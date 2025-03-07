Игровые консоли - это мир для геймеров, со своими правилами, ценностями и атмосферой. Microsoft и Sony - две корпорации с одной единственной целью. Вот только пути ее достижения сильно отличаются. Пока одни рассказывают о двухзначном росте показателей, другие создают заботу и уют для своих фанатов. Пока одни хвастаются числом подписчиков, другие задают стандарты отрасли и меняют мир под свое мировоззрение.

реклама





Предисловие

Большинство современных геймеров — это люди с памятью, как у золотой рыбки. Буквально через неделю они забывают абсолютно все и готовы повторять все новые и новые ошибки. Не даром существует поговорка: "Если слышен денег шелест — это лох идет на нерест". И если изначально лох — это лососевый, что в дни нереста добывался тоннами, без усилий, то в дне сегодняшнем... За долгие годы они ничему не научились.

У брендов PlayStation и Xbox достаточно долгая история, и можно проследить, как корпорации поступали в тех или иных ситуациях. За 25 лет набралось достаточно материалов, чтобы понять, кто есть кто и кем будет в ближайшем будущем.

реклама





Первая Xbox Original

Продажи стартовали в 2001 году по цене в $300. Продажи закончились в 2005 году перед приходом Xbox 360, и прайс постепенно опустился до $100. На старте устройство заметно превосходило конкурента по производительности и выдавало сногсшибательную картинку. Чудо индустрии покорило сердца 24 млн пользователей. Microsoft прекратила поддержку в октябре 2005 года, сторонние производители ушли с платформы осенью 2006 года. Все уперлось в выход Xbox 360. Четыре года на рынке и 5 лет поддержки.

PlayStation 2 как доминант на рынке

Продажи стартовали в марте 2000 года и закончились в 2013 году. Игры от внутренних студий выходили до 2011 года. Никакой привязки к релизу новых консолей — все для и ради геймеров. Корона не мешала поддерживать PS2, PSP, PS3, PS Vita параллельно. 13 лет поддержки во всех смыслах. Вышла раньше, ушла позже.

реклама





PlayStation 3 и Xbox 360

Про шестое поколение консолей можно долго рассуждать, но все сведется к неравному положению и отсутствию конкуренции. Но, смотря на седьмую итерацию игровых устройств из дня сегодняшнего, можно смело утверждать, что они были близки и равнозначны. Японцы по итогу выиграли, но преимущество минимальное. Сравнение двух устройств будет максимально близким и равнозначным.

На наше мнение ничто не может повлиять, так как все факты находятся в открытых источниках. Черта жизненного цикла для обоих устройств проходит через ноябрь 2013 года. Обе корпорации вошли в восьмое поколение одновременно. У обеих корпораций славное прошлое и одинаковый "багаж" с поклонниками. С января 2013 года поколение закончилось следующими проектами:

Beyond: Two Souls

Gears of War: Judgment

Ratchet & Clank: Into the Nexus Fable: Anniversary

God of War: Ascension

Forza Horizon 2

Gran Turismo 6

Zoo Tycoon

реклама



Invizimals: The Lost Kingdom 5 игр для Киннект Sly Cooper: Thieves in Time

Большой и толстый болт The Last of Us



LittleBigPlanet 3

Puppeteer

Helldivers



18 дополнений, инди-проектов, переизданий







Вроде бы платформы "почти" одинаковые, а на деле немножко не так. Прозвучал гудок — и Microsoft отправила старое устройство на свалку. Это для понимания, почему одно устройство держит вокруг себя геймеров, а другое устраивает проходной двор.

Поддержка устройств на уровне прошивки

Многие не догадываются, но в сентябре 2013 года стартует релиз самой прибыльной игры в истории, онлайн-составляющая которой работала еще долго после выхода. Речь о Grand Theft Auto V. За две недели до нее выходит Diablo III. В 2012 году — релиз Minecraft. А еще World of Tanks, Warface, несколько Call of Duty, несколько FIFA и других спортсимов, Destiny, Left 4 Dead 2.

Поддержка устройства не только позволяет наслаждаться качественными онлайн-сервисами, но и бороться с читерами. Взлом устройства дает недобросовестным пользователям возможность использовать незадокументированные функции. Вопрос стоит остро в соревновательных играх. С тех событий прошло больше 10 лет, но многие проекты до сих пор пользуются спросом.

Microsoft прекратила поддержку Xbox 360 в ноябре 2019 года.

А что в это время делает конкурент? Те же условия, та же установочная база, аналогичная ситуация с временными рамками. Вы не поверите, но на PlayStation 3 до сих пор выходят обновления. 5 марта 2025 года устройство получило новый патч безопасности. Номинально в нем — новые ключи шифрования. Но сам факт...

Поддержка аналогичного устройства на 6 лет дольше.

Возникает вопрос: "А почему такая разница?" Все банально и просто — одна корпорация думает о своих поклонниках, а вторая о деньгах. Это лишь один из многих примеров. Подобных мелочей наберется сотни и сотни. Обе корпорации приготовили доильные аппараты, но одни выкачивают деньги с уважением, а другие — "потому что...".

Xbox Series X и Xbox Next-Gen Generation

Между Xbox One и Xbox Series много общего. Настолько много, что они работают на одной операционной системе, установленной с одного файла. У Microsoft нет необходимости в дополнительных телодвижениях для прошлого и текущего... А вот в следующей итерации подобного уже не будет. Возникает вопрос: "Как быстро нарисуется большой и толстый болт?" Будет ли Филимон держаться за старое, вливать деньги и держать его на плаву? Риторический вопрос...

Зная историю, мы с высокой долей вероятности можем предсказывать будущее. Корпорации не меняются, и их действия предсказуемы. Именно в этом месте и проявляется то самое "запомни, как с тобой уже поступали". Будь готов к подобным изменениям.

Это не баг, а фича

Сервис Xbox — это дырявое решето, у которого куча проблем. Габариты кучи настолько огромны, что многие не замечают его исполинских размеров.

Думаю, многие помнят ситуацию, когда тестировщик получил доступ к генерации кодов для Xbox Game Pass и построил на этом бизнес. Человек два года продавал официальные ключи от Microsoft через приложение в Android.

Microsoft абсолютно случайно обнаружила данный факт, когда число поступивших денег и число активных пользователей показали аномально большие расхождения. В 2018–2019 годах база активных пользователей составляла 3–7 млн человек, а число проданных "левых" ключей — около 5 млн штук.

Или другой случай с курсовыми разницами в магазине. Во время перехода с рубля на доллар забыли прибавить курс. Три дня любой желающий мог раскошелиться и взять игры со "скидкой" в 98%.

Это самые крупные и заметные. Мелких косяков вагон и маленькая тележка. Хватай, а не то убежит. Буквально пару недель назад можно было получить бесплатно Alan Wake Remastered.

Самым большим и самым часто используемым багом, который долгие годы выставляли как "фишку Xbox", была смена региона аккаунта.

Бан аккаунтов Xbox

Чуть выше мы разговаривали о дырявости системы Xbox. Автор выдрал несколько известных новостей и выложил на всеобщее обозрение. Помимо обывательского мировоззрения, есть сообщества, которые зарабатывают на таких "нюансах" приличные деньги. Официальный заказ на официальном сервисе фриланса. Сейчас подобное блокируют, но раньше это было в порядке вещей и лежало на поверхности.

Кто-то может подумать, что сервис Skype никому не нужен. Это до тех пор, пока не узнает, что это один аккаунт с Microsoft, а Windows 11 вы не сможете использовать без данного аккаунта. Простенькая программка — и у вас готова бот-ферма на миллионы устройств. Вместе с тем в таких аккаунтах часто привязаны кредитные карты, с которых можно делать покупки цифровых ключей и перепродавать их на "Плати.ру" и других сервисах.

Всего за 2 года Microsoft отправила в небытие около 55 млн "геймеров", при том что Xbox Series X/S продано только 30 млн штук.

А вот вам еще одна лазеечка. И снова "не баг, а фича" - это смена региона аккаунта. Раньше его можно было менять не чаще, чем раз в пол года и больше не было никаких ограничений.

Теперь срок сократили до 3-х месяцев, и идет проверка IP-адреса. Многие пользователи, особенно из стран СНГ, решили, что могут путешествовать по всему миру без ограничений. Сменить локацию 2–3 раза за день для них не составляет труда.

Внезапно автоматическая система противодействия нарушениям решила, что люди не могут совершать подобные действия. Автоматическое наказание с плачевными последствиями.

Почему у Microsoft нет ограничителя на подобные инсинуации и не стоит автоматический запрет на смену чаще, чем раз в несколько месяцев, невозможно узнать. А между тем дельцы из Редмонда — это крупнейшая IT-корпорация, специализирующаяся на написании софта.

А что там у японской корпорации с бананами

Все очень просто: японцы устранили первопричину всех проблем. Аккаунт PlayStation невозможно монетизировать. Вы не сможете найти лазейку, чтобы вывести деньги с привязанной карты. "Угнанные" аккаунты возвращаются в пару кликов, а угонщик получает бан железа. Аккаунтами запрещено торговать, и торговые площадки подвергаются штрафам. Sony убрала из "хождения" цифровые ключи и максимально сократила привлекательность цифровых товаров PlayStation за рамками экосистемы. Региональные цены привязаны к региону. Если ОЧЕНЬ надо, то создаете новый аккаунт. Из одной страны в другую переезжают десятые доли процентов пользователей, и это не массовое явление с табунами переселенцев.

У самураев нет причин кого-то банить за нарушения и строить автоматические системы по поиску и блокировке нарушителей. Все четко и прозрачно.

Послесловие

Два сервиса и два подхода. PlayStation прибила все гвоздями к полу, заасфальтировала все неровности и приглашает геймеров играть на своей консоли. Microsoft сама не знает, чего желает. Геймеры вместо игр занимаются чем угодно, кроме основного мероприятия. Японцы целятся в определенную аудиторию и создают все для их комфортного времяпрепровождения. Янки что-то делают для кого-то, зачем-то, без понимания для чего. Не имея прошлого и настоящего, строят будущее.