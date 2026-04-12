Технологии против двух блогеров – почему когнитивные искажения рождают «нейрослоп»

Когда старое мышление сталкивается с новыми технологиями, привычные оценки начинают давать сбой и всё выглядит иначе.
Много лет назад по школьной программе пришлось ознакомиться с великим русским писателем Иваном Тургеневым и его уникальным трудом «Отцы и дети». Произведение, написанное более 150 лет назад, до сих пор актуально, и его корни наиболее наглядно можно проследить в отношении обычных пользователей к новым технологиям. В нашу жизнь активно входят нейросети и отчётливо делят людей на старое и молодое поколение. Как и в творении классика, стоит выбор между душой и эффективностью.

Источник: фрагмент интервью от 11.04.2056

Пару недель назад вышло интересное интервью с Сергеем Минаевым, где он критически отнёсся к новым возможностям и высказал своё мнение про поколение Z. Буквально вчера два белорусских автора точно так же высказались о современных веяниях и тенденциях. Именно в этот момент я и почувствовал, насколько жёсткий барьер проходит между привычным и новым подходом.

Ниже высказывание – тот самый наглядный барьер, что понятен юному пользователю, но ускользает от других.

Популярные корейские дорамы и культурные отличия

Пару дней назад закончил смотреть сериал, известный в наших краях как «Мой мистер». Это лучший сериал из всех, что когда-либо видел. В нём нет взрывов, нет плоских шуток и кривляний. Простая и понятная история о душевной боли и том, как многие с ней живут. Надлом человека, стресс и тихое увядание. Упоминается в данном материале, так как его оригинальное название «Мой аджосси» – слово, не имеющее аналогов ни в русском, ни в английском языках, но чётко и конкретно описывающее всю суть сюжета.

Аджосси – это вежливое обращение к мужчине среднего возраста, не являющемуся родственником. В русском языке нет аналога или близкого значения. Нечто среднее между «господин» и «дядя», только с нотками душевной теплоты.

Разрыв восприятия и рождение ярлыков

Чем старше становится человек, тем медленнее он идёт в «ногу со временем». Вместо познания нового он адаптирует всё происходящее под свой личный опыт из прошлого. Люди часто не хотят разбираться в вопросе – они упрощают форму и урезают содержание. Чем быстрее идёт прогресс, тем чаще проявляются примитивные механизмы. Именно в эти моменты возникают искажения реальности и навешиваются ярлыки. Прямо сейчас идёт глобальная технологическая революция, и разрыв между реальной сутью технологии и её упрощённым восприятием для многих ломает картину мира.

Два «эксперта» и природа искажённого восприятия

За последние пару месяцев одно новое слово получило невероятное распространение: его любят использовать в любое время и в любом месте. Хочешь показаться умным – используй новый тренд и лепи его где угодно. Как Иосиф Сталин называл музыку Дмитрия Шостаковича «какофонией», так и современные «специалисты» клеят ярлык «нейрослоп» ко всему, что движется.

Недавно мне показалось забавным, как два любителя «правильных переводов» от Дмитрия Пучкова провели аналогию работы нейросетей с официальными озвучками. Вот Дмитрий Юрьевич чётко доносит тонкости русской адаптации до зрителей, а официальные студии халтурят в своей работе. И тут можно было бы согласиться, если рассматривать вопрос поверхностно.

Дмитрий Пучков делает закадровый перевод без соблюдения возрастных ограничений прокатчика, совпадения липсинка и законодательства России. Маленькие ограничения с гигантскими нюансами. Например, длинное слово в дубляже «relationship» с соблюдением всех формальностей невозможно произнести в озвучке за то же время в правильной интонации, темпе, с совпадением движения губ и тем же смыслом «взаимоотношения» – чтобы всё совпало. Нужно подбирать аналоги и перестраивать фразы. Точность приносится в жертву правил.

Два автора не учитывают даже базовые различия: чем закадровый перевод отличается от озвучки. Но при этом пытаются делать умные высказывания о технологиях.

Откуда берётся непонимание современных нейросетей

Грядут глобальные перемены, где ломаются древние устои и привычки, а новые требуют глубочайшего понимания. Например, ниже скриншот моего ИИ-ассистента, настроенного под определённые задачи на базе ChatGPT. Он создан под конкретные функции и выдаёт мне строго заданный результат.

Современные системы – это не просто вопрос–ответ. Это конкретный инструмент, экономящий массу времени. Есть чёткие потребности и цели – под них настроен и заточен ассистент. У каждой нейросети есть свои сильные и слабые стороны. Если их не понимать, получится абы что и сбоку бантик. Для одних это интуитивно понятно, другие не способны экспериментировать.

Ниже работа другой нейросети, подмятой под иные функции, регулярно используемые мной. Ответ чёткий, структурированный, в заданной форме. Никакого мусора или левых ответов.

Подобных примеров можно привести сотни. Они глобально экономят время, выдают нужную информацию с градацией и помогают подбирать интересные материалы. Продемонстрированное лишь вершина айсберга. Обычный пользователь не представляет, насколько огромные возможности уже сейчас есть у базовых бесплатных моделей, сколько времени они экономят и какое широкое разнообразие предоставляют.

Если умеешь пользоваться предоставленными возможностями, то понятие «нейрослоп» обретает особый оттенок некомпетентности у его произносящего.

Нейросети и автоматические переводы текста

Данный материал я начал с сериала «Мой мистер», где оригинал называется «Мой аджосси». Разные переводчики оригинальную надпись 나의 아저씨 переведут по-разному, и зависит это не от «ума» искусственного интеллекта, а от «родного» языка системы. Если она тренировалась на лексике, культуре, идиомах Кореи, будет второй вариант, если на европейских – первый.

Сети «думают» на языке их создателя и всё воспринимают с его точки зрения. Например, американская модель фразу «голубые ели» переведёт как «blue spruces». Аналогично с обратным переводом: русская система «fruit salad» представит как «фруктовый салат». Подобного в разных языках – вагон и маленькая тележка. Контекст и тонкости зависят от носителя языка.

Когда человек не понимает, что в мире существуют сотни разных моделей и считает, что они все одинаковые, он и получает абракадабру и искажённые оценки в придачу. Это не проблема переводчика, а результат некорректного использования.

Не хочу учиться новому и продвинутому

Прямо сейчас, в прямом эфире, мы наблюдаем, как между двумя поколениями пользователей идёт градация. Любопытные и молодые поглощают новую информацию тоннами и быстро адаптируются под свежие тренды, а часть аудитории придерживается прежних взглядов и скептически реагирует. Пытаясь компенсировать пробелы в образовании, выставляют напоказ трендовые словечки, но с каждым днём всё сильнее уходят в небытие.

