Космический телескоп «Хаббл». Источник: Getty Images/iStockphoto24 апреля 1990 года космический шаттл «Дискавери» вывел на орбиту автоматическую обсерваторию, которую сегодня знает каждый школьник. Речь идет, конечно же, о космическом телескопе «Хаббл» — совместном проекте НАСА и Европейского космического агентства (ЕКА). За 35 лет он успел сделать сотни потрясающих снимков космоса и перевернуть наше представление о Вселенной. В честь юбилея космического ветерана я собрал самые яркие открытия «Хаббла».

1. Обнаружил элементы ранней Вселенной (1992)

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Спустя менее чем два года с запуска, спектрограф высокого разрешения Годдарда, установленный на телескопе Хаббл, отыскал следы бора на одной из древних звезд — HD 140283. Ей, по прикидкам, уже 14,5 миллиардов лет — почти ровесница самой Вселенной. Уже с самого начала своей работы «Хаббл» начал собирать улики о том, из чего состоял космос на заре времен. (Маленькая ремарка: в старых записях НАСА от 1992 года были небольшие неточности по возрасту и расстоянию до этой звезды; тогда были уверены в своих выводах, но наука не стоит на месте, и цифры позже уточнили.)

2. Засек гигантскую черную дыру в сердце галактики (1994)

Черные дыры и сегодня остаются загадкой, а пару десятилетий назад так вообще были почти мифическими объектами. Ученые спорили: а есть ли вообще эти гравитационные монстры в центрах активных галактик? И вот, в 1994-м камера «Хаббла» (WFPC2) сделала снимок центра галактики M87, что в 50 миллионах световых лет от нас. Там обнаружился объект массой в 3 миллиарда Солнц, но спрессованный в пространстве размером с нашу Солнечную систему. Чем не подтверждение теории относительности Эйнштейна, которой тогда минуло 80 лет?

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Тот самый снимок черной дыры в центре M87, полученный «Хабблом». Фото: Холланд Форд (Институт исследований космического телескопа/Университет Джонса Хопкинса); Ричард Хармс (Корпорация прикладных исследований); Златан Цветанов, Артур Дэвидсен и Джерард Крисс (Университет Джонса Хопкинса); Ральф Болин и Джордж Хартиг (Институт исследований космического телескопа); Линда Дрессел и Аджай К. Кочар (Корпорация прикладных исследований, Лэндовер, Мэриленд); и Брюс Маргон (Университет Вашингтона, Сиэтл); НАСА.

3. Выявил следы органики в атмосфере далекой экзопланеты (2008)

В 2008-м «Хаббл» дал нам надежду однажды найти жизнь за пределами Солнечной системы. Его инфракрасная камера со спектрометром (NICMOS) долго «всматривалась» на планету HD189733b — газовый гигант размером с Юпитер в 63 световых годах от нас (созвездие Лисички). И обнаружила там метан и водяной пар — факт наличия органики. Однако на планете температура под +930 °C и жизнь вряд ли возможна.

4. Сделал канонический «портрет» Юпитера (2014)

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Уже лет десять, как при слове «Юпитер» у многих в голове всплывает именно эта картинка. «Хаббл» сделал ее в 2014-м. НАСА тогда хотело узнать, что происходит с Большим Красным Пятном — гигантским ураганом на газовой планете. Оказалось, буря начала уменьшаться: ее диаметр составлял всего 16 500 км. А ведь 35 лет назад «Вояджеры» зафиксировали 23 300 км.

Фото: НАСА, ЕКА, A. Simon (Центр Годдарда), C.Go

5. Заметил фонтаны воды на Европе — спутнике Юпитера (2016)

Про подповерхностный океан Европы мы узнали еще от «Вояджеров». А вот ледяные гейзеры, или криовулканы, — это уже открытие Хаббла. В 2016-м НАСА объявило: телескоп увидел, как с поверхности Европы бьют мощные струи воды. Понятно, что бурить лед и брать пробы из океана — задача сложнейшая. А тут такой подарок: можно изучать состав воды, просто «поймав» в космосе эти выбросы. Этим, кстати, и займется зонд "Europa Clipper", полетевший к Юпитеру в октябре 2024-го.

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6. Предоставил данные о существовании первого «экзоспутника» (2017)

«Хаббл» помог своему коллеге, телескопу «Кеплер», найти естественный спутник у планеты за пределами Солнечной системы. «Кеплер» первым уловил какие-то намеки на спутник у планеты Kepler 1625b (супер-Юпитер в 8200 световых годах от нас). А «Хаббл» нашел еще аргументы «за». Официального подтверждения у этой «экзолуны» (Kepler 1625b i) пока нет, но если она существует, то размером будет примерно с Нептун.

Как может выглядеть экзоспутник Kepler 1625b i на орбите Kepler 1625b. Иллюстрация: НАСА, ЕКА, L. Hustak (STScI)

7. Выследил черную дыру-одиночку (2022)

А могут ли черные дыры «гулять» по космосу сами по себе, без звезды-компаньона? Ученые долго ломали голову. И вот, наконец, нашли прямое доказательство. Наблюдения «Хаббла» (вместе с наземными телескопами) за объектом в 5150 световых годах показали: рядом с этой черной дырой нет никакой звезды, с которой она бы взаимодействовала. Обычно их и замечают по взаимодействию со звездой-соседкой. А такие одиночки долго прятались.

8. Проследил, как менялись «крылья» туманности Бабочка (2023)

С 2009 по 2020 год «Хаббл» не сводил глаз с туманности Бабочка (NGC 6302) — той самой, с почти симметричными «крыльями» из газа и пыли. Ученые, проанализировав эти снимки, увидели, как из центральной звезды (белого карлика) вырываются мощные струи раскаленного вещества. Эти струи, как резцом скульптора, постепенно меняют форму краев туманности.

Туманность Бабочка на снимке Хаббла 2020 года. Фото: НАСА, ЕКА, Joel Kastner (RIT)

9. Собрал супердетальный пазл галактики Андромеды (2025)

Андромеда (M31) — наша ближайшая крупная соседка, так что интерес к ней большой. И вот в январе 2025 года ученые показали результат десятилетней работы — невероятный снимок этой спиральной галактики разрешением 2,5 гигапикселя. Это просто гигантский объем данных. Этот снимок — настоящий подарок для всех, кто изучает Андромеду, он точно пригодится на долгие годы.

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10. Заглянул в «звездные ясли» (2025)

Увидеть, где рождаются тысячи звезд — это же чистое волшебство. И снимок NGC 346 от «Хаббла» именно такой. Недавно, прошел месяц после публикации оригинала, ЕКА показало потрясающую картину «звездных яслей» в Малом Магеллановом Облаке (галактике-спутнике нашего Млечного Пути). Там, среди причудливых газопылевых «кружев», сияют как минимум 2500 совсем молоденьких звезд. В НАСА их красиво назвали «космическими скульпторами», которые своим светом и ветром «выдувают» вокруг себя пустоту в туманности.

Цветной снимок NGC 346 от «Хаббла». Фото: ЕКА, НАСА, A. Nota, P. Massey, E. Sabbi, C. Murray, M. Zamani



