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Fantoci
Microsoft: технология CASO может повысить FPS в игровых ноутбуках на 16%
И самое приятное то, что она уже интегрирована в Windows 11.

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Пользователи, которые играют на так называемых "гибридных" ноутбуках с интегрированным и дискретным графическим процессором, теперь могут воспользоваться технологией, которую Microsoft добавила в DirectX под названием Cross Adapter Scan-Out (CASO). Эта технология была добавлена в Windows 11 с самого первого релиза, но компания только сейчас начала рассказывать о ней. В блоге разработчиков компании появилась новая статья, где описываются все преимущества технологии CASO для игр, которые заключаются в повышении частоты кадров на 16% и снижении задержки отображения на 27%.

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Разработчики рассказали о взаимодействии двух графических подсистем в современных игровых ноутбуках. По данным Microsoft, в гибридных системах интегрированный графический чип (iGPU) подключен к дисплею ноутбука и отвечает за отправку кадров на него. Пользователь может выставить в настройках так, чтобы дискретный графический процессор (dGPU) подключался к интегрированному графическому чипу и выполнял рендеринг игр. Раньше проблема была в том, что ему приходилось передавать эти кадры в «общий ресурс», к которому может получить доступ интегрированный графический чип, чтобы затем отобразить их на дисплее. Microsoft заявила, что в целом такая схема обеспечивала хороший баланс энергоэффективности и производительности: дискретный графический процессор выполнял тяжелую работу, а интегрированный графический чип управлял дисплеем и выполнял основные вычислительные задачи.

И Nvidia, и AMD уже имеют решение этой проблемы, но воспользоваться новой технологией можно только на Windows 11. Источник: Nvidia

Проблема в том, что для этого требуются две копии каждого сгенерированного кадра: одна для dGPU и одна для этого "общего ресурса". Такой подход повышает эффективность, но ограничивает потенциальную производительность дискретного графического процессора. Nvidia и AMD разработали обходной путь с помощью технологии аппаратного мультиплексирования (MUX), которая позволяет каждому графическому процессору независимо обрабатывать соответствующие рабочие нагрузки, переключая на лету, какой графический процессор подключится к дисплею. Nvidia назвала ее Optimus, а AMD — Smart Access. Однако не все ноутбуки имеют мультиплексор, поэтому решение Microsoft будет более востребовано.

Именно здесь в игру вступает технология Microsoft Cross Adaptor Scan-Out (CASO), поскольку для нее требуется только одна копия визуализированных кадров, отправляемая непосредственно на дисплей. Согласно тестам Microsoft, она увеличивает частоту кадров в секунду, уменьшает задержку отображения и уменьшает количество сбоев, когда система перестает работать, до 45% Самое приятное то, что это, по сути, бесплатное обновление, поскольку оно уже есть в Windows 11, но поддерживается не всеми устройствами (пока).

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Microsoft утверждает, что для работы этой технологии нет никаких требований к dGPU, поскольку она будет включена по умолчанию на поддерживаемых системах. На гибридных ноутбуках с графическими процессорами от компании AMD, CASO будет поддерживаться начиная с моделей с Radeon 6000-й серии, которые относятся к предыдущему поколению. Nvidia заявила, что она работает на всех своих текущих мобильных графических процессорах с использованием драйвера r515 или новее, а Intel сообщила, что она поддерживается на графике Xe с системами Core 11-го поколения или новее.

#microsoft #windows 11 #игровые ноутбуки #fps #directx #cross adaptor scan-out #multiplexing technology
Источник: videocardz.com
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