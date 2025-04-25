Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа

От завораживающих космических снимков до прорывных научных открытий - вспоминаем самые яркие события в истории «Хаббла».
[ ] для раздела Блоги
+
+

Космический телескоп «Хаббл». Источник: Getty Images/iStockphoto24 апреля 1990 года космический шаттл «Дискавери» вывел на орбиту автоматическую обсерваторию, которую сегодня знает каждый школьник. Речь идет, конечно же, о космическом телескопе «Хаббл» — совместном проекте НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). За 35 лет он успел сделать сотни потрясающих снимков космоса и перевернуть наше представление о Вселенной. В честь юбилея космического ветерана я собрал самые яркие открытия «Хаббла».

1. Обнаружил элементы ранней Вселенной (1992)

реклама



Спустя менее чем два года с запуска, спектрограф высокого разрешения Годдарда, установленный на телескопе Хаббл, отыскал следы бора на одной из древних звезд — HD 140283. Ей, по прикидкам, уже 14,5 миллиардов лет — почти ровесница самой Вселенной. Уже с самого начала своей работы «Хаббл» начал собирать улики о том, из чего состоял космос на заре времен. (Маленькая ремарка: в старых записях НАСА от 1992 года были небольшие неточности по возрасту и расстоянию до этой звезды; тогда были уверены в своих выводах, но наука не стоит на месте, и цифры позже уточнили.)

2. Засек гигантскую черную дыру в сердце галактики (1994)

Черные дыры и сегодня остаются загадкой, а пару десятилетий назад так вообще были почти мифическими объектами. Ученые спорили: а есть ли вообще эти гравитационные монстры в центрах активных галактик? И вот, в 1994-м камера «Хаббла» (WFPC2) сделала снимок центра галактики M87, что в 50 миллионах световых лет от нас. Там обнаружился объект массой в 3 миллиарда Солнц, но спрессованный в пространстве размером с нашу Солнечную систему. Чем не подтверждение теории относительности Эйнштейна, которой тогда минуло 80 лет?

реклама



Тот самый снимок черной дыры в центре M87, полученный «Хабблом». Фото: Холланд Форд (Институт исследований космического телескопа/Университет Джонса Хопкинса); Ричард Хармс (Корпорация прикладных исследований); Златан Цветанов, Артур Дэвидсен и Джерард Крисс (Университет Джонса Хопкинса); Ральф Болин и Джордж Хартиг (Институт исследований космического телескопа); Линда Дрессел и Аджай К. Кочар (Корпорация прикладных исследований, Лэндовер, Мэриленд); и Брюс Маргон (Университет Вашингтона, Сиэтл); НАСА.

3. Выявил следы органики в атмосфере далекой экзопланеты (2008)

В 2008-м «Хаббл» дал нам надежду однажды найти жизнь за пределами Солнечной системы. Его инфракрасная камера со спектрометром (NICMOS) долго «всматривалась» на планету HD189733b — газовый гигант размером с Юпитер в 63 световых годах от нас (созвездие Лисички). И обнаружила там метан и водяной пар — факт наличия органики. Однако на планете температура под +930 °C и жизнь вряд ли возможна.

4. Сделал канонический «портрет» Юпитера (2014)

реклама



Уже лет десять, как при слове «Юпитер» у многих в голове всплывает именно эта картинка. «Хаббл» сделал ее в 2014-м. НАСА тогда хотело узнать, что происходит с Большим Красным Пятном — гигантским ураганом на газовой планете. Оказалось, буря начала уменьшаться: ее диаметр составлял всего 16 500 км. А ведь 35 лет назад «Вояджеры» зафиксировали 23 300 км.

Фото: НАСА, ЕКА, A. Simon (Центр Годдарда), C.Go

5. Заметил фонтаны воды на Европе — спутнике Юпитера (2016)

Про подповерхностный океан Европы мы узнали еще от «Вояджеров». А вот ледяные гейзеры, или криовулканы, — это уже открытие Хаббла. В 2016-м НАСА объявило: телескоп увидел, как с поверхности Европы бьют мощные струи воды. Понятно, что бурить лед и брать пробы из океана — задача сложнейшая. А тут такой подарок: можно изучать состав воды, просто «поймав» в космосе эти выбросы. Этим, кстати, и займется зонд "Europa Clipper", полетевший к Юпитеру в октябре 2024-го.

реклама



6. Предоставил данные о существовании первого «экзоспутника» (2017)

«Хаббл» помог своему коллеге, телескопу «Кеплер», найти естественный спутник у планеты за пределами Солнечной системы. «Кеплер» первым уловил какие-то намеки на спутник у планеты Kepler 1625b (супер-Юпитер в 8200 световых годах от нас). А «Хаббл» нашел еще аргументы «за». Официального подтверждения у этой «экзолуны» (Kepler 1625b i) пока нет, но если она существует, то размером будет примерно с Нептун.

Как может выглядеть экзоспутник Kepler 1625b i на орбите Kepler 1625b. Иллюстрация: НАСА, ЕКА, L. Hustak (STScI)

7. Выследил черную дыру-одиночку (2022)

А могут ли черные дыры «гулять» по космосу сами по себе, без звезды-компаньона? Ученые долго ломали голову. И вот, наконец, нашли прямое доказательство. Наблюдения «Хаббла» (вместе с наземными телескопами) за объектом в 5150 световых годах показали: рядом с этой черной дырой нет никакой звезды, с которой она бы взаимодействовала. Обычно их и замечают по взаимодействию со звездой-соседкой. А такие одиночки долго прятались.

8. Проследил, как менялись «крылья» туманности Бабочка (2023)

С 2009 по 2020 год «Хаббл» не сводил глаз с туманности Бабочка (NGC 6302) — той самой, с почти симметричными «крыльями» из газа и пыли. Ученые, проанализировав эти снимки, увидели, как из центральной звезды (белого карлика) вырываются мощные струи раскаленного вещества. Эти струи, как резцом скульптора, постепенно меняют форму краев туманности.

Туманность Бабочка на снимке Хаббла 2020 года. Фото: НАСА, ЕКА, Joel Kastner (RIT)

9. Собрал супердетальный пазл галактики Андромеды (2025)

Андромеда (M31) — наша ближайшая крупная соседка, так что интерес к ней большой. И вот в январе 2025 года ученые показали результат десятилетней работы — невероятный снимок этой спиральной галактики разрешением 2,5 гигапикселя. Это просто гигантский объем данных. Этот снимок — настоящий подарок для всех, кто изучает Андромеду, он точно пригодится на долгие годы.

10. Заглянул в «звездные ясли» (2025)

Увидеть, где рождаются тысячи звезд — это же чистое волшебство. И снимок NGC 346 от «Хаббла» именно такой. Недавно, прошел месяц после публикации оригинала, ЕКА показало потрясающую картину «звездных яслей» в Малом Магеллановом Облаке (галактике-спутнике нашего Млечного Пути). Там, среди причудливых газопылевых «кружев», сияют как минимум 2500 совсем молоденьких звезд. В НАСА их красиво назвали «космическими скульпторами», которые своим светом и ветром «выдувают» вокруг себя пустоту в туманности.

Цветной снимок NGC 346 от «Хаббла». Фото: ЕКА, НАСА, A. Nota, P. Massey, E. Sabbi, C. Murray, M. Zamani


Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Telegram-канал @overclockers_news - обновлённый формат нашего канала. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

космос наса вселенная хаббл ека дискавери
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор процессорных кулеров Ocypus Delta A62 WH ARGB и Iota A62 BK
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Iota P1200
4
Обзор процессорного кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB
2
Обзор и тестирование блока питания Ocypus Delta P850
4
Обзор и тестирование комплекта оперативной памяти DDR5-8800 XPG Lancer CUDIMM RGB (AX5СU8800C4224G-BLACRSG) объемом 48 Гбайт
9
Построение самого компактного ПК или RTX 4090 в объеме 0.5 литра
16
Обзор ноутбука ASUS Zenbook A14 (UX3407R)
1
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG X870E Tomahawk WIFI
4
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG B860 Tomahawk WIFI
9
Ретроклокинг: VIA – третий игрок на Socket 370
47
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Санкт-Петербурге открылся крупнейший в России завод по производству металлорежущего инструмента
5
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
5
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
4
Российские ученые разрабатывают двигатели типа «электроспрей» на ионной жидкости для наноспутников
+
Casio представила часы MR-G Frogman MRG-BF1000RG для профессионального дайвинга
+
Не стало Алексея aka Traktor
17
CATL запустила серийное производство натрий-ионных аккумуляторов с запасом хода 300 миль
1
Minisforum представила ПК MS-A2 с процессором AMD Ryzen 9 9955HX
+
Разборка часов Garmin Fenix 8 Solar показала использование компонентов от предыдущего поколения
1
В Radeon RX 9070 XT обнаружили память Samsung GDDR6
7
MediaTek Dimensity 9300 был протестирован в AnTuTu и Geekbench
1
93% продавцов ожидают изменений в работе российских маркетплейсов
4
Nissan по итогам минувшего фискального года должна потерять рекордные $5,3 млрд
+
The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered на RTX 4060 выдаёт 30 FPS при 1080p на высоких настройках
7
Предчувствие кризиса вызвало рост спроса на старые процессоры Intel
2
Юрлица компании «Леста», управляющей «Миром танков» и «Миром кораблей», попали под арест
3
Фильм «Холоп 3» планируют выпустить в 2026 году
+
Intel анонсировала автомобильные SoC Frisco Lake и Grizzly Lake
+
Разборка Nintendo Switch 2 подтвердила использование чипсета Nvidia Tegra T239 и памяти SK Hynix
+
Для "ультранастроек" Oblivion Remastered вам понадобится Geforce RTX 4090
6

Популярные статьи

Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
52
Почему нет разницы между процессорами AMD и Intel, а геймерам нет смысла покупать дорогой камень
24
The Elder Scrolls IV Oblivion Remastered — восторг зумеров и растерянность ветеранов
29
ТОП-6 ошибок пользователей ноутбуков, которые могут привести к проблемам
13
Обзор и тестирование видеокарты nVidia GeForce GTS 250 Green 1Gb GDDR3 - флагман на пенсии
121
YouTube сообщил, что за 20 лет на платформу было загружено более 20 миллиардов видео
6
Реально ли платить криптой в российских магазинах - действительно рабочий и законный способ
+
Обновлён новый способ распространения ПО для Linux без репозиториев - Installer-SH v2.2
4
«Хабблу» 35 лет — вспоминаем 10 самых важных открытий космического телескопа
+

Сейчас обсуждают

cibershot
19:45
Xiaomi всегда будет тормозить , сраные китайцы лепят обновы где железо не тянет
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
Chihonya
19:44
тебя убогого подразнить))) крашит только твое очко моцьный ослик )
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:43
он только ослику может подставить, какая 5090))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Маэстро
19:43
ухахахха чё пришол?? драйвер крашнуло? ухахахах. иди иди гамай в :
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:41
ослик давно тебя баловал видно, что злой такой, клешни не отпали еще?)))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:40
умри, нищий куй с 3050))))))))))))))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Type
19:39
Ты думаешь кто то поверит что ты купил эту видеокарту?
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Chihonya
19:39
Ты дрыщ с 1650-ой))))
Почему Nvidia сейчас не выпускает видеокарты с 10 Гб памяти
Михаил Васильев
19:36
У меня K20 Pro, без провода уже не работает, аккумулятор сдох. Дождусь ли POCO F7 ?
Poco F7 выйдет в мае с аккумулятором на 7550 мАч и процессором Snapdragon 8s Gen 4
Anton Horin
19:35
7 апреля поставил
Представлены все устройства Xiaomi, Redmi и POCO, которые получат HyperOS 3 с Android 16
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем