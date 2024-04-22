Благодаря огромному выбору комплектующих и их последующей тонкой настройке, персональные компьютеры имеют неоспоримое преимущество перед игровыми консолями. Запустив игру, вы обнаружите, что большинство разработчиков предлагают множество настроек для оптимизации графики и повышения производительности игры. Но вы можете пойти еще дальше (перейдя прямо к исходному коду), чтобы настроить по своему усмотрению видеокарту или даже разогнать ее для достижения максимальной частоты кадров (FPS).

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Выжать максимум из своей системы – естественное желание, а благодаря утилите ASUS GPU Tweak III разгон стал намного проще, чем когда-либо.

Графический процессор, который является сердцем видеокарты подобен "двигателю", который приводит в движение компьютерные игры, поэтому своевременное обновление драйверов и максимальное использование его возможностей всегда принесет наибольшую прибавку к производительности. То есть вы получите больше FPS или кадров в секунду. Если вам нужен надёжный, мощный и простой в использовании инструмент для улучшения игрового процесса на ПК, то предлагаю вам обратить внимание на ASUS GPU Tweak III. В этом руководстве вы найдете простые и понятные шаги по разгону вашей видеокарты, а также пояснения различных доступных настроек и технологий.

Мы также рассмотрим более продвинутые функции GPU Tweak III, возможности настройки и отличные средства мониторинга аппаратного обеспечения. Но для начала небольшое введение.

Что такое ASUS GPU Tweak III?

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ASUS GPU Tweak III — это универсальный инструмент для мониторинга, настройки и разгона видеокарты, который позволит максимально повысить производительность в 3D-играх. Оно предоставляет полный контроль почти над всеми параметрами видеокарты, такими как питание (включая напряжение), частота ядра и памяти, а также скорость вращения вентиляторов. Инструменты мониторинга в реальном времени отображают актуальную информацию обо всем, начиная с температуры графического процессора и заканчивая объемом используемой памяти и данными о рендеринге, такими как время кадра. Мониторинг доступен в отдельном окне, через внутриигровое OSD (экранный дисплей/оверлей) или в режиме синхронизации на мобильном устройстве.

Данный инструмент подойдет как для начинающих, так и для профессиональных пользователей, и оптимизирован для бесперебойной работы со всеми видеокартами, а не только с линейкой видеокарт ASUS NVIDIA GeForce RTX и Radeon RX (включая модели линеек ROG Strix, Dual и TUF Gaming). Независимо от марки или модели, GPU Tweak III предоставит доступ к режимам «OC» и «Бесшумный» одним щелчком мыши, а также позволит пользователю самостоятельно углубиться в различные настройки, чтобы создавать и делиться своими собственными профилями видеокарты для отдельных игр или приложений.

Мощный инструмент "OC Scanner" предоставляет возможность проанализировать вашу видеокарту, чтобы подобрать оптимальные настройки разгона. GPU Tweak III также поддерживает несколько языков и позволяет настраивать внешний вид каждого элемента интерфейса.

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Наконец, встроенный интерфейс GPU-Z предоставляет подробную информацию о текущих характеристиках вашей видеокарты и настройках разгона.

Что представляет собой разгон видеокарты?

Разгон видеокарты (или графического процессора) по своей сути заключается в ее ускорении за счет повышения тактовых частот ядра и памяти. Разгон также включает в себя настройку мощности и напряжения видеокарты наряду со скоростью вращения вентилятора для максимизации производительности. Это тонкая настройка, зависящая от возможностей установленной видеокарты, ее системы охлаждения и общего энергопотребления. Каждая видеокарта уникальна, к примеру модели ROG Strix или TUF Gaming от ASUS отлично подходят для разгона благодаря высококачественным компонентам, мощной системе питания и эффективному охлаждению.

Что нужно для разгона видеокарты

Любую видеокарту можно разогнать, и все, что для этого требуется - программа для оверклокинга, в данном случае GPU Tweak III, любой инструмент для тестирования производительности (бенчмарк) и возможность отслеживать производительности в режиме реального времени.

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Инструмент разгона GPU Tweak III: для операционной системы Windows можно загрузить непосредственно на сайте ASUS. Выберите «Последняя версия» в разделе «Стабильные версии», после чего начнется загрузка архива установочного файла. Разархивируйте файл, запустите «GPU Tweak III Install.exe» и следуйте инструкциям на экране для завершения установки (после завершения установки вам потребуется перезагрузить компьютер).

Инструменты оценки производительности (бенчмаркинг): для тестирования видеокарт доступно множество инструментов оценки производительности (бенчмарков). Вы можете использовать встроенные бенчмарки в некоторых играх (таких как Cyberpunk 2077, F1 23 и Call of Duty: Modern Warfare II) или специализированные синтетические тесты, например, 3DMark TimeSpy, Unigine Superposition или FurMark. Цель состоит в том, чтобы запустить и повторно запустить один и тот же тест/последовательность для измерения производительности и стабильности. Для последнего рекомендуется использовать синтетический инструмент тестирования.

Средства мониторинга оборудования: GPU-Z — отличный способ проверить тактовую частоту, напряжение и характеристики графического процессора, например, скорость памяти, чтобы убедиться, что любые настройки разгона, измененные вручную или автоматически, были применены. Помимо встроенного инструмента GPU-Z, GPU Tweak III имеет надежный набор инструментов для мониторинга статистики, который можно запустить одним щелчком мыши в любой момент. Это обеспечивает мониторинг в реальном времени для проверки производительности (в кадрах в секунду), температуры графического процессора, чтобы увидеть разницу в разгоне, а также ряд других статистических данных.

Легкий разгон «в один клик»

GPU Tweak III обеспечивает легкий разгон. Он позволяет мгновенно переключаться между тремя режимами разгона видеокарты с помощью трех настроек одним щелчком мыши.

Режим по умолчанию: возвращает тактовые частоты графического процессора, целевые уровни энергопотребления и кривые вентиляторов к заводским настройкам видеокарты. Нажмите "Режим по умолчанию" в любой момент, чтобы вернуться к стандартным настройкам.

Режим OC: быстрый разгон одним щелчком мыши. Режим OC незначительно увеличивает тактовую частоту графического процессора и целевой уровень энергопотребления для безопасного увеличения производительности. Для GeForce RTX 4070 SUPER "Режим OC" увеличивает эталонную тактовую частоту графического процессора с 2475 МГц до 2495 МГц, одновременно увеличивая целевую мощность до 110 % (чтобы видеокарта могла потреблять на 10% больше энергии, если необходимо).

Тихий режим: этот режим снижает тактовую частоту и мощность, поэтому ваша видеокарта работает холоднее и тише, не оказывая существенного влияния на производительность. Для GeForce RTX 4070 SUPER «Тихий режим» снижает тактовую частоту до 2455 МГц, а целевую мощность — до 90%.

Используйте «OC Scanner», чтобы максимизировать потенциал вашей видеокарты

OC Scanner в утилите GPU Tweak III — это мощный инструмент, который автоматически оптимизирует тактовую частоту для вашей конкретной видеокарты, и этот процесс может занять несколько минут. Он использует алгоритм разгона NVIDIA для поиска стабильных частот и уровней напряжения, а GPU Tweak III сохраняет настройки в виде отдельного профиля настройки. Вы также можете запустить OC Scanner после внесения настроек в целевые значения температуры, мощности, памяти и напряжения.

Инструменты мониторинга оборудования

GPU Tweak III включает в себя мощные и полностью настраиваемые инструменты мониторинга оборудования с тремя основными режимами. Line View (линейный вид) отображает каждый показатель видеокарты со значениями в реальном времени справа от графиков. Column View (столбцовый вид) – это более компактная версия, в которой в каждой строке отображается несколько статистических данных, поэтому вы можете видеть больше данных одновременно. Mobile View (мобильный вид) предоставляет вам QR-код, который вы можете сканировать с помощью телефона или планшета, чтобы мгновенно открыть страницу браузера со всеми данными.

GPU Tweak III позволяет отслеживать следующие статистические данные и экспортировать журналы для анализа или справки: тактовая частота графического процессора (МГц), напряжение графического процессора (мВ), скорость вращения вентилятора (об/мин), тактовая частота памяти (МГц), температура графического процессора, состояние целевого энергопотребления, процент использования графического процессора (%), скорость вентилятора (%), использование памяти (МБ), номинальная общая мощность и время кадра (мс). Хорошая новость заключается в том, что для каждого режима вы можете упорядочить статистику и выбрать, что отображать и мониторить.

Эта статистика, а также такие параметры, как частота кадров в секунду (FPS) и текущее разрешение экрана, могут отображаться на экране, когда используется видеокарта. У вас есть полный контроль над настройками экранного меню GPU Tweak III, как и над всем остальным. Этот оверлей полностью настраивается по шрифтам, цветам и положению на экране.

Ручной и расширенный разгон видеокарты

Главный интерфейс GPU Tweak III прост и понятен. В верхней части дисплея вы можете отслеживать наиболее ценные статистические данные в режиме реального времени: температуру графического процессора, тактовую частоту, мощность (в %), скорость вращения вентилятора (в % и для каждого вентилятора) и тактовую частоту памяти. Все это относится к настройкам видеокарты, которые вы можете настроить. Как и в случае со всеми элементами GPU Tweak III, вы можете настроить то, что здесь отображается, выбрав значок «Настройки».

Прежде чем начать, запустите тест видеокарты, например 3DMark TimeSpy или Unigine Superposition, в стресс-тесте/непрерывном режиме на несколько минут, чтобы убедиться, что ваша видеокарта работает на 100% мощности и что температура не приближается к максимальной. Для видеокарт GeForce RTX это 83 градуса. Контролируйте нагрузку видеокарты и температуру с помощью экранного меню GPU Tweak III. На этом этапе обратите внимание на средний и максимальный FPS вашей видеокарты в качестве базового уровня для разгона.

Разгон видеокарты - это процесс небольших корректировок, проверки стабильности для исключения проблем и мониторинга производительности для оценки эффективности. В GPU Tweak III это достигается путём выбора "Пользовательского режима" и выполнения следующих шагов.

Настройка мощности

Увеличьте целевую мощность до 110%, чтобы обеспечить максимальное энергопотребление при разгоне для поддержания более высоких тактовых частот и производительности.

Повышение тактовой частоты GPU

Немного увеличьте тактовую частоту графического процессора. Нажмите «Применить», а затем «Сохранить».

Откройте встроенный дисплей GPU-Z и убедитесь, что для параметра «Boost» в разделе «Частота графического процессора» установлено выбранное вами число.

Запустите бенчмарк видеокарты, например 3DMark TimeSpy или Unigine Superposition, в стресс-тесте/непрерывном режиме с наложением GPU Tweak III, чтобы отслеживать производительность и стабильность.

Если все выглядит стабильно (производительность, температура и тактовые частоты в норме), повторите эти шаги для дальнейшего повышения производительности (необязательно). Если вы новичок в разгоне, увеличивайте частоту на 10 МГц за раз и повторяйте шаги до достижения прироста в 50 МГц.

Тактовая частота памяти

Немного увеличьте частоту памяти. Нажмите «Применить», а затем «Сохранить».

Снова запустите бенчмарк видеокарты, например 3DMark TimeSpy или Unigine Heaven, в стресс-тесте/непрерывном режиме с наложением GPU Tweak III, чтобы отслеживать производительность и стабильность.

Если все выглядит хорошо, от производительности до температуры и тактовой частоты, повторите эти шаги для повышения производительности (необязательно). Если вы новичок в разгоне, увеличьте частоту на 10 МГц и повторяйте шаги, пока не достигнете 50 МГц.

Настройки вентилятора

По умолчанию в GPU Tweak III для отдельных настроек вентилятора установлено значение «Авто», но если вы чувствуете, что ваша видеокарта нагревается немного сильнее, чем хотелось бы, вы можете вручную настроить обороты вентилятора, чтобы усилить охлаждение. Температуру GPU определяет скорость вентилятора (%), и вы можете изменить эти настройки на удобном графике. Более агрессивная кривая вентилятора увеличивает скорость вращения вентилятора при более низких температурах.

Использование VF Tuner для максимизации производительности

Настройщик напряжения-частоты или VF Tuner в GPU Tweak III находится под ползунком тактовой частоты ускорения GPU. При нажатии на него открывается новое окно, в котором отображается график на основе настроек графического процессора по умолчанию, настроек OC Scanner или текущего профиля.

Здесь вы можете точно настроить производительность, увеличивая и сглаживая кривую в различных точках. Повторный запуск тестов является ключом к обеспечению стабильности любых изменений, которые вы здесь вносите. VF Tuner также можно использовать для андервольтинга, который предполагает снижение частоты и уровня напряжения графического процессора. Это может привести к созданию более эффективной видеокарты, которая будет работать холоднее и тише, сохраняя при этом энергию.

Инструмент VF Tuner GPU Tweak III также создает точки сохранения. Он позволяет быстро восстановить предыдущие стабильные настройки, что важно для достижения дополнительной производительности без возникновения артефактов отображения или зависания системы.

Настройка и обмен профилями в GPU Tweak III

Сохранить и настроить профиль OSD в GPU Tweak III очень просто. В разделе «Режим пользователя» вы можете создавать новые пользовательские режимы и профили, а также настройки экспорта и импорта. При экспорте настроек вы можете выбрать, какой режим сохранить во внешний файл, а затем поделиться им между системами и своими друзьями. Импортировать очень просто: выберите файл настройки и убедитесь, что он соответствует вашей видеокарте.

Одной из самых мощных функций GPU Tweak III является опция Connect. Она сканирует ваш компьютер на наличие игр и исполняемых файлов приложений и позволяет вам вручную выбрать профиль разгона, который включится при следующем запуске. Это отличный способ переключаться между режимами разгона для визуально тяжелых игр, таких как Cyberpunk 2077 и Alan Wake II, и более тихими режимами, когда вы не играете или играете в простую игру, такую как Vampire Survivors, которая не требует большого количества ресурсов видеокарты.

Отличительной особенностью GPU Tweak III является возможность по умолчанию переводить видеокарту в бесшумный режим и переключаться между различными режимами разгона во время игры путем настройки профилей.