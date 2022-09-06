Советская символика в Аtomic Heart может задеть чувства некоторых игроков, но игра выходит отличная
реклама
На прошедшей недавно международной выставке компьютерных игр Gamescom был представлен новый трейлер перспективной игры Аtomic Heart. Разрабатывает игру молодая российская студия Mundfish, название весьма оригинальное, в переводе с английского означает - земная рыба, а с немецкого - рыба во рту. В ролике, помимо синематик сцен, был показан и реальный геймплей игры. В основном показали боевку в игре, и выглядит она весьма бодро и впечатляюще. Радует и высокий темп баталий, что делает детище Mundfish динамичным и драйвовым развлечением. На этот раз действия в ролике происходят под песню Аллы Пугачевы "Лето ах, лето!", надеюсь у студии не будет проблем с авторскими правами, как это было в прошлый раз с композицией группы "Мираж". Боевка очень напоминает оную в игре Биошок, видно что авторы вдохновлялись именно этим произведением игровых искусств. В правой руке протагониста находится оружие, которым и наносится основной урон, а левой можно применять боевые способности для дополнительного поражения цели.
Боевка очень напоминает оригинальный Биошок
И сам стиль Атомного Сердца очень перекликается с Биошоком. Аtomic Heart выполнен в стиле ретрофутуризма, и показывает альтернативную историю развития CCCР, в которой большая страна не распалась, а получила небывалый расцвет и процветание. Значительных высот достигли познания в кибернетике, в трейлерах мы видим большое количество роботов с искусственным интеллектом, в том числе и военные образцы. Не отстают и достижения в медицине и генетических исследованиях, свидетельством тому - толпы мутантов с уникальными способностями. В Биошоке же нам показывают альтернативную историю Соединенных Штатов, когда часть общества поселилось в городе Восторг на дне океана, либо наоборот улетело на небеса в BioShock Infinite. Кстати, у Биошока есть и литературная основа, большинство идей авторы черпали из романа-антиутопии «Атлант расправил плечи».
Восторг - город мечты в антиутопии Биошок
реклама
Насколько мне известно, у Атомного Сердца литературной основы нет, лор и сюжет полностью создаются студией Mundfish с нуля. Есть и другие игры выполненные в стиле ретрофутуризма, например серия игр Fallout, там человечеству приходится выживать после ядерного апокалипсиса. Очень забавно выглядят автомобили на ядерной тяге, покататься на которых в игре к сожалению нельзя, или роботы на гусеницах с человеческим мозгом. Любимая американцами Coca-Cola преобразовалась в радиоактивную Ядер-Колу, а крышечки от нее стали средствами платежа. Еще в качестве примера можно привести Wolfenstein: The New Order и ее продолжения, где нас опять ждет альтернативная реальность, в которой во второй мировой войне победила фашистская Германия, со всеми вытекающими последствиями.
В Аtomic Heart активно используется советская символика - красные звезды, серпы и молоты, знамена и плакаты. Граждан некоторых стран все это очень раздражает. А последний ролик, в котором показаны две роботизированные девушки, с прической как у Юлии Тимошенко и красной звездой во лбу, вызвал просто шквал ненависти. Тем более, что эти девицы занимались какими то сомнительными манипуляциями. Граждане незалежной, в которой, как известно, давно происходит декоммунизация, предлагают и вовсе отменить игру. И такие призывы не удивляют, уничтожение памятников советского периода, и искоренение любого упоминания СССР в учебниках истории, уже давно стали нормой в этой стране. Особенно сильно негодуют украинские разработчики из студий 4A Games и Remedy.
реклама
Декоммунизация в игре Metro Exodus
Вот что сообщает нам украинец Егор Чекалкин из 4A Games:
«Как так вышло, все хайпуют по игре, что в 2022 году романтизирует Советский Союз, да еще и с российской певицей в трейлере. Я даже не буду говорить про российского разработчика, который даже никаких заявлений не сделал после 24 февраля».
реклама
Не отстает от него и хлопчик Сергей Мохов из Remedy, мечтающий отменить игру:
«Каждый разработчик знает, что игровые проекты постоянно отменяются. Я не знаю никого в индустрии, кто не работал бы над отмененной игрой. Отмена игр — нормальный и часто необходимый процесс. Так, мысли вслух».
Однако господин из 4A Games видимо забывает, как они активно использовали советскую символику в играх серии "Метро". Сами же романтизировали все советское, зарабатывая на этом звонкие американские доллары. Не забывали и поглумиться - отстрелив голову у памятника Ленину в игре Metro Exodus, можно было получит ачивку "Декоммунизация". Последний трейлер по игре Атомное Сердце получился настолько термоядерным, что возмутились даже белорусы, признав в человекообразном роботе одного усатого президента.
Никого не напоминает?
Само по себе изображение различных символов в кино, играх и художественных произведениях не является пропагандой, а лишь отображает текущие исторические реалии. В западных фильмах мы можем увидеть красные звезды, серпы и молоты, красные знамена, причем изображаются они явно с удовольствием. В старых советских фильмах, фашистская свастика тоже изображалась, в тех местах где она должна была быть, иногда и на весь экран. Никто этого не стеснялся, а вот рисовать просто так свастику на школьной парте не приветствовалось, могли и из пионеров исключить. Даже сами немцы, при всем осуждении фашизма и своего темного прошлого, от свастики не отказались и с удовольствием размещают ее на современной военной технике бундесвера. Хотя многие не признают балочный крест свастикой, на самом деле это она и есть, и активно применялась фашистами во время второй мировой войны.
Свастика на современных немецких танках
А вот западному потребителю трейлер игры зашел, афроамериканские блогеры смотрят его разинув рот и подбирая челюсть с пола. Аtomic Heart находится в первых строках рейтинга самых ожидаемых игр этого года. Собственно он и был главной жемчужиной на выставке Gamescom. Однако не нужно спешить с преждевременными выводами, пока мы видим только красочные трейлеры и отрывочные сведения о сюжете игры. Игра может оказаться лютой антисоветчиной, где все советское будут хаять, и тогда советские символы заиграют совсем другими красками. Не будем забывать, что протагонист был послан на советскую научную базу после инцидента на ней, а ну как во всех злоключения окажутся виноваты нехорошие коммунисты. Да и сам главный герой является офицером КГБ.
Вспоминаются и покосившиеся избы из трейлеров, нелепо выглядящие на фоне всего технологического великолепия, и матерящаяся советская бабка в платочке. Как бы игра не стала "развесистой клюквой". Впрочем народ у нас любит "клюкву", лишь бы она не подавалась на серьезных щах. Россияне с удовольствием проходили игры серии Red Alert, веселясь от гротескного изображения русских коммунистов, одни боевые медведи чего стоили. С интересом, но не без смеха смотрели фильмы про похождения Рембо, где бравый американский парень клал пачками русских десантников.
Советская атрибутика в американской игре Red Alert
Пока еще сложно сказать, станет ли игра кассовым хитом, или ее ждет провал и забвение. За плечами у Mundfish пока нет значимых проектов, и репутация пока нулевая, однако видно что на кон поставлено все, как говорится - либо пан, либо пропал. В 2018 году Mundfish выпустила небольшую игру для VR - Soviet Lunapark VR, геймерам она зашла, и на ее основе и решено было создать уже полноценную Аtomic Heart. Одно время Земная Рыба предоставляла только сиджиай ролики, а общественность думала что игра - фейк, и на самом деле ничего не разрабатывается. Но потом в студию были приглашены журналисты, им дали пройти пару готовых уровней, ознакомили с концепт-артом и лором игры. В проект поверили, и оперативно подтянулись серьезные инвесторы. В качестве основного инвестора выступает китайская компания Tencent. В инвестировании и продвижении игры участвует так же российское издательство Gaijin Entertainment, и инвестиционная компания GEM Capital.
Игра не будет коридорным шутером, и подразумевает свободу перемещений, игрок в праве исследовать локации в той последовательности, в которой он считает нужным. Помимо привычного огнестрела, можно будет крафтить различные энергетические девайсы, создавать продвинутое ручное оружие. Получать различные умения, прокачивать их, и использовать с помощью полимерной перчатки. Между локациями можно будет передвигаться на автомобиле Москвич, хотя приборная панель больше похожа на Жигулевскую, но мы же в альтернативной реальности находимся. После смерти или потери сознания офицер КГБ попадает в Лимб. Лимб - это cюрреалистичный мир, что то вроде другого измерения, созданный из образов порождаемых подсознанием. Населен Лимб странными существами - пушистиками, которые не идут на контакт с главным героем, и видимо из этого Лимба нужно будет как то выбираться.
В Аtomic Heart будут встречаться фамилии известных советских ученых и общественных деятелей, совершивших в игровом мире небывалые открытия. Разрабатывается игра на движке Unreal Engine 4, с начала разработки студия сотрудничает с компанией Nvidia, что позволило ей внести в свой проект поддержку технологии трассировки лучей. При производстве игры используются продвинутые технологии захвата движений. В общем у ребят все по взрослому, и они планируют создать AAA игру. По словам главы студии Роберта Багратуни, если Аtomic Heart выступит успешно и понравится игрокам, со временем он превратится в глобальную франшизу с продолжениями и аддонами. Игру планируют выпустить на всех актуальных платформах - PC, Xbox One, Xbox Series X, PS4 и PS5. А выйти она должна в …бре 2022 года, да, да, это официальная информация от Mundfish. А мы пожелаем им удачи, возможно этот проект выведет отечественный игростой из многолетнего анабиоза.
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила