Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение

В шуме разоблачений тонет главное: кто направляет толпу к схемам, кто наживается на доверии и кому выгодно, чтобы правда уходила в тень.
[ ] для раздела Блоги
+
+

У меня закончился попкорн. Две недели в интернете стоит суета вокруг одного из крупнейших магазинов цифровых товаров. Блогеры разного калибра высказывают личное мнение о площадке и кайфуют от разоблачения. Дело хорошее, но странное. С февраля 2022 года из России ушли основные рекламодатели, и большинство профильных медийных личностей кормится на серых схемах оставшихся генераторов денег. Ни у кого не возникает вопросов «Откуда деньги?». Есть тонкий момент, что обывателю непонятен: все рекламные инсинуации обязаны происходить с плашкой о регистрации. Ни один блогер сегодня не может продвигать товар без указания официальной юридической информации. И возникает вопрос — откуда так много шума и почему никто ничего не знал, если напрямую нарушается законодательство России?

реклама



Не kupikod единым полнится земля русская мошенничеством и скамом. В экономическом преступлении участвуют три стороны: денежный мешок, медийная личность и пострадавшая сторона. Почему-то активно обсуждается только «денежный мешок». Я напомню, что Йозеф Геббельс ни в кого не стрелял, не отдавал указаний и не принимал прямого участия в угнетении народов Европы. Он был просто рупором. В цифровую эпоху именно медиа направляет и управляет толпой.

В СССР секса нет

Именно так можно охарактеризовать информацию о киберпреступлениях, мошенничестве, обмане и аферистах в России. В крупных СМИ не дадут опубликовать ничего про теневую сторону бизнеса многих цифровых сервисов. Например, мало кто слышал и знает, что вокруг Steam выстроена целая империя с азартными играми. Шкурки, ящики, наклейки — ликвидная валюта для широкого спектра финансово-обменных операций. Речь идет об обороте в сотни миллионов долларов за рамками торговой площадки. Но это лишь вершина айсберга. Ни одно крупное СМИ не пропустит публикацию о фишинге и методах, какие программы используются, как защититься от тех или иных способов криминального воздействия.

реклама



Теневой рынок цифровых товаров составляет до 20% белого рынка, а в России и того больше.

Обожествляемый Xbox Game Pass в России

Многие геймеры физически не понимают, что участвуют в криминальных схемах. Наиболее яркое и показательное — Xbox Game Pass за 2000 рублей на год. Все помнят волшебные времена, когда на правильных маркетплейсах можно было взять подписку за вменяемую сумму. Но никто не задумывается, как получается, что в официальном магазине стоимость в 5–6 раз выше.

Схематозники, конвертации и прочее — это белая версия, пока не понимаешь, что в нише огромная конкуренция, а зарабатывать нужно. Тут начинает примешиваться кардинг, отмывка денег и обналичивание виртуальных средств. Всей правды вы никогда не узнаете. Но люди с чистой совестью продолжают нести деньги самым честным и рекомендованным продавцам.

реклама



Темная сторона бизнеса по продаже цифровых товаров

Моржа на легальных сделках составляет 5% до уплаты налогов. Ее можно увеличить, если брать товар не из официальных источников. Еще можно не платить налоги и оставлять все доходы себе. Либо использовать оба варианта и платить медийным личностям для увеличения потребительской базы.

Именно в этом месте появляются «сливные бочки» без совести и упрека, готовые на все за тридцать серебренников. Им не важно, что продвигать, если за это хорошо платят.

Стоит сделать оговорку. Реклама сама по себе — обман. В моем случае речь идет про людей, которые полученные нечестным путём деньги проводят исключительно по «черной кассе».

реклама



Нет предателя хуже того, кто близок тебе

Именно здесь появляется DeadP47, который внушает доверенным слушателям идеи, выходящие за рамки закона: прямое укрывательство от налогов, реклама нелегальных сервисов и черный нал. Он направляет слушателей в сервисы, не имеющие официального представительства, ИНН и юридического присутствия на территории России. Это прямая агитация нелегальных финансовых площадок, нарушающих наше законодательство. Покупатели автоматически вступают в серые схемы: без гарантий, без прав и без возможности вернуть собственные средства.

Во многих странах существует негласный закон: нулевая толерантность к преступникам и их сообщникам. Любая реклама нелегального сервиса, неуплата налогов — преступления по экономическим статьям и в сфере высоких технологий.

Где проходит грань между белым и черным блогером

В России принят ряд законов и правил, регулирующих деятельность рекламных агентств и связанного с ними контента. Ты обязан зарегистрироваться как налогоплательщик и указывать свои данные при размещении информации. Здесь нет «Если» или «Возможно». Зайдя в любой профиль продвинутого блогера, можно увидеть всю необходимую информацию.

При рекламной интеграции по правилам хорошего тона необходимо отделить ролик от стороннего контента и указать реквизиты рекламодателя. Когда человек работает с официальными представителями и нечего скрывать, вопросов не возникает.


Помимо плашки о рекламе указываются и реквизиты, зарегистрированные в Российской Федерации.

Вы в любой момент, используя базовые навыки поиска, можете узнать всю информацию в пару кликов. Можно спокойно сопоставить факты и сделать выводы.

А что можно увидеть у DeadP47 в его социальных сетях? Ответ банален — вам знать не положено.

Kupikod и нарушение российского законодательства

Начнем с названия сервиса: оно состоит из двух русских слов и направлено на русскоязычную аудиторию. Открываем официальный сайт и смотрим контакты.

Первая строчка — Company number LP023072. Зарегистрирована два года назад. Тут же указан официальный адрес. Пробивается в пару кликов.

Это виртуальный почтовый адрес для быстрой регистрации компаний. В Великобритании обычная практика. Нормальная схема для открытия расчетных счетов и коммуникации с официальными органами. Правда, есть уточнение — это норма для организаций с годовым оборотом до 1 млн фунтов стерлингов.

Могу разобрать весь список, но это скучно. Вопрос в том, что огромное предприятие, нацеленное на российских покупателей, открывает виртуальный адрес в Великобритании или офшорах Гонконга.

Аналогичная ситуация со многими сайтами. Kupikod тут лишь пример. Попробуйте отыскать реквизиты funpay или Playerok. Серые схемы и черный нал требуют тишины.

Как избежать скама и мошенничества в новогодние праздники

В Беларуси почти 10 лет была социальная реклама с посылом: «Если чека у вас нет, то и прав у вас нет». Если в разделе «Контакты» не указан ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, ресурс находится на нелегальном положении. Любые претензии к нему — исключительная доброта и очарование хозяина платформы.

Нет ИНН — и прав у вас никаких нет.

Послесловие

Нет людей хуже тех, кто вводит в заблуждение собственных покупателей. Деньги любой ценой. Фраза «пять старушек — уже рубль» — именно про них. Но еще отвратительнее те, кто ищет и приводит к ним жертв, получая за это деньги. Блогеры, для которых репутация ничего не значит и где деньги стоят выше всего. В роли Иуды готовы пойти на всё.

Добавить в закладки

Теги

васютин deadp47 kupikod
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Сравнительный обзор четырех недорогих материнских плат MSI на AMD Socket AM5
12
Обзор ноутбука ASUS VivoBook S14 (M3407H)
3
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
40
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие компании создали самоходный 3D-принтер для сопровождения солдат в бою
6
Hardware Unboxed сравнили игровую производительность систем с DDR4 и DDR5 в 12 актуальных играх
13
Стали известны технические характеристики нового российского истребителя-невидимки Су-75
+
PC Gamer назвали лучшие комплектующие и устройства для геймеров в ноябре 2025 года
1
Использование 16 ГБ ОЗУ вместо 32 ГБ приводит к просадке среднего FPS в 1080p на 12%
12
В доме майя V века нашей эры в Гватемале нашли встроенное в пол игровое поле размером 76 на 111 см
+
В Великобритании заявили о «применении лазеров» российским кораблём против пилотов Королевских ВВС
5
Госдума приняла закон о технологическом сборе на электронику
4
В Tom's Hardware провели сравнение DDR4 и DDR5 в рабочих задачах и гейминге
1
Астрономы обнаружили неизвестную структуру на самом краю Солнечной системы
4
Бельгия закупает дроны-перехватчики для борьбы с БПЛА
+
NordPass: Представители «поколения Z» создают очень простые пароли для аккаунтов
+
Новые флагманские телевизоры Dreame со звуковой панелью выходят на мировой рынок
+
Учёные определили точный момент засыпания мозга
+
Core i5-12400F с DDR5-6000 выдал на 25% больше FPS в играх в сравнении с DDR4-3200
6
Poco X7, Poco X7 Pro и Redmi Note 14 Pro получили обновление HyperOS 3
+
Телескоп «Уэбб» предположительно обнаружил первые звёзды во Вселенной
+
В Германии впервые за 30 лет построили танк Leopard 2A8 с нуля
+
Nvidia выпускает хотфикс для устранения проблем с fps в играх после обновления Windows
2
NVIDIA выпускает срочное исправление GeForce Hotfix 581.94 из-за снижения FPS в играх на Windows 11
+

Популярные статьи

Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
19
Steam Machine поможет Гейбу Ньюэллу стать настоящим хозяином игровых ПК
21
Краткий обзор франшизы «Изгоняющий дьявола»
2
Подробный анализ Steam Machine от Valve — истинные цели проекта нового ПК от Гейба Ньюэлла
11
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line FV-1000GM
3
Kupikod, DeadP47 и серый рынок — как не стать жертвой мошенников и сохранить новогоднее настроение
+

Сейчас обсуждают

ФельдшеR
11:23
Конкуренция штука такая. Еще бы эти площадки реальный товар, а не фуфло поддельное продавали. А то за подделку больше оригинала просят. Ну а если написано "оригинал" = 100500% наебало*о. Короче пауки...
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Евгений Балановский
11:23
Посмотрел цены на "рекомендуемые" позиции, так смешно, что плакать хочется...
General Atomics готовит крупную сделку с Саудовской Аравией: 130 MQ-9B и 200 CCA
slikts
11:21
Предполагаемые - детали! Тут некоторые деятели уже делят "шкуру не убитого медведя".
Стали известны детали мирного соглашения разработанного США и Россией
Александр Пономарев
11:16
игры любят высокую частоту на ядро.. а не их количество - 5600 райзен - будет в разы лучше зеона
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
Александр Пономарев
11:15
с 6-ти слойным текстолитом и питанием 6+2+2 - мусор же, ну добавьте вы тысяч 5 на мать и возьмите нормальную
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
slikts
11:13
"...торговые онлайн-площадки не должны вкладывать средства..." Так пусть сами вкладывают средства!
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Главврач ПНД "Три кукушки"
11:13
Чего тебе пользователь амд кала, сиди со своей тыквой и не отствечивай
Подсчитываем стоимость оптимального игрового ПК осенью 2025 года после повышения цен на ОЗУ
zloyshkolnik 43
11:12
Вывод что наше оружие самое лучшее в мире
Неизвестное интервью Стива Джобса 1996 года появилось на YouTube
swr5
11:10
Моего F3 пока на все хватает.
Poco F8 Pro оснастят 6,59-дюймовой AMOLED-панелью и 50-Мп перископическим телеобъективом
grazer08
11:04
Банки давно ох…ли - все бабла им мало. Спелись с чинушами, пошлины ввели на покупки из-за рубежа, так еще и до скидок добрались. Пусть сначала на своих маркетах цены устаканят, а не накручивают 200%. ...
Крупные российские банки хотят добиться отмены скидок на маркетплейсах Ozon, WB и «Яндекс Маркет»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter