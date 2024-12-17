В одном сериале смогли смешать несколько разноплановых идей. Золото Троцкого, коммунистические восстания, любовный треугольник, политику, шантаж и шпионские игры. И все в атмосфере Германии конца 20-х годов прошлого столетия.

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Предисловие

За долгое время просиживания пятой точки перед монитором я привык к американскому повествованию и стилистике. И многие художественные приёмы и клише вызывают зевотные позывы. Хочется чего-то "остренького". Сначала подсел на японские мультики, потом на южнокорейское повествование. Пробовал продукты из Европы, но, кроме английских костюмированных представлений, ни за что не цеплялся взгляд. Есть несколько проектов, но рекомендовать к просмотру широкой публике нет желания. Пока не попробовал "Вавилон-Берлин". Непривычная подача материала оставляет странное послевкусие, и хочется добавки ещё и ещё.

Оценки от критиков на агрегаторах

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Так как сериал неизвестный, не знаю как вам внушить, что он стоит вашего внимания. Вместо тысячи слов подсуну оценки с известных агрегаторов. Можно смело заявлять про 11 из 10 на кончиках пальцев.

На гнилых помидорах один из самых высоко оцененных.

И где-то на вершине чарта у imdb.

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А вот с популярностью и известностью хромает на все конечности. Для сравнения у Игры престолов популярность в 77 раз выше и имеет 2400к против 31к голосов.

Дисклеймер

В сериале много фрагментов, которые могут вызвать рвотные позывы. Детям, беременным и состоящим в отношениях к просмотру не рекомендуется. Фильм изобилует реалистичными сценами, и в кадре регулярно нарушается "Кодекс Хейса". Чтобы не оказаться в сложной ситуации, предупреждаю об этом явлении заранее.

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Явный минус сериала

Я избалованный зритель, и многие нюансы замечаю моментально. Процесс моего знакомства с сериалом мог прерваться на первом эпизоде из-за актёрской игры. Играют плохо, неумело, и многие моменты выглядят неестественно. К тому же стоит добавить схематичность некоторых эпизодов. У создателей явно не было опыта в постановке столь масштабной экранизации...

Сюжет сериала

Главный плюс и сила, удерживающие зрителей у экранов. Трудно рассказать без спойлеров, так как многие сюжетные повороты и перипетии строятся на взаимодействии главных персонажей с окружением. Технически это шпионский детектив с элементами политики и взаимоотношений людей.

В Берлин приезжает сын лучшего друга начальника полиции Кельна для расследования пикантного дела. Обер-бургомистра Кельна шантажируют пикантным видео перед выборами. Чтобы расследование и информация не вышли за узкие рамки осведомлённых, отправляют "сына друга хорошего знакомого". Главный герой страдает посттравматическим синдромом после Первой мировой войны. По ходу повествования нам раскроют эту тему более подробно, но это побочная арка. Вторым главным героем является молодая девушка, которая днём работает на трёх работах, а ночью... "мечтает" выбиться в люди. Технически это "Шерлок и Ватсон", но в первом сезоне у них параллельные арки, так как он не из Берлина и не соответствует её "мечтам".

Где-то в России останавливают поезд, направляющийся в Берлин, меняют машинистов и прицепляют вагон. В этом месте начинаются четыре сюжетные линии: золото Троцкого, подпольная армия, выборы в Берлине и секретная. Все четыре арки переплетаются с восстанием коммунистов, расстрелом демонстрантов и главными героями, которые ищут секретный компромат, о котором говорить нельзя. Так как задание секретное, возникает кризис доверия, а с ним и новые сюжетные повороты.

Сериал называется "Вавилон-Берлин", и я осветил только часть, которая касается "Берлина". Про "Вавилон" добавляется ещё две сюжетные арки — мафиози и безумный доктор. Винегрет настолько намешали, что на поверхностное освещение и схематичное отображение неумелым режиссёром не обращаешь внимания. Следишь за сюжетом и за тем, как клубок распутывается... или запутывается в более сложное повествование.

Плотность событий на минуту хронометража переваливает все доступные рамки.



Первоисточник

Базой для сериала послужили романы немецкого писателя Фолькера Кучера. Изначально это была история о детективе Гереоне Рате в атмосфере Веймарской Республики, но создатели сериала расширили сюжет, добавив политические интриги, социальные конфликты и атмосферу ночной жизни мегаполиса.

Первая книга цикла входит в ТОП-100 самых популярных детективов десятилетия по версиям The Times, The Guardian, Spiegel и регулярно фигурирует в различных топах других изданий.

Эпоха описанная в сериале

Мы все слышали о сухом законе и бутлегерах, снабжавших Америку спиртными напитками: деньги, криминальные разборки, подпольные заведения. Нечто подобное происходило по всему миру, но с локальными особенностями. Веймарская республика находилась под санкциями великих держав и выплачивала репарации. В то же время коммунисты, социал-демократы, отставные военные и правительство выясняли отношения между собой.

В 1929 году разразилась Великая депрессия, и начинается полная вакханалия: коммунисты выходят на протесты в майские праздники, вспыхивают погромы и столкновения с властями, социал-демократы противостоят коммунистам, кризис раздирает правительство, а общество радикализуется. Принимаются законы, ужесточающие наказания, и разворачивается борьба за власть. Именно на фоне этих событий австрийский художник приходит к власти.

Атмосфера сериала

Абсолютно все критики и отзывы строятся на визуальной составляющей. Коллективу удалось воссоздать атмосферу той эпохи с максимальной скрупулёзностью. Обыватель, скорее всего, пройдёт мимо и не заметит, но когда глаз наметан, сразу бросаются в глаза различные мелочи.

Просто для примера: взял скриншот с одним из напарников главного героя и его племянником. Если открыть скриншот на полный экран, можно отчётливо увидеть, что одежда ношенная и состарилась за время использования — видны складки, пожелтевший цвет. На первый взгляд это мелочь, но именно такие детали создают аутентичность происходящего.

В противовес этому. Популярный и дорогой сериал, где действия происходят примерно в тот же период. Абсолютно все персонажи идут в новых костюмах только из пошива. Возможно так оно и было, но мало вероятно. Белые накрахмаленные воротнички и все новёхонькое.

Подобное сразу бросается в глаза. Конечно, в массовых сценах видны огрехи, но главные герои всегда одеты правильно. Аналогичная ситуация обстоит с прочим реквизитом. Подобное помогает погружаться в атмосферу той эпохи.

Общественное признание и награды

На внутреннем рынке Германии сериал получил все возможные награды, как известные, так и малоизвестные. Германия не славится своей кинематографической школой, но лента была номинирована на Эмми и Золотого медведя. Сериал имеет официальный прокат в 80 странах мира и был выкуплен Netflix после второго сезона.

Психоделики

Сложно передать словами — это нужно видеть. Сериал одновременно гипнотизирует и завораживает. С одной стороны, в нём полно неприятных моментов, отталкивающих своим визуалом, а с другой — организм буквально требует продолжения. Необъяснимое чувство, дарящее совершенно новые ощущения.





Актерский состав

Какие-то немецкие актёры, имена которых вы никогда ранее не слышали. Из примечательного отмечу, что представителей Советского посольства и Красной крепости играют русскоговорящие актёры, переехавшие на ПМЖ в Германию. Говорят на чистом русском языке, и в различных версиях сериала их реплики дублируются только субтитрами. Забавно такое видеть в иностранной ленте.

Послесловие

Если вы устали от однотипных сериалов и вам нужно что-то свежее, то Вавилон-Берлин будет отличным вариантом, чтобы провести время. Единственное предостережение — это контент 18+. Обилие сцен, которые могут нарушить изнеженную психику обывателей.