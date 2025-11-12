Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК

Геймеры могут спорить бесконечно, но если Sony поставит ногу на территорию Steam, спорить уже будет не о чем.
[ ] для раздела Блоги
1
1

Прямо сейчас происходит тектонический сдвиг в мире видеоигр. Сразу несколько тенденций серьёзно давят на индустрию и переворачивают всё с ног на голову. Инвесторы перераспределяли деньги из разработки игр в развитие ИИ, разработка новых проектов теперь обходится значительно дороже, Microsoft меняет своё видение индустрии развлечений, торговые противостояния крупных держав, предел кремния, смена поколений и доминирование TikTok. Новые вызовы требуют новых подходов, и для корпорации Sony выход на рынок игровых ПК может стать необходимостью.

реклама



Пару месяцев назад появились неподтверждённые слухи, что японцы хотят выйти на новый рынок и откусить кусок оставшегося пирога. Неделю назад ещё один слух от датамайнеров подлил масла в огонь и разжёг жаркие дискуссии. Слишком много косвенных намёков на будущую смену парадигмы PlayStation и прямую конфронтацию с ларьком Steam.

Портативная PlayStation и кросс-покупка игр на ПК

С одной стороны — не было ни единого официального заявления, хотя бы косвенно говорящего о грядущих изменениях. С другой — во время релиза Helldivers 2 произошёл яркий инцидент с потерей доверия и крупных сумм, когда Sony заставляла людей регистрироваться в PlayStation Network. Крупная игровая компания пошла на издержки ради достижения своей цели на чужой платформе. Какие именно цели — доподлинно неизвестно, но есть явные намёки.

реклама



У PlayStation уже сегодня есть консольный бизнес и облачные технологии. Присутствуют очевидные сигналы о подготовке портативной консоли со своим пулом игр и функций. Японцы активно развиваются и выходят за рамки привычных мест обитания.

Покорение персональных компьютеров в 2020-2023 годах пошло явно не по плану. Одновременный релиз игр на двух платформах серьёзно ударит по имиджу и авторитету, с явной потерей денег и размытием бренда. Раздельный релиз выходит за рамки рекламных акций и также невыгоден с финансовой точки зрения.

Кросс-покупка решает обе глобальные проблемы, но требует договорённостей с владельцами Steam. Запуск собственного магазина снимает большинство спорных вопросов, увеличит прибыль и не ударит по бренду.

реклама



Монополия Steam на рынке персональных компьютеров

У некоторых граждан младшего школьного возраста бытует мнение, будто творение дядюшки Габена является главным и единственным игроком на рынке персональных компьютеров. Будто Valve — единственная сила, без которой невозможно существование рынка видеоигр. Но это не совсем так. Существуют Tencent, NetEase, Krafton Inc. и Sea Limited — в Азии достаточно крупных площадок, просто их аудитория не пересекается с европейской, и у нас они менее известны.

На персональных компьютерах могут успешно существовать альтернативные цифровые площадки видеоигр.

Релиз Epic Games Store в 2018 году

реклама



Самое заметное и неоднозначное событие последнего времени. В открытых источниках мало информации для точного сравнения и понимания ситуации. Нас инцидент интересует в контексте влияния на Steam. Тим Суини «попросил» Гейба Ньюэлла снизить комиссию с продаж игр. Владелец Steam подчинился просьбе и уменьшил аппетиты. Обычным геймерам от подобного ни жарко ни холодно, но многие крупные студии смогли сократить расходы и стать устойчивее финансово.

Для далеких от темы уточню: Epic Games Store в несколько раз меньше конкурента, но смог навязать ему новые правила игры. Суммарная выручка «Паровой палубы» только на ПК составляет около $11 млрд, тогда как экосистема Fortnite на всех платформах генерировала менее $6 млрд в лучшие годы.

Величие PlayStation во веки веков

За последний финансовый период коробочка возле телевизора принесла порядка $22 млрд дохода без учёта продажи железа. Активная аудитория у Sony сопоставима с Valve, но платёжеспособных пользователей значительно больше.

В подчинении у Хироки Тотоки 18 игровых студий с отлаженным механизмом создания высококачественных проектов против трёх туманных формирований у Гейба Ньюэлла.

Тридцатилетний опыт в игровой сфере и два десятилетия жёсткого противостояния с более богатым и агрессивным Xbox против лёгкой суеты с минимальными телодвижениями и явными уступками.

Исходя из поверхностного анализа и понимания диспозиции, можно утверждать: у PlayStation есть очевидное преимущество в долгосрочном противостоянии со Steam на его территории.

Магазин PlayStation на персональных компьютерах

У Steam есть две особенности:

  • Он не несёт ответственности, если на вашем ПК не запустилась игра — лишь предоставляет витрину и считает деньги.
  • Минимальные затраты на поддержание экосистемы и её продвижение. Valve не занимается созданием и продажей железа, не тратит миллиарды на рекламу и не несёт рисков.

Долгое время Sony была занята выживанием в своём маленьком мире и противостоянием с Xbox. У самураев не было ни сил, ни времени на экспансию в других направлениях. Сегодня оставаться в рамках консолей стало тесно.

Запуск собственного загончика обойдётся недорого, но окажет колоссальное влияние на рынок. У корпорации тысячи контрактов с издателями, и наполнить библиотеку не составит труда. Хочешь выйти на самой популярной игровой платформе? Добавляй свою игру в магазин на ПК.

Вспоминая примеры работы с «временной эксклюзивностью», Sony может начать агрессивную политику выпуска сторонних проектов. Против Xbox это сработало отлично, а на ПК нет необходимости искать деньги на дотации оборудования и нести дополнительные потери.

No Steam — no buy

Релиз Alan Wake 2 в 2023 году показал, что уникальная, дорогая сюжетная игра может быть прибыльной и успешной без релиза в Steam. Может показаться, что это исключение, но нет: были HITMAN 3, Detroit: Become Human, Assassin’s Creed Valhalla, Satisfactory, Sifu, Borderlands 3, Metro Exodus — творение Remedy не случайность. Если игра хорошая, её купят вне зависимости от платформы, и наоборот.

В обозримом будущем выйдет Grand Theft Auto VI, и можно с 117% уверенностью утверждать, что игра будет финансово успешной на ПК вне зависимости от лаунчера. Подобных проектов немало, и большинство из них имеют преференции в сотрудничестве с Sony.

«No Steam — no buy» работает лишь с малоизвестными франшизами на коротком промежутке времени.

Лояльность аудитории Steam и PlayStation

Этот параметр невозможно измерить без глубокой методологии, но противостояние между Steam и EGS, PlayStation и Xbox показало: её можно купить. Геймеры любят, когда их удивляют. Череда дорогих первоклассных игр высочайшего класса способна поколебать мнение любого геймера. Более того — не нужно «покупать» всех, достаточно самых шумных и активных.

У PlayStation есть рычаги давления и она умеет ими пользоваться. 

Послесловие

Между Steam и PlayStation есть лишь одна преграда — осторожность Sony. Японская корпорация не любит пускаться в авантюры и делает всё медленно и аккуратно. Кросс-покупка игр, сильный портфель внутренних студий, огромная инфраструктура, прямые контракты и договорённости с издателями, желание расширяться, профессиональный подход — это огромная машина, которая снесёт любого несогласного. PlayStation готова терять большие деньги на короткой дистанции, чтобы стать лидером в отдалённой перспективе. Либо Steam начнёт шевелиться, либо исчезнет с карты игрового мира.

Если Хироки Тотоки уже принял решение, нам стоит ждать скорого релиза Half-Life 3.

Добавить в закладки

Теги

steam valve xbox playstation васютин egs тим суини гейб ньюэл
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
18
Обзор игрового ноутбука ASUS ROG Strix G16 (G615LR)
2
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-425 Plus
12
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
5
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
21
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8
3
Кибер-ориентирование: как проект «Охотники за сталью» объединяет промышленность и гейминг
2
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Астрономы заметили у межзвездного объекта 3I/ATLAS несколько направленных в разные стороны хвостов
4
Saab представила проект первой подводной лодки 5-го поколения для ведения операций на морском дне
2
Эксперты National Security Journal назвали российский МиГ-31 самым быстрым истребителем в мире
2
Samsung может поднять цену на выходящий в феврале смартфон Galaxy S26 Ultra
+
Компания OLARESTECH готовит 3,5-литровый ПК на базе Core Ultra 9 275HX и GeForce RTX 5090 Laptop
+
Создатель диспетчера задач Windows назвал причины неприятия 11-й версии даже опытными пользователями
6
После тайфуна во Вьетнаме были обнаружены останки средневекового корабля
+
В «Ростехе» разработали единую систему управления промышленными роботами
+
Флагманский электромобиль Genesis GV90 впервые показали на видео во время дорожных испытаний
1
В интернете появились изображения оранжевой версии смартфона Samsung Galaxy S26 Plus
+
Первый российский антропоморфный робот AIDOL с ИИ упал на сцене во время презентации в Москве
7
ОАК опубликовала кадры с истребителем пятого поколения Су-57 с открытым основным отсеком вооружения
+
Hardware Unboxed сравнили Intel Core i5-12400F и AMD Ryzen 5 7500F в 12 популярных играх
2
VGC: в разработке может находиться ремастер ролевой игры Fallout 3
1
Археологи нашли в Германии древнеримский «холодильник» возрастом около 2000 лет
2
Игроки невысоко оценили вышедший сегодня ремастер Sacred 2
1
Перл-Харбор станет базой гиперзвуковых эсминцев ВМС США
1
CNN: Великобритания прекратила обмен разведданными с США из-за ударов по судам в Карибском бассейне
3
В Китае заявили о создании адаптивного авиадвигателя нового поколения
+
BGR: поисковые запросы в Google не являются конфиденциальными
+

Популярные статьи

Как Steam Deck спасает игровую индустрию и возвращает к жизни старые ПК
8
Что изменилось в моей системе после установки M.2 NVMe накопителя
83
Почему я хочу сменить свой игровой ПК целиком, а не делать его поэтапный апгрейд
52
«Turok»: война с динозаврами из прошлого (краткий обзор старой игры)
7
Ретроклокинг: Вся палитра процессоров AMD Socket 754
17
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
75
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
17
PlayStation против Steam — как японцы готовятся подмять под себя рынок игровых ПК
+

Сейчас обсуждают

lighteon
19:05
В 3D Mark 05 у меня схожий результат на HD 4200 IGP с Sempron 145, которая основана как раз на чипе HD3450. Что ж похоже действительно процессор видеокарту на дно не тянет)
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
lighteon
19:02
У меня была HD3850 AGP и Pentium 4 2,8 ГГц с HTT на ядре Nortwood. Помню когда вышло дополнение"пробуждение" к Dragon Age я на битве с маткой видел как видеокарта по секунд 10 ждала, пока процессор пр...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
19:01
И даже лечиться не отправишь? У тебя словарный запас. На уровне твоего "образования"
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
PanzerK
19:00
А я уж думал ты чего умного скажешь...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Алескандр Индустриевич
18:58
То ест ты чушок с гопниками закончил. Я смотрю тебя там только хамить научли. Ну неудивительно за 3 года, большему тебя не смогли научить. Так и запишем: Панцершлак закончил чушок, где его гопота нау...
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
PanzerK
18:57
Что-то вы путаете... HD7970 это видеокарта года эдак 2011, а то и 2012... DirectX 11.1 т.е. +2 поколения графики.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Eisbrecher
18:53
А какие там официальные причины введения нового разъема были, кто помнит? Я просто недавно 5090 в системник пихал - ну ппц неудобно же. Один хрен надо 4 кабеля от БП тащить, а разъем этот в видяху пих...
В Китае нашли способ минимизировать риски повторного оплавления разъёмов 12V-2×6
PanzerK
18:50
Ну если брать образование по данному направлению, то тут у меня корочки по профессии 2203 "Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем", квалификация - техник.
Ретро-обзор 2.0: видеокарта ATi Radeon HD 3450 512Mb — последние из AGP
Рвем очко бернигану
18:46
Ваши комменты ,как всегда, на высоте)
Действительно ли Linux — вторая жизнь для старого ноутбука (часть 2)
RandomXP
18:44
Зачем? Плата с физ повреждениями не гарантийная. Если у тебя много денег, а не времени, купишь еще карту. А то и блок питания.
В Китае нашли способ минимизировать риски повторного оплавления разъёмов 12V-2×6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter