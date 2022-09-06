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Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная

Атомное Сердце от Mundfish выходит уже в этом году и обещает стать замечательной игрой. Геймплей и сама стилистика будет чем-то похожа на культовый Биошок, только в антураже альтернативного СССР. Пожалуй это первая игра в стиле советского ретрофутуризма, да и вообще первая значимая ААА игра в российском игрострое, после длительного затишья. Однако уже появляются граждане, оскорбленные советской символикой в Аtomic Heart и хотят отменить игру.
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На прошедшей недавно международной выставке компьютерных игр Gamescom был представлен новый трейлер перспективной игры Аtomic Heart. Разрабатывает игру молодая российская студия Mundfish, название весьма оригинальное, в переводе с английского означает - земная рыба, а с немецкого - рыба во рту. В ролике, помимо синематик сцен, был показан и реальный геймплей игры. В основном показали боевку в игре, и выглядит она весьма бодро и впечатляюще. Радует и высокий темп баталий, что делает детище Mundfish динамичным и драйвовым развлечением. На этот раз действия в ролике происходят под песню Аллы Пугачевы "Лето ах, лето!", надеюсь у студии не будет проблем с авторскими правами, как это было в прошлый раз с композицией группы "Мираж". Боевка очень напоминает оную в игре Биошок, видно что авторы вдохновлялись именно этим произведением игровых искусств. В правой руке протагониста находится оружие, которым и наносится основной урон, а левой можно применять боевые способности для дополнительного поражения цели.

                                              Боевка очень напоминает оригинальный Биошок      

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 И сам стиль Атомного Сердца очень перекликается с Биошоком. Аtomic Heart выполнен в стиле ретрофутуризма, и показывает альтернативную историю развития CCCР, в которой большая страна не распалась, а получила небывалый расцвет и процветание. Значительных высот достигли познания в кибернетике, в трейлерах мы видим большое количество роботов с искусственным интеллектом, в том числе и военные образцы. Не отстают и достижения в медицине и генетических исследованиях, свидетельством тому - толпы мутантов с уникальными способностями. В Биошоке же нам показывают альтернативную историю Соединенных Штатов, когда часть общества поселилось в городе Восторг на дне океана, либо наоборот улетело на небеса в BioShock Infinite. Кстати, у Биошока есть и литературная основа, большинство идей авторы черпали из романа-антиутопии «Атлант расправил плечи».

                                                   Восторг - город мечты в антиутопии Биошок

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Насколько мне известно, у Атомного Сердца литературной основы нет, лор и сюжет полностью создаются студией Mundfish с нуля. Есть и другие игры выполненные в стиле ретрофутуризма, например серия игр Fallout, там человечеству приходится выживать после ядерного апокалипсиса. Очень забавно выглядят автомобили на ядерной тяге, покататься на которых в игре к сожалению нельзя, или роботы на гусеницах с человеческим мозгом. Любимая американцами Coca-Cola преобразовалась в радиоактивную Ядер-Колу, а крышечки от нее стали средствами платежа. Еще в качестве примера можно привести Wolfenstein: The New Order и ее продолжения, где нас опять ждет альтернативная реальность, в которой во второй мировой войне победила фашистская Германия, со всеми вытекающими последствиями.

В Аtomic Heart активно используется советская символика - красные звезды, серпы и молоты, знамена и плакаты. Граждан некоторых стран все это очень раздражает. А последний ролик, в котором показаны две роботизированные девушки, с прической как у Юлии Тимошенко и красной звездой во лбу, вызвал просто шквал ненависти. Тем более, что эти девицы занимались какими то сомнительными манипуляциями. Граждане незалежной, в которой, как известно, давно происходит декоммунизация, предлагают и вовсе отменить игру. И такие призывы не удивляют, уничтожение памятников советского периода, и искоренение любого упоминания СССР в учебниках истории, уже давно стали нормой в этой стране. Особенно сильно негодуют украинские разработчики из студий 4A Games и Remedy.

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                                                      Декоммунизация в игре Metro Exodus

 Вот что сообщает нам украинец Егор Чекалкин из 4A Games:

«Как так вышло, все хайпуют по игре, что в 2022 году романтизирует Советский Союз, да еще и с российской певицей в трейлере. Я даже не буду говорить про российского разработчика, который даже никаких заявлений не сделал после 24 февраля».

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Не отстает от него и хлопчик Сергей Мохов из Remedy, мечтающий отменить игру:

«Каждый разработчик знает, что игровые проекты постоянно отменяются. Я не знаю никого в индустрии, кто не работал бы над отмененной игрой. Отмена игр — нормальный и часто необходимый процесс. Так, мысли вслух».

Однако господин из 4A Games видимо забывает, как они активно использовали советскую символику в играх серии "Метро". Сами же романтизировали все советское, зарабатывая на этом звонкие американские доллары. Не забывали и поглумиться - отстрелив голову у памятника Ленину в игре Metro Exodus, можно было получит ачивку "Декоммунизация". Последний трейлер по игре Атомное Сердце получился настолько термоядерным, что возмутились даже белорусы, признав в человекообразном роботе одного усатого президента.

                                                                          Никого не напоминает?

Само по себе изображение различных символов в кино, играх и художественных произведениях не является пропагандой, а лишь отображает текущие исторические реалии. В западных фильмах мы можем увидеть красные звезды, серпы и молоты, красные знамена, причем изображаются они явно с удовольствием. В старых советских фильмах, фашистская свастика тоже изображалась, в тех местах где она должна была быть, иногда и на весь экран. Никто этого не стеснялся, а вот рисовать просто так свастику на школьной парте не приветствовалось, могли и из пионеров исключить. Даже сами немцы, при всем осуждении фашизма и своего темного прошлого, от свастики не отказались и с удовольствием размещают ее на современной военной технике бундесвера. Хотя многие не признают балочный крест свастикой, на самом деле это она и есть, и активно применялась фашистами во время второй мировой войны.

                                                   Свастика на современных немецких танках  

А вот западному потребителю трейлер игры зашел, афроамериканские блогеры смотрят его разинув рот и подбирая челюсть с пола. Аtomic Heart находится в первых строках рейтинга самых ожидаемых игр этого года. Собственно он и был главной жемчужиной на выставке Gamescom. Однако не нужно спешить с преждевременными выводами, пока мы видим только красочные трейлеры и отрывочные сведения о сюжете игры. Игра может оказаться лютой антисоветчиной, где все советское будут хаять, и тогда советские символы заиграют совсем другими красками. Не будем забывать, что протагонист был послан на советскую научную базу после инцидента на ней, а ну как во всех злоключения окажутся виноваты нехорошие коммунисты. Да и сам главный герой является офицером КГБ.

Вспоминаются и покосившиеся избы из трейлеров, нелепо выглядящие на фоне всего технологического великолепия, и матерящаяся советская бабка в платочке. Как бы игра не стала "развесистой клюквой". Впрочем народ у нас любит "клюкву", лишь бы она не подавалась на серьезных щах. Россияне с удовольствием проходили игры серии Red Alert, веселясь от гротескного изображения русских коммунистов, одни боевые медведи чего стоили. С интересом, но не без смеха смотрели фильмы про похождения Рембо, где бравый американский парень клал пачками русских десантников.

                                      Советская атрибутика в американской игре Red Alert

Пока еще сложно сказать, станет ли игра кассовым хитом, или ее ждет провал и забвение. За плечами у Mundfish пока нет значимых проектов, и репутация пока нулевая, однако видно что на кон поставлено все, как говорится - либо пан, либо пропал. В 2018 году Mundfish выпустила небольшую игру для VR -  Soviet Lunapark VR, геймерам она зашла, и на ее основе и решено было создать уже полноценную Аtomic Heart. Одно время Земная Рыба предоставляла только сиджиай ролики, а общественность думала что игра - фейк, и на самом деле ничего не разрабатывается. Но потом в студию были приглашены журналисты, им дали пройти пару готовых уровней, ознакомили с концепт-артом и лором игры. В проект поверили, и оперативно подтянулись серьезные инвесторы. В качестве основного инвестора выступает китайская компания Tencent. В инвестировании и продвижении игры участвует так же  российское издательство Gaijin Entertainment, и инвестиционная компания GEM Capital.

Игра не будет коридорным шутером, и подразумевает свободу перемещений, игрок в праве исследовать локации в той последовательности, в которой он считает нужным. Помимо привычного огнестрела, можно будет крафтить различные энергетические девайсы, создавать продвинутое ручное оружие. Получать различные умения, прокачивать их, и использовать с помощью полимерной перчатки. Между локациями можно будет передвигаться на автомобиле Москвич, хотя приборная панель больше похожа на Жигулевскую, но мы же в альтернативной реальности находимся. После смерти или потери сознания офицер КГБ попадает в Лимб. Лимб - это cюрреалистичный мир, что то вроде другого измерения, созданный из образов порождаемых подсознанием. Населен Лимб странными существами - пушистиками, которые не идут на контакт с главным героем, и видимо из этого Лимба нужно будет как то выбираться.

В Аtomic Heart будут встречаться фамилии известных советских ученых и общественных деятелей, совершивших в игровом мире небывалые открытия. Разрабатывается игра на движке Unreal Engine 4, с начала разработки студия сотрудничает с компанией Nvidia, что позволило ей внести в свой проект поддержку технологии трассировки лучей. При производстве игры используются продвинутые технологии захвата движений. В общем у ребят все по взрослому, и они планируют создать AAA игру.  По словам главы студии Роберта Багратуни, если Аtomic Heart выступит успешно и понравится игрокам, со временем он превратится в глобальную франшизу с продолжениями и аддонами. Игру планируют выпустить на всех актуальных платформах - PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5. А выйти она должна в …бре 2022 года, да, да, это официальная информация от Mundfish. А мы пожелаем им удачи, возможно этот проект выведет отечественный игростой из многолетнего анабиоза.  


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nvidia 4a games atomic heart mundfish fallout ссср атомное сердце биошок ретрофутуризм советская символика
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