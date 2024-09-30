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Xbox на распутье - что ждёт игровую империю Microsoft

Затишье перед бурей. "Многоходовочка" или "У нас был план и мы его придерживались"? Фил Спенсер дает массу информации для различных гипотез и инсинуаций
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Мы стоим на распутье. Только что Microsoft потратила много денег и в ближайшее время расскажет о своих планах на выпуск новой игровой консоли. В сети гуляет много различных слухов и мнений. Постарался собрать все в один материал и выстроить в логическую цепочку со своими личными комментариями.

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Предисловие

15 ноября 2001 года Microsoft выпустила свою первую игровую консоль Xbox. Это аббревиатура от игрового API DirectX и ящика Box. До старта продаж Xbox 360 прошло 4 года, реализовано около 24 млн устройств. Через месяц исполнится 4 года со старта продаж Xbox Series. По мнению "экспертов", речь идет о 28 млн проданных устройств. По моему мнению, речь идет о 25 млн проданных устройств. Свое мнение с пруфами и расчетами опубликовал в этом материале:

Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год 

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Какой бы ни была истина, четвертое поколение игровых консолей Microsoft находится на самом дне Марианской впадины. Так жестко опустить бренд не удавалось никому. Тем интереснее изучить возможные перспективы.

 Microsoft Surface

Странно, что данную новость нигде не обсуждают и не упоминают. А она является определяющей для дальнейшего развития консолей Xbox. Именно эта новость становится базой для отсчета:

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Железной составляющей теперь занимаются не специалисты по играм, а любители корпоративного бизнеса. Буквально за два дня до судьбоносного интервью Фила Спенсера и Сары Бонд в сеть попала информация о закрытии отдела разработки Xbox и уже через два дня нас ошарашили новостью о новой консоли. Судьба колоритного мужчины неизвестна до сих пор.

Тут стоит отметить небольшой нюанс. У Microsoft нет собственных заводов и все производство идет на стороне. Проектировщики раз в пять лет подбирают имеющиеся на рынке комплектующие и устанавливают в корпус. Про то, как работают специалисты данного отдела, можно посмотреть в их же рекламном ролике. Они особо не парились данным вопросом:

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Нас интересует Microsoft Surface и с чем его едят. Это подразделение заточено под корпоративный сектор, государственные тендеры и откаты. В прямом смысле. Microsoft делает государственные заказы в обмен на преференции. Стоимость устройств под брендом Surface на 30-60% выше, чем у конкурентов. "Элитные" устройства по завышенным ценам для таможенников, полицейских, офисных менеджеров, работников аэропортов, сотрудников пенитенциарной системы, судейского корпуса и законодателей. 

Вся логика данного подразделения выстроена на длинных контрактах. 90% продаж — это оптовые поставки. Многие модели планшетов создаются под заказ малыми партиями.

Вереница слухов

Одновременно с Surface появляются несколько слухов, что 100% можно отнести к деятельности нового подразделения:

  • Портативный Xbox (планшет уже есть, осталось прилепить геймпад);
  • Steam на Xbox (фантазии биллибоев, Фил говорил только о EGS. Планшеты всегда шли на Windows и это не проблема);
  • Xbox на процессорах Intel (не видел планшеты данной марки на AMD);
  • Лицензия сторонним сборщикам на Xbox.

Другие высказывания с менее запоминающимися признаками. Абсолютно все необычные слухи можно объяснить планшетным подразделением. 

В моей парадигме все это звучит как бред. Основной и самый главный вопрос: "Как будет работать обратная совместимость с прошлыми играми". Без обратной совместимости у новой консоли не будет перспектив.

Xbox original 2001

Многие забыли, но у Microsoft была игровая консоль из обычного персонального компьютера с урезанной Windows на борту. Выкинули лишнее, добавили нужное и получили готовый продукт. Windows 11 в 2024 году слишком неповоротливая и тяжелая. В системе слишком много телеметрии, фоновых задач и прочего мусора. Специалистам не составит труда постричь мамонта и сделать оптимизированный дистрибутив под узко очерченные задачи.

Windows 11 против Xbox OS

Между системами много различий, но есть и общие черты. Из урезанной Xbox OS нельзя получить старшую систему, но в старшей системе можно эмулировать младшую. Вопрос упирается в стоимость данных ухищрений. У любителей методом тыка идет расход ресурсов примерно 1 к 3. То есть, на нормальное воспроизведение устройства нужно потратить ресурсов в три раза больше. Если исходить от Xbox Series S, как отправной точки, с его 4 терафлоп и 10 гигабайт памяти, то потребуется устройство в 12 терафлоп и 16 гигабайт памяти в базе. И это без модулей ИИ, дорисовывающих картинку. Чистая мощь солнца.

AMD Z2 Extreme

Абсолютно случайно, на этой неделе прошла встреча между AMD и представителями Microsoft. Не знаю, что там обсуждалось, но на этой встрече представили новый APU от Лизы Су. Информации о новом камне очень мало. Поверхностные спецификации. Новые технологии, маркетинговые фразы и много воды.


Единственное, что нам стоит знать, так это релиз в первом квартале 2025 года. Про характеристики особой информации нет, но упоминается рост сырой производительности на 30-40% в сравнении со старым AMD Z1 Extreme. Путем несложных математических расчетов мы получаем гипотетическую цифру в 12 терафлоп. Тут стоит отметить, что это максимальная теоретическая производительность, чего не бывает в ноутбуках и планшетах. 

У процессора, по имеющимся сливам, есть серьезный изъян - это 30 Вт потребления энергии. У Nintendo Switch около 10 Вт. Это напрямую влияет на вес, габариты и автономную работу. Урезание энергопотребления уменьшит производительность. Сложный и неоднозначный момент для портативного устройства. 

Мастер на все руки

У устройств на Windows есть большая проблема — они прожорливые. Нужна легкая система, заточенная под игры. IT-гигант может выпустить подобный продукт на рынок. У стандартной версии отрезать тестикулы, сделать систему закрытой, как на консолях, и распространять только в ОЕМ исполнении с готовыми устройствами. Старые игры выпускать в урезанном виде по эмулятору, а новые в обычном варианте для персональных компьютеров. Обычный Windows с единственным магазином. Если AMD не ударит в грязь лицом, то к концу 2025 года продукт может выйти на рынок.

Windows RT

Кто-то не знал, а кто-то забыл, но у Microsoft уже была подобная попытка с выпуском специализированного решения для узкого круга пользователей. Дельцы из Редмонда уже создавали "загончик" только для своих. В тот момент не существовало приложений для ARM и затея быстро скопытилась. Сегодня Фил и товарищи могут выпустить все то же самое, что и у всех, но поставить заборчик. А если придет антимонопольный орган, то Тим Суини всегда был другом и желанным гостем.

Windows 12

По сети давно гуляют слухи о новом творении Microsoft. Никто не знает, что это такое и с чем его едят. Естественно, вокруг данной темы множество слухов. Основной — это модульная система с заточкой под определенные задачи. Вы устанавливаете только то, что вам необходимо и экономите много ресурсов. Например, заточенное под игры и только игры. В век распространения ИИ нужно что-то на уровне операционной системы. Microsoft серьезно вложилась в данный вопрос и надо отбивать денежку.


Послесловие

Microsoft что-то задумала. Идти по пути "эмуляторов" потребует серьезных финансовых вливаний. Разработка отдельной операционной системы для потенциального рынка в 50-60 млн устройств может не окупить вложений. Хотя Microsoft Surface специализируется на подобном. Вопросы с железом все еще не решены.

План: выпустить железо с урезанной системой, эмулировать старые игры и воспроизводить обычные проекты с ПК поможет сэкономить на сортировании, но увеличит себестоимость самих устройств.

Возможно, где-то в недрах AMD готовят узкоспециализированный чип с вырезанными непотребствами под определенные задачи и теплопакет будет ниже обычного, но все еще много вопросов. Гибридное устройство во всех смыслах данного слова?

Другие темы автора: https://overclockers.ru/blog/Dante 

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