Face Swapper - нейросеть, которая позволяет бесплатно заменять лица на фотографиях. Никаких особых знаний и навыков для этого не требуется. Сам сайт на английском языке, но интерфейс интуитивно понятный. Регистрация не требуется, можно сразу приступить к работе. Обработка одного изображения занимает до нескольких минут.

Процесс создания

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Распишу подробнее все этапы работы с нейросетью. Переходим по ссылке на официальный сайт (оставлю её в конце). После перехода мы попадаем (см. на скриншот ниже).

Если вы хотите выбрать другое изображение, нажимаете на значок “+”.

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Загружаем оба изображения.

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Я сгенерировала обе картинки при помощи нейросети Fusion Brain. Вы можете загрузить свои изображения, либо выбрать что-то из предложенных на самом сайте. С помощью ползунка можно изменить пол с мужского на женский.

Стрелка указывает на изображение, которое будет заменено.

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Если вы перепутали картинки местами, нажимаем “Switch Face”.

Кликаем на кнопку “Swap Face Now”.

Получаем готовое изображение. Можно сравнить его с предыдущим, нажав на кнопку “глазка”.

Если все устраивает, нажимаем “Download the Result”.

Изображение, которое получилось у меня:

Результат меня не сильно впечатлил. На первый взгляд изменений почти нет, веснушки пропали.

Сам процесс обработки занял 1 минуту и 40 секунд.

Вторая попытка для наглядности.

В этот раз результат получился более заметным, но выглядит неестественно. На нижней челюсти осталась странная мазня.

Обработка картинки на этот раз заняла приблизительно 40 секунд.

Выводы

Инструмент достаточно полезный и простой в использовании, но изображения часто искажаются, из-за чего лицо выглядит нереалистично, с погрешностями, как во втором примере. Возможно, на настоящих фотографиях эффект работает лучше.

Время генерации изображения постоянно скачет от двадцати секунд до 2-3 минут, результат не всегда отличим от первоначального варианта.

На данный момент не могу назвать Face Swapper инструментом для профессиональной работы, как было заявлено. Вероятно, в будущем результаты будут лучше и реалистичнее.

Перейти на FaceSwapper.

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