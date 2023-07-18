Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Fantoci За пост начислено вознаграждение
Инновационная футболка позволит ощутить каждый удар по верхней части тела в Assassin’s Creed
Ubisoft и OWO заявляют, что эта футболка позволит вам почувствовать укусы пчел, ранения снарядами и даже свободное падение.

реклама

Наверное многие из нас во время прохождения Assassin's Creed мечтали, хотя бы ненадолго переместиться во времена наемных убийц. Независимо от того, происходит ли действие в Древней Греции, Лондоне XIX века или в одном из других мест действия франшизы - в игре очень много экшена, который не ощущаешь в полной мере, удобно устроившись на диване. Ubisoft стремится решить этот недостаток с помощью рубашки с тактильной обратной связью, которая поможет игрокам ощутить удары во время сражения, ощутить падение во время паркура и другие действия во время прохождения последней игры Assassin's Creed.

реклама

Для производства специальной футболки Ubisoft заключила партнерство с компанией OWO, специализирующейся на разработке тактильных игр. Эластичный материал из лайкры скрывает тактильные точки обратной связи на 10 участках тела, включая живот, грудь, спину и верхние части рук. На веб-сайте OWO говорится, что они позволяют игрокам испытать более 30 ощущений, включая выстрелы (с выходными отверстиями или без них), укусы пчел, отдачу пулемета, ветер, быструю езду и то, что компания называет "странными ощущениями". (Также игрок почувствует кровотечение и свободное падение; неизвестно, как OWO создает эти ощущения, поскольку и то, и другое происходит относительно без ударов, а рубашка закрывает только верхнюю часть тела.) Игроки, не желающие испытывать определенные ощущения, могут воспользоваться приложением My OWO, чтобы вычеркнуть их или настроить интенсивность каждого ощущения. 

Приложение My OWO позволит игрокам настраивать тактильные ощущения..

Рубашка, которая весит менее 600 граммов и выпускается в девяти размерах, будет представлена на рынке с выходом игры Assassin’s Creed Mirage. Те, кто купит футболку, получат бесплатную копию игры для Xbox Series X, PlayStation 5 или ПК, а также кабель USB-C, необходимый для подзарядки инновационной футболки (компания обещает восемь часов автономной работы футболки). После того как игрок насладится всеми ударами и падениями, которые происходят в Багдаде, он просто расстегнет футболку, отключит ее по Bluetooth и уберет в прилагаемый чехол. 

Напомню, что Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября, но компания OWO пока не сообщила о сроках доступности своей рубашки. Мы также не располагаем информацией о ценах. Если черные тактильные футболки в количестве 2000 экземпляров продавались по 499 евро за рубашку, то версия Mirage — с дизайном и цветовой гаммой, вдохновленными сеттингом игры — будет стоить гораздо дороже.

рекомендации
RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13600K за 30 тр в Регарде
Вакансия: Автор новостей широкого профиля

По статистике большинство геймеров отключают дрожание, которое присуще большинству игровых контроллеров, поэтому компании все чаще ищут новые способы сделать игры и приложения виртуальной реальности более захватывающими. В прошлом году компания HaptX Inc. из Сиэтла анонсировала пару перчаток с тактильной обратной связью для метавселенной, для работы которых требовался специальный рюкзак, стоимостью 495 долларов. (И это после покупки перчаток за 5495 долларов.) Sony пошла немного другим путем, запатентовав контроллер PlayStation с изменением температуры. По мере того как потребители (или корпорации, считающие, что они знают, чего хотят потребители) будут уставать от обычного игрового оборудования, в магазинах будут появляться новые развлекательные гаджеты.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#ubisoft #assassin&#x27;s creed #owo
Источник: aroged.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Забаненный 80 раз игрок Rainbow Six Siege избежал тюремного заключения
Разработчики подробно объяснили суть новой Assassin's Creed Mirage: игра про стелс и грацию
Ubisoft готовит сразу несколько крупных игр по Assassin's Creed, в том числе ремейк Black Flag
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командир ЧВК «Вагнер» Лотос: МО РФ оставило высоты севернее Клещеевки, а ВСУ взяли Артёмовск в клещи
137
В Минобороны РФ рассказали, кто возьмёт на себя содержания тысяч бойцов ЧВК «Вагнер» в Беларуси
4
Американский генерал верит в то, что танки M1 Abrams помогут изменить расклад для Украины на поле боя
5
СМИ Венгрии: Юные украинцы предпочитают не выходить из дома, опасаясь принудительной мобилизации
13
Циклопические масштабы производства дронов-камикадзе «Ланцет» засветились в российских СМИ
35
В сети распространяются новые мемы с фотографией Пригожина в майке на кровати в палатке
3
В Белом доме исключили отправку американской армии на Украину
+
Производитель «Ланцетов» уже выпускает следующее поколение данного дрона-камикадзе
9
Индия рассматривает возможность поставок РФ гиперзвуковой крылатой ракеты BrahMos
12
Сальдо: для восстановления Каховской ГЭС потребуется около 200 млрд рублей и два года
1
Майнеры на видеокартах уходят с проекта Kaspa - расчетная окупаемость 4090 равна 17 лет
6
Бойцы ЧВК «Вагнер» покинули секретную тренировочную базу в посёлке Молькино под Краснодаром
+
МО РФ отчиталось о пресечении атаки ВСУ по объектам в Крыму и Севастополе
+
Американский советник считает, что китайские ограничения на экспорт металлов ударят по самой КНР
3
Видеокарта Intel Arc A770 смогла сравняться по производительности с RTX 3070 Ti в одной из игр
5
Intel обходит AMD на розничном рынке процессоров в Южной Корее, но преимущество не слишком велико
2
В администрации Байдена заявили о будущем Украины в НАТО без обсуждения
4
Новым флагманом Северного флота станет тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Нахимов"
5
Немецкие инструкторы рекомендовали ВСУ просто объезжать минные поля стороной
5
В сети появились кадры боя с воздушными и надводными беспилотниками ВСУ в бухте Севастополя
5

Популярные статьи

Украина получила шведские танки Stridsvagn 122, ставшие улучшенной модификацией Leopard 2
74
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
41
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
30
В бригаду «Азов» вернулся её командир Денис Прокопенко, получив недоверие от личного состава
7
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
7
Итоги гоночного уик-энда 15-16 июля
+
Очень краткое тестирование в игре Amnesia: The Bunker
2
Учёные исследовали тайну нейтронных звёзд с помощью необычного земного аналога
2
Снятые с вооружения тайваньские ЗРК Hawk отправляются на Украину — Warzone
4
Большое тестирование процессоров Intel под Socket 370
15

Сейчас обсуждают

Джон Ренбо
15:09
Banished вообще не понятная, люди неуправляемые, говоришь стройте они стоят, говоришь идите не идут. Меня и на 5 минут не хватило. Авторам игры привет.
8 экономических и градостроительных стратегий на ПК, в которые можно играть бесконечно. Часть 2
REY_B_
15:08
Да как бы у Украины давно трагедия за трагедией. И всё они сами себе устраивают. А гимн типа "вот сгинет Россия, как снег на солнце, тогда и заживём", всё никак не срабатывает.
СМИ: Киев несет большие потери из-за отсутствия навыков общевойсковых операций у ВСУ
daimos
15:07
Ну хоть не мертвую...
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
daimos
15:07
Ну, блин, а я так надеялся, что раскроют тему экосексуалов - там цветочки, деревья, вода, жучки
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
REY_B_
15:06
Всё равно они ничего не поймут. Русские - от природы идеалисты. И танки такие же - всего много, и впихнуто в маленький объём. Как бы "гордые бриты" не пыжились, у них всё равно выйдет всё тот же "Челл...
СМИ: подбитые российские танки изучат в научной лаборатории в Британии
Псье Миздюкович
15:06
не знаю кто она такая, но мне кажется это плохой человек. похожа на дрёхдырого πидора, и, похоже, неспроста
У Блиновской арестовали более ста миллионов рублей на 50 счетах
Psevdos Тронов
15:05
Есть AM5, зачем сборка на АМ4?
Как собрать максимально выгодный игровой компьютер в июле 2023 года за 76870 рублей
Victor Konovalov
15:05
Это еще не доказано. Если человек будет убивать всех на своём пути - то он останется совершенно один на планете.
Как употребление домашнего молока может сильно навредить вашему здоровью
Александр Олейников
15:04
Зоофилию пропогандируют?
В Baldur's Gate 3 будет 17 000 вариантов концовок, а в игре появится романтическая линия с гризли
Alex Barneo
15:02
У меня все пошло не так((( включенный SAM замедлил FPS более чем в 2 раза.
Включаем AMD Smart Access Memory - пара халявных FPS в играх
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем