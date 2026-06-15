Копаясь в прошлом крупных игровых корпораций, можно заметить одну особенность их феноменального роста и популярности – вдохновение чужой интеллектуальной собственностью. Например, Nintendo и Кинг-Конг выросли из адаптации морячка Папая, Valve ухватилась за фанатские моды, а Blizzard разгулялась на вселенной Warhammer от Games Workshop. Оглядываясь в прошлое, захотелось снова вспомнить, как это было тогда и почему невозможно сегодня.

Источник: Иллюстрация «Warmaster Horus» художника Дэйва Греко (Dave Greco)

Предисловие

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Пару недель назад состоялась презентация нескольких анонсов по вселенной Warhammer 40,000 – во славу Императора и всего человечества! И в этот день стоило бы вспомнить другую вселенную – StarCraft. Битва Терранов, Зергов и Протоссов – это чистокровная история Космодесанта, Тиранидов и Эльдар. Blizzard официально готовила игру по вселенной «сороковника», но не смогла договориться с правообладателями и на последнем этапе своей эпопеи подретушировала игру, чтобы получилось не точь-в-точь. Интересно, что было бы, если документы удалось подписать в те забытые дни. История с космооперой – это финальная точка, когда документы лежали на столе, но перед этим выходили две другие игры с большим дополнением, и вот по ним куча недомолвок.

Источник: Профиль Kleber Parente на платформе Blender Artists

Warcraft, или «военное ремесло», – это полная калька с Warhammer Fantasy Battles. Собственники Blizzard настолько не заморачивались с сеттингом, что полностью перенесли готовую вселенную в свою игру. Феноменальная наглость, за которую начинающей корпорации ничего не было.

Вселенная Warhammer Fantasy Battles

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Одна из крупнейших и детально сконструированных фэнтезийных вселенных из существующих. Со своими четко прописанными правилами, особенностями и взаимосвязями. Уникальность лора и образов от Games Workshop заключается в их утилитарности и безупречно работающем военно-политическом механизме. Если на поле брани выходит орк, то это «боевая машина», а не серое грязное уродливое существо с поросячьим носом.

Источник: Обложка игры «Warhammer: Mark of Chaos» художника Джеффа Тейлора (Geoff Taylor)

Специалисты полностью спроектировали всех существ под определенные задачи, описали их навыки и возможности. Бестиарий состоит из сотен видов и подвидов.

Отец фэнтези Джон Рональд Руэл Толкин

Небольшое отступление от двух корпораций, снимающих сливки с увлеченного геймерского сообщества. До появления вселенных Warhammer и Warcraft жанр со сказочными персонажами уже существовал. Многие расы, образы и характеристики уже были придуманы. Утверждать, что в настольном мире что-то зародилось с нуля, будет неверным. Именно этот нюанс и позволял долгое время некоторым недобросовестным создателям контента использовать чужие наработки.

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Источник: Архив первого оригинального тиража трилогии от издательства George Allen & Unwin

Юридические лазейки, которые невозможно обойти, – народное достояние принадлежит всем, и не важно, что ты популяризировал и расширил тот или иной термин либо символ.

Вселенная Warhammer от Games Workshop



«Боевой молот» не появился из пустоты, у него был базис и общие рамки мифологического пантеона, но с юридической точки зрения они создали свою вселенную с узнаваемыми и четкими элементами, переработали имеющийся пласт информации под свои четко обозначенные цели. Не было копирования или заимствования. Вселенная лишь вдохновлялась уже имеющимся опытом.

Источник: Обложка «Warhammer: Invasion – Cataclysm» художника Начо Молины

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Blizzard пошла по другому пути – они брали узнаваемые образы Games Workshop и вставляли в свои игры. Полное копирование вплоть до имеющихся особенностей настольной игры. Брали все уникальные черты именно версии от создателей Warhammer.

Рождение Warcraft: Orcs & Humans

В середине девяностых как грибы после дождя росли новые игровые студии со своими талантами и идеями. Кто-то изобретал свое, а кто-то заимствовал у других. Пока рынок был небольшим, а популярность видеоигр ниже плинтуса, никто юридически не следил за имеющейся интеллектуальной собственностью. Мало ли кто и что создал, когда судебные тяжбы обойдутся значительно дороже.

Источник: Промо-материалы к релизу Warcraft I & II Remastered от Blizzard Entertainment

Именно в этот момент выходит RTS, где люди противостоят оркам. Стандартные юниты, которые встречаются в сотнях других проектов. Пехота, лучники, кавалерия, рыцари. Что в этом особенного? До Warhammer не было расы зеленокожих – это исключительно подчеркнутая идея и проработка Games Workshop. У Толкина и в легендах орки были серыми и разных оттенков. Но Blizzard взяла именно этот цвет для одного из протагонистов игры.

Зеленые орки, оскверненные Скверной

На самом деле «зеленые орки» ненастоящие – это создания, поддавшиеся Скверне. Они изменили свой цвет не по юридическим документам, а из-за влияния магических сил. Забавный поворот сюжета и рояль в кустах с выходом Warcraft III: The Frozen Throne. Вселенная большой корпорации внезапно изменила свой путь развития и пошла в новую область мироздания.

Источник: Иллюстрация «Warlords of Draenor» художника Вэй Вана

Рождение Warcraft II: Tides of Darkness

«Нужно боооольше золота». Именно в этой части появляются «зеленокожие» как обозначение одной из сторон конфликта. По невероятному стечению обстоятельств три фракции за Альянс и три фракции за Орду «совпадают» со вселенной Warhammer Fantasy Battles. Люди, гномы и эльфы против орков, гоблинов и троллей. Случайное совпадение, может подумать обыватель.

Но как только начинаешь разбирать ростер юнитов, слово «совпадение» обретает юмористический оттенок:

Гоблины никогда не умели обращаться с подрывными зарядами до Warhammer.

Гномы никогда не летали на вертолетах до Warhammer.

Рыцари смерти – чистейшая копия Рыцарей Крови.

Паладины «Ордена Серебряной Длани» – чистейшая копия Рыцарей Грааля.

Рунические камни эльфов – полная калька с Путеводных Камней Высших Эльфов.

Список бесконечный, и «совпадения» будут составлять до 90% всего имеющегося контента. Во Warcraft объем плагиата переходит все мыслимые и немыслимые границы.

Источник: Иллюстрация «Blood Knight» художника hammk (Sihun Kim)

Моральная сторона вопроса в 2026 году

В 90-е игровая индустрия росла бешеными темпами и не было времени на выяснение обстоятельств "непреодолимой силы". Проекты выходили ежегодно и создатели контента вдохновлялись всем, до чего дотягивались руки. В эпоху без интернета жизненный цикл культовой игры составлял пару месяцев. К моменту старта судебных разборок вопрос с контентом был бы уже не актуальным.

Вопрос с моралью не стоял так остро ввиду скоротечности времени. Но сегодня ситуация меняется. Информация распространяется молниеносно. Для примера стоит напомнить о существовании PUBG: Battlegrounds и Fortnite. На кону стоят миллиарды долларов.

Источник: Загрузочный экран «KHORNE» для Total War: Warhammer III художника Гранта Гриффина

Злобная Nintendo и закрытие модификаций от энтузиастов

В интернете некоторыми гражданами принято ругать японскую корпорацию за ее хищное поведение, связанное с ее личной интеллектуальной собственностью. Мол, на плечах энтузиастов стоит вся игровая индустрия и только они способны поднять геймдев с колен.

Наиболее примечательным в данном контексте будет история с Dota 2. Модификация для Warcraft III, вдохновленной Warhammer, на которой Valve зарабатывает миллиарды.

Источник: Игровой интерфейс «Bloodlines Menu» из стратегии Total War: Warhammer II от Creative Assembly

Nintendo не против энтузиастов разрабатывающих свои проекты на ее интеллектуальной собственности. Самураи против неконтролируемого распространения контента, а это уже ситуация принципиально иного уровня. Если что-то выстрелит, то будет поздно что-то хватать и контролировать - найдутся акулы пожирнее.

Создание новой вселенной с нуля в XXI веке

Может показаться, что все уже придумано до нас. Нет ни одной области мироздания, которая не находилась бы под лицензионными ограничениями. Освоенные механики, ограничения в контенте и куча блюстителей морали не позволяют развиваться энтузиастам.

Но в 2016 году Games Workshop закрыла вселенную Warhammer Fantasy Battles и избавилась от эльфов, дварфов, гоблинов, ящеров, скавенов, Царей Гробниц, вампиров, Катая, богов Хаоса и запустила абсолютно новую вселенную.

Источник: Скриншот юнита Stormdrake Guard из RTS «Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin» от Frontier Developments

Age of Sigmar полностью создана с нуля. Теперь у нас Дуардины, Сильванеты, Альвы, Гроты, Орруки, Серафоны. У них есть свои отдаленные прародители, но расам дали новые свойства, принципиально отличающиеся от предков. Переработано абсолютно все. Но самое интересное во всем этом – Age of Sigmar является второй по популярности вселенной после «сороковника». То есть, если есть желание, можно сделать все. Никаких непреодолимых ограничений не существует.

Послесловие

Оборачиваясь в прошлое и смотря на сияние и лоск Blizzard, становится немного грустно. Они ухватили удачу за хвост, жесточайшим образом «вдохновились» имеющимся контентом и пошли в рост, но потом что-то произошло. Последняя игра по вселенной «военного ремесла» вышла в 2003 году. Потом была дойная корова в виде MMO по мотивам основной серии, затем непонятные мобильные проекты и переиздания.

10 лет Blizzard выезжала на чужом контенте и потом слилась в экстазе с непонятно чем. Огромный базовый задел закончился, а фантазия иссякла.