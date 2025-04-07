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О легендарной Xbox 360 — проблемы и тонкости эксплуатации в 2025 году

Иногда хочется просто включить старую консоль, сесть поудобнее и вспомнить, как это было — играть ради удовольствия, а не ради достижений
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Как чувствуют себя шедевры из серебряного века видеоигр в 2025 году на Xbox 360? Пока зумеры готовятся к релизу Nintendo Switch 2, а новостные ленты пестрят обсуждениями новых устройств, настоящие геймеры вспоминают классику.

Xbox 360 — одна из лучших консолей прошлого десятилетия, и я решил узнать, на что она способна в наши дни. Рассказываю о реальных проблемах, нюансах и сложностях, с которыми можно столкнуться сегодня, и отвечаю на вопрос: почему играть на старом железе может быть настоящим кайфом.

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Предисловие

Пару дней назад анонсировали Nintendo Switch 2, и вокруг устройства закипели страсти с множеством различных диванных мнений. Специалисты различных мастей старались донести свою точку зрения до общественных масс с множеством аргументов. Примерно два месяца назад приобрёл себе PS3 FAT и подписался на некоторые паблики по данной тематике. Передо мной открылось два совершенно разных мира геймеров. Одни кайфуют от игр, где стоимость консолей может составлять пару тысяч вечно зелёных, а игры — на вес золота. Другие ноют про игровую индустрию и не играют вовсе. Одни получают удовольствие от мелочей, другие распространяют жёлчь и флюиды негатива.

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А я в это время играл в Xbox 360 и получал удовольствие. И сегодня расскажу некоторые особенности эксплуатации гаджета Microsoft в дне сегодняшнем.

Снежинки и "нижний интернет" в игровом мире

Много лет назад вышла замечательная Diablo II. Если спросить современного геймера об этой игре, то в 99 случаях из 100 мы получим хвалебные дифирамбы и множество восхитительных отзывов. В обществе не принято высказываться о проекте в отрицательном ключе и ставить оценку ниже, чем 12 из 10. Никто не посмеет сказать, что у игры примитивные локации, унылый сюжет, пустые диалоги без выбора, кривой баланс между персонажами, нулевой ИИ у болванчиков. В пику подобному забавно слышать про аванпосты и джаггернаутов в играх Ubisoft, ведь "гринд ради гринда" ухудшает восприятие игры. А уж про рандомное выпадение вещей, скорость прокачки, удлинение прохождения, скучные квесты и говорить не приходится... Потому что это не модно, и "пацаны" не оценят.

Игры Xbox 360 в дне сегодняшнем

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Так получилось, что эпоху седьмого поколения провёл в игре Lineage II. Фраза "Пока ты спишь, твой враг качается" не была мемной. 20 часов на одной полянке с ожиданием "постоянного ганга" было типичным явлением, особенно в топовых кланах. Контроль территорий для фарма в период активных междоусобных противостояний вливал тонны адреналина ежечасно. Тут вам не это — для игр на стороне времени не было.

Огромная библиотека серебряного века прошла мимо меня. Самые знаковые проекты пробовал, но в большинстве своём они были скучными и примитивными. А теперь, когда стал старым, можно попробовать лучшее из эпохи — без рекламного шума и в лучшем состоянии из возможного. За последние 2 недели опробовал с десяток игр, и сотня ещё на подходе.

Gears of War 2 и State of Decay

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Обе игры присутствуют в библиотеке по обратной совместимости. Качал, так как хорошо знаком с проектами и нужно было сравнить с опытом на современной консоли. Оба проекта не получили графических улучшений и выглядят устаревшими.

Не буду описывать сами игры, так как в сети полно обзоров, а расскажу о первой серьёзной проблеме старых консолей в 2025 году. Серьёзный недостаток, что с каждым днём деградирует всё сильнее и исправить нет возможности, — это отсутствие поддержки платформы со стороны Microsoft. Тонкий нюанс, который обычному пользователю трудно понять.

Геймпады для Xbox 360

Microsoft прекратила поддержку устройства в 2017 году, и с полок магазинов пропали оригинальные устройства. Геймпады — это расходники, которые регулярно выходят из строя. Более того, для Xbox 360 отсутствуют сторонние лицензионные устройства. Найти на вторичном рынке консоль с оригинальным комплектом в 2025 году стало нереальным.

Но сложности с эксплуатацией на этом не заканчиваются. Рынок заполонили "китайские копии", идентичные оригинальным. По фотографиям в интернете вы не сможете отличить копию от клона. Вес, пластик, вибрация имеют минимальные отличия. Человек, плохо знакомый с вопросом, не сможет отличить гаджеты, даже если их положить рядом.

А различия есть — в чувствительности стиков и "мёртвых зонах". Сверху прилепил ролик "Xbox 360 джойстик не оригинальный стоит ли покупать", так как словами трудно объяснить. Если тебе необходимо довести прицел до нужной точки и сделать выстрел в уязвимую точку — ты не сможешь этого сделать. Для тонкого действия нужна повышенная чувствительность без "люфта". Игра с подобным недостатком превращается в мем, и он совершенно несмешной.

Fable II, The Witcher 2, Grand Theft Auto IV и другие

В своё время собирал коллекцию и покупал ключи на различных площадках. У меня много знаковых проектов, к которым так и не прикоснулся. На новой консоли до них руки не доходят, а на классическом устройстве возникают серьёзнейшие сложности с их запуском. У меня оригинальная XBOX 360 E ревизии Winchester. Специально брал "непрошивайку", так как она дешевле ломаных вариантов, но новее, холоднее и надёжнее.

И столкнулся с новой особенностью старых устройств — региональные ограничения на игры. Если их скачивать через сервисы виртуальной релокации, то всё работает отлично, а если с обычного интернета, то возникают сложности.

Забавный факт: если процедуру проводить на включённой консоли, то скачивание подобных игр уходит в цикл, и устройство будет снова и снова перекачивать файлы. Если же процедуру проводить из режима "спячки", то она скачивается с ошибкой.

Перепробовал несколько лекарств — и ни одно не помогло. Единственный вариант — начинать закачку с релокацией и заканчивать её с релокацией. Основной объём можно качать откуда угодно.

На современной консоли проблем с подобным не наблюдается — игры скачиваются и запускаются без ограничений. Если у вас никогда не было Xbox 360, то подобное может расстроить.

Ломаные Xbox 360 для народа

Лицензионные игры — для избранных, а вот модифицированные проекты — для народа. Именно так может подумать обыватель. И снова присутствует особенность. Популярность устройства осталась в прошлом, и достать игры на самописных дисках с каждым днём становится всё сложнее. Более того, многие диски писались на бюджетных болванках, и старые лазеры могут не читать поцарапанные диски или делать это выборочно. Прошивка LT 3.0 была классной, когда брал диск в ларьке за углом и мог его вернуть по гарантии. Сегодня такой роскоши нет, и необходимо летать по всему городу в поисках нужного варианта.

С Freeboot ситуация не намного лучше. Многие трекеры прекратили своё существование, а пиры у живых — есть только у самых популярных и востребованных проектов. Есть прослойка людей, что специализируется на прошивке устройств с последующей перепродажей, и у них есть хорошие коллекции, но это "места знать надо".

Пиратские версии консолей перестали быть бесплатными вариантами. 99% пользователей играет в то, что залили специалисты — и на этом выбор заканчивается.

400 часов абсолютной тишины

Моя Xbox 360 более 400 часов скачивает игры без перерыва. Включил режим сна с докачиванием и не выключаю. Днём запускаю пару игр — и снова вгоняю в гибридный режим сна. Я бы не упоминал данный момент, если бы не особенность: консоль бесшумная и холодная. Рядом стоит Xbox One X для сравнения — старушку в играх я не слышу, а новое устройство шелестит своими огромными лопастями. Пару дней рядом стояли PS3 FAT и Xbox 360 E ревизии Winchester — обе считаются тихими, но разница заметна без измерительных приборов. И не предполагал раньше, что древнее устройство может быть настолько тихим.

Ломаные консоли против лицензии

При выборе PlayStation 3 всё упирается в ваши личные предпочтения. Прошивка HEN устанавливается на все устройства всех ревизий и позволяет запускать все игры, выпущенные в PS Store. Кастомный вариант нужен только тем, кто разбирается в вопросе и понимает некоторые особенности. Разницы в цене между лицензией, HEN и кастом практически нет. А вот с Xbox 360 не всё так однозначно. Прошитые стоят на 30% дороже и часто идут с библиотекой из 50-60 установленных игр. Непрошитые — 90% это ревизия Winchester — заметно холоднее, надёжнее и тише.

Для понимания ситуации серьёзности различий, привёл характеристики материнских плат самых последних Xbox 360 E. Пиратки делались по нормам 45 нм и с отдельным чипом eDram. Непрошивайки — по нормам 32 нм с монолитным кристаллом, что давало заметный выигрыш по тепловыделению при одинаковой системе охлаждения.

Что выбрать из двух вариантов в 2025 году — не самый простой вопрос. Одна дешевле и холоднее, но игры надо покупать (аккаунты на плеймаркетах), вторая готова к эксплуатации из коробки, но стоит чуть дороже и менее надёжная. Для устройства 5-7 летней давности вопрос "надёжности" может показаться прозаичным, но в разрезе устройств 10-15 лет это уже не так.

Послесловие

Иногда классно откинуться на спинку дивана, взять в руки геймпад и запустить игру с высокими оценками. Без шума, рекламы и шуршаний в нижнем интернете. Чтобы погружение в мир классических игр прошло гладко, нужно учесть моменты с качественным геймпадом, региональными ограничениями и тишиной работы устройства. Всё должно быть в самом лучшем виде и без шероховатостей.

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