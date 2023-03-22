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Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года

в этой статье описана сборка с видеокартой nVidia Geforce RTX 4090 на март 2023 года.
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3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
4070 Ti Gigabyte Gaming дешевле любой другой
-7% на ASUS 3050 = 25 тр
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*Дисклеймер: сборка гипотетическая и основана лишь на личных предпочитаниях и мнении автора

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Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об сборке на RTX 4090 ведь пламя переходников вроде как подутихло. Но не буду лить воду, приступим.


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И так за основу мы возьмём RTX 4090 от MSI. На выбор предлагается 2 модели.

Обычная.

 

И с заводской системой жидкостного охлаждения.

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Почему не STRIX от Asus потом будет объяснение.


Процессор выберем AMD Ryzen 9 7950X3D. Это оптимальный вариант для игровой системы из-за наличия увеличенного 3D кеша, а также он холоднее чем Intel Core I9 13900KS.

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Материнская плата

И тут стоит вернуться к видеокарте я выбрал не Asus из-за того, что у них на некоторых топовых мат.платах 1x6 pin ARGB разъёмы. А Strix 4090 по некоторым данным свистит дросселями.

Итак тут есть 4 стула

Один сделан из слоновой кости и обит бархатом

 

Второй уже из дуба и отбит кожей

 

Третий более приземлённый но удобный

 

Ну и табуретка

 

Вы можете брать любую из этих плат, но рекомендую не ниже Сarbon.


В качестве блока питания я выбрал Seasonic PRIME PX-1600. Дорогой, но обладает сертификатом 80+ Platinum и имеет 2 12VHPWR разъёма питания видеокарты.

Оперативную память я предпочёл G.Skill Trident Z Neo Rgb 2X32 ( F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR ). Она обладает поддержкой EXPO профилей, частотой 6000MHZ и таймингами 32-38-38-96.

 


В качестве охлаждения процессора я выбрал MSI MEG CORELIQUID S360

 


Для тех кому не нужны лишние «свистоперделки» в системе охлаждения есть Arctic Liquid Freezer II 360

.

 



Также есть ARGB версия

 


Я выбрал корпус Lian Li O11 Dynamic Evo. Он имеет возможность установки СЖО на 360мм сбоку. а также вертикальный продув.

 


В качестве вентиляторов есть несколько вариантов-это :

Эстетичные Lian Li Uni Fan SL120 V2

 


Недорогие Arctic P12

 


И тихие и эффективные Phanteks T30

 


Это топовая сборка пк на сегодняшний день, позволить себе такую сможет мало кто, но надеюсь ситуация в мире пойдёт на лад и каждый сможет позволить себе такую высокопроизводительную систему.

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rtx 4090 ryzen 9 7950x3d arctic p12 lian li o11d
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