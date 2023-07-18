Ubisoft и OWO заявляют, что эта футболка позволит вам почувствовать укусы пчел, ранения снарядами и даже свободное падение.

Наверное многие из нас во время прохождения Assassin's Creed мечтали, хотя бы ненадолго переместиться во времена наемных убийц. Независимо от того, происходит ли действие в Древней Греции, Лондоне XIX века или в одном из других мест действия франшизы - в игре очень много экшена, который не ощущаешь в полной мере, удобно устроившись на диване. Ubisoft стремится решить этот недостаток с помощью рубашки с тактильной обратной связью, которая поможет игрокам ощутить удары во время сражения, ощутить падение во время паркура и другие действия во время прохождения последней игры Assassin's Creed.

реклама

Для производства специальной футболки Ubisoft заключила партнерство с компанией OWO, специализирующейся на разработке тактильных игр. Эластичный материал из лайкры скрывает тактильные точки обратной связи на 10 участках тела, включая живот, грудь, спину и верхние части рук. На веб-сайте OWO говорится, что они позволяют игрокам испытать более 30 ощущений, включая выстрелы (с выходными отверстиями или без них), укусы пчел, отдачу пулемета, ветер, быструю езду и то, что компания называет "странными ощущениями". (Также игрок почувствует кровотечение и свободное падение; неизвестно, как OWO создает эти ощущения, поскольку и то, и другое происходит относительно без ударов, а рубашка закрывает только верхнюю часть тела.) Игроки, не желающие испытывать определенные ощущения, могут воспользоваться приложением My OWO, чтобы вычеркнуть их или настроить интенсивность каждого ощущения.

Приложение My OWO позволит игрокам настраивать тактильные ощущения..

Рубашка, которая весит менее 600 граммов и выпускается в девяти размерах, будет представлена на рынке с выходом игры Assassin’s Creed Mirage. Те, кто купит футболку, получат бесплатную копию игры для Xbox Series X, PlayStation 5 или ПК, а также кабель USB-C, необходимый для подзарядки инновационной футболки (компания обещает восемь часов автономной работы футболки). После того как игрок насладится всеми ударами и падениями, которые происходят в Багдаде, он просто расстегнет футболку, отключит ее по Bluetooth и уберет в прилагаемый чехол.

Напомню, что Assassin's Creed Mirage выходит 12 октября, но компания OWO пока не сообщила о сроках доступности своей рубашки. Мы также не располагаем информацией о ценах. Если черные тактильные футболки в количестве 2000 экземпляров продавались по 499 евро за рубашку, то версия Mirage — с дизайном и цветовой гаммой, вдохновленными сеттингом игры — будет стоить гораздо дороже.

рекомендации RTX 4080 Gigabyte Gaming дешево в Регарде RTX 3070 за 40тр c началом 4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 13600K за 30 тр в Регарде Вакансия: Автор новостей широкого профиля

По статистике большинство геймеров отключают дрожание, которое присуще большинству игровых контроллеров, поэтому компании все чаще ищут новые способы сделать игры и приложения виртуальной реальности более захватывающими. В прошлом году компания HaptX Inc. из Сиэтла анонсировала пару перчаток с тактильной обратной связью для метавселенной, для работы которых требовался специальный рюкзак, стоимостью 495 долларов. (И это после покупки перчаток за 5495 долларов.) Sony пошла немного другим путем, запатентовав контроллер PlayStation с изменением температуры. По мере того как потребители (или корпорации, считающие, что они знают, чего хотят потребители) будут уставать от обычного игрового оборудования, в магазинах будут появляться новые развлекательные гаджеты.