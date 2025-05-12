Рост цен на игровые консоли Xbox в 2025 году стал очередным инфоповодом последнего времени. Microsoft под шумок мировой турбулентности переписала ценники, а за ней экспертно высказались специалисты о «нормальности» происходящего. Но так ли всё однозначно? Сегодня не просто мнение о происходящем, а желание капнуть глубже: как Microsoft пришла к ситуации, где консоли теряют душу, а геймеры — выбор?

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Предисловие

Две недели назад Microsoft подняла стоимость своей игровой продукции на заметную величину. Буквально через пару часов после анонса роста цен появился комментарий от аналитика игрового рынка Даниэля Ахмада, что Sony скоро также поднимет стоимость на свои устройства. Буквально через пару часов после этого профильные игровые ресурсы вышли с роликами: Microsoft поднимает ценник, но Sony сделает то же самое, и это нормально. Ситуация на бушующем мировом рынке требует жертв. 12 мая вышло официальное заявление, что новые таможенные пошлины отменяются. Более того, старые пошлины были пересмотрены в сторону уменьшения по некоторым позициям до трёх раз.

А что будет делать Xbox и Фил Спенсер? Отменят повышение или оставят так, как есть? А что будет с людьми, которые купили консоли за последние две недели?

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Мир Xbox уже не будет прежним

Разобрал свою консоль Xbox 360 для профилактики и замены термоинтерфейса и поймал себя на мысли — мне нравится старая консоль. В ней нет ничего выдающегося, но она родная, и с ней связано много воспоминаний. Тысячи проведённых часов и море удовольствия. Про раритетное устройство могу наговорить много нехорошего, но всё перечёркивается морем положительных эмоций. Ни до, ни после не было ни одного устройства, от которого получал столько кайфа. А добавьте к этому приключения со сменой жёсткого диска, поиском новых хаков, барахолок с разными версиями дисков для разных прошивок. Вокруг устройства было бурлящее комьюнити с миллионом разных мыслей и идей.

А потом что-то пошло не по плану...

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Консоли Xbox One и эра Фила Спенсера

Пропустил старт поколения, так как переходить с фрибута за $200 на лицензию за $500 желания не было. Появился ребёнок, и первые три года восьмого поколения прошли мимо меня. В активную геймерскую жизнь вернулся только в 2016 году. И встал вопрос с выбором новой игровой платформы. На самом деле выбора не было. Летом 2016 года выходят Radeon RX 400-й серии.

Radeon RX 470 была втрое производительнее любой консоли и стоила в базе $159 против $350 за новую приставку. В марте 2017 года начинается первая волна криптобума, и видеокарты исчезают с полок магазинов. Себе заказал с Amazon, но из-за пошлин в Беларуси ехала перекладными три месяца. В день получения на руки была продана старателям. На полученные деньги и были куплены две консоли (одним лотом) — Xbox One и PS4. Sony без игр легла на полку, а вот в теме «коробокса» пришлось очень внимательно разбираться.

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И тут заметил одну странность, которую не мог понять: слова от руководства не совпадали с действиями платформодержателя. Постоянно что-то срывалось, отменялось, выходило кривым и недоделанным. Но суть не в этом. Виноватыми были все, кроме руководства игрового подразделения.

Отмена Scalebound;

Пять переносов Crackdown 3;

Всеми забытая Halo 5;

Закрытие Lionhead Studios;

Унылая Gears of War 4;

Ремастер Gears of War... без 2 и 3 части;

Вырезание фишек Kinect.

И на этом фоне разговоры о важном. Обратная совместимость как двигатель прогресса. Она везде. Попробуйте игры десятилетней давности. Но не все, а лишь избранные. У меня есть GTA 5 для Xbox 360 — стоит ли упоминать, что её нет по «обратке», которую рекламировали из каждого утюга? И так три десятка разных игр, что проходили через мои руки. Фраза «Следующий год будет лучше» появилась в эпоху 2017 года, а не сейчас.

Gears of War: Exile

Как много людей знает о существовании данной игры? Да-да... Была игра в серии Gears of War, которую прикрыл Фил Спенсер. Сейчас большинство упоминаний о данном проекте удалено из сети. Неудобная правда о том, как Фил закапывал консоли Xbox.

Это была тактика в мире шестерёнок. С анонсом в 2012 и релизом в 2015 году. В 2013 в сеть просочились скриншоты и геймплей игры. Видеохостинг подчищен, и все ролики с игрой удалены из сети. Нашёл маленький канал на 20 человек. Возможно, и этот ролик будет недоступен или удалён к моменту вашего прочтения.

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В нашем повествовании упоминается, так как игру отменили в 2014, но в 2017 году её анонсировали повторно под названием Gears Tactics. Игра как наглядный пример происходящего в застенках игрового гиганта. Топовую франшизу, флагман, не могли выпустить, когда игра была готова на 90%.

А Sony тоже поднимет стоимость на свои консоли

Может показаться, что из дня сегодняшнего ситуация выглядит не так однозначно, как это было две недели назад. И, зная все нюансы, легко рассуждать. Вот только эту мысль я высказывал две недели назад. И с того времени моё мнение лишь укрепилось в том, что «аналитик» делал наброс и занимался damage control, а не высказывал аргументированный анализ происходящего.

Не являюсь узким специалистом в этом вопросе, но базовых знаний было достаточно, чтобы понять, какую белиберду несёт человек, специализирующийся на анализе игрового рынка. Для понимания — что такое пошлина в 145% на ввозимые товары. Американцы готовы выходить на забастовки из-за изменения зарплаты на 25%.

Не разово, а постепенно в течение четырёх лет. Разовый рост цен на 10–15% там — стихийное бедствие. А теперь представьте, что цены на половину товаров одномоментно подскочат в полтора раза. Белый дом снесут со всей администрацией.

Будущая стоимость консолей Xbox

Тут такое дело... За последние 10 лет никто не тратил $78 млрд на покупку неликвидных активов, и ни у кого нет необходимости отбивать вложенные средства. У Nintendo часть игр выходит на картриджах. В $80, что указаны на ценниках, входят громадные траты на розничный физический ритейл. Помимо офлайн-магазинов, стоимость самого картриджа (на 128 ГБ) будет обходиться в $15–20, что явно выше стоимости Blu-ray-диска — $0,5. Помимо стоимости картриджей, стоит понимать, что не все они будут проданы, то есть затраты понесут, а финансы не вернутся. Рост стоимости игр обусловлен ростом стоимости физического производства, а не жаждой наживы.

Microsoft намеренно подняла стоимость на всё, что можно. Просто выпал удобный момент для данного шага. Под шумок и спихнуть на мировые изменения. Многие не заметили, но в «чёрную пятницу» 2024 года Sony впервые продавала свои консоли со скидками, а вот Xbox на последней распродаже скидок не делал. Впервые на крупнейшей распродаже года скидок на консоли от Microsoft не было.

Послесловие

Xbox давно перестал быть игровой консолью — это экспериментальный полигон для бизнес-идей. Геймеры — всего лишь тестеры и подопытные. Повышение цен, замороженные франшизы, постоянные «потом» — давно стало нормой. Пока одни ищут оправдания очередной глупости, верные фанаты вспоминают времена, когда Xbox был про кайф, а не показатели эффективности.