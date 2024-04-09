Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются

Появление полупроводников можно без сомнения назвать одним их главных событий XX века. Микросхемы и транзисторы можно найти почти в любом устройстве сложнее вентилятора, но скоро они столкнутся с пределом своих физических возможностей и производителям придется что-то с этим делать.
[ ] для раздела Блоги
+
+

реклама

Всем хорошо известно, что полупроводники лежат в основе большинства электронных устройств, но задумывались ли вы когда-нибудь о том, как они работают? В этой статье мы выясним, что такое полупроводники; как они работают, чем отличаются полупроводники N-типа от P-типа; из чего сделаны полупроводники и как они создаются; а также где они используются и в чем их польза. В заключение мы вкратце коснемся закона Мура и того, что произойдет, когда производство полупроводников достигнет пределов, установленных законами физики.

реклама



Что такое полупроводник? 

Полупроводник - это материал или вещество, которое проводит электричество только при определенных условиях. Некоторые элементы таблицы Менделеева, такие как углерод, кремний и германий, являются внутренними (чистыми) полупроводниками из-за количества электронов в их внешних электронных оболочках. Для сравнения, внешние (нечистые) полупроводники представляют собой композиционные материалы, созданные путем обработки или введения в собственные полупроводники других элементов из таблицы Менделеева (подробнее об этом поговорим ниже).

Проводник, полупроводник, изолятор

реклама



В периодической таблице Менделеева полупроводники (также известные как металлоиды) расположены вдоль диагональной линии между проводниками и изоляторами (диэлектриками). Благородные газы, такие как гелий и неон, являются плохими проводниками электричества, поэтому мы называем их электрическими изоляторами. Медь и другие металлы являются проводниками, которые позволяют электронам свободно перемещаться по материалу. Переходные металлы в свою очередь являются отличными проводниками тепла. Но если вы нагреете медный провод, он станет менее проводящим и будет вести себя скорее как электрический изолятор. Нагревание полупроводников, наоборот, делает их более проводящими.

Полупроводники также характеризуются своим поведением по отношению к электричеству, ведь для выполнения своих функций они требуют электрической энергии. При подключении к источнику напряжения полупроводник будет передавать энергию при определенных условиях, но если вы измените условия, то количество энергии, проходящее через полупроводник, также изменится. Без электроэнергии даже самый современный полупроводник останется всего лишь красивым камнем.

Из чего состоят полупроводники?

реклама



Принцип работы полупроводников зависит от материалов, из которых они изготовлены. В основе многих полупроводников лежит кремний, в кристаллическую решетку которого внедрены атомы других элементов (таких как фосфор или бор, которые сами по себе также являются полупроводниками), а этот процесс, называется "легированием". Выбор легирующей примеси определяет, какими свойствами будет обладать готовый полупроводник. 

Существует огромное количество экзотических полупроводниковых материалов, почти столько же, сколько и проектов по материаловедению, использующих эти материалы. Однако в современном производстве доминируют два основных типа полупроводников: N-типа и P-типа. 

Полупроводники N-типа и P-типа

Как и углерод, кремний имеет четыре электрона в своей внешней электронной оболочке, что позволяет ему формировать четыре соединения. В полупроводниках N-типа используются легирующие атомы из элементов V группы с пятью и более электронами в валентной оболочке. Чаще всего в промышленности используется широкодоступный фосфор. “Лишний” электрон от каждого легирующего атома действует как отрицательный заряд, поэтому полупроводники этого типа называются отрицательными или N-типа.

реклама



В полупроводниках P-типа, в отличие от них, используется легирующий элемент из III группы периодической таблицы (например, бор, индий или галлий). Эти элементы имеют только три электрона в своей валентной оболочке, поэтому там, где полупроводники N-типа легированы донорами электронов, в полупроводниках P-типа используются примеси, которые действуют как акцепторы электронов. 

Бор встраивается в кристаллическую решетку подобно атомам кремния, но поскольку у бора всего три электрона, на месте электрона образуется своего рода дыра. Отсутствие отрицательного заряда является своего рода положительным зарядом, поэтому такие полупроводники называются полупроводниками P-типа.

Когда полупроводник содержит материалы N-типа и P-типа, он называется комплементарным металлооксидным полупроводником (КМОП или CMOS).

Как производятся полупроводники?

Жизненный цикл многих полупроводников начинается с массивных цилиндрических монокристаллических кремниевых слитков, называемых булями. Эти слитки формируются путём погружения затравочного кристалла в чистый расплавленный кремний. Внешние полупроводники (те, в которых используются легирующие примеси) также можно создавать путем осаждения из паровой фазы внутри электромагнитного поля. Выращивание этих гигантских кристаллов занимает много часов.

Макроснимок кремниевой пластины.

Затем були разрезают на тонкие пластины-подложки толщиной всего в несколько миллиметров, которые шлифуются и полируются до безупречного зеркального блеска. После этого на них методом фотолитографии с использованием интенсивного света наносятся функциональные рисунки (такие как резисторы, транзисторы и конденсаторы). Результат называется интегральной микросхемой.

На многих пластинах (подложках) содержится множество копий одного типа интегральной схемы, которые затем разрезают и упаковывают по отдельности.

Процессор AMD Ryzen также является полупроводником.


Поскольку интегральные схемы тонкие и хрупкие, их часто помещают в корпус из пластика или металла, который затем соединяется с печатной платой с помощью металлических проводов. Такую форму "корпусирования" применяют в поверхностно-монтируемых компонентах для производителей (SMT), а также для потребительских компьютерных чипов, таких как процессоры компаний Intel и AMD. Однако в суперкомпьютерах используют процессоры, сделанные из целой пластины, для обеспечения огромной пропускной способности при очень низкой задержке.

Как работают полупроводники?

При подаче напряжения на материал, такой как полупроводник, отрицательная сторона напряжения отталкивает электроны (поскольку схожие заряды отталкиваются), а положительная сторона притягивает электроны к себе. При движении электронов в одном направлении создает электрический ток. Колебания в потоке электронов могут использоваться для кодирования данных, таких как аналоговые показания датчиков или двоичный код.

Полупроводниковое устройство, управляемое колебаниями электрического поля, называется полевым транзистором или FET. Термин "КМОП" часто относится именно к слоистой физической структуре таких устройств, как металлооксид-полупроводниковые полевые транзисторы, или МОП-транзисторы. МОП-транзисторы имеют металлический электрод затвора поверх оксидного изолятора, который сам прикреплен к пластинке полупроводникового материала. Благодаря синергии материалов N-типа и P-типа, логические системы на основе КМОП часто более энергоэффективны, чем чисто NMOS- или PMOS-логика.

Что такое "Запрещенная зона" или Bandgap?

Работа полупроводников основана на квантовых эффектах, таких как запрещенные зоны, поэтому нам придется немного обсудить квантовую механику - здесь мы постараемся использовать максимально простой язык.

Сначала немного предыстории. Электроны не ведут себя как объекты на макроуровне; во многом игнорируя законы кинематики Ньютона. Вместо этого они следуют законам квантовой механики, описывающим вероятность их нахождения в различных точках пространства. «Одинаковые заряды отталкиваются» — это также правило, определяющее места, которые электроны выбирают для размещения вокруг своих атомов-хозяев. Притянутые к положительно заряженному ядру электромагнитными силами, электроны все же стремятся равномерно распределиться в трехмерном пространстве, что ведет к образованию замысловатых рисунков распределения, похожих на крошечные чернильные пятна Роршаха.

Квантовая механика не может предсказать точное местоположение частицы в пространстве, а лишь вероятность её обнаружения в различных местах. Более яркие области соответствуют более высокой вероятности нахождения электрона.

Все электроны, слабо связанные с одним ядром атома, образуют зону проводимости. Поглощая энергию в форме фонона (тепла) или фотона (света), электроны могут получить достаточно энергии, чтобы перепрыгнуть в зону проводимости. Ширина запрещенной зоны — это разность энергий между самым высоким энергетическим уровнем или «верхом» валентной зоны (то есть энергией, заключенной в электроне с самой высокой энергией, который не отскакивает от валентной оболочки) и нижней границей зоны проводимости.

Изоляторы имеют широкую запрещенную зону, которую электронам трудно пересечь, не поглотив много энергии, если они вообще способны ее преодолеть. В отличие от них, проводники имеют узкую или вовсе отсутствующую запрещённую зону. Полупроводники иногда рассматриваются как изоляторы с узкой запрещённой зоной.

Для визуального объяснения различий между полупроводниками N-типа и P-типа, включая четкое визуальное объяснение запрещенной зоны, посмотрите следующее видео, начиная примерно с четвертой минуты:


Поскольку ширина запрещённой зоны измеряется энергией, её выражают в электронвольтах (эВ).


Для чего используются полупроводники?

В большинстве электронных устройств используются полупроводники, собранные в транзисторы и интегральные схемы. Благодаря своей способности передавать электричество (но только при определённых условиях), полупроводники могут выступать в качестве датчиков, излучателей или их комбинированной формы - транзистора. На данный момент существует слишком много областей применения, чтобы их перечислять, но вот три наиболее важных, каждая из которых по-своему демонстрирует ключевые свойства полупроводника.

Солнечные батареи

Элементы солнечных панелей используют полупроводники для получения возобновляемой энергии Солнца. В солнечной панели слой полупроводникового материала поглощает энергию Солнца в виде фотонов и излучает ее в виде электронов, создавая электрический ток.

Эффективность солнечных панелей значительно выросла за последние 20 лет благодаря таким разработкам, как наложение слоев различных полупроводников, каждый из которых имеет свою собственную запрещенную зону, чтобы улавливать как можно более широкий диапазон солнечной энергии.

Светоизлучающие диоды (LED)


Светодиоды — ещё одна область применения полупроводников, зависящая от ширины запрещённой зоны, но для светодиодов ширина запрещённой зоны играет как функциональную, так и эстетическую роль. Когда частица или материал поглощает энергию, она переходит в возбужденное состояние. Высвобождение энергии, эквивалентной ширине запрещенной зоны, возвращает ее в предыдущее состояние.

В тот момент, когда частица "расслабляется", она испускает фотон вместо электрона. Каждый фотон имеет свою длину волны, соответствующую цвету. Точная настройка полупроводниковых устройств с использованием этого эффекта позволяет получить широкий диапазон цветов: от низкоэнергетического и длинноволнового (инфракрасного) через видимый спектр до высокоэнергетического ультрафиолетового диапазона. Однако по мере уменьшения длины волны становится всё труднее преодолеть инженерные проблемы, возникающие из-за того, что компоненты становятся всё меньше.

Транзисторы

Возможно, наиболее важным применением полупроводниковых материалов являются транзисторы, которые обеспечивают работу вычислительной техники и радиосвязи. Транзисторы — это электронные компоненты устройства, которые могут работать как переключатели или усилители. Обычно транзисторы имеют как минимум три контакта, а часто и четыре, как, например, в обычном МОП-транзисторе. Электрическое напряжение или ток, подаваемый на одну пару клемм, контролирует выходной ток через другую пару. Один из способов понять принцип работы транзисторов - это сравнить их с садовым шлангом с перегибом. Положительный заряд транзистора действует подобно распрямлению шланга, позволяя протекать потоку электронов.

Поскольку транзисторы полезны в качестве "переключателей", они также играют роль логических вентилей — физических структур, кодирующих булевую логику. Центральные и графические процессоры, лежащие в основе ноутбуков и ПК, опираются на полупроводники с "выгравированными" логическими схемами, способными передавать данные без движущихся частей.

Закон Мура и пределы масштабирования полупроводников

С эпохи ламповых вычислений программное обеспечение стало невероятно сложным. Устройства, необходимые для быстрой обработки данных, в большинстве случаев соответствуют этой сложности как по своей внутренней логической структуре, так и в абсолютном размере элементов интегральной схемы. Каждый новый улучшенный технологический узел позволяет заводам и литейным предприятиям реализовать больше функций в одном чипе. В настоящее время миллиарды невидимых невооруженным глазом транзисторов занимают площадь одного транзистора образца 1950-х годов. Со временем интегральные схемы становились меньше, быстрее и эффективнее - но всему есть предел.


По мере уменьшения размера элемента уменьшается и количество энергии, необходимой для активации каждого отдельного транзистора. Длины волн света, которые могут "выгравировать" эти крошечные узоры на пластине, также становятся меньше, поэтому для гравировки требуется свет более высокой энергии. В то же время, по мере того как микросхемы становятся все более плотными, чипу приходится прилагать больше усилий для отвода тепла. Совокупность этих явлений часто называют законом Мура (хотя сам Мур больше ориентировался на физический размер транзисторов, а частотные и тепловые/электрические свойства уменьшающихся схем описывались масштабированием Деннарда). При этом, по мере приближения размеров к ширине одного атома, все заметнее начинали проявляться квантовые эффекты вроде туннелирования электронов, вызывающие ошибки при производстве и в работе конечного продукта.

Новые технологии

Упершись в физические ограничения, полупроводниковые компании вынуждены были исследовать разные стратегии выжимания максимума производительности из следующего технологического процесса. Возможно, нам вообще не понадобятся схемы, которые работают на частоте 10 гигагерц, если мы сможем получить пропускную способность другими способами, кроме сырой скорости. Чипам не обязательно достигать внутренней температуры, приближающейся к температуре поверхности Солнца.

Также проводники не обязательно должны были иметь толщину в один атом. Если производителям чипов не удается впихнуть еще один транзистор на квадратный миллиметр в свой чип нового поколения, возможно, пришло время искать новые типы полупроводниковых материалов. Еще один многообещающий вариант - "трехмерный" форм-фактор, когда функциональные слои укладываются друг на друга, как пласты в осадочных породах. Некоторые ученые предлагают еще более футуристический вариант - объемные кристаллические полупроводники, которые можно заметить в фантастических фильмах. Мы считаем, что будущее за новыми материалами и трехмерной компоновкой микросхем, а не за бесконечной миниатюризацией чипов.

реклама

Оценитe материал
рейтинг: 1.0 из 5
голосов: 1
Добавить в закладки

Теги

amd intel nvidia полупроводники полупроводниковая промышленность
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование модульного блока питания MSI MAG A850GL PCIE5
4
Обзор и тестирование процессорного кулера APNX AP1-V
10
Обзор и тестирование материнской платы MSI Z790 Gaming Plus WIFI
4
Обзор и тестирование смартфона Honor X9b 5G
4
Обзор и тестирование SSD-накопителя NVMe PCIe 5.0 M.2 MSI Spatium M570 PRO Frozr объемом 2 ТБ
16
Обзор и тестирование мини-ПК Geekom A7
16
Обзор продукции Streamplify: выбор продвинутого блогера
7
Обзор игровой мыши MSI Clutch GM51 Lightweight Wireless с ковриком MSI Agility GD22 Gleam Edition
5
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Beam
12
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Falcon
9
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Результаты разработки гиперзвукового оружия используются в железнодорожной сети Китая
4
Зеленский запросил у Запада 25 систем ЗРК "Patriot" общей стоимостью в $200 млрд
4
БМПТ "Терминатор" на СВО испытала снаряды с управляемым подрывом для борьбы с дронами
1
В России сильно подорожали видеокарты – цены ушли вверх до 40%, а виноваты майнеры и Китай
11
Новые iPad Pro, iPad Air и новые аксессуары появятся во второй неделе мая
+
Обзорщик заказал китайские наушники со встроенным дисплеем, созданные согласно патенту Apple
2
В МАГАТЭ признали атаку Запорожской атомной электростанции
2
Военно-морской флот Китая становится крупнейшим на планете
4
В сети появились характеристики процессоров AMD на архитектуре Zen 5
1
"Арктик СПГ-2" лишится одной линии
+
Google экспериментирует с нижней панелью в своих приложениях
1
Безопасный для человека дальний ультрафиолет снижает концентрацию любых вирусов на 99,8%
4
Российский IT-сектор растет темпами, вдвое превышающими мировые
2
46 смартфонов Xiaomi не получат новую ОС и завершат свой жизненный цикл в 2024 году
+
Официально объявлена ​​дата запуска и дизайн смартфона Oppo A3 Pro
+
Цены на видеокарты в России выросли в полтора раза из-за увеличения спроса
7
Xiaomi представила компактную зарядку мощностью 120 Вт, которую можно носить в кармане
3
Опубликовано изображение со сравнением размеров Snapdragon 8s Gen 3 и Snapdragon 8 Gen 3
1
Космические силы США приступили к финансированию разработки космических заправщиков
+
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
8

Популярные статьи

iPhone 16: новости, цена, дата выхода и многое другое
10
5 неактуальных процессоров AMD и Intel в российской рознице, которые не стоит покупать в апреле 2024
32
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
91
Быстрая и надежная сборка игрового компьютера на AMD — экономим с умом в погоне за FPS
20
Итоги гоночного уик-энда 6-7 апреля
+
Что на самом деле происходит с ценами на видеокарты в магазинах РФ, и почему паниковать не стоит
52
ОДАБ-1500 показала свою эффективность, а на подходе уже ОДАБ-3000
20
Израиль научился перенацеливать иранские дроны Shahed-136, грозит ли опасность нашим "Гераням"
8
Американский эксперт рассказал о российском супертанке Т-95, который Россия никогда не выпускала
15
Разбор и ремонт кулера для ПК Iceberg Thermal IceGALE Xtra 120mm методом проб и ошибок
29

Сейчас обсуждают

Red Red
10:39
ну вот а пиздел что сигригацией не занимается, ты же сказал что уходишь, иди уже пиздабол....
8 видеокарт от AMD, которые предлагают больше FPS за меньшую цену, чем модели от Nvidia
OgoGoLog
10:38
Ты лучше на Украине порассказывай чем провокации для вас обычно заканчиваются. Крымский мост, Белгород. И дай им чёткий ответ на вопрос "А нас за шо?"
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
Даниил Лавкрафт
10:37
Автхор, ты вообще понимаешь о чём пишешь? Следующая твоя новость - "Вася Пупкин использовал Potplayer в качестве плеера для воспроизведения видео"?
Энтузиаст использовал Apple Vision Pro в качестве консоли для игры в Call of Duty
Константин Богданов
10:36
Каким надо быть убогим чтобы гуглить такое 🤣. Зачем?
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
ultrafx
10:35
Чтобы "проверять результаты известного ресурса", нужно как минимум четко следовать их методике, включая рабочие частоты, версию игры и версию драйвера. Так уж и быть, я опущу здесь все прочие нюансы, ...
Тестирование 7900 ХТХ в играх с рейтрейсингом
Сергей Ащев
10:35
Как хорошо, что послал в порно-сексо-эротическое путешествие ин тел и куртку.
В Корее геймеры массово возвращают процессоры Intel Core i9 13-го и 14-го поколения
Serezhka
10:35
Автор - родственник местных обоссанцев?
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
Константин Богданов
10:32
На то оно и массовое что могут развернуть в любом месте и в любое время. И конечно же первым делом дадут рекламу в интернете. 55 км это фронтовой малый дрон. Более интересны модели с дальностью полёт...
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
unhurtable
10:31
Ты реально такой идиот что не в силах гугл-карты посмотреть?
Украина начала массовое производство беспилотника Backfire K1 собственной разработки
nonses84
10:31
За такую цену уже проще взять ксиаоми 14, там и то аппарат по ярче будет и на лучшем проце.
Motorola готовит флагман Edge 50 Pro для Европы по конкурентной цене 699 евро
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем