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Халява в Steam - фармим коллекционные карточки

В магазине дядюшки Гейба существует большой и жирный плюс, не доступный на других платформах. Есть механизм получения абсолютно любой игры бесплатно. Имя ему - коллекционные карточки
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Коллекционные карточки - аттрибут собирательства и самолюбия. Разработка компании Valve и один из элементов монетизации небольших игр. Система сочетающая в себе две противоположности. Жадность и щедрость.

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Минимальная стоимость одной игры 15 центов. Минимальная стоимость 1 карточки - 3 цента. К одной игре может быть комплект до 12 карточек. На карточках, многие "тру инди студии" могут зарабатывать денег больше чем на самих играх. В 2019 году разразился скандал и из магазина Steam было удалено более 3 тысяч игр единоразово. Для многих "дельцов" было проще создать игры за пару часов, нарисовать коллекционных карточек в паинте и разместить их в магазине за минимальную стоимость. Люди скупали такие игры сотнями тысяч, что бы получить карточки и воспользоваться их привилегиями.

Профиль и уровни Steam

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Дядюшка Гейб разработал социальную сеть, в которой тот человек более заметен, что имеет самый большой уровень аккаунта. Заходя в раздел с друзьями, выше всех в списке будет стоять человек с самым высоким уровнем. Заходя в группу по интересам, вверху списка будет куратор и люди с самым высоким уровнем. Для обывателя это баловство, но очень многие использую "Самую большую социальную сеть геймеров" для зарабатывания. Кто-то это делает на YouTube, другие в TikTok, третьи в Steam. Для таких людей, выделиться из толпы очень важно. Порекомендовать небольшой инди проект среди своей паствы? Объявить о выходе розыгрыша или о скидках в казино? Способов монетизации сотни. А с ними и спрос на покупку коллекционных карточек.

Собирая полный набор, можно создать значок, а вместе с ним получить опыт аккаунта. Помимо социальной значимости, уровень расширяет функционал аккаунта и дает множество мелких плюшек.

Игры

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Существует два типа игр. Одни комплектуются Коллекционными карточками, другие нет. Для купленных игр - в карточке игры, сразу под достижениями

Для игр из магазина - в описании ее особенностей. Для примера взята игра за те самые 15 центов и с обязательным наличием карточек, которые приносят заметно больше денег, чем сама игра.

Выпадение карточек

До 2019 года и большого скандала, карточки начинали выпадать из игры через 30 минут после ее запуска. Многие покупали игры, играли в них 1 час 55 минут, получали карточки. Продавали карточки на торговой площадке. Делали автоматический рефанд средств, так как было наиграно менее 2 часов. Не потратив ни копейки, получали выплаты с торговой площадки. К 2019 году система сломала сама себя. Теперь карточки выпадают только, если вы провели в игре более 3 часов

3 часа в игре

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Есть большое число первоклассных игр на 20-40-100 часов. Получить карточки не составляет труда. Играешь, получаешь удовольствие, фармишь плюшки. Но есть игры, которые купил на распродаже и надеешься использовать их когда-нибудь. С каждой распродажей таких кейсов становится все больше и больше. Или купил бандл с десятком игр от издателя. Свежие перепрошел, а старенькие просто лежат. Вариантов масса. Скачивать такие игры, запускать и играть по 3-5 часов нет ни какого резона. На этот случай есть обходной вариант.

Подмена ID игры

Сам никогда не пользовался этим способом. Знаю, что он существует и в стародавние времена его использовали. У каждой игры есть свои регистрационные данные. С помощью них клиент Steam отслеживает, во что вы играете и ведет статистику. Надо было открыть регистрационные данные установленной игры и заменить их на данные игры, которую хотели "фармить" Запускали. Все работало в стандартном режиме, но клиенту Steam шли отклики, что запущена другая игра. Карточки падали автоматически.


Утилиты

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Через время систему доработали. Клиент Steam никогда не знал, что на самом деле запущено. Скрипт в удобоваримой оболочке сканировал аккаунт. Узнавал сколько есть игр, в каких еще не выпали карточки. Отправлял сигнал клиенту, что игра запущена и ждал, пока выпадут. Первое время использовал такой метод. Минимум знаний. Единственный момент - после 2019 года процесс стал занимать неимоверно много времени. Утилита дорабатывается до сих пор, возможно, исправили этот косяк.

ASF - ArchiSteamFarm - Личная Ферма Steam

Целый комплекс с сотней разных функций. В Steam есть официальная группа более 2,6 млн участников. Самая большая группа из известных мне. Настройка и особенности фермы на десятках языках, в том числе русском. Минимальная настройка. Запускается. Ферма сама все за вас делает. Основное отличие от idle master - запуск одновременно всех игр с карточками на аккаунте. Первые три часа все игры работают одновременно. Если у вас около 100 игр, то вместо 300 часов пустоты, будет использовано только 3. После этого каждая игра запускается отдельно для выпадения карточек.

После добавления карточек в инвентарь их можно выставить на торговую площадку. Оптимальнее всего это производить в дни летней или зимней распродажи. В эти дни ценник и спрос на них заметно возрастают

Сложно и муторно этим заниматься только в первый раз. У меня ArchiSteamFarm работает около 5 лет. Как настроил в незапамятные времена, так и фурычит с тех пор. Бонусом, ферма может добывать карточки распродажи, участвуя автоматически в конкурсах от самой Valve

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