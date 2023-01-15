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Знакомый одной из минских фирм попросил провести апгрейд офисного парка из разряда "Дешево и сердито" и выделил большую пачку денег. Телефон плюс каталоги в интернете и нескончаемые беседы с продавцами.

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Предисловие

Живу в Беларуси и информация актуальна на 100% для Минска, но сама тенденция и каналы поставок с большой долей вероятности будут работать и в России, за некоторым исключением. Начать хочется с августа 2020 года и больших перемен в моей стране.

рекомендации 3060 дешевле 30тр в Ситилинке 3060 Ti Gigabyte дешевле 40 тр в Регарде 10 видов <b>4070 Ti</b> в Ситилинке - все до 100 тр 3070 дешевле 50 тр в Ситилинке 13700K дешевле 40 тр в Регарде 4080 почти за 100тр - дешевле чем по курсу 60 RTX 4090 за 140 тр в Регарде 13600K дешевле 30 тр в Регарде RTX 3070 Ti за 56 тр в Ситилинке 3080 дешевле 80 тр в Регарде RTX 4080 за 100 тр в Ситилинке 3070 Gigabyte Gaming за 50 тр с началом 3060 Ti Gigabyte Gaming за 43 тр Компьютеры от 10 тр в Ситилинке -7% на 4080 Gigabyte Gaming

До событий подавляющие объемы поставок были с Польши (возврат VAT) и Украины. "Московский Хаб" хоть и использовался, но там ценник был немного выше и в пересчете на объемы, даже черный ввоз был не выгодным. После событий на Беларусь были наложены серьезные санкции и крупный оптовый ввоз с запада был ограничен. Возникли некоторые проблемы с возвратом VAT. Какие-то дорогие вещи еще можно было ввозить, но мелочовку легально из России.

Бренды

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Наш местный агрегатор предложений. Сортировка "Самые популярные" SSD. Нет ни одного именитого бренда. Никому ранее не известные Китайские лейблы заполонили каталог





С оперативной памятью немного получше, но и там каждое второе предложение - это GOODRAM, Netac, Team T-Force и прочие компании второго третьего эшелона. Именитые и мощные Samsung? Kingston? Они есть. Но при прочих равных, ценник на них неконкурентноспособен. И если пару лет назад, в выборе между А и B не стоял, - переплата в 5-10% были оправданы, то сейчас разница между максимально близко похожими по характеристикам лотами от разных брендов доходит до 100-120%

Поставки с Европы

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Официальных фур ни в каком виде больше нет. Но появились челноки. Они и раньше были, но сейчас это новый бизнес. Про переукрепленный рубль ничего говорить не буду. Сейчас крайне важен курс Евро/доллар

1 октября курс достиг своего минимума за 15 лет. С начала 2022 года упал на 20%. Ценник в пересчёте по курсе стал ниже чем где бы то ни было. Без учета, что прайс в Европе значительно ниже чем в России и Беларуси. Но и это не все. Курс Польского злотого к доллару упал на 30%

Челноки

Запад не любит Восток. Восток не любит Запад. Но люди все понимают и помогают кто чем может. Приграничные районы населены в основном "Поляками". Поляк Западный всегда поможет Поляку Восточному и прикроет один глазик и не заметит лишнюю коробку в багажнике. Говорю утрированно, но суть простая - нет железного занавеса. В Польшу едут сигареты и бензин, обратно техника. Пока нет жесткого запрета мелкий бизнес цветет и пахнет. Некоторые могут сказать, что это капля в море, но нет. Беларусь в значительной мере обеспечена польской электроникой.

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Думаю, подобная ситуация идет вдоль всех границ и в России до 30% всех поставок уже обеспечены таким способом.

Китай

А теперь поговорим про фуры и составы от Восточного соседа. В начале обзора разместил фотографии с местного агрегатора. В Минск с Китая идут прямые поставки по железной дороге из Поднебесной. Вся мелочевка уже давно производится или собирается у дядюшки Ляо. Фабрика по сбору оперативной памяти стоит около 100-120 млн$ за комплекс. Фабрики по клепанию SSD так же стоят недорого для такой большой экономики. Пока крупные бренды в раздумиях и поиске - рынок заполонили бюджетные варианты для массового потребителя. Есть люди, что знают разницу между TLC и QLC, но 99% смотрят только на объем и приписку SSD.

Крупный опт из Китая подтвердили все, с кем говорил. Про гарантию и возврат ответили просто "Мы в плюсе". Возвраты некачественного товара есть, но они не критичны и позволяют заказывать все новые и новые партии.

Процессоры и видеокарты

Мелкие партии ввозят челноки. С более крупными есть проблемы. Хоть поезда и идут из Китая/Казахстана, но работа идет через перекупов-посредников. Аналогичная ситуация и с видеокартами. Есть выходы на крупных китайских ретейлеров в лице Afox, Manli, Colorful, но потребитель не бежит их покупать. Незнакомые названия отпугивают многих. Небольшие партии идут "пробниками" либо в сборки.

Материнские платы

Тут все гораздо приятнее. Тайвань любит Россию. Россия любит Тайвань. Цепочки с контейнеровозами разорвались, но железнодорожная транспортировка не на много дороже. Время выросло на пару дней и операторов доставки стало больше, но на крупных партиях удорожание не значительное. Есть сильный фактор колебания курсов. Никто не хочет подписывать длинные контракты. Но бренды первого эшелона с удовольствием делятся новыми продуктами.

Прочие запчасти

Самое интересное. Практически вся мелочевка - это Китай. Она вообще ни как не изменилась. Так как производители изначально были мелкими - морем ни кто не вез. Полностью без изменений.

Вместо итогов

Мелкие "перекупы" в один голос отвечают - бизнес цветет и пахнет. Ценник пошел вниз и конкуренция от крупных поставщиков минимальна. Все перестроились на новый лад. В крупном ретейле знакомых высокого уровня нет. Могу лишь предположить - они пойдут по следам небольших сетей. Заказ 2-3 контейнеров с регулярностью в пару дней. Автоматические поставки перейдут на более мелкие с ручным управлением.