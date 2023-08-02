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Удаляем катышки с любимой одежды: обзор машинки против катышек Xiaomi Mijia MQXJQ01KL

Устройство, которое может вернуть и даже «оживить» любимую одежду. А ведь мы часто перестаем носить одежду из-за того, что на ней куча катышек и выглядит она уже не так, как раньше.
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Покупка машинки против катышек оказалась спасением для моей одежды. Ворсинки, портящие внешний вид одежды, стали проблемой, но сейчас у меня есть верный помощник против всех назойливых ворсинок и катышек. В статье поговорим о ней более подробно и, конечно, поделюсь своим опытом использования.

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Технические характеристики

  • Мощность: 2 Вт;
  • Питание от аккумулятора;
  • Время зарядки 2 часа;
  • Разъём для подзарядки: Type-C;
  • Диаметр режущей головки: 4,5 см;
  • Вес: 213 г.

Комплектация

Поставляется машинки в прямоугольной коробке из хрупкого картона. По оформлению нет никаких претензий, сделано аккуратно. На ней же можно увидеть технические характеристики. Для наглядности приложу фотографии.

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Внутри вместе с машинкой лежат: щётка для чистки, инструкция и кабель для зарядки USB-A-Type-C.

Дизайн

Устройство изготовлена из белого пластика. Тыльная сторона покрыта глянцем: отпечатки и царапины будут видны, но для этого всё равно нужно будет присматриваться. На этой же стороне расположилась овальная кнопка с иконкой включения/выключения. Передняя часть уже изготовлена из матового пластика. Интересное решение смешать два разных пластика.

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Она оснащена вращающимися лезвиями под металлической крышкой, которые безопасно удаляют катышки и ворс с поверхности ткани.

Контейнер для сбора катышков получился вместительным, так как при обычной работе его хватит на несколько чисток. Понятное дело, что всё зависит от объема очищаемой одежды.

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Если говорить о своих ощущениях, то на ощупь машинка получилась приятная. На матовой стороне, к сожалению, тоже остаются пятна. Но всё это, опять-таки, некритично.

Опыт использования

Судя по обзору, думаю, понятно, что купила эту машинку для того, чтобы привести одежду в приличный вид. Пользоваться этим устройством легко и просто: одна кнопка включения/выключения делает все сама. Чистка одежды занимает совсем немного времени, например, за одну минуты работы «над одеждой» уже достаточно, чтобы ощутить разницу. Ожиданий было меньше, но машинка приятна удивила. 

Первая фотография это ДО очистки, а вторая ПОСЛЕ очистки. Весь процесс занял около одной минуты, но зато какой вид в итоге мы получили.  

Стоит сказать, что большие катышки, например, на пальто приходиться убирать с помощью сильного прижимания прибора к ткани. То есть обычно «проехать» над одеждой уже не достаточно.

Что не понравилось больше всего, так это шум, который слышан даже в другой комнате. Наверное, это единственный существенный недостаток этой машинки. Не знаю насколько это правда, но слышала, что другие машинки тоже громкие.

Заряжается устройство довольно быстро - всего 30 минут и зарядка уже полная.

Плюсы

  • Низкая стоимость. Я приобрела примерно за 700 рублей, есть дешевле, но не вижу смысла экономить;
  • Стильный дизайн. Как вы уже видели ранее, устройство сделано аккуратно и минималистично;
  • Материал. Этот пункт тоже можно было включить в предыдущий, но всё же решила отметить таким образом;
  • Контейнер. Засчитанные секунды снимается и отчищается;
  • Учитывая стоимость, мы всё равно получаем кабель для зарядки Type-C.

Минусы

  • Оставляет на себя пятна, маркий корпус;
  • Шум;
  • Ножики со временем требуют замену, так как начинают тупиться.

Вывод

Тем не менее, я довольна покупкой и рекомендую эту машинку всем, кто хочет легко и быстро вернуть внешний вид своей одежде. Она точно стоит своих денег и может «оживить» не один какой-нибудь свитер, а также лосины, носки, пальто, куртки, да и даже пледы. Список можно продолжать до бесконечности. Я приобретала в Яндекс Маркете, там же можно купить отдельно лезвия. Вдруг эти затупятся и нужны будут новые. Приятных покупок и безупречных нарядов! 

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