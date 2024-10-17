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Когда выйдет Sony PlayStation 6 - все инсайды в одном месте

Давайте помечтаем о будущем. Какой он, этот ваш next-gen и когда наступит полное благоденствие?
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Будущее грядет. Но перемены пугают. Какой будет следующая консоль от Sony и зачем она нужна без 8к разрешения? Сегодня мало технологий, что могут удивить и заставить обывателя перейти с имеющегося на что-то новое. Конкуренция и планы. Но когда, почему и зачем все это?

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Предисловие

Есть такой вид творчества - месить воду и собирать просмотры. При отсутствии какой-либо информации сочинять истории на популярные темы. Когда подобным делом занимается специалист, то творчество становится интересным, но в подавляющем числе случаев подобным занимаются проходимцы различного толка. На пустом месте они пишут обо всем и ни о чем. Тема с Sony PlayStation 6 самая благодатная почва в последнее время. Суета вокруг Sony PlayStation 5 Pro подняла волну интереса к данному вопросу и интернет заполонили различные вбросы и инсинуации. Последние две недели много гудения и различных инсинуаций. 

Масла в огонь добавил Антон Логвинов, что усилило различные волнения народных масс.

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Тут стоит уточнить, что Тоха первым рассказал о сливе эксклюзивов от внутренних студий Sony на ПК и о создании портативного устройства, что получило название PlayStation Portal. Так что информатор внутри японской корпорации у него точно имеется. Отдельно стоит упомянуть, что один раз в год наступает зима. Каждое утро восходит солнце, а нерест угрей идет в Саргассовом море. О том, что самураи разрабатывают свою следующую консоль можно без гаданий на кофейной гуще утверждать со 100% вероятностью.

На написание сегодняшнего материала подтолкнули не инсайдеры и диванные "эксперты", а уважаемые специалисты из Digital Foundry. На этой неделе в своем подкасте они затронули тему нового поколения и слово в слово подтвердили все мои догадки. Полное единодушие и понимание ситуации:

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Технологический прогресс зашел в тупик

Многие не понимают, но мы на пороге глобального кризиса. Индустрия практически достигла пределов кремния и не способна развиваться теми же темпами, что 20 лет назад. Пресловутый "Закон Мура" перестал действовать несколько лет назад.

Если переводить на общий человеческий язык, то в 2005 году выходит игровая консоль xbox 360. За 8 лет своего существования получила 9 ревизий. Технологический процесс производства кристалла прошел путь от 90 нм до 32 нм. Каждый год консоль обновляли и удешевляли по тем или иным элементам. Плотность транзисторов увеличилась практически в 8 раз.

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В 2013 году стартуют продажи Xbox one. За 8 лет своего существования были выпущены две ревизии (на самом деле больше, но они не связаны с техпроцессом). Базовая строилась на 28 нм, а последняя на 16 нм. Плотность транзисторов увеличилась всего в 3 раза.

В 2020 году стартуют продажи Xbox series. В этом году идет смена технологического процесса с 7 нм до 6 нм. Думаю, до конца поколения он останется основным. Плотность увеличилась только в 1,36 раза.

Чем дальше в лес, тем медленнее будут изменения. Чтобы между поколениями консолей был скачкообразный разрыв производительности, нужно утроить показатели, что затруднительно.

Финансовый тупик

Игра Horizon Zero Dawn и Horizon Forbidden West как две очень близкие игры. Одна разрабатывалась для PS4 Pro, а вторая для PS5. Главная Героиня имеет минимальные визуальные изменения.

В первой игре куколка состоит из 40 000 полигонов. Во второй планка выросла до 100 000 полигонов. Многие не до конца понимают, но чтобы нарисовать и анимировать одну и туже героиню для разных консолей нужно разное число специалистов и объем потраченного времени. А за этим тянется финансовая сторона вопроса. Различные генераторы и автоматизаторы упрощают дело, но и за них надо платить. А еще нужны специалисты, что умеют всеми этими инструментами пользоваться. Чем совершеннее графика, тем больше денег нужно в ее внедрение. Наступает такой момент, что "кривая" стоимости разработки встречается с "кривой" доходов в том месте, где многие издатели не могут позволить подобную роскошь. Разработка дорожает.

Две основных движущих силы прогресса достигли своего пика и дальше двигаться становится все сложнее и сложнее.

15 февраля 2024 года

Сара Бонд официально объявила о существовании игровой консоли Xbox нового поколения. Сказать, что это был выстрел себе в голову - промолчать и похихикать. Совершенно непонятное заявление. Подробности нам обещают рассказать в конце 2024 года.

Ранний анонс Xbox-next

Большинство профильных ресурсов называют датой выхода новой консоли от Microsoft 2026 год. То есть с момента анонса до появления устройства в продаже пройдет 34 месяца. Я лишь напомню, что сейчас актуальная игровая консоль - Nintendo Switch, и следующую итерацию еще не анонсировали. Я бы сократил период ожидания следующего xbox до ноября 2025 года.

Расстановка сил на рынке консолей к 2026 году

Сегодня самураи являются безоговорочными лидерами на рынке игровых консолей. Помимо номинального доминирования в проданных устройствах, есть еще важный момент. Пока японцы являются лидерами, у них растёт не только база игроков, но и фанатские сообщества. Это армия максимально преданных пользователей, что пойдут "в огонь и воду" и согласятся с любым решением PlayStation. У Xbox обратная ситуация. Чем дольше она ходит в аутсайдерах, тем больше фанатов покидает ее ряды (нашли новое хобби, нет времени на игры, покинули бренную землю) без притока свежей крови. Это те самые люди, что делают предзаказы за любые деньги и 100% идут в следующее поколение. Чем дольше Microsoft проигрывает рынок, тем меньше народу будет в первой волне покупателей.

В ноябре 2024 года выходит игровая консоль Sony PlayStation 5 Pro и на 100% занимает нишу высокопроизводительных домашних игровых консолей. До выхода next-gen в 2026 году все любители "графония" будут выбирать японцев. Два года - это огромный срок. Но что произойдет при старте новых консолей Xbox? Чем Microsoft будет завлекать поклонников в свое лоно гейминга? Сторонние студии, что выпускают игры с проработанной графикой, не будут тратить деньги на платформу с парой пользователей. То есть на старте не будет проектов, что раскроют ВЕСЬ потенциал новых устройств. Напомню, что поддержку Xbox series оказывали:

  • The Medium от Bloober Team;
  • CrossfireX от Remedy Entertaiment;
  • Scorn от Ebb Software;

Halo Infinite - вся мощь внутренних студий не смогла раскрыть потенциал игры к релизу новой консоли.

Forza Motorsport - первая игра, что смогла раскрыть возможности консоли. Вышла через 3 года после релиза консоли.

Чем дольше Microsoft откладывает релиз нового поколения, тем меньше поклонников у нее будет в арсенале и тем меньше народу побежит за новыми устройствами, а дальше как снежный ком. Маленькая установочная база -> низкая окупаемость портирования проектов -> мертвая платформа.

Релиз Sony PlayStation 5 Pro

Очень многие считают, что мощная консоль от Sony должна была выйти в 2023 году. Инсайды и характеристики появились в апреле прошлого года. Стилистика и формы старшей и младшей консолей идентичные. Предыдущие PS4 slim и Pro вышли в одно время. У меня нет явных доказательств, а только косвенные и шапочка из фольги - японцы перенесли релиз мощной консоли на целый год в угоду своих внутренних планов. Самураи могут нарушать общий порядок вещей, если им это выгодно. Без спешки и суеты.

Релиз Sony PlayStation 6

Несколько недель назад уже высказывал свое мнение, что данная консоль может стать последней для PlayStation:

Sony PlayStation 6 может оказаться последней домашней игровой консолью 

Многие в своих предположениях о дате релиза исходят из цикла в 7 лет. Японцы любят расписание и распорядок. Раз в 7 лет выпускать устройство и день "X" будет в 2027 году. Все вангования на данном факте заканчиваются. И я с ними категорически не согласен.

Переход с PS4 на PS5 еще не закончился. Больше половины пользователей не перешли в актуальное поколение, а разработчики продолжат выпускать игры под древнюю платформу. Со старыми консолями распрощались менее 10% издателей. Хорошо, если к 2027 году поддержка закончится, и большинство издателей перейдет в новую эру. А что будет с PS5? Сегодня нет ни одного инди-разработчика, что имеет денежные средства для раскрытия потенциала существующей платформы, и будущая консоль для них избыточна. Для многих мощности PS4 достаточно, и лишняя производительность им не нужна. То есть поддержка PS5 может растянуться на десятки лет. А сверху добавьте Free-to-play и игры-сервисы - им так же нет нужды в более мощном железе. 

Обмажьте всю полученную информацию технологическим и финансовым тупиком. И вырисовывается картина, что выпускать next-gen нет ни одной явной причины в ближайшие 10 лет.

Конкуренция между Xbox и PlayStation

Microsoft планирует выпустить новую консоль с передовыми технологиями. И что это даст? Во времена Xbox 360 регулярно выкупалась временная эксклюзивность топовых игр. Mass Effect / Bioshock / Oblivion / Ninja Gaiden II - бюджет таких игр с учетом маркетинга не превышал $50 млн. Интересно, есть ли сегодня топовые проекты, что Microsoft сможет сделать временным эксклюзивом и во сколько им это встанет? Готов ли Фил Спенсер и Ко развязать новую гонку вооружений и жестко продвигать свою платформу среди геймеров? 

Нам анонсировали следующее поколение устройств, но System seller не видно на горизонте. За счет чего будет продвигаться новая платформа? Какой гимик выступит "конкурентным преимуществом"? Сегодня нет ни одного обозримого повода, чтобы Sony зачесала свою пятую точку и поторопилась с выпуском передового устройства.

Послесловие

Смотря из 2024 года в будущее, не вижу ни одной причины выпускать Sony PlayStation 6 раньше 2030 года. Конкурент самоликвидировался. Большинству издателей производительности Sony PlayStation 5 будет достаточно для воплощения своих фантазий. Подавляющему большинству геймеров текущей производительности достаточно, для искушенных будет Sony PlayStation 5 Pro. Разработка новых игр, что смогут утилизировать будущие мощности, стоят слишком дорого.

Нейросети вынес отдельным пунктом. Внизу прикрепил ролик с перерисовкой GTA IV в очередной нейронке. Это самопальные эксперименты от частных лиц на не оптимизированном железе.

Два года назад подобное было невозможным. Сегодня ролики создаются за пару часов. В отрасль вкладываются миллиарды и она шагает семимильными шагами.


Сегодня нейронка от Adobe способна творить чудеса, а что будет через 5 лет с железом, заточенным под это дело? А если вы сможете настраивать картинку самостоятельно парой ползунков? Хочешь - ретро. Хочешь - современность. Хочешь - далекое будущее. Латинская америка или средняя полоса России. 

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