История - дело тонкое. Не так повернешься и над тобой уже коршуны летают. Но есть в этом мире человек, что прошел сотни битв и сильно не обляпался. Мозговед в штатском. Магистр ораторских услуг. Мужчина в самом соку.

Предисловие

Увлекаюсь историей и периодами под общим названием "не все так однозначно". Давно известно, что историю пишут победители. Данный факт приводит к множеству несостыковок и мистификаций. На территории Советской России к данному обстоятельству можно отнести 3 периода. Смутное время (1591-1613), Гражданская война (1917-1922), пролог и эпилог ко Второй мировой (1937-1947). Именно эти периоды сильнее всего искажались и по ним больше всего конспирологии.

Пропаганда в Советском Союзе

Сейчас редко говорят о данном явлении и его масштабах. Чаще всего упрощают и приуменьшают вопрос. Не многие знают, но в Советской России многие циклы производства были самодостаточными. Ракеты, танки, самолеты, автомобили, корабли, заводы, фабрики - строились исключительно внутренними специалистами. Страна была самодостаточной по большинству вопросов. Для подобного нужны квалифицированные кадры. Много кадров. Различных специальностей высочайшего уровня. Средний уровень образования был значительно выше, чем многие могут подумать. И тут вытекает проблема. Чем образованнее человек, тем хуже на него влияет политический рупор. Уровень и качество промывания мозгов были высочайшего класса. Сегодня пропаганда ассоциируется с чем-то мелким и визжащим у микрофона, но вопрос заметно шире и глубже.

Советские мальчишки и девчонки

Многие помнят истории про пионеров и комсомольцев, но не понимают суть данного явления. Введи сегодня обязаловку - общество не поймет данной инициативы. А вот в те времена, без длинных историй о карьерной лестнице, все понимали что и почему. С пеленок ребенку объясняли что и как надо думать. Красиво, удобно и доходчиво. Например, через фильмы:

Кортик;

Зеленый фургон;

Секретный фарватер;

Бронзовая птица;

Неуловимые мстители;

Адъютант его превосходительства;

Служили два товарища;

Ни у кого из зрителей того времени в голове не промелькнет и мысли, что за шикарными фильмами стоит банальная агитка. Качество исполнения было на таких высотах, что Евгений Баженов сошел бы сума.

Современные субкультуры

В устном обиходе можно услышать истории про: хиппи, панки, готы, эмо, металлисты, байкеры, рэперы, скинхеды, киберпанки, анимешники, рокеры, рейверы, геймеры, косплееры. Существует большое разнообразие стилей и направлений. Но у всех есть общие черты - это собственная система ценностей, язык, манера поведения, одежда.

Приверженцы коммунизма в 2024 году - это одна из субкультур, что отделяет себя от большинства своими взглядами на исторические факты советской России.

Классовый смысл дня победы

Несколько дней назад на канале популярного блогера выходит ролик с общей тематикой: "Был ли Советский Союз Империей".

Занимательность ролика и его неоднозначность рассматривается с точки зрения "Коммунистов", вспоминающих былое величие лишь в позитивных эпитетах. Подобный ролик от обывателя будет представлять нулевой интерес, а вот от исторического эксперта высочайшего класса... Опытный оратор и ведущий манипулятор должен соединить несовместимое: совместить современные факты и советскую пропаганду, мастерство космической эры. Забегая вперед, могу утверждать, что "Товарищ Жуков" провалился по всем фронтам. Из авторитетного эксперта превратился в посмешище.

Падение авторитетов

В сети интернет множество "псевдо-историков", чьё мнение слушается краем уха. Их слова воспринимаются как ветер в поле — фон для поедания завтрака. Есть несколько узкоспециализированных с глубочайшей аналитикой, но широкого профиля всего два. Один уехал за кордон после февраля 2022 года, а второй :-) Любая фраза, любое высказывание, любая точка зрения Клима Саныча воспринимается как истина в последней инстанции. Именно его слова воспринимались как луч света в темном царстве — до середины ноября 2024 года. Никоим образом не распространяю свое видение на все мысли и идеи популярного историка. Только и исключительно о трактовках коммунистической России.

А в Америке негров линчевали

Многие спикеры не любят отвечать на спорные вопросы без однозначной трактовки — уходят от разговора, переводят тему на параллельные направления или просто отмалчиваются. Крайне редко звучат непопулярные точки зрения с признанием ошибок. Долгое время считал себя "коммунистом" и "патриотом советского строя". А потом я скушал блинчиков с вареньем, и эти мысли улетучились сами собой. Период правления Сталина, особенно 1937 год, в наше время вызывает множество фантазий: ГУЛАГ, Прибалтийские страны, переселение народов, страны Варшавского договора, Пражская весна. Большинство спикеров по данной проблематике склонны искажать действительность в угоду своей личной точке зрения и мироощущению. Озвучивая одни факты, они замалчивают другие. Но Товарищ Жуков — не такой.

Советская Империя

Сегодня нет четкой и однозначной трактовки данного понятия. Если правительство страны себя так не называет, то есть множество инсинуаций и подгонка фактов. Империя Стива Джобса - в ней нет ни единого признака, что научные круги любят трактовать при упоминании данного термина. Но она существует. Не на карте. А если нужны на карте, то можно вспомнить:

Империю Мальтийского ордена - маленький остров и десятки крепостей по всей Европе;

Империя Хети - побережье современных Ливана и Сирии. Контроль важных торговых путей;

Аксумская империя - по территориям считается царством, а по влиянию на торговлю и экономику как империя;

Империя Норфолк - как хочу, так себя и называю. Микронация с населением в 14 человек;

Империя Гао, Империя Мали, Империя Сонгай - государственные образования вдоль торговых путей в Африке;

Империя Лангхуна, Империя Чоджахи, Империя Махендра - региональные доминанты в Азии и Индии. Маленькие по территориям, но значительные по влиянию. Понятие "император" пришло туда только в 20 веке;

От того, что Сталин не называл себя императором, суть вопроса не меняется. Он и не мог так называться, так как боролся против императорской семьи. Кстати, Социалистический Союз и Национал-социалистическая немецкая рабочая партия имеют схожие значения. Понятие "нацисты" крайне редко использовалось в официальной пропаганде, ведь значение слов тогда играло большую роль.

Длинный монолог от уважаемого эксперта, где разбираются все признаки империи и опровергается тезис "СССР — это империя", состоит из нескольких пунктов, где по фактам разбираются различные моменты с точки зрения одиозного коммуниста.

1. Освободительный поход РККА 17 сентября 1939 года

Первое искажение фактов от Товарища Жукова. Одни говорят — это имперская экспансия и явный признак. Оратор утверждает об освобождении нескольких стран от недовольных граждан и их добровольном вступлении в состав СССР. Искажение заключается в том, что Бессарабию и Северную Буковину, Западную Украину, Западную Беларусь и Прибалтику он трактует по одному сценарию. Фактически, в Бессарабии, Северной Буковине, Западной Украине и Западной Беларуси жили этнические белорусы, украинцы и русские. После изменения границ в 1921 году местное население подвергалось жесткому давлению, ассимиляции, ограничению прав и финансовому угнетению. А вот Прибалтика была полностью самостоятельной: три однородные страны с минимальными изменениями по этническому составу. Если первые "освобождались", то вторых "возвращали" в состав и прежние границы.

Добровольное вступление Прибалтики в состав Советского Союза. Уважаемый историк "забыл" упомянуть, что за полгода до обсуждаемых событий в этих странах ультимативно размещались военные базы. Если бы вхождение было не добровольным, то оно стало бы принудительным. Яркий пример возможных последствий — Финляндия. Часто разделяют эти четыре страны, но они "шли паровозиком": три согласились, а четвертая сказала "нет".

2. У СССР не было колоний, в отличие от Российской империи

Второе искажение фактов от Товарища Жукова. В его монологе отсутствует четкая формулировка понятия "колония". С обывательской точки зрения это завоеванные территории, удаленные от метрополии, но трактовка на самом деле значительно шире. Страны Варшавского договора формально были независимыми, однако "Венгерское восстание" и "Пражская весна" демонстрируют обратное. В XXI веке колонии часто политкорректно именуют "заморскими территориями", но суть остается прежней.

Депортации народов — один из ключевых признаков колониальной державы. Около 3 миллионов человек депортировали по этническому признаку, около 2 миллионов — как "неблагонадежных", и еще около 5 миллионов в ходе индустриализации.

3. Рабовладение и Гулаг

Третье искажение фактов от Товарища Жукова. Он утверждает, что ГУЛАГ не был рабовладельческим институтом, поскольку там выплачивали зарплату, в отличие от признанных рабовладельческих империй. С точки зрения обывателя, зарплата — это регулярное финансовое вознаграждение за работу. Проблема в том, что данное понятие появилось с приходом капитализма и денежно-рыночных отношений в XVII веке. В Римской империи жалование выдавалось в виде еды, одежды и крова.

В ГУЛАГе денежное довольствие служило исключительно для стимулирования "выполнения плана", ведь заключенные не рвались работать по 12 часов. Однако даже это жалование не превышало 20% от средней зарплаты в отрасли. Самое главное — в Риме раб мог выкупить себя из неволи, пусть редко, но такая возможность была. В ГУЛАГе же люди работали от звонка до звонка. Историк прекрасно знает подобные вещи и манипулирует фактами.

4. Женщина тоже человек

Четвертое искажение фактов от Товарища Жукова. Его подход снова можно охарактеризовать как "всех под одну гребенку". В "свободном" Советском Союзе у граждан разных полов были равные права. Пропуская упоминания о "суфражистках", стоит вспомнить старые времена. Древний Египет предоставлял равные права как мужчинам, так и женщинам. В Скандинавии женщины также пользовались равными правами, откуда и возник образ валькирий. В Африке множество племен сохраняют матриархальное устройство. Кельтские племена возглавляла Буаддика, а в Спарте отсутствовало четкое разделение по половому признаку. Историк сознательно искажает историю ради собственного удобства.

5. Равные права у всех жителей

Пятое искажение фактов от Товарища Жукова. Он заявляет о равных правах для всех жителей, что является явным обобщением, выгодным для его позиции. Совхозы и колхозы по факту функционировали как форма крепостного права. Первые массовые выдачи красных паспортов крестьянам начались лишь в 1974 году. Неужели Товарищ Жуков этого не знает?

Есть и другой аспект — членство в партии и использование ее структуры для продвижения по карьерной лестнице. Исключение из партии означало конец карьерного роста и перечеркивало всякое равенство. Равные права существовали только для "самых равных".

6. Классовые противостояния

Шестое искажение фактов от Товарища Жукова. И снова обобщение теории коммунизма. Я считаю, что во время Великой Отечественной войны на оккупированных территориях шла настоящая гражданская война. Бандера, Мельников, Краснов, Шкуро — это лишь верхушка айсберга. Официально считается, что численность партизан насчитывает около 1 млн человек, которые вывели из строя более 10 тысяч вражеских эшелонов и ликвидировали более 1 млн оккупантов. По официальным данным, на Восточном фронте Германия и союзники потеряли около 3,5 млн человек безвозвратно. То есть 1 млн партизан уничтожил 30% всех неприятелей, а регулярные войска численностью в 30 млн с танками, артиллерией, авиацией — оставшиеся 70%.

Локотское самоуправление — самое известное протогосударство на территории оккупированного СССР. Считается коллаборационистским и враждебным коммунистам. Правда жизни состоит в том, что летом-осенью 1941 года всё коммунистическое правительство ушло от наступающих войск Вермахта за 3 недели до реального прихода. Начались грабежи, разбои и подобное. Местный "не коммунист" организовал самоуправление, создал народные дружины и взял под контроль имевшие место бесчинства. С приходом немцев подчинился новой власти. После одобрения самовыдвиженцы организовали медицину, школьное образование, среднее образование, торговлю, коммуналку, предпринимательство, сельское хозяйство. Немцы не вмешивались в дела самоуправления. На этом примере начинаются классовые расхождения. Власть приходит и уходит, а люди продолжают жить. Простые факты, о которых Товарищ Жуков забыл упомянуть.

7. С революции 7 ноября 1917 года до 1918 не было никакой гражданской войны

Седьмое искажение фактов от Товарища Жукова. Чистой воды вброс. Яркая манипуляция. Начнём с того, что в Москве против большевиков выступили юнкера, и стычки продолжались 2 недели. Продолжим тем, что ставка главнокомандующего также не подчинилась, и Духонин был расстрелян матросами. Киев отказался подчиниться, и вышло обращение "О борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина, Корнилова, Дутова, поддерживаемым Центральной Радой" от 9 декабря 1917 года. Интересно, что это было?

8. Фабрики рабочим, а земля крестьянам

Восьмое искажение фактов от Товарища Жукова. Вместо тысячи слов приложу картинку.

Капитализм и эксплуатация человека человеком исчезли, у людей появилось много денег и все друг к другу начали обращаться на ВЫ и шопотом. Не верьте глазам своим - это происки недружественных стран.

Послесловие

Империя не может существовать без эксплуатации одним человеком другого. Если эксплуатации нет, то и империя существовать не может. При коммунизме все люди — братья, и эксплуатация невозможна. Именно такие выводы делают эксперты в области надувания мыльных пузырей. Это какой-то позор и ничего более. Вся история коммунистической России строится на полуправде. Чуть недоговорил, чуть приукрасил и в итоге получаем красивую обертку без содержания.