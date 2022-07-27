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Не было у бабы забот - купила баба порося, эта народная поговорка относится и к владельцам ноутбуков. Купив себе дорогой аппарат, первые месяцы владения человек не нарадуется на его компактные размеры, приличную по меркам крохи производительность, функциональность не уступающую взрослым ПК. Но проходит время, вентилятор начинает надсадно шуметь, а ноутбук тормозит, фризит и уже не радует былой производительностью. Настает время чистки ноутбука от пыли и замены термопасты. И вот тут незадачливого юзера ожидает целая россыпь подводных камней. Вместо того чтобы отдать дорогостоящую технику на чистку профессионалам в Сервисный Центр, владелец начинает курочить ее сам.

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Я не зря говорю "курочить" - у многих владельцев ноутбуков нет даже отвертки для разборки и они откручивают винты ножницами. Тем самым слизывают грани винтов и потом уже настоящим мастерам приходится мучиться, чтобы разобрать злополучный девайс. Но винты - это только половина беды, часто после чистки и смены термопасты ноутбук отказывается включаться. В итоге он все равно попадает в СЦ и мастера уже приговаривают к замене хаб, дорогущий процессор, матрицу. Как же такое могло произойти, ведь я же все правильно разобрал и собрал, даже лишние винтики остались - задается вопросом незадачливый обыватель. А дело все в том, что разборка и сборка современного ноутбука, это не такой уж и примитивный процесс. Нужно иметь некоторые знания и даже навыки обслуживания подобной техники.

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В современных ноутах батарея является встроенной, оперативно поменять ее нельзя. Это одновременно и достоинство и недостаток. Достоинство в том, что уменьшаются размеры аппарата, можно не использовать батарейку CMOS - ее функцию выполняет сама батарея. А недостатки заключаются в невозможности оперативной смены батареи, нельзя легко заменить неисправную батарею на новую, вообще без батареи (только от сети) не получится использовать ноутбук. Так вот, не многие знают, что при разборке в первую очередь нужно отсоединить батарею, а потом уже все остальное. На старых аппаратах батарея отсоединялась сама собой в первую очередь, так как под ней располагались винты крепления корпуса.

На материнскую плату ноутбука всегда приходит дежурное напряжение от подключенной батареи, даже если ноутбук выключен. И если начать отключать другие шлейфы от матплаты, можно что-то замкнуть и вывести из строя. Что чаще всего и происходит, сжигают например матрицу ноутбука, замкнув контакты питания и линию данных. Процессоры и хабы жгут таким же образом. А в современных ноутбуках зачастую ставят комбайны - это совмещенный хаб с процессором на одной подложке. Если что-то одно выходит из строя, то менять приходится все вместе. А те же хабы вообще без проблем выжигаются через USB порты. Замена такой микросхемы обойдется в половину стоимости ноутбука, и это вместо того чтобы заплатить мастеру тысячу - полторы за чистку и замену термопасты. При отключении шлейфов их часто рвут или ломают разъем, так как не имеют понятия как он открывается, а просто дергают со всей силы за сам шлейф. Длинную систему охлаждения с двумя турбинами тянут по краям, вместо того чтобы сдергивать ее по центру, и тем самым мнут термотрубки, после чего они больше не работают.

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Мало того, закручивают винты на системе охлаждения не по указанной на ней схеме, а как душе придется. После такой затяжки получают в лучшем случае плохое прилегание чипов к теплосъемнику, в худшем скол кристалла процессора или видеочипа. Разумеется они идут под замену после такого перфоманса. Сейчас во многих горячих ноутбуках применяется жидкий металл в качестве термоинтерфейса. Так вот при замене его, умудряются так расплескать, что он аж под чип затекает, замыкая там все на свете. Вместо хорошей фирменной термопасты наносят какую-нибудь дрянь, типа КПТ 8 или чего то еще подешевле, что могут найти на местном рынке. А потом удивляются, что температуры стали выше чем до разборки. И это все в ноутбуке стоимостью под сто тысяч рублей.

Если рвут термопрокладки, то на новые их не меняют, собирают без прокладок - и так хорошо будет работать. На современных аппаратах часто используют жидкие термопрокладки, а их не так-то и просто достать. И чем же их заменяют? Правильно, обычной термопастой, не самого хорошего качества. Нужно ли говорить, что она практически не работает при таких монтажных расстояниях. При разборке ноутбука нужно раскладывать винтики в той последовательности в которой они были закручены. При сборке закручивать каждый винтик на свое место, или смотреть обозначения на корпусе ноута (если они есть). Если засадить длинный винт в место для него не предназначенное, можно упереться им в текстолит и перебить важные дорожки на плате или замкнуть их.

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Запоминайте при разборке как подключены и проложены шлейфы, а лучше фотографируйте каждый этап. Если неправильно проложите шлейф, при сборке корпуса можно передавить его и соответственно что то в вашем ноутбуке уже работать не будет. Если контакты в шлейфе задрались и немного отошли, ничего страшного - немного подрежьте шлейф ножницами, буквально на один - два миллиметра. И шлейф опять будет хорошо заходить в разъем. Попался вам корпус на защелках, помимо винтов, ни в коем случае не расщелкивайте его ножом или металлическими предметами. Повредите и корпус и сами защелки. Лучше возьмите пластиковую лопатку, медиатор или что-то в этом духе. В крайнем случае используйте пластиковую карту, немного заточив ее края. Аккуратно проходите пластиковой картой по периметру корпуса и надавливайте в местах с защелками.

Старайтесь не повредить содержимое микросхемы BIOS. Прошить ее потом можно будет только на программаторе, предварительно выпаяв с платы. Да и с прошивкой свои заморочки, нужно будет внедрить в прошивку ключ от операционной системы, почистить регионы, подрезать сам файл биоса в HEX редакторе. В общем чистка современного ноутбука от пыли и смена термопасты не такое уж и простое мероприятие. Если не уверены в себе, в прямоте своих рук, лучше не связывайтесь с этой историей, а отдайте ноутбук на чистку мастерам в Сервисный Центр, стоит эта услуга не так уж и много. Но если уж решили все сделать сами, изучите перед разборкой различные гайды по разборке конкретно вашего аппарата, почитайте тематические форумы. При разборке фотографируйте процесс, а лучше снимайте ваши действия на видео, потом сможете по этим материалам собрать все в обратной последовательности.