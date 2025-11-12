Прямо сейчас происходит тектонический сдвиг в мире видеоигр. Сразу несколько тенденций серьёзно давят на индустрию и переворачивают всё с ног на голову. Инвесторы перераспределяли деньги из разработки игр в развитие ИИ, разработка новых проектов теперь обходится значительно дороже, Microsoft меняет своё видение индустрии развлечений, торговые противостояния крупных держав, предел кремния, смена поколений и доминирование TikTok. Новые вызовы требуют новых подходов, и для корпорации Sony выход на рынок игровых ПК может стать необходимостью.

Пару месяцев назад появились неподтверждённые слухи, что японцы хотят выйти на новый рынок и откусить кусок оставшегося пирога. Неделю назад ещё один слух от датамайнеров подлил масла в огонь и разжёг жаркие дискуссии. Слишком много косвенных намёков на будущую смену парадигмы PlayStation и прямую конфронтацию с ларьком Steam.

Портативная PlayStation и кросс-покупка игр на ПК

С одной стороны — не было ни единого официального заявления, хотя бы косвенно говорящего о грядущих изменениях. С другой — во время релиза Helldivers 2 произошёл яркий инцидент с потерей доверия и крупных сумм, когда Sony заставляла людей регистрироваться в PlayStation Network. Крупная игровая компания пошла на издержки ради достижения своей цели на чужой платформе. Какие именно цели — доподлинно неизвестно, но есть явные намёки.

У PlayStation уже сегодня есть консольный бизнес и облачные технологии. Присутствуют очевидные сигналы о подготовке портативной консоли со своим пулом игр и функций. Японцы активно развиваются и выходят за рамки привычных мест обитания.

Покорение персональных компьютеров в 2020-2023 годах пошло явно не по плану. Одновременный релиз игр на двух платформах серьёзно ударит по имиджу и авторитету, с явной потерей денег и размытием бренда. Раздельный релиз выходит за рамки рекламных акций и также невыгоден с финансовой точки зрения.

Кросс-покупка решает обе глобальные проблемы, но требует договорённостей с владельцами Steam. Запуск собственного магазина снимает большинство спорных вопросов, увеличит прибыль и не ударит по бренду.

Монополия Steam на рынке персональных компьютеров

У некоторых граждан младшего школьного возраста бытует мнение, будто творение дядюшки Габена является главным и единственным игроком на рынке персональных компьютеров. Будто Valve — единственная сила, без которой невозможно существование рынка видеоигр. Но это не совсем так. Существуют Tencent, NetEase, Krafton Inc. и Sea Limited — в Азии достаточно крупных площадок, просто их аудитория не пересекается с европейской, и у нас они менее известны.

На персональных компьютерах могут успешно существовать альтернативные цифровые площадки видеоигр.

Релиз Epic Games Store в 2018 году

Самое заметное и неоднозначное событие последнего времени. В открытых источниках мало информации для точного сравнения и понимания ситуации. Нас инцидент интересует в контексте влияния на Steam. Тим Суини «попросил» Гейба Ньюэлла снизить комиссию с продаж игр. Владелец Steam подчинился просьбе и уменьшил аппетиты. Обычным геймерам от подобного ни жарко ни холодно, но многие крупные студии смогли сократить расходы и стать устойчивее финансово.

Для далеких от темы уточню: Epic Games Store в несколько раз меньше конкурента, но смог навязать ему новые правила игры. Суммарная выручка «Паровой палубы» только на ПК составляет около $11 млрд, тогда как экосистема Fortnite на всех платформах генерировала менее $6 млрд в лучшие годы.

Величие PlayStation во веки веков

За последний финансовый период коробочка возле телевизора принесла порядка $22 млрд дохода без учёта продажи железа. Активная аудитория у Sony сопоставима с Valve, но платёжеспособных пользователей значительно больше.

В подчинении у Хироки Тотоки 18 игровых студий с отлаженным механизмом создания высококачественных проектов против трёх туманных формирований у Гейба Ньюэлла.

Тридцатилетний опыт в игровой сфере и два десятилетия жёсткого противостояния с более богатым и агрессивным Xbox против лёгкой суеты с минимальными телодвижениями и явными уступками.

Исходя из поверхностного анализа и понимания диспозиции, можно утверждать: у PlayStation есть очевидное преимущество в долгосрочном противостоянии со Steam на его территории.

Магазин PlayStation на персональных компьютерах

У Steam есть две особенности:

Он не несёт ответственности, если на вашем ПК не запустилась игра — лишь предоставляет витрину и считает деньги.

Минимальные затраты на поддержание экосистемы и её продвижение. Valve не занимается созданием и продажей железа, не тратит миллиарды на рекламу и не несёт рисков.

Долгое время Sony была занята выживанием в своём маленьком мире и противостоянием с Xbox. У самураев не было ни сил, ни времени на экспансию в других направлениях. Сегодня оставаться в рамках консолей стало тесно.

Запуск собственного загончика обойдётся недорого, но окажет колоссальное влияние на рынок. У корпорации тысячи контрактов с издателями, и наполнить библиотеку не составит труда. Хочешь выйти на самой популярной игровой платформе? Добавляй свою игру в магазин на ПК.

Вспоминая примеры работы с «временной эксклюзивностью», Sony может начать агрессивную политику выпуска сторонних проектов. Против Xbox это сработало отлично, а на ПК нет необходимости искать деньги на дотации оборудования и нести дополнительные потери.

No Steam — no buy

Релиз Alan Wake 2 в 2023 году показал, что уникальная, дорогая сюжетная игра может быть прибыльной и успешной без релиза в Steam. Может показаться, что это исключение, но нет: были HITMAN 3, Detroit: Become Human, Assassin’s Creed Valhalla, Satisfactory, Sifu, Borderlands 3, Metro Exodus — творение Remedy не случайность. Если игра хорошая, её купят вне зависимости от платформы, и наоборот.

В обозримом будущем выйдет Grand Theft Auto VI, и можно с 117% уверенностью утверждать, что игра будет финансово успешной на ПК вне зависимости от лаунчера. Подобных проектов немало, и большинство из них имеют преференции в сотрудничестве с Sony.

«No Steam — no buy» работает лишь с малоизвестными франшизами на коротком промежутке времени.

Лояльность аудитории Steam и PlayStation

Этот параметр невозможно измерить без глубокой методологии, но противостояние между Steam и EGS, PlayStation и Xbox показало: её можно купить. Геймеры любят, когда их удивляют. Череда дорогих первоклассных игр высочайшего класса способна поколебать мнение любого геймера. Более того — не нужно «покупать» всех, достаточно самых шумных и активных.

У PlayStation есть рычаги давления и она умеет ими пользоваться.

Послесловие

Между Steam и PlayStation есть лишь одна преграда — осторожность Sony. Японская корпорация не любит пускаться в авантюры и делает всё медленно и аккуратно. Кросс-покупка игр, сильный портфель внутренних студий, огромная инфраструктура, прямые контракты и договорённости с издателями, желание расширяться, профессиональный подход — это огромная машина, которая снесёт любого несогласного. PlayStation готова терять большие деньги на короткой дистанции, чтобы стать лидером в отдалённой перспективе. Либо Steam начнёт шевелиться, либо исчезнет с карты игрового мира.

Если Хироки Тотоки уже принял решение, нам стоит ждать скорого релиза Half-Life 3.