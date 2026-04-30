Cross-Buy на PlayStation 5 – забытая функция с бесплатными играми

Легендарные игры не исчезают – иногда их возвращают на новые консоли, часто бесплатно, но об этом мало говорят.
Геймеры любят халяву, особенно с большим стажем на любимой платформе. Сохранение игровой библиотеки является сильнейшим аргументом в пользу удержания лояльной аудитории. Издатели и платформодержатели стараются угодить своим поклонникам и преподносят небольшие подарки в качестве поощрения. У японского техногиганта есть своя особенность под названием Cross-Buy. Покупка одной игры сразу на несколько платформ. Незаметная вещь с кучей интересных особенностей. Сегодня про неё многие забыли, но за последний год функция заиграла свежими красками. PlayStation снова раздаёт бесплатно свои классические игры в новой обёртке.

Предисловие

У PlayStation есть большой минус – она не умеет в маркетинг своих продуктов второй очереди. Провести масштабную акцию с топовыми играми на весь мир – идеальный производитель, но чуть в сторону – и куча нюансов. У платформы бесчисленное количество интересных решений, о которых мало кто осведомлён. Для поклонников все просто и понятно – они наученные, а вот у новичков крайне скудное представление. Но самое грустное, когда конкурент вкладывает кучу денег в аналогичные функции, и по сети разлетаются слухи и сравнения.

Cross-Buy на устройствах PlayStation

Самая недооценённая функция Sony с пиком актуальности в 2012-2016 годах. Всего 4 года из прошлого, но шорохи и отголоски слышны до сих пор. Вы знали, что на PS3 можно было взять Portal 2 и играть в неё на ПК в Steam?

Конечно, это было исключение, но сам факт и проба пера. Японцы связали свои собственные платформы в виде уходящей на пенсию PlayStation 3, портативной PlayStation Vita и перспективной на тот момент PlayStation 4. Одна покупка – и вы получаете 3 копии игры для разных гаджетов. Это было на две головы лучше, чем у конкурента с его «обратной совместимостью». Вы сразу знали, какие игры будут поддерживаться на будущем устройстве. Вы сразу получали улучшенную версию продукта. Вы точно понимали, чего ожидать в будущем.

Один аккаунт, чтобы править ими всеми

Много лет назад Sony и Microsoft пытались выйти за рамки одного устройства. Они активно продвигали интересные идеи с особыми свойствами. У японцев всё было просто и понятно, а Microsoft запустила сразу 3 разноплановые новации с общим посылом: Xbox Cloud Gaming, Backward Compatibility и Xbox Play Anywhere.

Обе корпорации пытались расширить и объединить разные сообщества под одним началом. Каждый раз всё получалось вкривь и вкось. Идеи интересные, а вот реализация получалась грустной. В большинстве случаев вопрос упирается в деньги. Зачем стороннему создателю контента выпускать один продукт для трех гаджетов? Японцы могут компенсировать вопрос огромной установочной базой, а вот американцы не могут или не хотят спонсировать прогресс без личной выгоды.

Эмулятор PlayStation 3 на PlayStation 5

Рядовое событие, о котором большинство геймеров не знает. В декабре 2025 года впервые была выпущена игра эпохи PS3 на новой консоли. Но у события есть далеко идущие последствия. Японская корпорация может договориться с издателями и добавить данные игры в свою инициативу Cross-Buy, и все владельцы оригинального цифрового релиза получат игру на актуальном устройстве бесплатно.

С одной стороны может показаться, что это лишь фантазии и под ними нет основания. Только мы знаем корпорацию Sony – она любит своих старых и неимоверно лояльных поклонников. И прецедент с «подарками» уже существует. Самураи УЖЕ раздавали подобные игры с эмулятора PS1, PS2 и PSP.

Обратная совместимость эпохи PS3

В 2005 году мир узнал о премиальном игровом устройстве за $600 и высмеял японский гаджет. Особо рьяно сиё делали поклонники Xbox и персональных компьютеров. Правда, хейтеры Sony в своем негативном посыле забыли упомянуть, что за огромную сумму нам предлагали две консоли, а не одну. PS3 на железном уровне поддерживала PS2 без эмуляции и лишних телодвижений. Популярность легендарной второй итерации игровой станции была феноменальной. Игры для неё выходили спустя 7 лет после выхода актуальной платформы.

В цифровом магазине был отдельный раздел PS2 Classics с играми от предыдущей консоли без железной поддержки, по эмулятору. Нам это важно, так как с 2006 по 2014 годы вышло несколько тысяч тайтлов PS2, воспроизводимых на PS3.

Бесплатные игры PS2 на PS5

На новой консоли появился раздел Classics, куда добавляют игры прошлых поколений. Большинство из них никогда не существовало в цифровом виде, но из-за особенностей PS3 небольшая часть всё же попала в цифру. И прямо сейчас известно и официально подтверждено:

  • Siren (как «PS2 Classic» на PS3, так и старая версия 2016 года на PS4 предлагают бесплатную загрузку версии с новым улучшенным эмулятором PS2 для PS4 и PS5)
  • Jak and Daxter: The Precursor Legacy (если вы приобрели старую версию, выпущенную для PS4 в 2017 году, вы сможете бесплатно загрузить новую версию с помощью нового эмулятора PS2 для PS4 и PS5. Версия для PS3 не предлагает обновление, поскольку это порт/ремастер, а не эмуляция «PS2 Classic».)
  • War of the Monsters (по неизвестной причине только версия «PS2 Classic», доступная в PlayStation Store для PS3/Vita, может быть бесплатно обновлена/получена в качестве дополнительной покупки для версии PS5. Если у вас была старая версия на старом эмуляторе PS4, вы не получите новую версию.)
  • Deus Ex: Заговор (только в Европе)
  • Wall-E (нужно больше подтверждений по этому поводу: одни говорят, что обновление предоставляется бесплатно, другие – что нет. Возможно, это зависит от региона. Также есть сообщения от людей, которые обращались в службу поддержки и получали обновление, так что это может быть ошибкой.)

На первый взгляд может показаться, что список маленький – но это только начало. Сама инициатива переноса старых игр на новое поколение только началась и еще не приобрела массового характера. Многие издатели еще не уловили «вайб» от надвигающихся событий. Тут главное – лед тронулся.

Бесплатный апгрейд с PSone на PS5

Более наглядный пример, где эмуляция прошлого была запущена намного раньше. Снова версии из магазина «PSone Classic» на PS3:

  • Alone in the Dark: The New Nightmare
  • Ape Escape
  • Armored Core: Project Phantasma
  • Blood Omen: Legacy of Kain
  • Cool Boarders
  • Dino Crisis
  • G-Police
  • Grandia
  • Harvest Moon: Back to Nature
  • Hot Shot Golf 2 / Everybody's Golf 2
  • Hot Shots Golf
  • I.Q. Intelligence Qube
  • Jet Moto
  • Jet Moto 2
  • Jumping Flash!
  • MediEvil
  • Myst
  • Oddworld Abe's Exoddus
  • Oddworld: Abe’s Oddysee
  • R4: Ridge Racer Type 4
  • Rally Cross
  • Resident Evil 2
  • Resident Evil 3: Nemesis
  • Resident Evil Director's Cut
  • Syphon Filter
  • Syphon Filter 2
  • Syphon Filter 3
  • Tekken 2
  • The Legend of Dragoon
  • The Legend of Dragoon
  • Toy Story 2: Buzz Lightyear To The Rescue!
  • Twisted Metal
  • Twisted Metal 2 (Apparently only on some regions)
  • Wild Arms
  • Wild Arms 2
  • Worms Armageddon
  • Worms World Party


Уже известно про 39 тайтлов, что можно получить на новую консоль, если вы делали цифровую покупку в прошлом.

Бесплатный апгрейд с PSP на PS5

Еще один, достоверно известный поток классических проектов, что можно получить с некоторыми актуальными обновлениями на новом игровом устройстве. Там еще 25 проектов разной направленности. Перечислять не буду, так как у нас консоль была модифицированной и в цифре никто ничего не брал. Но сам факт упоминаю.

Послесловие

Sony начала огромный проект, о котором мало кто говорит. Уже около сотни игр прошлого можно бесплатно улучшить и запустить на текущем поколении, и процесс только начался. Но об этом вам не расскажут в крупных пабликах, так как подобное не приносит просмотров и не находится в топе хайповых новостей, а самураи не уделяют данному направлению пристального финансового внимания. Сегодня много криков, что нет игр, но никто не вспоминает, что потоком переиздают классику и эксклюзивы из легендарной эпохи.

Эффективная реклама для вашего бизнеса

