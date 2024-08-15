Кратер Джезеро "вероятно, когда-то был водной, пригодной для жизни средой", говорится в исследовании, проведенном на основе данных марсохода Perseverance.

Недавнее исследование, проведенное учеными Массачусетского технологического института (MIT), открыло новую главу в поисках следов жизни на Марсе. Анализ образцов, добытых марсоходом Perseverance в кратере Джезеро, предоставил убедительные доказательства существования древней водной среды на Красной планете.

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Кратер Джезеро, диаметр которого составляет 45 километров, давно является ключевым объектом исследований. Геобиологи MIT обнаружили, что породы, собранные в этом регионе, несут явные признаки формирования водной среды. Эти находки существенно укрепляют гипотезу о том, что Марс в прошлом мог быть пригодным для жизни.

В рамках миссии «Фронтальный веер» марсоход Perseverance извлек семь осадочных образцов из различных участков кратера. Используя комплекс высокотехнологичных инструментов, включая широкоугольную камеру, топографический датчик WATSON и набор приборов для химического анализа, ученые смогли детально изучить состав и структуру пород.

Результаты анализа превзошли ожидания исследователей. Все семь образцов содержали минералы, образование которых возможно только в присутствии воды. Более того, большинство пород несли признаки отложения водными потоками. Это открытие предоставляет неопровержимые доказательства существования активной гидросферы на древнем Марсе.

Особый интерес представляют обнаруженные карбонатные и сульфатные минералы. Карбонаты, известные на Земле как основа коралловых рифов, способны сохранять микробные окаменелости. Сульфаты, формирующиеся в высокосоленой среде, могли бы законсервировать органические остатки, подобно природному консерванту.

Слева: семь кернов, полученных марсоходом Perseverance в кратере Джезеро. Справа: карта кратера Джезеро с указанием мест, где был получен каждый керн.

Профессор Таня Босак, возглавившая это исследование, подчеркнула значимость этих находок: "Мы не можем точно определить продолжительность водной активности, но ее было достаточно для формирования масштабных осадочных отложений. На данный момент это ключевое свидетельство того, что на Марсе существовали условия, потенциально пригодные для зарождения жизни".

Параллельно с этим исследованием ученые из Калифорнии проанализировали данные посадочного модуля InSight и пришли к выводу о возможном наличии значительных запасов жидкой воды в средних слоях марсианской коры. Данная гипотеза основана на измерениях гравитации и сейсмической активности планеты.

Современные марсианские исследования следуют двухэтапной проверке: сначала необходимо подтвердить наличие условий, пригодных для жизни, а затем искать непосредственные признаки ее существования. Новые открытия существенно продвигают нас в реализации первого этапа, создавая прочный фундамент для дальнейших поисков.

Эти революционные находки не только расширяют наше понимание геологической истории Марса, но и открывают новые перспективы в поиске следов древней жизни за пределами Земли. Каждый новый образец, каждое новое исследование приближает нас к разгадке одной из величайших тайн Солнечной системы: были ли мы когда-либо одни во Вселенной?