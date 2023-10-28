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Нейросеть RoomGPT: придумываем новую планировку для своей комнаты

Обозреваемая нейросеть позволяет пользователям создавать разные планировки помещений без особых усилий.
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Сегодня речь пойдет о довольно забавной нейросети, которая позволяет пересмотреть планировку различных комнат в помещении – RoomGPT. Она условно-бесплатная, на английском языке. Для использования требуется вход с аккаунта Google. Мобильное приложение на сегодняшний день не разработано. Изображение на превью создано с помощью RoomGPT.

Как пользоваться нейросетью

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Чтобы сделать новую планировку в своей комнате, нужно будет сфотографировать помещение, при этом желательно охватить все его пространство, чтобы результат был лучше. После чего переходим на сайт нейросети по ссылке (саму ссылку оставлю в конце статьи).

На главной странице нажимаем на надпись “Redesign your room” и загружаем фото своей комнаты. Комнату можно выбрать любую, не только спальню. Я использовала фото спальни, сгенерированное при помощи Fusion Brain. Заходим на сайт через аккаунт в Google. Другие способы входа, к сожалению, на данный момент не предусмотрены. После того, как мы вошли, нам изначально предоставляют 3 бесплатных кредита, чтобы попробовать нейросеть в работе. Количество ваших кредитов отражается в правом верхнем углу экрана.

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На следующей странице мы загружаем фото при помощи кнопки “Upload an image”, после чего выбираем тип комнаты (спальня, кухня, гостиная и так далее) и выбираем стиль. На выбор предлагаются совершенно разные стили. Одновременно можно выбрать до 4 стилей из 9. 

После того, как мы выбрали нужные параметры, нажимаем на “Render designs” и ждем, когда закончится обработка. Она обычно занимает всего минуту от силы. 

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Ниже вы можете видеть то, что было у меня до и что получилось после. Я выбрала современный стиль.

Сама планировка очень красивая, но меня смутило то, что окно переместилось в другую часть комнаты. Возможно, здесь просто другой угол, но я склоняюсь к тому, что это скорее косяк самой нейросети. Она в большей степени заменяет одни предметы другими, совершенно новыми.

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Я попробовала еще раз, и на этот раз взяла другую комнату, а стиль выбрала “Винтаж”. Вот “до” и “после”:

Окно на месте, как и шторы с картиной. Соответствует ли это винтажному стилю утверждать не берусь, но ковер явно напоминает нечто из старины. Источник освещения в том же месте, только теперь это красивая люстра. Сама комната мне понравилась, выглядит гармонично.

Выводы

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К сожалению, к этому моменту у меня закончились кредиты, так что показать больше примеров я не смогу. Что касается RoomGPT, скажу, что это довольно интересная нейросеть, с помощью которой можно посмотреть на комнаты в своем доме или квартире новым, свежим взглядом. Возможно, она даже будет полезна тем, кто не знает, какой дизайн лучше всего подойдет для помещений. Нейросеть также может оказаться полезной в случае, если вы затеяли ремонт и хотите подобрать примерное визуальное изображение того, каким будет помещение после ремонта. К сожалению, сайт сильно ограничен в использовании, бесплатно можно менять изображения всего три раза, после чего придется оформлять подписку. Также использовать нейросеть могут только те, у кого есть аккаунт Google. Но его создание бесплатное и не занимает много времени, так что это не такая большая проблема. Сайт на английском, но разобраться в нем несложно. Результаты иногда ничем не напоминают об исходном фото, как будто это совершенно новая комната, что я тоже отнесла бы скорее к ошибкам. Перспективы у нейросети, на мой взгляд, хорошие. Возможно, в будущем она станет профессиональным инструментом для дизайнеров. На данный момент нейросеть сыровата: не хватает подробной информации про стили и некоторых подсказок касательно описания мебели, чтобы ее можно было приобрести в будущем.  По итогу оцениваю RoomGPT на 6/10. 

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