Топовый конфиг на RTX 4090 в начале 2023 года
*Дисклеймер: сборка гипотетическая и основана лишь на личных предпочитаниях и мнении автора
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Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам об сборке на RTX 4090 ведь пламя переходников вроде как подутихло. Но не буду лить воду, приступим.
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И так за основу мы возьмём RTX 4090 от MSI. На выбор предлагается 2 модели.
Обычная.
И с заводской системой жидкостного охлаждения.
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Почему не STRIX от Asus потом будет объяснение.
Процессор выберем AMD Ryzen 9 7950X3D. Это оптимальный вариант для игровой системы из-за наличия увеличенного 3D кеша, а также он холоднее чем Intel Core I9 13900KS.
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Материнская плата
И тут стоит вернуться к видеокарте я выбрал не Asus из-за того, что у них на некоторых топовых мат.платах 1x6 pin ARGB разъёмы. А Strix 4090 по некоторым данным свистит дросселями.
Итак тут есть 4 стула
Один сделан из слоновой кости и обит бархатом
Второй уже из дуба и отбит кожей
Третий более приземлённый но удобный
Ну и табуретка
Вы можете брать любую из этих плат, но рекомендую не ниже Сarbon.
В качестве блока питания я выбрал Seasonic PRIME PX-1600. Дорогой, но обладает сертификатом 80+ Platinum и имеет 2 12VHPWR разъёма питания видеокарты.
Оперативную память я предпочёл G.Skill Trident Z Neo Rgb 2X32 ( F5-6000J3238G32GX2-TZ5NR ). Она обладает поддержкой EXPO профилей, частотой 6000MHZ и таймингами 32-38-38-96.
В качестве охлаждения процессора я выбрал MSI MEG CORELIQUID S360
Для тех кому не нужны лишние «свистоперделки» в системе охлаждения есть Arctic Liquid Freezer II 360
.
Также есть ARGB версия
Я выбрал корпус Lian Li O11 Dynamic Evo. Он имеет возможность установки СЖО на 360мм сбоку. а также вертикальный продув.
В качестве вентиляторов есть несколько вариантов-это :
Эстетичные Lian Li Uni Fan SL120 V2
Недорогие Arctic P12
И тихие и эффективные Phanteks T30
Это топовая сборка пк на сегодняшний день, позволить себе такую сможет мало кто, но надеюсь ситуация в мире пойдёт на лад и каждый сможет позволить себе такую высокопроизводительную систему.
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