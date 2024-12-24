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Будущая Nintendo Switch 2 может стать главной консольной неудачей десятилетия

Рынок меняется, и Nintendo Switch 2 предстоит доказать свою актуальность в эпоху мобильных гигантов и конкурентов.
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Трудные времена требуют сложных решений. Я не сомневаюсь в гениальности японских разработчиков, но вокруг слишком много отрицательных факторов. У новой портативной консоли нет изюминки, что сможет выделить устройство из серой массы конкурентов. А ведь есть еще и сверхпопулярная портативка первого поколения.

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Предисловие

С будущим устройством от большой N складывается крайне неоднозначная ситуация. С одной стороны, существуют весомые предпосылки к тому, что консоль может стать самой успешной в истории игровой индустрии. С другой стороны, есть очевидные признаки, указывающие на потенциальный провал. Сегодня я займу пессимистическую позицию и сосредоточусь на явных проблемах, анализируя их с точки зрения производителя устройств.

Производительность новой игровой консоли

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Утечки об устройстве уже два года будоражат общественность. Собственноручно собирал всю информацию летом 2023 года и с тех пор не появилось ничего нового

 Все что известно о будущей "Nintendo Switch 2" 

Ориентир производительности в вилке от 2 до 4 терафлоп. Связка ARM процессора и видео Nvidia. Целевое разрешение 1080р и цена в $300.  

Миграция на новое поколение

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Это главный фактор, который может погубить новую консоль. Люди могут не захотеть переходить с привычного устройства на новый гаджет. У них нет явных стимулов для такого действия. Первая Switch вышла на рынок, где практически не было владельцев портативных консолей, и она была единственным предложением. Никого не нужно было переманивать. Для примера можно вспомнить PS4. Спустя четыре года на ней всё ещё было 50 миллионов активных пользователей, и они не спешили переходить на новое поколение. Издатели продолжали поддерживать восьмое поколение своими релизами. Большинство следующих аргументов будет связано именно с этим вопросом.

Срок службы устройства

Этот факт редко упоминается в аналитике, но он заметно влияет на продажи. Консоли — это бытовые устройства, рассчитанные на максимально долгий срок эксплуатации без какого-либо обслуживания. Многие современные гаджеты оснащены множеством датчиков, которые контролируют состояние системы и предотвращают поломки. Например, вы не сможете "сжечь" чип из-за неправильной эксплуатации: датчики снизят частоты, уменьшат подачу электроэнергии или в крайнем случае выключат устройство.

Для сравнения, Nintendo Wii и PlayStation 2, суммарный тираж которых составляет 260 миллионов единиц, практически не встречаются на вторичном рынке по сравнению с PS4 или Xbox One. Это значимый фактор, который влияет на миграцию пользователей со старых устройств на новые.

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Легендарные игры от Nintendo

Многие убеждены, что консоли покупают из-за выдающегося качества геймплея. Японская корпорация создает непревзойденный игровой опыт, завоевывая сердца геймеров, и что новые эксклюзивы заставят пользователей переходить на новые устройства. Это весьма сомнительный аргумент. Напомню некоторым экспертам, что когда-то существовала Wii U, на которой эксклюзивно выходили:

  • The Legend of Zelda: Breath of the Wild;
  • Bayonetta 2;
  • Super Mario 3D World;
  • The Legend of Zelda: The Wind Waker HD;
  • Pikmin 3;
  • New Super Mario Bros. U;
  • Monster Hunter 3 Ultimate.

У устройства была мощнейшая библиотека с отличными эксклюзивами, только это никак не помогло продажам и не спасло от краха.

Выход блокбастеров сторонних студий

Рост производительности, как многие считают, позволит портировать игры крупных студий. Однако стоит снова вспомнить неудачную Wii U, которая служит ярким примером. На этой консоли выходили следующие ААА-тайтлы:

  • Mass Effect 1-2-3;
  • Assassin's Creed III и Assassin's Creed IV: Black Flag;
  • Call of Duty: Black Ops II и Call of Duty: Ghosts;
  • FIFA 13 и FIFA 15;
  • Resident Evil: Revelations;
  • Batman: Arkham Origins.

Релизы прекратились, как только стало ясно, что консоль провалилась. Крупные тайтлы не смогли существенно повлиять на продажи. Но это ещё не всё. На Nintendo Switch практически отсутствуют ААА-игры от крупных студий, и это нисколько не мешает её впечатляющим продажам.

Агушагейминг и передовая графика

Устройство увеличило свою производительность и в минимальной конфигурации будет немного быстрее PS4 Slim и Xbox One, чего более чем достаточно для мобильных игр. Рост мощности более чем в три раза будет направлен на компенсацию разницы разрешения — с 720p до 1080p. Учитывая особенности графики, улучшения визуальной составляющей окажутся минимальными.

Теперь вопрос: сколько пользователей, уже владеющих старой Nintendo Switch, будут готовы потратить деньги на обновление? Особенно учитывая, что большинство поклонников консоли никогда не ставили графику в приоритет и рассматривают её лишь в третью очередь?

Огромная установочная база

Как уже упоминалось в случае с PS4, прошло 4 года с окончания продаж, но на платформе всё ещё остается более 50 миллионов активных пользователей. Издатели не готовы игнорировать такой огромный рынок, поэтому продолжат выпускать игры для этой консоли еще долгие годы. У геймеров не будет явных стимулов уходить с платформы. С портативными устройствами ситуация ещё хуже. На руках у пользователей намного больше устройств, а бюджет на разработку игр значительно меньше. Старую Nintendo Switch будут поддерживать ещё дольше, что сделает миграцию на новую платформу ещё более медленной.

Внутренняя конкуренция

Это обобщающий термин. Новой консоли в первую очередь придется конкурировать с её собственной суперпопулярной предшественницей. И это главный аргумент. В декабре 2024 года я не вижу ни одного явного стимула, который мог бы заставить аудиторию перейти с одного устройства на другое. Многие этого не понимают, но переход — это не просто «надо обновиться», а реальная трата денег. Фанаты и недовольные графикой — это всего 10-15% от общего числа пользователей. Этого недостаточно для массового перехода и возвышения нового устройства.

Конкуренция от сторонних платформодержателей

Выход первой портативной консоли Nintendo произошёл в максимально благоприятной ситуации, на пустом рынке. Японцы рискнули после провалов PS Vita и Wii U и получили главный приз. Сейчас рынок меняется, и корпорации, жадные до прибыли, пристально изучают ситуацию. Первой на эту нишу пробралась Valve, и, несмотря на скромные ресурсы, ей удалось добиться успеха — пусть и не астрономического. Но её результат говорит о том, что интерес к портативному геймингу растёт.

Другие компании тоже не стоят в стороне. Sony активно тестирует возможности рынка, выпуская PlayStation Portal, а Филимон строит амбициозные планы, рассказывая о великом будущем. Apple, в свою очередь, унифицирует свою платформу, подготавливая портирование крупных игр на мобильные устройства. Сегодня большая N — лидер в портативном сегменте, но что будет завтра?

Застой на консольном рынке и удорожание разработки

Мы находимся на перепутье, и никто точно не понимает, чего хотят потребители. Сегодня у каждого на руках есть смартфоны, чьей производительности вполне достаточно для 90% игр. Например, весной я купил старшему ребенку бюджетный Samsung A05. По характеристикам это примерно аналог i3-2100 и GT730 — самый дешевый смартфон на рынке. И его производительность уже превосходит PS3 и Xbox 360. Многие инди-игры и free-to-play отлично работают даже на таком бюджетном железе.

В декабре вышла очередная гача Infinity Nikki с минимальными системными требованиями:

Нужно ли упоминать, что игра работает на мобилках и имеет кроссплей? Как мобильная консоль сможет конкурировать с подобным? Тут добавлю, что это бесплатная игра, выполненная на высочайшем уровне с отличной проработкой квестов и мира. Это не примитивная тыкалка "три в ряд", а полноценный ААА-блокбастер. Она резко резонирует с моделью монетизации японской корпорации.

Тут стоит добавить еще один момент. Раньше у Android-устройств была проблема — игры не имели защиты и взлом был элементарным. Портирование крупных проектов не было финансово оправданным. Сейчас данный процесс сильно усложнился, а привязка к онлайну помогают в борьбе с пиратством.

Сессионки

У больших консолей есть козырь в рукаве, что спасает их от забвения — это сессионные игры. Платные, такие как Fifa и CoD, и бесплатные, вроде Fortnite, Destiny 2, PUBG: Battlegrounds, Apex Legends, Warframe. В них можно играть на маленьком экране, но комфорт однозначно за телевизором. Во многих соревновательных играх установлены античит-системы, которые не поддерживаются на ARM процессорах. Этот "заповедник" позволяет PlayStation и Xbox противостоять угрозам со стороны, но у портативных устройств такого нет. Кто-то скажет про "универсальность и док-станцию", но это всего лишь полумера.

 Послесловие

Кратко подводя итоги, стоит отметить следующие моменты, где Nintendo Switch 2 может столкнуться с серьезными проблемами, решение которых мне не видно:

  • Конкуренция с другими платформами. Большие корпорации любят деньги и у них есть ресурсы;
  • Внутренняя конкуренция со своей же платформой;
  • Увеличение производительности не будет явным стимулом для популярности;
  • Сегодня игры для мобилок выходят на новый уровень, и агушагейминг недостаточно конкурентоспособен;
  • Регресс в развитии игр. Сегодня нет WoW-проектов, которые могли бы сподвигнуть на покупку.

Для кого-то продажи в 30-40 млн устройств могут показаться отличным вариантом. Только мы обсуждаем устройство, где планка "повторения успеха" задрана на уровень в 150 млн устройств. Показатели в 30-40 млн штук — это фиаско.

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