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Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно Dying Light Enhanced Edition

В Epic Games интересная защита и региональные ограничения. Дырявая система и куча обходных путей. Рассматриваем способы получения "запрещеночки" и "контрабанды"
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Крутая 4070 Ti Gigabyte Aorus дешево - надо брать
-20% на i9 12900 - цены в рублях падают
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
3070 за 50 тр в Ситилинке
Много 4080 от 100тр - цены в рублях не растут
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С 6 апреля 2023 года в самом лучшем магазине начали раздавать легендарную игру Dying Light Enhanced Edition. Но с некоторыми нюансами. Раздача не предназначена для жителей России и Беларуси. У меня подрастают дети и их любимое времяпрепровождение - это компьютерные игры. Точнее ютубчик и тикток... Но всеми силами стараюсь отучить от данной напасти. Покупать или качать с торрентов, при таком раскладе, неудобно. Первые - дорого. Второе - отнимают много времени.

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Блокировка нелегалов

Защита магазина состоит из 2-х моментов:

рекомендации
16 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - от 80 тр
Компьютеры от 10 тр в Ситилинке
4090 MSI за 155тр в Ситилинке
4070 Ti дешевле 80 тр в Регарде
<b>13900K</b> в Регарде по СТАРОМУ курсу 62
3060 дешевле 30тр цена - как при курсе 68
MSI 3060 Ti Ventus OC за 40 тр
4070 Ti Gigabyte Gaming за 84 тр
15 видов 4090 в Ситилинке - цены идут вниз
3080 за 70 тр - цены снова пошли вниз
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13700K дешевле 40 тр в Регарде
-7% на ASUS 3050 = 28 тр
13600K дешевле 30 тр в Регарде

1. Регион аккаунта (автоматически задается при регистрации и определяется по вашему IP)

2. Ваше месторасположение (определяется по вашему IP при входе в аккаунт)

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Чтобы обойти блокировку, нужно изменить регион аккаунта. Обязательный пункт.

Спрятать реальное местоположение... Забавно, но эта проверка работает через пень колоду на пятый раз.

Смена региона аккаунта

Находится в "Настройки учётной записи" в самом конце страницы. Отдельная кнопочка для изменений. Лучше делать через браузер.


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На этом этапе идет первая проверка. Система автоматически проверяет ваш IP адрес и делает некоторые выводы.

Если вы включаете обычный VPN, случается пинок по мягкому месту и получаете бесплатную версию игры DEATHLOOP.

Если проверка на VPN проходит отлично, процедура смены региона продолжается...

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Для подавляющего числа пользователей данный этап является камнем преткновения. И тут первая дыра в безопасности. 

Защита от VPN

Система проста по своему исполнению. Сервер замеряет время "ответа" от хоста к клиенту. Если между сервером и клиентом есть промежуточное устройство (сервер VPN), то время "ответа" не соответствует эталону. Банальная и простая фишка. 

На самом деле ложки нет

В Epic Games Store нет проверки на наличие VPN. Есть черный список IP, в который заносят все известные адреса всех известных сервисов. В лучшем случае - это 20-30% самых популярных. Если отойти немного в сторону, то защита не срабатывает. Как пример, мне пришлось переехать из родной Беларуси в теплую Бразилию.

Перед началом смены региона крайне рекомендуется выключить все устройства, подключенные к магазину (возможно, вы играете на телефоне в Genshin Impact или на ноутбуке установлен клиент). Отключите все на некоторое время и задайте новые настройки.

Ваше местоположение

Даже имея магазин другого региона, но заходя со своего родного адреса, можно получить такую ошибку

Забавно, но она появляется не для всей "запрещенки", а только для избранных лотов. Данное недоразумение обходится ЛЮБЫМ VPN. Вообще нет никакой проверки. Отсутствуют черные и белые списки.

Мой стандартный бесплатный защитник российского производства. Самый слабый из всех возможных. На 90% сайтов его блокируют как нежелательный. Ставлю левый регион Нидерланды, хотя у меня аккаунт зарегистрирован в соседней Украине. Никаких вопросов не возникает. Магазин с удовольствием отдает все самое сладкое.

Теперь, понимая как устроена защита и какие у нее уязвимые места, можете разводить Тима Суини на полную катушку.

Бонусы

После всех приведенных манипуляций у вас больше не будут забирать полученные когда-то игры. Регион выбирать по вашим личным предпочтениям. Если покупок в ближайшее время не планируете, то любой европейский. Если захотите порадовать Тима, то можно Турцию или Казахстан, любую где принимают ВАШИ банковские карточки.

Послесловие

В экспериментах использовался TunnelBear... Ужасный VPN с одной изюминкой: после 24 февраля увеличили объем бесплатного трафика до 10 ГбОчень удобно, если надо скачать что-то запрещенноеХорошая скорость и много бесплатного трафикаИ SoftEther VPN Client - крайне низкие скорости, но неимоверно огромный список серверов по всему миру. Для постоянного использования не подходит, но обойти некоторые ограничения часто помогает.


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Теги

epic games store dying light халява vpn egs раздачи игр раздачи обход блокировок
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