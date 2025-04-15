Релиз видеокарты GeForce RTX 5060 с 8 ГБ памяти пустил волну в широких массах. Многие пользователи начали замечать, что любимые видеоблогеры все чаще начинают противоречить сами себе в каждом втором ролике. Это не стиль, не прикол, не подача. Это диагноз с четкими медицинскими симптомами. Сегодня рассмотрим вопрос и вынесем диагноз. Все четко и почти по существу.

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Предисловие

В последние годы в игровой блогосфере наблюдается занятное явление, что специалисты называют "цифровой шизофренией". Диагноз, обозначающий поведенческое раздвоение личности, где автор высказывает взаимоисключающие мнения в похожих ситуациях.

Наиболее показательными примерами, раскрывающими ситуацию, являются ремастеры PlayStation. С одной стороны, блогеры не видят разницы между Horizon Zero Dawn и Days Gone старой и новой итерации. С другой стороны, предлагают включать 4K текстуры при игре на мониторе 1080p. Или другой пример. Игры становятся слишком дорогими в разработке, и бюджеты переходят любые разумные пределы, но блогеры ждут, что издатели будут нести доброе и вечное, чтобы нагрузить видеокарты выше необходимого. Подобная логическая нестабильность напоминает расщепление мышления, характерное для шизофрении. Но обо всём по порядку.

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Дисклеймер

Данный материал несёт много "лестных слов, мыслей и выражений" в адрес специалистов, что крадут чужие мысли и без понимания сути происходящего транслируют их на широкую общественность. Я постарался убрать все явные намёки на того или иного представителя "интеллигенции", но вы всё равно сможете узнать в моих словах своего любимого блогера. Проблема состоит в том, что это массовое явление, а не проблема одного отдельного контент-криэйтора.

Релиз RTX 5060 с 8 GB памяти

В апреле 2025 года должна выйти народная видеокарта для широких масс, и её особенностью является объём встроенной видеопамяти в 8 гигабайт. Данный объём не менялся с 2017 года и многими воспринимается как недостаточный для активного игрового времяпрепровождения. Дополнительно возникает вопрос с оптимизацией игр от разработчиков, что не способны создавать вылизанные продукты и требуют заметно больше ресурсов. Список аргументов в ту или иную сторону достаточно велик, только не имеет под собой ни одного фактического подтверждения.

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Самым ресурсоёмким элементом любой игры являются текстуры. Простой математический расчёт показывает, что при использовании текстур в 1080p на всех главных объектах рендер-буферы и пост-эффекты, геометрия, шейдеры, тени, динамический стриминг, кэш, Ray Tracing с различными буферами (без пути), резервы и прочее ни при каких обстоятельствах не смогут превысить 7 ГБ видеопамяти.

Легендарный тест от Hardware Unboxed и подражателей

Год назад популярный ресурс с крайне сомнительной репутацией провёл тестирование и сравнение видеокарт с 8 и 16 GB памяти. Ресурс неоднократно ловили на предоставлении недостоверной информации. Буквально на днях PRO Hi-Tech разобрал один из многих.

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Тест массово тиражировался и упоминался в различных медиа. На него регулярно ссылаются диванные специалисты различных мастей. Согласно данному тесту, автор делает вывод, что в некоторых играх при определённых обстоятельствах можно нагнуть любую видеокарту с 8 GB буфером и просадить частоту кадров. И тут интересный момент, о котором автор данного сравнения не упоминает. Он не проводит сравнение картинки протестированных игр для понимания ситуации. А подвох состоит в том, что в некоторых избранных играх взяты проекты с текстурами 2160p, которые в 4 раза тяжелее, чем текстуры 1080p, и приводит данные для картинки в 1080p.

Открою вам секрет: если взять игры с текстурами 8640p, то вам не хватит ни одной видеокарты, даже с 32 GB видеопамяти. Тонкая манипуляция, которую забыли упомянуть. Зачем брать визуальные элементы в разрешении 2160p на мониторе в 1080p — мне совершенно не понятно. Бывают редкие исключения, вроде фоторежимов, но во всех остальных случаях разницы на экране не будет от слова вообще.

Но в последнее время из каждого утюга специалисты утверждают, что в 2025 году иметь 8 GB на борту — это позор и жадность Nvidia. На мой личный и субъективный взгляд — это лишь глупость ораторов, далеких от вопроса. Исключением можно назвать Path Tracing, но его RTX 5060 не потянет вне зависимости от объёма видеобуфера.

Ремейки и ремастеры игр PlayStation

Наиболее наглядным примером стоит назвать релиз Horizon Zero Dawn Remastered. В игре увеличили разрешение текстур главных объектов с 1440 до 2160p, растительности и окружения — с 720p до 1440p. Перерисовали многие текстуры. Увеличили плотность объектов. Улучшили глобальное и динамическое освещение, дальность прорисовки, отражения. По факту, с минимальных настроек сразу шагнули на высокие, минуя несколько промежуточных пунктов. Надо быть абсолютно слепым, чтобы не заметить разницы.





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И волна различных экспертов не видят разницы и не считают, что обновление игры несёт какую-либо полезную нагрузку.

Получается патовая ситуация. С одной стороны, необходимо платить больше денег за видеокарты с 16 GB памяти вместо 8, чтобы лицезреть 2160p текстуры на 1080 (1440p) мониторе, которые даже эксперты не увидят, если не знают, куда надо смотреть. Но не надо платить за апгрейд версии игры, где без лупы видно массу изменений, особенно если фанат серии.

Я привёл лишь два эпизода, что массово наводнили различные видеоканалы. А подобных противоречий — вагон и маленькая тележка. PS5 Pro не нужна, так как никто не чувствует некстгена, а вот Steam Deck является вершиной совершенства — и не важно, что там 20 кадров при разрешении 640p, растянутых в FSR. Или "Лучи не нужны", но играть предпочитаю на RTX 5090. Radeon и ARC — отличные карты, но кошельком проголосуем за зелёную корпорацию. Это лишь самые яркие и громкие за последний год. А их — валом и льются как из рога изобилия.

Кризис и стагнация игровой блогосферы

Есть маленькие каналы с большой историей, что создают контент для себя и своих зрителей. Они честны перед собой и своей паствой. Говорят, что думают, и имеют чётко сформировавшийся взгляд на жизнь. Их мысли и идеи имеют чёткую иерархию и мало меняются с течением времени. Но подобных с каждым днём становится всё меньше.

В противовес этому на вершине Олимпа всё чаще возникают люди с системным нарушением логических связей, что подчёркивает типичное поведение при расстройстве мышления. Всё чаще появляются персонажи, у которых наблюдаются стойкие когнитивные расщепления: они одновременно заявляют противоположные вещи и не видят в этом противоречий.

Создатели контента для массового зрителя всё чаще выпускают ролики, базирующиеся на мнении, эмоциях, субъективных "ощущениях", а не подтверждённых фактах. Это явные признаки психического расстройства, где существующая реальность подменяется внутренними установками. Факты замещаются придуманной реальностью.

Массовое помешательство и психологические проблемы

Можно было бы подумать, что речь идёт о конкретных представителях нижнего интернета, но это не так. Это массовое явление огромных масштабов. Вы можете зайти на любой игровой форум или ресурс широкого охвата и почитать комментарии. Одни и те же лица в разных постах озвучивают противоположные мысли и не способны понять этого.

Сделаю небольшое уточнение. В средствах массовой информации часто встречается "троллинг", и некоторые могут подумать, что осознанные манипуляции окружающими также подпадают под озвученные рамки, но нет. У троллинга есть чёткие границы, и смена риторики происходит заметно реже.

Разработка игр дорожает, но проблема не в этом

Есть такое понятие, как "вечность". У времени нет ни начала, ни конца. Но у любого материального объекта есть рамки. Например, вы можете выпустить игру за $50 млн — и она окупится, можно выпустить игру за $200 млн — и она окупится. Но существует момент, когда самая лучшая и популярная игра с умопомрачительной популярностью не окупится ни при каких обстоятельствах. Мы находимся на том этапе развития, когда бюджеты игр достигли своего предела. Более дорогие проекты, вне зависимости от их качества, дошли до предела, и увеличивать стоимость разработки больше нецелесообразно. Аналогичная ситуация с разработками видеокарт — невозможно увеличивать производительность видеокарт до бесконечности. Аналогичная ситуация с изображением картинки в играх — невозможно её улучшать до бесконечности, заметно всем и каждому.

Мы подошли к точке насыщения. Графика, технологии, идеи — всё упёрлось в потолок, где рост требует серьёзных финансовых усилий, а отдачи — с гулькин нос. Разработка требует всё больше усилий, контент создаётся под максимальную аудиторию, эмоций от фастфуда вырабатывается меньше. Разработчики могут ждать годы, чтобы выдать что-то впечатляющее, но блогерам нужно выпускать контент на регулярной основе. В этот момент и начинается распад мышления: нужно что-то говорить, и не важно что — лишь бы не молчать. Только контент, только вперёд.

Послесловие

Мы находимся в том моменте истории, когда происходит не просто усталость индустрии, а системный сдвиг. Когда игровые блогеры ежедневно потребляют и создают противоречия и не видят в них проблемы — это не мода и не стиль подачи, это симптом. Симптом расщеплённого восприятия, где контент создаётся не из фактов, а из давления момента. Блогосфера постепенно и стабильно превращается в театр когнитивных искажений. Шизофрения — не медицинский термин, а нормы, где искренность подменяется алгоритмами, а логика — лайками.