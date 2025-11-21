У меня закончился попкорн. Две недели в интернете стоит суета вокруг одного из крупнейших магазинов цифровых товаров. Блогеры разного калибра высказывают личное мнение о площадке и кайфуют от разоблачения. Дело хорошее, но странное. С февраля 2022 года из России ушли основные рекламодатели, и большинство профильных медийных личностей кормится на серых схемах оставшихся генераторов денег. Ни у кого не возникает вопросов «Откуда деньги?». Есть тонкий момент, что обывателю непонятен: все рекламные инсинуации обязаны происходить с плашкой о регистрации. Ни один блогер сегодня не может продвигать товар без указания официальной юридической информации. И возникает вопрос — откуда так много шума и почему никто ничего не знал, если напрямую нарушается законодательство России?

Не kupikod единым полнится земля русская мошенничеством и скамом. В экономическом преступлении участвуют три стороны: денежный мешок, медийная личность и пострадавшая сторона. Почему-то активно обсуждается только «денежный мешок». Я напомню, что Йозеф Геббельс ни в кого не стрелял, не отдавал указаний и не принимал прямого участия в угнетении народов Европы. Он был просто рупором. В цифровую эпоху именно медиа направляет и управляет толпой.

В СССР секса нет

Именно так можно охарактеризовать информацию о киберпреступлениях, мошенничестве, обмане и аферистах в России. В крупных СМИ не дадут опубликовать ничего про теневую сторону бизнеса многих цифровых сервисов. Например, мало кто слышал и знает, что вокруг Steam выстроена целая империя с азартными играми. Шкурки, ящики, наклейки — ликвидная валюта для широкого спектра финансово-обменных операций. Речь идет об обороте в сотни миллионов долларов за рамками торговой площадки. Но это лишь вершина айсберга. Ни одно крупное СМИ не пропустит публикацию о фишинге и методах, какие программы используются, как защититься от тех или иных способов криминального воздействия.

Теневой рынок цифровых товаров составляет до 20% белого рынка, а в России и того больше.

Обожествляемый Xbox Game Pass в России

Многие геймеры физически не понимают, что участвуют в криминальных схемах. Наиболее яркое и показательное — Xbox Game Pass за 2000 рублей на год. Все помнят волшебные времена, когда на правильных маркетплейсах можно было взять подписку за вменяемую сумму. Но никто не задумывается, как получается, что в официальном магазине стоимость в 5–6 раз выше.

Схематозники, конвертации и прочее — это белая версия, пока не понимаешь, что в нише огромная конкуренция, а зарабатывать нужно. Тут начинает примешиваться кардинг, отмывка денег и обналичивание виртуальных средств. Всей правды вы никогда не узнаете. Но люди с чистой совестью продолжают нести деньги самым честным и рекомендованным продавцам.

Темная сторона бизнеса по продаже цифровых товаров

Моржа на легальных сделках составляет 5% до уплаты налогов. Ее можно увеличить, если брать товар не из официальных источников. Еще можно не платить налоги и оставлять все доходы себе. Либо использовать оба варианта и платить медийным личностям для увеличения потребительской базы.

Именно в этом месте появляются «сливные бочки» без совести и упрека, готовые на все за тридцать серебренников. Им не важно, что продвигать, если за это хорошо платят.

Стоит сделать оговорку. Реклама сама по себе — обман. В моем случае речь идет про людей, которые полученные нечестным путём деньги проводят исключительно по «черной кассе».

Нет предателя хуже того, кто близок тебе

Именно здесь появляется DeadP47, который внушает доверенным слушателям идеи, выходящие за рамки закона: прямое укрывательство от налогов, реклама нелегальных сервисов и черный нал. Он направляет слушателей в сервисы, не имеющие официального представительства, ИНН и юридического присутствия на территории России. Это прямая агитация нелегальных финансовых площадок, нарушающих наше законодательство. Покупатели автоматически вступают в серые схемы: без гарантий, без прав и без возможности вернуть собственные средства.

Во многих странах существует негласный закон: нулевая толерантность к преступникам и их сообщникам. Любая реклама нелегального сервиса, неуплата налогов — преступления по экономическим статьям и в сфере высоких технологий.

Где проходит грань между белым и черным блогером

В России принят ряд законов и правил, регулирующих деятельность рекламных агентств и связанного с ними контента. Ты обязан зарегистрироваться как налогоплательщик и указывать свои данные при размещении информации. Здесь нет «Если» или «Возможно». Зайдя в любой профиль продвинутого блогера, можно увидеть всю необходимую информацию.

При рекламной интеграции по правилам хорошего тона необходимо отделить ролик от стороннего контента и указать реквизиты рекламодателя. Когда человек работает с официальными представителями и нечего скрывать, вопросов не возникает.

Помимо плашки о рекламе указываются и реквизиты, зарегистрированные в Российской Федерации.





Помимо плашки о рекламе указываются и реквизиты, зарегистрированные в Российской Федерации.

Вы в любой момент, используя базовые навыки поиска, можете узнать всю информацию в пару кликов. Можно спокойно сопоставить факты и сделать выводы.

А что можно увидеть у DeadP47 в его социальных сетях? Ответ банален — вам знать не положено.

Kupikod и нарушение российского законодательства

Начнем с названия сервиса: оно состоит из двух русских слов и направлено на русскоязычную аудиторию. Открываем официальный сайт и смотрим контакты.

Первая строчка — Company number LP023072. Зарегистрирована два года назад. Тут же указан официальный адрес. Пробивается в пару кликов.

Это виртуальный почтовый адрес для быстрой регистрации компаний. В Великобритании обычная практика. Нормальная схема для открытия расчетных счетов и коммуникации с официальными органами. Правда, есть уточнение — это норма для организаций с годовым оборотом до 1 млн фунтов стерлингов.

Могу разобрать весь список, но это скучно. Вопрос в том, что огромное предприятие, нацеленное на российских покупателей, открывает виртуальный адрес в Великобритании или офшорах Гонконга.

Аналогичная ситуация со многими сайтами. Kupikod тут лишь пример. Попробуйте отыскать реквизиты funpay или Playerok. Серые схемы и черный нал требуют тишины.

Как избежать скама и мошенничества в новогодние праздники

В Беларуси почти 10 лет была социальная реклама с посылом: «Если чека у вас нет, то и прав у вас нет». Если в разделе «Контакты» не указан ИНН — идентификационный номер налогоплательщика, ресурс находится на нелегальном положении. Любые претензии к нему — исключительная доброта и очарование хозяина платформы.

Нет ИНН — и прав у вас никаких нет.

Послесловие

Нет людей хуже тех, кто вводит в заблуждение собственных покупателей. Деньги любой ценой. Фраза «пять старушек — уже рубль» — именно про них. Но еще отвратительнее те, кто ищет и приводит к ним жертв, получая за это деньги. Блогеры, для которых репутация ничего не значит и где деньги стоят выше всего. В роли Иуды готовы пойти на всё.