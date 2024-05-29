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Всё о новых мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ROG NUC - с картинками и большими буквами

В новой линейке мини-пк ASUS NUC найдутся высокопроизводительные модели как для геймеров, так и для бизнеса и творческих людей.
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Персональные компьютеры малого форм-фактора или мини-ПК стали особо популярными во многих компаниях и даже среди нетребовательных домашних пользователей. Они обеспечивают все функциональные возможности современного полноценного ПК, хотя и имеют миниатюрный портативный форм-фактор, подходящий практически для любого пользователя. Существует распространенное заблуждение, что мини-ПК, который может поместиться на ладони, не может обеспечить такую же производительность и возможности, как полноразмерный настольный компьютер или ноутбук. Это правило определённо не относится к ASUS NUC, которые демонстрируют повышенную  до 70% производительность по сравнению с предыдущим поколением.

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Обладая достаточной мощностью для работы с любыми задачами - от легких рабочих нагрузок до творческих приложений, самых современных компьютерных игр и даже задач с искусственным интеллектом, новые мини-ПК ASUS NUC ещё долгое время будут актуальными на компьютерном рынке. Новая линейка мини-ПК ASUS достаточно обширная: есть модели для бизнеса, творческих личностей и любителей компьютерных игр. ASUS NUC 14 Pro поддерживает процессор Intel Core Ultra 7 с поддержкой искусственного интеллекта и со встроенным нейронным процессором (NPU), а также графикой Arc Graphics. Для тех, кто хочет получить максимум производительности, следующая модель в линейке - ASUS NUC 14 Pro+ оснащена флагманским процессором Intel Core Ultra 9.

Мощный ROG NUC сочетает в себе футуристическую эстетику и передовое аппаратное обеспечение для компьютерных геймеров и творческих личностей, объединяя мощный процессор Intel Core Ultra с мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070. Но это еще не все - ASUS NUC 13 Rugged с безвентиляторным дизайном отличается устойчивостью к пыли, ударам, вибрациям и прочим неблагоприятным условиям. Последняя модель ASUS NUC создана для стабильной работы в экстремальных условиях.

Мировой уровень и первоклассные функции

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Мини-ПК ASUS NUC рассчитаны на длительный срок службы благодаря высококачественным комплектующим, которые прошли для стресс-тестирование и смогут обеспечить круглосуточную работу без выходных. Кроме того, вы можете быть спокойны за свою безопасность благодаря круглосуточной поддержке компании и сервису, а также политике поддержки каналов сбыта, которая включает в себя программу ASUS Corporate Stable Model (CSM). Большинство устройств ASUS NUC имеют трехлетнюю гарантию, а для бизнеса доступна кастомизация и конфигурирование на уровне системы. Компания ASUS применила весь свой многолетний опыт, накопленный за 35 лет при разработке компонентов для ПК, в своей линейке мини-ПК и NUC, и это действительно заметно.

ASUS сделала доступ к компонентам простым и удобным для системных инженеров и для тех, кто любит модифицировать оборудование. ASUS NUC 14 Pro имеет первый в мире корпус объемом менее 0,5 л, не требующее использования инструментов, конструкция которого значительно сокращает время установки, обновления и обслуживания.

Что касается аппаратного обеспечения, новейшая линейка ASUS NUC включает в себя быструю оперативную память DDR5, Wi-Fi 6E, 2,5 Гбит Ethernet, USB, Thunderbolt, HDMI 2.1 и Bluetooth-ключ.

Мощь линейки Intel Core Ultra и Intel vPro Enterprise для работы искусственного интеллекта

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Серия Intel Core Ultra представляет собой крупнейший за последние 40 лет архитектурный сдвиг клиентских процессоров благодаря своей дезагрегированной конструкции. Это означает, что процессоры Cure Ultra, представленные в линейке ASUS NUC, включают в себя отдельные плитки, которые более эффективно справляются с разными задачами.

Вычислительная "плитка" представляет собой то, что мы обычно называем центральным процессором, а отдельная плитка SoC имеет встроенный NPU (нейропроцессорный блок) Intel и ИИ-движок, поддержку Wi-Fi 6E, разрешение 8K HDR и современное кодирование/декодирование видео AV1. Также имеется плитка ввода-вывода (IO) для поддержки новейших технологий Thunderbolt и PCIe, а также выделенная графическая плитка, включающая Arc Graphics - достаточно мощная для поддержки аппаратно-ускоренной трассировки лучей.

Передовые процессоры Intel Core Ultra: начиная от процессора Intel Core Ultra 7 в ASUS NUC 14 Pro до Intel Core Ultra 9 в ASUS NUC 14 Pro+ и ROG NUC, обеспечили огромный прирост производительности в новом поколении мини-ПК.

Благодаря интегрированному центральному процессору, графическому процессору и NPU (блоку нейронных процессов) новейшие мини-ПК ASUS NUC готовы обеспечить высокую производительность искусственного интеллекта. Интеллектуальная поддержка Intel AI Boost и платформы Intel vPro Enterprise обеспечат оптимизацию для сотен приложений и инструментов с искусственным интеллектом, начиная от безопасности и обнаружения угроз с помощью искусственного интеллекта и заканчивая творческими, аналитическими и инструментами для совместной работы.

Познакомьтесь с мини-пк ASUS NUC 14 Pro и ASUS NUC 14 Pro+

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Мини-ПК ASUS NUC 14 Pro - недорогие, надежные, легко настраиваемые и не доставляющие хлопот в обслуживании и установке. ASUS NUC 14 Pro идеально подходит для бизнеса, коммерческих приложений и личного использования. Модели ASUS NUC 14 Pro доступны в виде полноценного мини-ПК с процессором до Intel Core Ultra 7 155H или в виде комплекта для сборки с процессором до Intel Core Ultra 7 165H.

Производитель позволяет вам выбирать, настраивать и устанавливать оперативную память и накопитель информации, сохраняя при этом все порты и функции полноценного мини-ПК. А для тех, кто хочет установить 2,5-дюймовый SATA-накопитель, существует вариант корпуса с увеличенной высотой, включающий специальное крепление.

      ASUS NUC 14 Pro Kit

Стильный ASUS NUC 14 Pro+ — универсальный, мощный и компактный мини-ПК. Благодаря процессору Intel Core Ultra 9 185H и встроенной графике Arc Graphics ASUS NUC 14 Pro+ легко справляется с широким спектром задач и рабочих нагрузок — от редактирования видео до рендеринга и даже компьютерных игр. Как и ASUS NUC 14 Pro, модель ASUS NUC 14 Pro+ доступна как полноценный мини-ПК или комплекта для самостоятельной сборки с возможностью установки оперативной памяти и накопителей по вашему выбору.

    ASUS NUC 14 Pro+ Kit

Знакомьтесь - ROG NUC

Благодаря вертикальной ориентации и прочному футуристическому профилю с объемом 2,5 л, ROG NUC является стильным и компактным мини-ПК, который также может использоваться в качестве мощной игровой платформы и решения для тех, кто ищет что-то для решения сложных задач по созданию контента и генеративного искусственного интеллекта.

Флагманский процессор Intel Core Ultra 9 185H дополнен мощным мобильным графическим процессором NVIDIA GeForce RTX 4070. Вместе они обеспечивают более чем достаточную мощность для запуска новейших игр на ПК, таких как Horizon Forbidden West и Alan Wake II, с включенными трассировкой лучей, DLSS, Frame Generation и другими передовыми технологиями. Добавьте сюда Intel Killer Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, множество других портов и отличные тепловые характеристики; ROG NUC сочетает в себе все преимущества полноценного игрового ПК в компактном форм-факторе.

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