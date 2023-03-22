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*Дисклеймер: сборка гипотетическая и основана лишь на личных предпочитаниях и мнении автора

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Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об сборке на RTX 4090 ведь пламя переходников вроде как подутихло. Но не буду лить воду, приступим.





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И так за основу мы возьмём RTX 4090 от MSI. На выбор предлагается 2 модели.

Обычная.

И с заводской системой жидкостного охлаждения.

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Почему не STRIX от Asus потом будет объяснение.





Процессор выберем AMD Ryzen 9 7950X3D. Это оптимальный вариант для игровой системы из-за наличия увеличенного 3D кеша, а также он холоднее чем Intel Core I9 13900KS.

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Материнская плата

И тут стоит вернуться к видеокарте я выбрал не Asus из-за того, что у них на некоторых топовых мат.платах 1x6 pin ARGB разъёмы. А Strix 4090 по некоторым данным свистит дросселями.

Итак тут есть 4 стула

Один сделан из слоновой кости и обит бархатом

Второй уже из дуба и отбит кожей

Третий более приземлённый но удобный

Ну и табуретка

Вы можете брать любую из этих плат, но рекомендую не ниже Сarbon.





В качестве блока питания я выбрал Seasonic PRIME PX-1600. Дорогой, но обладает сертификатом 80+ Platinum и имеет 2 12VHPWR разъёма питания видеокарты.

Оперативную память я предпочёл G.Skill Trident Z Neo Rgb 2X32 ( F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR ). Она обладает поддержкой EXPO профилей, частотой 6000MHZ и таймингами 32-38-38-96.





В качестве охлаждения процессора я выбрал MSI MEG CORELIQUID S360





Для тех кому не нужны лишние «свистоперделки» в системе охлаждения есть Arctic Liquid Freezer II 360

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Также есть ARGB версия





Я выбрал корпус Lian Li O11 Dynamic Evo. Он имеет возможность установки СЖО на 360мм сбоку. а также вертикальный продув.





В качестве вентиляторов есть несколько вариантов-это :

Эстетичные Lian Li Uni Fan SL120 V2





Недорогие Arctic P12





И тихие и эффективные Phanteks T30





Это топовая сборка пк на сегодняшний день, позволить себе такую сможет мало кто, но надеюсь ситуация в мире пойдёт на лад и каждый сможет позволить себе такую высокопроизводительную систему.