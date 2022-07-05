Как обменивать, продавать и покупать криптовалюту без KYC, если вы не хотите давать свои данные
Всем привет,я расскажу какую биржу,кошелёк или обменник можно использовать без верификации.
Кошельки:1.Trust wallet
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Это удобный мульти валютный кошелёк для монет и NFT на телефоны есть возможность обмена и стейкинга.Обладает удобным и понятным интерфейсом.
2.Metamask
Кошелёк в основном для хранения монет и NFT на сети ETHEREUM но обладает возможностью добавления других сетей.Обладает мобильным приложением и расширением для браузера на пк
3.1inch
Этот кошелек обладает большим количеством валют и удобным встроенным обменники,от остальных кошельков мало чем отличается
Обменники
Все обменники собраны на bestchange
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Биржи
1.Kucoin
Kucoin это биржа обладающая большим количеством монет,не требует KYC
2.Bybit
Не плохая биржа обладающая небольшим количеством коинов.
Ну вот и статья подошла к концу,всем досвидания всем пока.
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