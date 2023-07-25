Те, кто не заходил в свои учетные записи Ubisoft более четырех лет, теперь рискуют потерять все свои игры.

Если вы какое-то время не заходили в свою учетную запись Ubisoft, то стоит сделать это как можно скорее. Разработчик и издатель игр, по-видимому, регулярно проверяет свои пользовательские журналы и удаляет неактивные учетные записи, лишая их при этом доступа к приобретенным играм.

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Пользователь Твиттера @PC_enjoyer в среду поделился скриншотом электронной почты, в котором прослеживается новая политика Ubisoft. Французская компания сообщила ему, что он давно не заходил на свою учетную запись, поэтому они временно заблокировали ее и если он не вернется в течении месяца, то учетка будет заблокирована навсегда согласно новым правилам. В письме также сообщается, что если он хочет сохранить свою учетную запись, то может просто нажать кнопку в нижней части письма.

Любой интернет-пользователь, хоть немного разбирающийся в кибербезопасности, вероятно, с подозрением отнесется к такому электронному письму. В конце концов, любое электронное письмо, которое угрожает отрицательным исходом и предлагает ссылку на помощь, является основным фишинговым материалом. Неясно, щелкнул ли @PC_enjoyer подозрительную ссылку, но Ubisoft быстро вмешалась в ситуацию, чтобы внести ясность. Пользователи, получившие электронное письмо, действительно могли предотвратить закрытие учетной записи, щелкнув прилагаемую ссылку, и, если они уже испытывали трудности со входом в свою учетную запись, они могли создать заявку в службу поддержки Ubisoft.

Судя по всему, что Ubisoft не рассылала пользователям никаких сообщений о своей новой политике неактивных учетных записей. (Если политика была включена в последнее обновление "Условий использования Ubisoft", как следует из уведомления по электронной почте, то пользователи, скорее всего, проигнорировали ее.) Теперь учетные записи, которые оставались неактивными в течение четырех или более лет, находятся под угрозой удаления, согласно пояснительной записке, прикрепленной к твиту @PC_enjoyer. Когда учетные записи удаляются, пользователи больше не могут получить доступ к компьютерным играм, связанным с этими учетными записями, даже если они купили эти игры напрямую у разработчика.

Удаление учетных записей после определенного периода бездействия не просто неприятная новость для пострадавших, но и еще одна угроза для права собственности на видеоигры и их ценности. С ростом популярности стриминга и цифровых загрузок, среди геймеров растут опасения по поводу будущего владения медиаконтентом. Если у вас есть игровой картридж или компакт-диск, вы можете играть в эту игру, когда захотите; если же цифровой файл или ключ на нее поступают из электронного магазина или другого онлайнового интерфейса, игра по-прежнему находится в руках издателя. Вот почему закрытие Nintendo Wii U и 3DS eShop в начале этого года было таким болезненным; когда эти магазины исчезли, исчезло и около 1000 цифровых игр.

Ubisoft начала терять свою популярность среди геймеров из-за таких действий. Недавно компанию обвинили в использовании искусственного интеллекта для имитации голоса популярного актера в игре Assassin's Creed Syndicate. Возможно, французская компания надеется, что ее новая инновационная футболка, которая позволяет ощутить каждый удар во время игры Assassin's Creed, исправит эту ситуацию.