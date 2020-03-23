Может все же как-то надо бороться с ложной информацией?
Известный тут персонаж снова-заново решил накормить публику непонятно чем, мягко говоря.
"Руководитель Microsoft Xbox Live указал дату начала продаж игровой приставки Xbox Series X"
-Да? Серьезно? Раскрыл?
А может перевести текст повнимательней?
В тексте ОПРОВЕРГАЕТСЯ дата анонса в День Благодарения.
И этот самый Ларри Гриб прямо заявляет о том, что начало продаж стартует под Новый Год...
И так изо дня в день фейки, полуправда, лживая информация...
Я сохраню на всякий поток сознания "публициста", чтоб претензий не было.
Твит и кусок статьи. Найдите отличия.
"18 марта на страничке Ларри Гриба в Твиттере, который является одним из руководителей игрового направления Microsoft Xbox Live, появилась интересная информация о дате начала продаж консоли Xbox Series X. Судя по всему, продажи стартуют 26 ноября перед Днём Благодарения в США. Спустя какое-то время Ларри удалил своё сообщение, но оно уже успело разлететься по интернету." https://overclockers.ru/blog/TEXHAPb
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