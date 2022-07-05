Всем привет,я расскажу какую биржу,кошелёк или обменник можно использовать без верификации.

Кошельки:1.Trust wallet

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Это удобный мульти валютный кошелёк для монет и NFT на телефоны есть возможность обмена и стейкинга.Обладает удобным и понятным интерфейсом.

2.Metamask

Кошелёк в основном для хранения монет и NFT на сети ETHEREUM но обладает возможностью добавления других сетей.Обладает мобильным приложением и расширением для браузера на пк

3.1inch

анонсы и реклама Вдвое подешевела 6700XT в Регарде Пиши на наш сайт и зарабатывай 3050 Gigabyte Aorus дешевле 40 тр -25% на 6750XT MSI Gaming = дешевле 60 тр RX 6600 Gigabyte за 30 тр c началом Gigabyte 3080 Ti за 100 тр в Ситилинке 6800XT за 70 тр в Регарде -25% на RTX 3070 = дешевле 70тр 3090 Ti - цена РУХНУЛА, смотри 6700XT дешевле 50 тр - пора брать <b>6900XT Gigabyte Aorus за 90тр</b> RTX 3080 Ti Gigabyte Gaming за 100тр Radeon PRO 32Gb за 170 тр - смотри

Этот кошелек обладает большим количеством валют и удобным встроенным обменники,от остальных кошельков мало чем отличается

Обменники

Все обменники собраны на bestchange

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Биржи

1.Kucoin

Kucoin это биржа обладающая большим количеством монет,не требует KYC

2.Bybit

Не плохая биржа обладающая небольшим количеством коинов.

Ну вот и статья подошла к концу,всем досвидания всем пока.