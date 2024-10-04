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Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS

Ваш ноутбук может больше, чем кажется. Разблокируйте его потенциал, сняв ограничения BIOS.
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Производители ноутбуков творят настоящую дичь. Они урезают производительность бюджетных устройств и скрывают реальный потенциал за рамками тепловыделения и потребления. Особое безобразие в изделиях со встроенной видеокартой. 

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Предисловие

Долгое время активно занимался купи-продай на барахолках с уклоном в различные ноутбуки. Основной фишкой были "неисправные" устройства за мало денег. Легкие манипуляции превращали агрегат в достойное предложение с хорошей ценой. В большинстве случаев брал гаджеты с неработающей Windows, перезагрузками и подобным. Опыт помогал избегать "врождённых болячек", что не исправить в домашних условиях. Мало памяти, битые сектора на диске, вирусы, кривые ручки - все мои клиенты. Без наклонностей "скупщик краденого" удавалось брать устройства с хорошим заделом по цене.  Из-за специфики подхода, приходилось много ползать по специализированным ресурсам в поиске информации. Накопился богатый опыт и множество неочевидных лайфхаков. 

Сегодня хочется поговорить об инженерном меню в ноутбуках, как его включить и использовать. В разных источниках данная фишка носит различные названия. Встречается "расширенное меню ноутбука", "разблокированный bios", "разблокированный Advanced bios", "Advanced bios menu".

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Теория

У переносимых устройств есть слабое место - ограниченные возможности по объему внутреннего пространства. В маленький корпус сложно установить массивную систему охлаждения. Для уменьшения габаритов часто используют специфические элементы цепей питания и обвязки процессоров и видеокарт. В отличие от Большого Брата у ноутбуков многие параметры находятся на грани допустимого. Что бы не случилось чего-то ужасного, производители ограничивают возможности пользователя в плане изменений характеристик. Меньше возможностей для шаловливых ручек - меньше возвратов по гарантии. Прагматичный подход.

У каждого производителя ежегодно выходят десятки различных моделей и каждое нуждается в поддержке. Писать BIOS под определенное устройство с учетом всех нюансов - финансово затратное мероприятие. А ведь надо еще исправлять ошибки. Многие конторы прибегают к "универсальным" решениям: берут болванку и с минимальными изменениями пихают во все свои изделия. Минимальные изменения и максимальная экономия. Все лишнее под замок и с глаз долой. То есть, то что мы видим в BIOS ноутбука - это почти всегда "вершина айсберга". Сама первичная программа имеет значительно больше настроек. Где-то они работают, а где-то для красоты. Но они есть.

Как разблокировать BIOS в ноутбуке

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Начнем с предостережения. Если у вас нет явной необходимости, то вам не стоит прибегать к процедуре разблокировки. Последствия необдуманного тыкания в различные менюшки могут быть фатальными. Замкнуть два контакта и сбросить настройки в дефолтное состояние может быть затруднительным.

Прошивка модифицированного BIOS - очень многие ноутбуки имеют ограничения по подключению различных устройств. Бюджетные гаджеты часто не обновляются и в своем коде имеют только часть информации о совместимых процессорах. Производители любят выпускать свои кристаллы волнами и ноутбуки ничего не знают о различных рефрешах, хотя совместимы с ними. Либо "белые" списки WiFI модулей. Энтузиасты давно научились потрошить BIOS. Сам не делал и вам не советую подобным заниматься. Но как информация - на профильных ресурсах часто попадаются модифицированные ROM с разблокированным меню.

Сочетание нескольких клавиш или введение инженерного кода. У разных устройств и моделей оно сильно отличается. Секрет, что редко выплывает за рамки авторизованных сервисных центров по ремонту устройств. Но, в общем доступе достаточно много "утечек" и при должном желании их можно найти.

Как это работает? Приведу несколько роликов с youtube, так как в скриншотах трудно описать:

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Вот еще один вариант на альтернативном устройстве:

В моем случае речь идет о ноутбуке Samsung NP 300v5a. При посещении BIOS по нажатию функциональной клавиши F2 мы попадаем во внутреннее меню и далее зажимаем 4 кнопки ctrl+chift+alt+F4 - магическим образом получаем новые инструменты для настройки аппарата.

Процедура для наглядности

Стандартное меню с минимальным набором опций. Все просто и знакомо.

Основная вкладка в которой должны быть настройки устройства ограничено всего парой пунктов. Минимум изменений для возможной функциональности.

Так выглядит BIOS до включения скрытого меню.

Тут появляются дополнительные настройки. Стоит уточнить, что в разных ноутбуках дополнительные настройки появляются в разных разделах. Больше подробностей о вашем конкретном устройстве вы можете узнать в профильных ветках с обсуждением устройства.


Тут даже меню имеет название "Advanced", что бы совсем без палева :-)

Набор возможных изменений достаточно широкий, но стоит помнить некоторые особенности... Нельзя разогнать процессор, если Intel/AMD не дает такой возможности. Стандартное правило поддержки функций через чипсет никто не отменял. Вкладка в BIOS никак не меняет данную функцию. 

В подавляющем числе случаев нас интересует меню "управление питанием процессора/видеокарты" - это основной пункт, что используется в ноутбуках для его разгона. Только он может дать ощутимый прирост.


Теория разгона ноутбуков

В 9 случаях из 10 данный пункт актуален только для бюджетных ноутбуков со встроенной графикой. Дорогие устройства часто работают на пределе своих возможностей и производитель выжал максимум из агрегатов.

Есть линейки процессоров с ограниченным потреблением и теплопакетом. Чтобы не выйти за рамки дозволенного их ограничивают и балансируют повышением или снижением частот. И процессор и встроенная видеокарта редко работают ОДНОВРЕМЕННО на 100%. Либо процессор, либо видеоядро.

Это спецификация новейших процессоров Intel для бюджетных устройств. Многие не обращают внимание на некоторые особенности данных изделий. Их частота варьирует в диапазоне до 340%. И это НЕ Turbo Boost     


Процессоры балансируют лимиты мощности и их производительность может отличаться до 3 раз в зависимости от ситуации. Помните времена, когда можно было увеличить производительность устройства на 20%? И это было праздником? Теперь речь идет о 340%. Сказать, что это много...

Аналогичная ситуация обстоит с ULV процессорами и APU у красных. Для наглядности приведу пример со Steam deck. Тестов и обзоров по нему масса и есть варианты с различными лимитами питания, где наглядно видно, как сильно меняется производительность в играх, если изменить лимиты. Для маленькой переносной коробочки - автономность стоит на первом месте, но ноутбуки часто стоят на столе и данным параметром можно пренебречь.


Послесловие

За последние 3 года мир ноутбуков сильно изменился. Красные и синие творят странную дичь. Многие все еще думают, что линейка атомных процессоров Intel находится на самом дне пищевой цепочки, но это не так. Производители жестко ограничивают питание и урезают потенциал. Встроенная видеокарта в AMD находится на достойном уровне, но и Intel отстает не сильно. Рамки в 6/10 ватт для процессоров - это приговор. Реальная производительность в реальных приложениях в два, а то и три раза выше. Если у вас в ноутбуке (мини ПК) установлен процессор с потреблением до 10 ватт, то его потенциал огромен. Старшие модели с упором в 25 ватт также имеют возможность роста. 35/45 ваттники редко используются со встроенной графикой и там ловить нечего.

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Ну да, а хаб тоже поменял через редактор?
Разгоняем ноутбуки через расширенное (разблокированное) меню BIOS
Максим Сидоров
09:02
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