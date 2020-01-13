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Сегодня мы поговорим о предстоящем выходе долгожданной дискретной видеокарты от Intel.

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Немножко истории:

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Напомню, что первая дискретная видеокарта Intel была выпущена в 1998 году!

Ею была видеокарта Intel i740.

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Однако видеокарта не выдерживала конкуренции. Вследствие чего её немного более мощные преемники в виде Intel i752 в 1999 году были выпущены ограниченным тиражом, а старшая версия Intel i754 и вовсе была отменена. С тех пор голубой гигант дискретные видеокарты в массовом сегменте больше не выпускал.

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Тем не менее, компания intel довольно плотно занялась интегрированной графикой, которая размещалась сначала в северном мосту чипсета материнской платы (примерно до 2009 года), затем инженеры Intel переместили её в процессор, и уже там интегрированное графическое ядро начало довольно стремительно набирать темпы производительности. Производительность некоторых современных интегрированных графических процессоров (iGPU) поднялась настолько, что в какой-то степени стала составлять конкуренцию давно продвинутым интегрированным графическим процессорам своего конкурента — красного гиганта AMD и некоторым бюджетным low-END решениям AMD и Nvidia.

И вот наконец спустя 20 лет после выхода последней дискретной графики, когда на поле битвы за рынок графических процессоров игроки давно распределились, Intel решает вновь ступить на ринг и попытается потеснить двух гигантов данной отрасли.

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Недавно Intel представила публике видеокарту DG1, производительность которой пока не разглашается. Так вот попробуем предположить, какой будет производительность этой видеокарты.

Для начала рассмотрим, что из себя представляет видеокарта в том виде, в каком она есть. Первое, на что надо обратить внимание — это на отсутствие дополнительного разъёма питания. Что автоматически относит видеокарту к классу с потреблением до 75 Вт. Далее стал известен один из основных параметров GPU – исполнительные блоки, которых обозначилось 96 штук.

На основе этих данных приступим к вангованию!

Одним из самых мощных графических решений Intel на сегодняшний день является графика GT3e, она же IRIS PRO GRAPHICS 6200. Однако данный GPU несколько устарел, поэтому мы рассмотрим более актуальный графический процессор HD GRAPHICS 530, так как о нём имеется информация в достаточном объёме.

Данный GPU интегрирован в процессор Intel Core I7-6700 (и в некоторые другие младшие), имеет 24 исполнительных блока, частоту 1150 МГц и производительность 440 GFLOPS. Площадь кристалла процессора составляет 122 кв.мм, из них площадь графического ядра составляет примерно 35%.

Потребление системы в тесте FurMark на процессоре I3-6300 (где такой же GPU) составляет 46 Вт, а в состоянии простоя 21 Вт. Известно, что процессор в простое потребляет примерно 4 Вт, таким образом за вычетом потребления остальной части системы получаем около 30 Вт в тесте Furmark. Часть этой энергии уходит на частичную загрузку CPU, где ядро процессора грузится на 5-20%, а также контроллера памяти, памяти и других блоков. Таким образом можно предположить, что именно GPU потребляет примерно 15 Вт.



Экстраполируем энергопотребление и производительность.

Важно отметить, что DG1 будет выпускаться по технологии 10 нм. А это значит, что данный чип будет иметь меньшее энергопотребление и/или более высокую частоту.

Энергопотребление.

Как мы уже знаем, дискретный ГПУ будет иметь 96 исполнительных блока, а у HDG 530 их 24, то получаем разницу в 4 раза. Умножаем 15 Вт на 4 раза и получаем 60 Вт, теперь прибавляем сюда потребление набортной графической памяти GDDR, некоторой логики и потери на системе питания, и как раз получим потребление около теоретического максимума 75 Вт. Но надо ещё учесть техпроцесс.

Производительность.

Частота HDG 530 в разгоне на воздушном охлаждении составляет примерно 1,3-1,4 ГГц. Частота DG1 скорее всего будет ~ 1,5 ГГц. Возможно 1,7 ГГц, но пока предположим, что 1,5 ГГц, и далее будем отталкиваться от этого числа.

Итак, мы имеем: 24 исполнительных блока х 4, и +30 % по частоте. Итого: 440 х 4 +30 % = 2,3 TFLOPS.

Таким образом получается, что предполагаемая производительность будет примерно равна AMD Radeon RX 560 (1024 потоковых процессора) с TDP 60-80 Вт и Nvidia GeForce GTX 1050 (768 потоковых процессора) c TDP 75 Вт.

Площадь кристалла будет примерно 120 кв. мм.

Обратимся к нашему любимому порталу HWBOT:

На примере самого сложного теста из представленных, а именно 3DMark - Fire Strike, видим, что видеокарты AMD и Nvidia примерно равны. Конечно, это усреднённая статистика, но тем не менее тенденция хорошо сохраняется. Intel HDG 530 в данной дисциплине набирает 1303 балла, в то время как RX 560 - 6400. Если воспользоваться нашей теоретической формулой (х4 + 30 %), то получим 6700 баллов, что лишний раз подтверждает положительную вероятность предположений :)

Если же частота будет 1,7 ГГц, то производительность будет 2,6 TFLOPS.

Что же, посмотрим. Интрига Intel сохраняется до последнего. И мы все ждём того дня, когда обнародуются реальные результаты производительности.



