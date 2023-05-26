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Компании Sony можно приписать множество безумных идей и странных решений, но вот что у нее не отнять - это обдуманный и системный подход к каждому своему гаджету. Вы помните такое устройство, как PlayStation Vita? А вы знали, что ее можно использовать не только как мобильную консоль? Думаете, дела давно минувших дней канули в Лету? Нет! Похоже, в недрах Sony есть какой-то план и они его потихоньку воплощают.

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Предисловие

Ни для кого не секрет, что Sony PlayStation сегодня - это монополист. Нет ни одной компании, что способна конкурировать с ней на рынке домашних консолей. С приходом Джима Райана компания начала экспериментировать и расширять свои горизонты. Некоторые видят в консольных эксклюзивах на персональных компьютерах падение короля. Другие воспринимают вопрос под другим углом: освоение новых рынков и увеличение поклонников всеми доступными средствами.

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PlayStation Vita

Последние пару лет вышло множество роликов и статей, рассказывающих о смерти отличного гаджета. Много глупостей и кривотолков, далеких от реального положения дел. Вкратце, для тех кто не в курсе. В марте 2011 года в Японии происходит Великое восточно-японское землетрясение магнитудой в 9.0 баллов. Разрушения по стране имеют катастрофические последствия. Многие слышали о Фукусима. После события в стране начинается колоссальный спад экономики. И если 2011-2012 года правительство заливало экономический сектор деньгами, как могла, то в 2013 году зафиксирован крупнейший обвал экономики со времен Второй мировой войны. Чтобы понимать размеры того самого "северного зверька", стоит лишь упомянуть, что за 3 года Япония потеряла доходы в размере 1852 млрд $. Капитализация Apple в 2013 году была около 360 млрд $, а Microsoft можно было купить за 220 млрд $.

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У населения банально не было денег, чтобы покупать консоли и игры к ним. Свободных денег не было и у издателей на разработку игр. Все ругают Sony, мол, она перестала выпускать игры и свернула поддержку... Только вопрос стоял о выживании самой компании и под нож пошли абсолютно все направления. Например, 10 февраля 2014 года был продан бренд VAIO.

Спасательный круг для PlayStation Vita

Не имея возможности поддерживать устройство на должном уровне для Vita были добавлены новые и расширены старые функции.

1. Vita можно использовать как дополнительный геймпад при игре на консолях третьего и четвертого поколения. Навороченный геймпад с экраном, сенсорным управлением и кучей функций.

2. Remote Play. Сама функция появилась на PlayStation Portable в 2006 году, но для ее реализации нужно было оптимизировать игры, потому мало кем использовалась. С выходом PS4 все игры в обязательном порядке должны быть оптимизированы для запуска в режиме удаленного воспроизведения. При отсутствии крупных проектов данная функция получила широкое распространение.

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Remote Play

Многим кажется, что это неведомая зверушка. За 15 лет функция разрослась и проникла во все сферы игровой индустрии. Она проделала огромный путь. Вариантов использования огромное множество. Например, есть функция Share Play, та самая, за которую отвечает отдельная кнопка на геймпадах PS4\PS5. Та самая, что добавил Xbox в геймпадах для консолей Xbox Series.

Twitch, GeForce Now, Google Stadia, YouTube Gaming, Xbox Cloud Gaming - столько знакомых имен... И всё это стриминг видеопотока с игровой консоли куда-то там... Remote Play - это лишь одна из множества вариаций.

Sony PlayStation Project Q

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Устройство для стриминга и управления видеопотоком... Или, если вам не нравится такое название - это элитный геймпад от корпорации Sony.

Характеристики (приведены по слухам):

8" Oled экран с олеофобным покрытием

Поддержка разрешения 1920*1080

Поддержка 60 Hz

Вес с батареей 640 грамм

Автономная работа до 10 часов

Выход на наушники

Поддержка Bluetooth 5.3

Поддержка двухдиапазонного WiFi

Несколько вариантов окраса

Предварительный ценник 199$

Сравнение габаритов с другими консолями

Где использовать

Не буду говорить про других. Буду говорить, где мне регулярно приходится использовать Remote Play (или аналоги).

Консоль стоит в зале, но играть перед телевизором не всегда комфортно. Дети делают уроки. Любимая работает и ее отвлекают лишние шумы. Пришли гости и комната занята. Быстрые проекты не запускаю, так как картинка сыпется, но в RPG побродить и выполнять квесты - вполне комфортно.

Вторая консоль стоит в спальне и подключена к монитору с персональным компьютером. Можно постоянно жмякать на кнопки у монитора и переключаться между устройствами. Иногда надо включить гайд на ПК и по нему пройти миссию. В этот момент работает удаленное воспроизведение. Скриншоты при написании обзоров. Можно использовать телефон и фотографировать на него, можно нажимать кнопку "сделать снимок", отправить в облако и оттуда доставать, а можно вывести на рабочий стол и делать футажи, не отрываясь от написания.

Расслабиться в ванной. Почему-то все говорят про комнату раздумий, но мне больше нравится набрать горячей воды и залезть часика на полтора отмокнуть. Так проходил на стареньком ноутбуке X-com 2 с удаленным воспроизведением.

Гаджеты бывают разные - чёрные, белые, красные

Новый Xbox Elite Wireless Controller стоит 179$. У меня вопрос: кому он нужен? У кого-то возникает мысль, что это бесполезное устройство и никому не пригодится. А если бы этот контроллер был с 8 дюймовым экраном и возможностью играть удаленно? У вас бы возник вопрос в актуальности покупки гаджета? Или это другое?

Конечно, есть люди, что живут одни в однокомнатной квартире и у них нет необходимости делить теплое удобное кресло с кем-то другим. По личному опыту пришел к выводу, что покупка ноутбука на кухню обойдется дешевле, чем спор о просмотре сериальчика с любимой женой. А покупка экзотического гаджета с узкой специализацией - это огромнейшая экономия нервных клеток в старом больном организме.

Андроид планшет с геймпадом

Remote Play существует на многих устройствах. В сети появился скепсис по поводу устройства и его применения в хозяйстве.

НЕ знаю... то ли люди шутят, то ли действительно не понимают. Начнем с самого простого, чего не будет на любом самодельном устройстве в сравнении с Project Q.

1. Массогабаритные параметры. Как ты не старайся. Но отдельный планшет и отдельный геймпад будут весить заметно больше устройства все в одном

2. Прямое соединение с консолью. Все андроид устройства работают через роутер, тут же будет прямое соединение с устройством, что улучшит отклик и уменьшит влияние устройств-посредников.

3. Автономная работа. Android в 2023 году разросся до таких габаритов, что настольные Linux и Windows могут только позавидовать, а работающая в фоне телеметрия, кушает не только ресурсы, но и батарейку.

4. Цена. Геймпад + планшет 1080р с Китая + держатель это бюджет 130+60+10 - попробуйте найти что-то вменяемое.

5. Оптимизация. Как это ни странно - устройство готово к работе из коробки. Некоторые начнут рассказывать сказки про "легкое" подключение и прочее... Факт остается фактом - работает сразу и как задумано производителем, а не танцы с бубном и десятки мануалов.

6. Отдельно скажу про самых экономных, использующих телефоны. Сегодня не выпускаются телефоны с соотношением сторон 16:9 и при подключении к консоли будут черные полосы, уменьшающие и так маленький экран.

Послесловие

Помимо моих оптимистичных надежд на новое устройство, есть некоторые опасения в его поддержке. Так как устройство не массовое, может случиться так, что на форумах и профильных ресурсах о нем никто ничего не будет знать. В таком виде можно столкнуться с некоторыми проблемами. Еще вызывает опасение ценник. 200$ - это ценник на грани. Десять раз подумаешь - а может взять планшет от Нинтендо? По цене аккурат стоит 200$ и имеет более широкий диапазон применения.