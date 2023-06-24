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Один простой факт. Лжедмитрий является первый императором Российской Империи. За десять месяцев своего правления он сделал больше, чем большинство монархов за всю свою жизнь. Противоречивая фигура, разделившая общество тогда и ученых сегодня.

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Предисловие

Долгое время фигура Лжедмитрия I была проходной историей. Мимолетным событием в Смутное время. Проходимец и неудачник, что обманул народ и взошел на престол. В большинстве исторических источниках ему уделяется пара абзацев. Его имя вымарывалось из летописей и документов. И на то были веские причины. Сегодня о данном правителе России есть 2 документальных первоисточника. "Угличское дело" - самое древнее (из дошедших до наших дней) уголовное дело в России. Расследование об убийстве царевича Дмитрия в 1591 года. "Новый летописец" - хроники смутного времени, написаны под контролем Патриарха Филарета примерно в 1630 году. Обычные исторические документы, пока не начинаешь задумываться о контексте этих документов.

Суть вопроса

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В марте 1584 умирает Иван Грозный. В живых остается второй сын и наследник Фёдор Иванович. Плох умом и совершенно не интересуется делами государственными. Для исправления этого недостатка создан регентский совет. А также третий сын Дмитрий. Но, так как он от 7-ой жены, то является незаконнорожденным и на трон при обычных обстоятельствах претендовать не может. Между смертью Иваном Грозным и коронацией Фёдора Ивановича Дмитрий с матерью выслан в Углич, а один из пяти бояр предлагает на трон младшего сына. Что воспринято как бунт и его так же ссылают за Урал. Суть проблемы была в том, что Федор женат на дочери Бориса Годунова. При воцарении регентский совет будет распущен, а Борис будет иметь полный контроль над безвольным правителем.

Угличское дело

Большинство историков воспринимает документ как непреложный факт. Все что в нем написано - это истина. Забавно, пока собирал материал для написания, один из "историков" так и говорит - это факт и не обсуждается. В 1591 году в Англии, от бывшего посла в Московии, выходят мемуары, в которых он утверждает, что младший сын Дмитрий нежилец. Книга была написана за 2 года до публикации. Все и каждый понимали, что Борису Годунову будут противостоять, и младший ребенок царской крови будет идеальным инструментом. Это знали и родители царевича.

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15 мая 1591 года в Угличе убивают ребенка. Согласно Угличскому делу "царевича Дмитрия". По описанию свидетелей - у мальчика случилась эпилепсия и он проткнул сам себе горло ножом. Данное показание дали несколько человек. После смерти ребенка Мария (мать Дмитрия) обвиняет в убийстве представителей Бориса Годунова. Все, кто мог опознать ребенка и рассказать об этом власти, были растерзаны толпой. Современная судебная экспертиза официально заявила, что человек не способен держать нож в руках при эпилепсии и нанести себе таким образом увечья. Мышцы ладоней сокращаются и предмет невозможно удержать в руках. Итак, показания в расследовании недостоверны. То есть:

Есть свидетели убийства, которые заинтересованы соврать и их слова никто не сможет опровергнуть Есть понимание, что ребенка могут убить и к этому могли готовиться Существование фактов в самом деле частично опровергнуты современной наукой Это один из немногих документов, что пережил пожары в Москве в 1626 году, что может говорить о важности этих документов для правящей династии Романовых

Новый летописец

Второй основной документ, которым руководствуются современные историки. Основной изюминкой этого документа является автор. Этот вопрос не афишируют, ибо неудобно о таком говорить, но Патриарх Филарет - это отец первого российского царя из рода Романовых. А еще, он один из тех, кто стоял в заговоре сначала против Бориса Годунова, а потом Лжедмитрия I. Воцарение Михаила Фёдоровича Романова не было случайным, за ним стоял один из самых могущественных людей в России, который более 20 лет боролся за власть. Если Лжедмитрий I был действительно царевичем Дмитрием (а на то есть веские основания), то род Романовых пришел к власти через убийство предыдущего царя, что могло плохо сказаться на троне будущих правителей.

Поляки

В последние годы любят спекулировать на польской интервенции 1612 года. Говорить о том, как Минин и Пожарский спасли Москву от иностранцев...

В 1587 году царь Фёдор Иванович участвует в выборах за престол Речи Посполитой

Иван Фёдорович Мстиславский - второй человек после Ивана Грозного и глава регентского совета (один из пяти) при Федоре, происходит из польской шляхты

- второй человек после Ивана Грозного и глава регентского совета (один из пяти) при Федоре, происходит из польской шляхты Богдан Яковлевич Бельский - племянник Малюты Скуратова, главного опричника Ивана Грозного, входил в регентский совет. Один из пяти главных лиц в государстве. Происходит из польской знати

племянник Малюты Скуратова, главного опричника Ивана Грозного, входил в регентский совет. Один из пяти главных лиц в государстве. Происходит из польской знати Две дочери Малюты Скуратова - жены Годунова (один из пяти), Шуйского (один из пяти) также из польской знати

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Когда говорят про интервенцию, стоит понимать, что в России каждый второй был либо поляком, либо в близком родстве с ними. Историю пишут победители. В гражданской войне, что была в Смутное время, проигравших определили как интервентов.

Лжедмитрий I

Царевич Дмитрий или Лжедмитрий I. Историки до сих пор не знают, кем он был на самом деле. Романовы и "История Карамзина" были заинтересованы, чтобы царевич Дмитрий погиб в 1591 году. В этом случае их совесть чиста и они выступали на стороне добра. Но, если царевич Дмитрий действительно вернулся и был убит в 1606 году, есть большая череда неудачных исторических моментов:

Романовы непосредственно участвовали в убийстве царя.

Мария Мнишек была императрицей России, в то время как Романовы стали узурпаторами.

Претензии Речи Посполита на московский престол были правомерными.

По официальной версии самозванцем назначен Григорий Отрепьев. По имени его никто в исторических документах не называет, все величают его как Лжедмитрий I, что очень странно. Если имя достоверно известно, то зачем использовать другое? Так как документов об этом человеке мало, есть несколько больших расхождений с общепринятой историей. Ни один "историк" даже не пытается их объяснить. Самые большие из которых:

Отрепьевы - мелкое дворянство, в обязательном порядке должно было проходить через военную службу. Молодой Григорий должен был находиться в 300км от Москвы, но он, каким-то чудом, оказался монахом в московском монастыре. И не просто в московском - а в самом главном, расположенном при царских покоях (этим объясняется его осведомленность о царских делах)

Обширные знания в военном деле. Умение фехтовать. Отличный наездник. Воспитание и поверхностное знание этикета. Умел танцевать. Понимал язык дипломатии, экономики, законодательства. Образование в своем поместье, монастырское образование, натаскивание поляков никак не объясняют столь обширных навыков. Еще есть вариант, что он был гением и схватывал все налету. Либо о его образовании заботились родители из богатой и властной семьи.

Факты, что смогли убедить поляков в правдивости своих слов и явный страх Бориса Годунова, когда стало известно о существовании "самозванца". При уверенности, что царевич мертв, не делают столько телодвижений.

Найдены списки на отпевание Григория Отрепьева. Возможно это однофамилец. Либо человек с таким именем умер не в Москве.

И таких мелочей множество. По одному, им можно найти объяснение, но когда их множество - совсем другой вопрос.

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Самым главным аргументом в пользу того, что Лжедмитрий был истинным царевичем Дмитрием, считается встреча Дмитрия со своей матерью. Первая встреча происходила на глазах нескольких тысяч горожан. Спектакль был крайне убедительным, и люди, присутствовавшие при встрече, поверили, что чувства были искренними и встретились мать и сын. Официальные "Историки" интерпретируют этот факт так, что оба человека были заинтересованы максимально достоверно сыграть свою роль. Один становился легитимным царем, а вторая - получала место при дворе. Забавно, но тут уже официальные лица начинают фантазировать, а не опираться на факты.

Первый император Российской Империи

Начнем с самого простого - народ любил царевича Дмитрия. Из Польши вышло около 1500 наемников без пушек. К Москве пришло более 15 тысяч человек. Армии и города, за редким исключением, встречали молодого царя с радостью. После смерти Бориса Годунова все войска сразу вставали под знамена нового правителя. Ни у кого не было сомнений: самозванец он или нет. За 10 месяцев своего правления Дмитрий значительно реформировал государственное устройство страны. Изменил огромнейшее число документов, касающихся крестьянства, налогов, распределения должностей, коррупции. За сто лет до прихода Петра I он начал строительство государства по европейскому образцу. Сегодня известно несколько портретов Императора Дмитрия. Особенностью изображений является одежда, в которой он позирует и качество изображения.

Для примера приведу изображение Василия Шуйского, пришедшего к власти после переворота, и Михаила Федоровича Романова. Сравнение портретов наглядно показывает, какая огромная пропасть была между предшественником и последователями.

Но и это не все. Сохранились медали, показывающие, какие монетные дворы были у правителя, что был у власти только 10 месяцев, и более поздних. Четко различимы портрет и герб. Нумизматы и историки устроили огромную дискуссию по поводу этих медалей, выпущенных по случаю коронации. На аверсе есть корона, скипетр и держава. Держава существует и сегодня и хранится в одном из музеев. Двуглавый орел, вместо обычного копейщика. Копейщик на гербе бежит

Реплика другой медали. Тут четко виден копейщик на щите. И он смотрит влево. В то время как на гербе Московии и Руси он смотрит вправо. По геральдике и ее символам, всадник смотрел на Запад. Это одно из первых изображений герба Руси





Через 50 лет после убийства императора мы получаем вот такое.





Простой народ и мелкое дворянство любили царя и он отвечал им взаимностью. Абсолютно все источники указывали на почитание и обожествление нового правителя. Проблемы были только с верхушкой власти.

Польский след

Ища поддержку в польских землях, Дмитрий Иванович дал очень много разных обещаний. Расписки и письма рассылались всем заинтересованным лицам. Были обещаны города и земли. Вот одна из сохранившихся расписок Лжедмитрия о получении 4 тысяч злотых и обязательство выплатить долг после воцарения в Москве передачей Польше Чернигово-Северской земли. Замок Самбор, 21 августа 1604 г. Особенность расписки состояла в том, что она имела двусмысленную трактовку, составленную с тонким юридическим подходом.

По факту, после воцарения, Дмитрий Иванович не передал ни пяди русской земли и все долги погасил исключительно золотом и бартером. Он не побоялся пойти на обострение отношений со своими покровителями, которые могли раскрыть его "тайну самозванца". Один из веских аргументов, что он переживал и заботился о землях империи.

Польская интервенция

Любимая тема для определенной прослойки общества. Во время убийства Дмитрия Ивановича было убито более 600 поляков - гостей на свадьбе. В большинстве своем это были богатые купцы, высокородная шляхта и дворяне. Цвет польского общества. Гостей убили на званном вечере. Гостеприимство русской земли оказалось не таким ярким и добрым. Но Сигизмунд не пошел войной на Москву, хотя повод у него был. А вот после того, как русские подписали Выборгский трактат 1609 года с главным врагом Речи Посполита, Швецией, у того не оставалось никакого выбора, кроме как разбить объединенные русско-шведские силы. Переворот и убийство последнего Рюриковича больно ударил по стране и ввел ее в состояние гражданской войны. Необдуманные действия и разрозненность разных группировок и политических сил сильно ослабили страну.

Послесловие

Во время смутного времени произошло огромнейшее число судьбоносных для России событий. Многие из которых описаны одним единственным историком, отцом династии Романовых. Но есть обрывочные сведения из европейских стран. Многие "правильные" историки игнорируют новые факты и придерживаются древней истории. Им нравится то, что они знают о событиях династического кризиса и гражданской войны. Они не хотят углубляться и менять свое мнение. Но есть и те, кто собирает огромный пазл. Большинство историй и фактов удается восстановить, но вот вопрос с царевичем Дмитрием - самое большое серое пятно в истории. Выше предоставлен потрет Дмитрия Ивановича в возрасте 26 лет. В достоверности портрета никто не сомневается, он существует в подлиннике. А теперь вбейте в гугле запрос "Первый русский император" и вы будете удивлены... или нет... в зависимости от вашей школьной программы.