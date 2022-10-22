Торпеду удалось сделать "умнее"

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Сегодня военные конструкторы России рассказали о том, что инновационная бесшумная электрическая торпеда ЭТ-1Э прошла все этапы опытно-конструкторских работ и вот-вот поступит на вооружение флота.

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В ходе испытаний новая электрическая торпеда была применена со всех типов носителей, имеющихся в ВМФ России: это атомные подводные лодки и дизельные подводные лодки.

Главное преимущество электрической торпеды - её модульность. За счёт того, что была глубоко переработана конструкция корпуса, инженерам удалось сделать торпеду короче почти на полтора метра по сравнению с существующими образцами похожих вооружений.

За счёт экономии места появилась возможность дополнять торпеду навесным оборудованием по принципу «единой шины». То есть, все встраиваемые внешние модули подключаются к единому процессору по единому интерфейсу и тем самым достигается высочайший уровень универсальности.

Электрическая торпеда ЭТ-1Э предназначена для поражения любых береговых, подводных и надводных объектов на расстоянии до 20 км в сложной с точки зрения постановки помех обстановке.

Торпеда отлично проявила себя во время испытаний на мелководье и даже подо льдом.

Другой отличительной особенностью улучшенной электрической торпеды является то, что она может включать режим самотестирования прямо в сборочном цеху и техники могут заранее испытать изделие во всех режимах, чтобы убедиться в том что, оно работоспособно.

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