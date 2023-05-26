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Разительная разница между двумя компаниями. Xbox за месяц говорит о крупном мероприятии и нагнетает обстановку всевозможными сливами. Sony - объявила и через 7 дней показала все, что хотела. Никто не устал от ожидания, не успел построить сказочные горы и смог вкусить все, о чем мог бы мечтать.

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Предисловие

Уже несколько лет не проводится главная игровая выставка планеты. Е3 ушла в прошлое, но компаниям все также надо чем-то привлекать внимание к своим продуктам. Я не блогер, у меня нет 500-700$ каждый год на покупки игр. Стандартный бюджет - это 200$ на весь год. Беру на скидочках, в бандле, еще каким способом. Но моя коллекция потихонечку пополняется. Презентации, подобные Е3 - это возможность распланировать бюджет на ближайшее время. Что стоит пропустить, а что поставить на карандаш.

Ожидание

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О презентации объявили буквально вчера. Не успел подумать о своих желаниях. Из давно сформировавшегося - ожидал увидеть новые ревизии PlayStation 5 в slim варианте. Из игр список ненамного длиннее:

Alan Wake 2

Spider-Man 2 и точная дата выхода

Final Fantasy XVI

Больше ничего не ждал. Игры, про которые шли слухи - это дела далекой перспективы, смысла в их показе не видел. А сторонние компании особо не афишировали свои планы.

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Субъективная реальность

Из того чего не ждал, но очень хотелось - недорогих проектов для детей. Ярких и мультяшных. Все-таки консоль в моем доме используется ВСЕМИ членами семьи. Не сказать, чтобы показали что-то интересное в этом плане, но глаз зацепился за:

Cat Quest Pirates of the Purribean (играл и давал детям первую и вторую часть)

The Plucky Squire (а ничего подобного нет)

Granblue Fantasy: Relink (такое люблю с незапамятных времен и детям подсовываю)

А вот что удивило... Правда без внятной даты анонса:

Helldivers 2 (в первую часть выбил платину...)

Dragons Dogma 2 (воу-воу-воу постойте! Это же прямой конкурент проектам Тода Говорда, там даже Каджиты есть)

Metal Gear Solid (это просто бомба, а не анонс.... кто-то ждал Человека-паука, но для меня именно этот анонс стал кульминацией всей презентации)

Остальные игры серединка на половинку. VR у меня нет и не предвидится.

Железный анонс

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После презентации побежал на форумы делиться впечатлением и вкушать эмоции других пользователей. И был озадачен мыслями про Project Q.

Давно хотел себе устройство для стриминга игр. В семье с двумя детьми телевизор очень редко бывает свободен, а играть с ноутбука по удаленному подключению не комфортно. Поверьте. Я пробовал. Но тут забывают и еще одну функцию - это продвинутый геймпад. У него сразу будут две функции. Вопрос лишь упирается в ценник. До 200$ мне это устройство нравится. Если больше 250$ - то будет мусором в моих глазах.

Гаджеты

Для консолей Sony есть огромный пласт сопутствующих товаров:

Наушники 2 вида

Камера

Пульт управления

Геймпад для людей с особенностями

Remote Play устройство

VR шлем

охапка внутренних SSD для расширения памяти

скоро будут внешние дисководы

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Некоторые не знают, но для Sony - это сопутствующее производство, которое она сама проектирует и создает на своих заводах.

А что есть у Xbox?

Внешний SSD от стороннего производителя

Наушники по лицензии

Мышка и клавиатура по лицензии

Геймпад для людей с особенностями

Ничего не забыл? То есть с играми все плохо и с обвесом не полный порядок? Это не большой плюс, но для некоторых пользователей может стать последним, при равновесии других достоинств

Конкуренция

Для начала стоит поговорить о конкуренции на консольном рынке. Что может предложить зеленый лагерь на ближайшую перспективу. PlayStation Showcase - это не презентация игр, как могут подумать некоторые. PlayStation Showcase - это рекламная компания, которая двигает продажи консоли. И вот вам вопрос - что должно быть показано на презентации Xbox, чтобы рядовой пользователь посмотрел на Marvel's Spider-Man 2 и сказал: "Не! у Microsoft игры круче!". Мне не хватает фантазии и длинного списка проектов, что есть в портфолио у Фила Спенсера. The Elder Scrolls VI с презентацией игрового процесса? Больше ничто на ум не приходит.

Вместо послесловия

Все смотрят на игры и их пафос. Удивила компания своими анонсами или нет. Но мне в глаза бросился другой аспект. Как Sony преподнесла данное событие. Никакой подготовки. Быстро. Без информационного шума и нагнетания. Вышли. Показали свое портфолио и удалились в закат. Но и это не главное. Теперь все будут гадать, чем ответит Microsoft. На Final Fantasy XVI и Spider-Man 2 ответить физически нечем. А на все остальное? Второй момент - Sony никогда не делали презентацию в конце мая. По таймингам был конец июня и следующая в ноябре. Теперь же - можно вставить еще один ивент в конце августа или в начале осени. Приурочить событие к выходу самого ожидаемого эксклюзива. Повод будет и насыпать еще немного игр можно. А Microsoft уже нечего будет показывать перед рождественскими распродажами. То есть, Xbox проиграл не только гонку "рекламный игр", но и тайминги с презентациями.











