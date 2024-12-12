Выбор лучшей игровой платформы всегда упирается в финансовые возможности. Чем больше денег, тем шире выбор. Но что, если вы застряли где-то посередине? Есть немного больше, чем необходимо, но меньше, чем хотелось?

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Предисловие

В последнее время в сети интернет появилось много игровых экспертов с бесценным мнением и важными советами. Более того, это походит на какой-то флешмоб. Знатоки разных мастей высказывают свои странные мнения и рисуют картину мира с розовыми фламинго в закрытой комнате. Выглядит забавно и глупо. Особо одаренные представители в одном ролике пытаются совместить несовместимое и в двух предложениях подряд говорят абсолютно противоречивые вещи. Подобное поведение специалисты называют "диссоциативным расстройством личности". Я мог бы понять подобное мышление, если бы оно наблюдалось давно и было последовательным с понятным объяснением, но...

Выбор игровой платформы осложняется не самим устройством, а последующими тратами на игры. Стоимость контента часто превышает стоимость устройств в десятки раз, и ошибки в данном вопросе обходятся дорого.

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Утомительные настройки

В текстовых обзорах не рекомендуется использовать некоторые слова, что более точно и ярко отражают игровую действительность. Вместо фразы "утомительные настройки" должно использоваться значение, начинающееся на "пер" и заканчивающееся на "долинг". Именно это значение является определяющим в выборе игровой платформы. Либо вы готовы к "утомительным настройкам", либо нет. И любое сравнение платформ должно происходить либо с этим значением, либо без него. Не должно быть полумер и "вы не понимаете — это другое". Сегодня сравним в лоб консоли PlayStation против Nintendo Switch и ПК.

PlayStation с "утомительными настройками"

Японские консоли взломали несколько лет назад и любой желающий с прямыми руками может творить невообразимые вещи. Последней актуальной игрой с Denuvo, оказавшейся в общем доступе, является Dead Island 2. С ее релиза прошло 2 года. Раньше регулярно можно было услышать, что вы переплачиваете за персональный компьютер, но можете экономить на играх из зеленого магазина. Сегодня ситуация изменилась на 180 градусов. Вы покупаете взломанную PlayStation дешевле, чем персональный компьютер, а сверху экономите на играх. Единственный реальный козырь персональных компьютеров канул в небытие.

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Если ваш скилл прокачан до 12 уровня, то на PlayStation можно установить SteamOS или любой дистрибутив Linux и устанавливать любые "инди-проекты" из ларечка Гейба Ньюэлла. Но магия на этом не заканчивается. Под Linux вы можете запустить эмулятор Wii U (работает великолепно) или Nintendo Switch (приемлемый результат) и в одном устройстве охватить всю библиотеку всех игр со всех платформ. Персональные компьютеры сегодня не способны на подобное, про портативку и говорить не приходится.

Если у вас прямые руки и много свободного времени, то японская игровая станция вне конкуренции по 99% игровых вопросов.









PlayStation из коробки

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Забавный факт, но на PlayStation нет читеров или их число сведено к нулю. Все работает близко к идеальному варианту и ни одно другое устройство не способно приблизиться к подобному опыту. Есть нюансы и особенности, но они, скорее, в виде исключения, чем правила. Самураи любят своих поклонников и регулярно балуют их различными плюшками: удаленная игра, виртуальная гарнитура, пространственный звук, мелкие гиммики и приблуды. Разнообразие в одной экосистеме удивляет своим перечнем, а сверху добавьте музыкальные сервисы и фильмы. Можно долго обсуждать набор функций игровых консолей PlayStation и каждый раз найдется что-то новое. Конечно, нет предела совершенству и если у вас толстый кошелек, то можно купить что-то поприличнее — тридцатиметровую яхту или небольшой остров в Индийском океане. Но большинство пользователей тратят одну месячную зарплату раз в пару лет на свои развлечения. И меня терзают смутные сомнения, что за данную сумму есть альтернатива игровой станции.

Сравнение в лоб

Чтобы не быть голословным, то попробую пробежаться по самым заметным качествам игровых устройств и сравню напрямую все три устройства, подсвечивая сильные и слабые стороны. Если у кого-то будут замечания и увидят подвох в моих словах - напишите гневные строчки в комментариях.

Nintendo Switch или садо-мазо для избранных

Бытует мнение, будто портативное устройство от большой N пользуется неимоверной популярностью и удивляет всех окружающих своей оптимизацией. Этот миф активно распространяют блогеры и профильные ресурсы. "Эта крошка творит чудеса", говорят они. Правда жизни такова, что "крошка" не такая слабая, как многие думают, и релиз многих игр класса AAA — это банальный порт с минимальными изменениями. Примерный аналог мобильного агрегата — это GT 1010 либо GT 730. У них у всех минимальные отличия в производительности.

И так получается, что на офисной затычке в 720р и минимальных настройках идет большое число ААА игр и не только The Witcher 3. А если добавить моды на "картофельную" графику можно и 60 стабильных кадров получить. Вот только их не портируют на переносное устройство.

Про популярность получается смешно. Многие путают теплое с мягким. Считается, что популярность — это число проданных устройств... Только это не так. Популярность — это время, проведенное за устройством. Чтобы это сравнить, достаточно посмотреть на выручку двух игровых подразделений. При большем числе устройств, владельцы Марио отстают практически в два раза... Вот вам и популярность.

Стоимость игр на двух платформах — это сущий ад. Две легендарные игры для наглядности. Обе являются переизданием с ранней платформы. Одна не опускалась ниже 42 фунтов, а вторую раздавали бесплатно и она регулярно висит на отметке в 8 фунтов. Подобная ситуация прослеживается во всех играх от внутренних студий.

Удобство покупки игр на консоли. Не могу говорить про все регионы, так как осведомлён только о Минске и окрестностях. На местной барахолке есть 80% всех новинок PlayStation на дисках. Старые эксклюзивы раздают практически даром. Диски от PS4 стоят как пачка чипсов. С соседней Польши завозят массово все и вся. А что с играми для Switch? Выбора нет и ценник улетает в космос. Наши карты не принимают в цифровом магазине и куча геморроя с поиском картриджей. Не так представлял себе удобный гейминг. Извращение во всей красе.

Оптимизация игр от внутренних студий. Мало того, что Switch большинство проектов тянет лишь в 720p при 30 кадрах, но даже при этом, они далеко не всегда работают стабильно.





20 кадров и 640p в режиме док-станции в игре от внутренней студии в 2023 году! Это полное садо-мазо и издевательство над рассудком. Как давно вы видели подобное в современных играх от внутренних студий? Даже Microsoft себе такого не позволяет, а у нее за плечами Redfall и Bleeding Edge. Только не надо этих длинных речей про "портативность" — в большинстве игр графика 20-летней давности и не дотягивает даже до PS3. Uncharted 3 не даст соврать. Уж свои-то проекты можно заточить и сделать конфетку.

Комплект для консоли. Чехольчик для переноски. Держатель для джойконов. Нормальный геймпад. Защитное стекло. Карту памяти. Красную кепку. И весь этот набор, с дешевым скрипучим пластиком, уже стоит $600.

Лучшие игры в индустрии. Поговаривают, что и палка раз в год стреляет. Достаточно посмотреть номинантов на звание "Игра года" 2024, чтобы сделать выводы о том, где выходят лучшие игры в индустрии.

Разбор недоразумения от Nintendo - это как ребенка обижать. Легко и не этично. Но когда кто-то пытается рассказывать о величии большой N - становится смешно и противно.

Собери сам и возьми с полочки пирожок

Люблю персональные компьютеры. Сам их собираю и регулярно обновляю. Вечный двигатель и бесконечный процесс. Постоянно что-то можно улучшить, и остановиться невозможно. У меня нет денег купить самый жир и сказать "стоп". В этом году поменял кабель HDMI на DisplayPort, заменил беспроводные колонки на беспроводные наушники, поменял HDD с 1ТБ (начал сыпаться) на 4ТБ и докупил еще 2ТБ. Добавил 140мм кулер на вдув. Заменил кулер на процессоре. Мелочи тут, мелочь там. Лишние шорохи, дребезжания. Сейчас думаю о переезде с 5600 на 3060 12GB — вроде не нужно, но не работают некоторые программы, связанные с CUDA. Прямо сейчас набираю текст и запущены несколько утилит в фоне, две виртуалки, ферма, пара чатов и десятки вкладок в браузере. Чтобы запустить игру, мне надо остановить часть процессов или докупить еще 32GB оперативки. Когда начинаются разговоры "что лучше", у меня только левый глаз дергаться начинает. Лучше ничего не трогать и лишний раз не дышать, чтобы все работало четко и стабильно. Сделал перерыв — переключился на консоль. Сделал пару каточек — переключился на ПК.

Играть на персональном компьютере? Если вы за ним не работаете, то возможно... Но возникает вопрос: если вы за ним только играете, то зачем переплачивать?

Послесловие

Если у вас папа не арабский шейх, то сегодня существует лишь одно единственное устройство, что дает максимально широкий спектр возможностей. Недорогие игры, хорошая доступность, огромное комьюнити и стабильный взгляд в будущее. Альтернативы возможны только, если у вас слишком много денег или узкий образ мышления.