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Самая загадочная и неисследованная часть истории Советской России. Документы обрывочны и многие факты до сих пор не установлены. Большая неразбериха и огромные суммы породили множество легенд и теорий. По примерным подсчётам пропало около 400-450 тонн золота и никто не может их найти. Тут стоит понимать, что золото - это не деньги. С золотыми слитками в магазин не пойдешь и не рассчитаешься, а сами слитки - это улика, за которую могли расстрелять.

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Предисловие

Собрал воедино несколько источников, описывающих судьбу золотого запаса Российской Империи. Ни в одном из описаний нет точного учета сокровищ. Последняя исходящая информация датируется 1913 годом, А первая входящая только при Сталине в 1924 году. Все что было между этими датами - обрывочные сведения, лишь отдаленно говорящие о возможном учете некоторых аспектов.

Чехословацкий Легион

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Чехи, Словаки и Чехословаки - на момент описываемых событий страны Чехословакия еще не существовало, поэтому несостыковки с названиями - это лишь вольность автора. Если он говорит одно из наименований (Чехи, Словаки и Чехословаки), он подразумевает их все.

Полумифическая армия в советской историографии. Упоминания о самой боеспособной силе на территории России сведены до минимума во всех учебниках и исторических очерках. Хотя она сыграла огромнейшую роль в событиях гражданской войны.

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Перед началом Первой мировой войны в Австро-венгерской империи усиливаются движения за независимость некоторых регионов. Инакомыслие подавляется и активисты иммигрируют в другие страны. Так, в Российской Империи осело несколько десятков тысяч человек. С первых дней мирового конфликта, иммигрировавшие чехи и словаки просят российское правительство о содействии в создании чешской и словацкой армии для борьбы с общим врагом. На базе иммигрантов в Киевском военном округе создается первый добровольческий корпус из 2000 человек. К 1917 году из иммигрантов, перебежчиков и военнопленных только в России находится несколько полностью сформированных и вооруженных формирований. Общая численность от 40 до 50 тысяч человек.

Для понимания этой силы стоит упомянуть, что за независимость Эстонии, Латвии, Литвы и Финляндии выступало примерно 60 тысяч человек. В большинстве своем - это были "ополченцы с берданками", а не регулярные войска. И Красная Армия им проиграла в прямом столкновении.

После октябрьской революции Легион официально объявил о своем нейтралитете и избегал любых договоренностей со сторонами конфликта, если они не касались Западного фронта.

3 марта 1918 года подписывается Брестский мир. Ленин содействует странам Центральных держав. Легион оказывается в неудобном и компрометирующем положении и начинает свою эвакуацию. Из трех маршрутов они выбирают самый безопасный - морем через Владивосток.

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21 марта 1918 года начинается последнее наступление Кайзера на Францию («Битва Кайзера» нем. Kaiserschlacht) и появление 40 тысячного корпуса чехов на фронте, не самое приятное обстоятельство. Немцы настаивают, чтобы Ленин разоружил Легион и затормозил его продвижение. Огромная армия оказалась на Транссибирской магистрали, контролируя подавляющее число городов на пути своего следования.

Золото Колчака

Собирательный образ, который далек от реального положения дел. Практически во всех источниках речь идет о золотом запасе империи. На самом деле - понятие гораздо шире, из-за чего и происходят расхождения и недопонимания. Помимо золотых слитков и монет, в резерв входили: платина, серебро, драгоценные камни, ювелирные изделия. Кроме резервов государственного банка к нему были добавлены резервы частных банков, о которых практически не упоминается, сбережения от крупных промышленников и инвесторов, залоги и ценные бумаги.

С началом Первой мировой войны золотые запасы Петрограда были вывезены в Казань. После февральской, а особенно октябрьской революций, другие крупные банки эвакуировали свои запасы в Нижний Новгород и Казань. Общие объемы "Золота Колчака" в Казани на весну 1918 года официально не публиковались. Это последний момент, когда золотые резервы были под контролем и счетом. После смены власти в стране принято решение о возврате сокровищ в Москву. На этом моменте заканчивается официальная и достоверная часть повествования.

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Ленин и золото

Согласно Брестскому миру, Ленин обязался передать Германии 245 тонн золота. С 27 августа 1918 (дата подписания договора о контрибуциях) до 11 ноября 1918 (окончание войны) в Германию из Нижегородского отделении Госбанка России через Москву и Оршу в кладовые Рейхсбанка отправлено два «золотых эшелона», куда было загружено 93,535 т золота. Молниеносное исполнение части договора. Многие считают, что это часть резервов, что успели вывезти из Казани. Это важно, так как многие считают, что без учета могли вывозить столь крупные суммы.

Восстание Чехословацкого корпуса

После подписания Брестского мира, Ленин попробовал разоружить корпус. На общем собрании офицеров чехи пришли к выводу, что советская власть, сотрудничающая с немцами, хочет их арестовать и передать Германии. Начались прямые столкновения с красноармейцами. Учитывая перевес в живой силе, вооружении и выучке у последних не было ни единого шанса. Под контроль иностранной армии перешли десятки крупных и мелких городов. О масштабе и интенсивности столкновений снова стоит привести сравнение. Во второй мировой войне советская армия имела 9,6% безвозвратных потерь. Чехи потеряли 14% своего боевого состава всего за 6 месяцев и не имели ресурсов для пополнения.

Золото, взятое Каппелем

В середине июня 1918 г вышло указание о вывозе "Золота" из Казани. До 7 августа 1918 года, когда город был взят полковником В. О. Каппелем и чешскими частями, по официальной версии было вывезено 100 ящиков со слитками. То есть, за 2 месяца внутри страны по реке смогли вывезти только 4,6 т золота (которые пропали и не найдены до сих пор), но за 3 месяца, через три страны, поездами, смогли вывести 93,535 т золота для Германии.

Телеграмма Каппеля. Один из немногих официальных документов в открытом доступе, рассказывающий о "Золоте Колчака" и Чехословацком Легионе.

В отчете Каппеля (от которого многие исходят в своих изысканиях) четко описывается, что, кроме золота, в Казани находилось серебро, платина, ассигнования и другие ценности.

Все захваченное было перевезено сначала в Самару, потом в Омск и в самом конце в Уфу. И тут стоит понимать, что Транссибирская магистраль с лета 1918 года находится под контролем чехов, все передвижения происходят только под их присмотром.

Гибель Колчака

После нескольких поражений Александр Васильевич Колчак с золотым запасом и под охраной Чехословацкого корпуса добирается до Иркутска. Город оставлен белыми войсками и находится под контролем повстанцев. Мутная история, которую не афишируют и не тиражируют в общественном поле. По предположению историка Плотникова И.Ф.

Основной причиной предательства Колчака и последующей его выдачи союзниками стали заявления Верховного правителя, сделанные ещё в Омске, что золотой запас, как и награбленные чехословаками за время пребывания в России материальные ценности, являются достоянием России и что он не допустит их вывоза за рубеж. Трагическая развязка была ускорена ставшим известным чехословацкому командованию телеграфным приказом Колчака во Владивосток о проверке всех ценностей и имущества, вывозимых чешскими легионерами

Конфликт между Колчаком и Легионерами действительно был. Обе стороны относились друг к другу с недоверием. Причина конфликта доподлинно не известна. Единственный факт - чехи выдали Колчака и 317,5 т чистого золота (только золото). И беспрепятственно покинули страну.

Расхождение фактов с учетными книгами

По официальным данным, при транспортировке золота по Сибири, из учетных книг исчезло золота на сумму в 65 млн рублей (примерно 50 тонн). Это без учета обычных трат, что записывали и учитывали. Про исчезновение других ценностей нигде не упоминается. Никто достоверно не знает, сколько всего сокровищ было в Казани. Из-за таких расхождений и неполной огласки происходившего появилось множество теорий и конспирологий. Так, по одной из них, в Байкале был затоплен поезд с золотом, который многие ищут до сих пор.

«Легиабанк»

В 1922 году выходцами из Легиона был создан крупнейший банк Чехословакии. Часть историков считает это конспирологией. Но многие "специалисты" утверждают, что основным капиталом для банка стало "Золото Колчака". Но и это не все. Страна активно помогала иммигрантам из Российской Империи. По некоторым данным, за 1921-1927 года, на поддержку было потрачено (в эквиваленте) 254 т золота. Для страны, только получившей независимость, это колоссальная сумма, происхождение которой непонятна.

Официальные данные и восстановление хронологии

На начало Первой мировой войны в Российской империи было 1695 т золота (сюда входит и государственное, и коммерческое, и на руках у населения)

У государственного Банка Российской империи в конце 1913 года на хранении было 1311 т золота

Для обеспечения кредитов на военные поставки в Канаду было отправлено (-) 435 т золота

Около (+) 200 т золота изъято у населения (1918-1922)

Около (-) 25 т золота отдано по мирным договорам

Около (-) 93,5 т. золота получила Германия

Атаман Семенов конфисковал (-) 33 т золота

Пропало в Сибири (-) 50 т золота

На закупку паровозов (1200 штук плюс суда для их доставки) потрачено (-) 154 т золота

На поддержку революции в других странах (-) 221 т золота

Захвачено у Румынии (+) 92 т золота

На покупку вооружения и снабжения Белой Армии (-) 82 т золота

Итого: по состоянию на 1924 год в резерве Советской России было 83,5 т золота



По примерным расчетам, за период с конца 1913 года по начало 1924 года из России исчезло около 427 т золота. Часть была потрачена на вооружение Красной Армии. Часть пошла на выплату зарплат и закупку зерна, но огромная доля отправилась в неизвестность.

Послесловие

Золото Колчака - интересный феномен в истории России, который не хотели оглашать ни при советской власти, ни сейчас. Мы достоверно знаем «Закон о трёх колосках». При Сталине исчезновение золота было невозможно. Более того - драгоценный метал не является ликвидным денежным средством, его нельзя просто поменять на товар. Огромные объемы и суммы будоражат воображение. По примерным расчетам, 427 т золота сегодня - это 28 млрд $.







