стал одним из самых провальных для видеокарт среднего ценового сегмента текущего поколения в данном регионе.

Источник: wccftech.com

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На момент старта продаж в Германии цена на партнерские модификации Radeon RX 9070 GRE варьировалась в диапазоне от 559 до 599 евро, тогда как официальная рекомендованная розничная цена (MSRP) для американского рынка заявлена на уровне 549 долларов. Согласно аналитике, текущая стоимость GRE-версии оказалась выше розничных цен на старшую и более производительную модель Radeon RX 9070, которая уже продолжительное время доступна в магазинах со значительными скидками.

С технической точки зрения Radeon RX 9070 GRE базируется на графическом процессоре Navi 48 (архитектура RDNA 4), произведенном по 4-нм техпроцессу. Видеокарта получила урезанные характеристики по сравнению со стандартной версией: количество вычислительных блоков (CU) сокращено с 56 до 48 единиц, а объем видеопамяти стандарта GDDR6 уменьшен с 16 Гбайт до 12 Гбайт. Шина памяти сужена до 192 бит, что обеспечило пропускную способность на уровне 432 Гбайт/с. Ритейлер Mindfactory добавил в каталог cемь различных модификаций адаптера от вендоров, однако внутренний трекер продаж платформы так и не зафиксировал преодоления минимального порога проданных устройств.

Источник: 3dcenter.org

Компания AMD позиционирует Radeon RX 9070 GRE как оптимальное решение для гейминга в разрешении 1440p, делая акцент на встроенных ИИ-ускорителях и поддержке технологии масштабирования FSR 4. Тем не менее рыночные показатели демонстрируют, что без пересмотра ценового позиционирования видеокарта не выдерживает внутренней конкуренции в собственной линейке производителя. Официальных заявлений от представителей AMD относительно корректировки европейских цен на данный момент не поступало. Ожидается, что розничные сети будут вынуждены в ближайшее время самостоятельно регулировать стоимость новинки для стимуляции спроса и реализации складских запасов.