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Импортозамещение работает - как "Чебурашка" побеждает иноземного "Аватара" в российских кинотеатрах

"Чебурашка" 2023 года бьет рекорды по кассовым сборам в новогоднем прокате. Скоро падет и основной конкурент - "Аватар" 2009-го года Джеймса Кэмерона со сборами в 3,5 миллиарда рублей. В чем же секрет успеха новой российской комедии?! Может это хороший сюжет, яркая картинка и ностальгические нотки у возрастной публики? Или сказывается отсутствие конкуренции со стороны западных производителей кинопродукции? Попытаемся разобраться.
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Отечественный фильм "Чебурашка" бьет один кассовый рекорд за другим в российском кинопрокате. На данный момент картина об удивительном ушастом зверьке собрала уже более трех миллиардов рублей, что является рекордом среди фильмов российского производства. У критиков новые приключения плюшевого персонажа восторга не вызывают, а вот зрителям фильм что называется "зашел". "Чебурашка" получился доброй семейной комедией, интересной как для детей, так и для их родителей. Самого персонажа придумал известный детский писатель Эдуард Успенский в далеком 1966 году. В том же году была написана детская сказочная повесть -«Крокодил Гена и его друзья». Нужно отметить, что Чебурашка абсолютно самобытный персонаж, не имеющий аналогов в западной культуре. К примеру Буратино  А. Н. Толстого это переработанный итальянский Пиноккио, а «Волшебник Изумрудного города» Александра Волкова почти полный аналог английского "Волшебника из страны Оз".

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Уже в 1968 году талантливым режиссером Романом Качановым по мотивам повести был снят мультипликационный фильм «Крокодил Гена». Мультфильм был полностью кукольным, что придавало ему особенный шарм, а дети с удовольствием смотрят его даже сейчас, в век компьютерной графики и анимации. Также и по сей день остается загадкой - кто же такой, этот самый Чебурашка. По одной версии это ожившая плюшевая игрушка, видимо бракованная, так как ее аналогов в животном мире просто не существует. По другой версии это редкий зверек, подвергнутый мутации, и существующий в единственном экземпляре. Популярна также теория, что Чебурашка является инопланетным пришельцем. Доподлинно известно, что существо проживало изначально где-то в тропиках и питалось исключительно апельсинами. По этой причине оно и попало в ящик с экзотическими фруктами и было отправлено по ошибке в холодную Россию. Где и повстречало впоследствии своих друзей - Крокодила Гену и пластмассовую куклу Галю.

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Во вступлении к книге Эдуард Николаевич описывал свои любимые игрушки детства. Среди которых много кукол. Почему Успенский в детстве играл в куклы история умалчивает. Разумеется такой успешный проект не мог остаться без продолжения, и в 1971 году вышел сиквел - «Чебурашка», выпущенный киностудией «Союзмультфильм» и снятый тем же режиссером. Сиквел снят по мотивам другой книги Успенского - «День рождения Крокодила Гены». В нем подрастающему поколению дают представление о пионерской организации, и условиях вступления в нее. В 1974 году вышла следующая серия франшизы - «Шапокляк», посвященная антагонисту мультипликационной вселенной - маленькой противной старушке с ручной крысой, которая строила героям всяческие козни. Хотя данной "старушке" по слухам всего лишь 55 лет, и она является скорее одинокой женщиной среднего возраста. Заключительная серия - «Чебурашка идет в школу» вышла только спустя 9 лет, в 1983 году, после этого «Союзмультфильм» новых серий больше не выпускал.

Мультфильмы про Чебурашку пользовались большим спросом у советских детей, их часто демонстрировали в вечерней передаче "Спокойной ночи, малыши!". А в магазинах продавался соответствующий мерч в виде игрушек. Истории Эдуарда Успенского пропагандируют общечеловеческие ценности, победу добра над злом, трудолюбие и усидчивость. Не удивительно, что популярность Чебурашки вышла далеко за пределы России. Так в Швеции демонстрировали детскую передачу Друттен и Гена (Drutten och Gena), где у героев были совершенно другие характеры. Позже вышли и комиксы. Интересно, что Чебурашка в Швеции позиционировался как существо женского пола, а вот Гена типичный быдловато-хамовытый мужичок, постоянно поучающий свою подругу.

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Добрался плюшевый персонаж даже до берегов далекой Японии. Японцы заключили договор с «Союзмультфильмом» и стали продвигать франшизу на своем рынке. Был выпущен анимационный сериал "Чебурашка Арэрэ" на целых 26 серий, правда длительность каждой из них не превышала и двух минут. Сериал был представлен в юмористическом ключе, рассматривались различные курьезным случаи, возникающие при совместном проживании крокодила с Чебурашкой. Был ли "неизвестный науке зверь" женщиной в этом союзе - тайна покрытая мраком. Кавайные персонажи не могли не понравится японской публике, а посему в 2010 году режиссером Макото Накамурой был снят полнометражный кукольный мультфильм. В ремейке японского режиссера с огромным уважением отнеслись к оригиналу 1969 года, пересняв его практически покадрово. Появились и новые эпизоды - «Чебурашка и цирк» и «Совет Шапокляк: Грустный фокусник», которые выполнены в той же стилистике, что и оригинальные серии, и при просмотре может показаться что снимались они «Союзмультфильмом».

Предчувствуя огромный коммерческий потенциал своих литературных героев, Эдуард Успенский учредил компанию ООО «Чебурашка» в 1994 году, а также присвоил себе права на самих персонажей и их графический облик в анимационных картинах. Из-за чего между ним и художником Шварцманом происходили многочисленные судебные разбирательства, по поводу визуального образа героев и авторских прав на них. Впрочем Шварцману так и не удалось отстоять свои права на графическую составляющую. Однако компания Bosco выплачивала авторские отчисления как Успенскому, так и Шварцману, при создании формы сборной России для выступлений на олимпиаде 2004 года в Афинах. Чебурашка был выбран талисманом российской сборной.

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Разумеется, создание современного ремейка советского хита было лишь делом времени. Производством новой картины занималась киностудия "Yellow, Black and White", а режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. Дмитрий Дьяченко уже ранее снимал успешные российские комедии, так что опыт у него имеется. Можно вспомнить - "День радио" 2008 года, "О чём говорят мужчины" 2010-го, "СуперБобровы" 2016-го, а также несколько частей "Последнего богатыря". Производственный бюджет достаточно большой по российским меркам - 850 миллионов рублей, из которых почти половина (360 млн) была выделена из фонда кино. И это пожалуй тот редкий случай, когда государственные деньги были потрачены с умом. Учитывая, что кассовые сборы превысили сумму в три миллиарда рублей, фильм окупил себя уже несколько раз. Сама картина является глубокой переработкой повести Успенского, а из мультфильмов взят лишь внешний образ Чебурашки.

Остальные персонажи - обычные люди, и даже Гена теперь не крокодил, а замкнутый в себе старик садовник, которого сыграл талантливый актер Сергей Гармаш. Кстати Гармаш по психотипу очень близок именно к крокодилу, так что создатели картины тут не прогадали. А вот Чебурашка остался аутентичным, созданным в 3D графике, используя современные технологии. И это хорошо, если бы к примеру Галустяну приделали огромные уши, то выглядело это достаточно кринжово и только бы испортило фильм. В роли Шапокляк выступила Елена Яковлева, и играет она состоятельную женщину среднего возраста, владелицу шоколадной фабрики, с очень противным характером. Чебурашка будет помогать немому мальчику и его маме, как окажется впоследствии дочери садовника Гены.

До абсолютного лидерства в российском прокате, за всю историю рейтинга, осталось обогнать импортный "Аватар" 2009-го года Джеймса Кэмерона со сборами в 3,5 миллиарда рублей. Создатели картины не сомневаются, что и эта планка будет взята в самое ближайшее время, а народный "Чебурашка" поднимется на первую ступеньку пьедестала. Справедливости ради нужно отметить, что западное кино практически не оказывает конкуренции отечественной комедии, что значительно способствует ее продвижению. Практически половина залов в российских кинотеатрах крутят главный новогодний хит.

Если бы продолжение блокбастера того же Джеймса Кэмерона присутствовало в кинотеатрах страны, скорее всего мы не наблюдали таких рекордных кассовых сборов. "Аватар: Путь воды" мог бы оттянуть половину (а то и больше) кассы у плюшевого зверька. А так "Аватар: Путь воды" будет показан позже, под другим названием и не во всех кинотеатрах, с пленок полученных из Казахстана по параллельному импорту. Да и время премьеры выбрано очень удачно, в самый разгар новогодних праздников, когда кинотеатры посещают семьи в полном составе. Многие ходили на фильм несколько раз, детей манит яркая картинка и интересный главный герой, взрослым же интересна новая история со знакомым с детства персонажем.  

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