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Продажи консолей PlayStation 5 и Xbox Series по состоянию на 2024 год

Верить в наше время нельзя никому, порой даже самому себе. Мне - можно (Семнадцать мгновений весны)
[ ] для раздела Блоги
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Продажи Xbox за 4 года. Любые цифры в вакууме - это сотрясение воздуха. Важны сравнения и динамика. Сегодня соберем все известные данные за последние 4 года и объединим все в единую квартиру. Много циферок и буковок со сложной интерпретацией. 

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Предисловие

Спусковым механизмом для написания сегодняшнего материала послужила заметка в уважаемом The Wall Street Journal - одном из крупнейших и влиятельнейших американских изданий. Незыблемый авторитет и суровая репутация. Помимо заметки, был создан новостной ролик с сюжетом. Над материалом ЯВНО работал не один человек и информация в нем не случайность с потолка. Тем интереснее рассматривать подобное.

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Согласно исторической справке нам повествуют о реализации 28,3 млн консолей Xbox по состоянию на 30 июня 2024 года, в противовес этому говорится о 61,7 проданных устройств Sony PlayStation 5. Факт подтверждается некоторым аналитическим агентством aldora intelligence.

Предыстория

В январе 2022 года в новостных заголовках появилось упоминание, что Xbox series - самая быстро распродаваемая консоль Microsoft. Фил Спенсер доволен продажами и хвастается результатами.

Данная новость меня сильно удивила. По состоянию на 30 июня 2021 года было продано около 5 млн устройств. По официальным данным, Xbox One по состоянию на 30 октября 2014 года продали 10 млн штук (Wiki). Имея стартовые данные, можно было утверждать следующее:

  • За первые 8 месяцев (включая рождественские распродажи 2020) было продано 5 млн устройств.
  • За следующий период в 4 (5) месяцев продали минимум 5,5 млн устройств.

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Теоретически такое возможно, но на практике ажиотаж на старте значительно выше, чем через год, и подобное маловероятно. Но проверить это нет никакой возможности. Я считал, что Великий Сказитель льёт в уши от чистого сердца.

Продажи Xbox one

Несколько аналитических агентств предоставили данные по этому вопросу. Разница составляла пару миллионов экземпляров. Однако в марте 2020 года Лиза Су похвасталась очередной покорённой вершиной, и аналитические агентства аккуратно скорректировали свои отчёты.

График роста продаж изучен досконально и имеет минимальные расхождения с реальными цифрами. 

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Имея независимые подтверждения из нескольких источников мы можем утверждать с высокой долей вероятности многие факты за период с 2013 по 2020 год.

Vgchartz - сайт игровой аналитики

Этот ресурс регулярно публикует данные о продажах консолей в целом и Xbox в частности. Его часто цитируют профильные издания, ссылаясь на опубликованную статистику. Ещё в 2020 году я обратил внимание на вбросы и манипуляции этого ресурса в отношении устройств от Microsoft. В большинстве случаев статистику немного занижают, прикрываясь отговоркой: «Мы не собрали все данные из всех источников и скорректируем информацию позже». Однако сейчас ситуация совершенно абсурдна — сайт утверждает, что предоставляет самые точные данные, вплоть до единицы.


Согласно данным этого ресурса, продажи консолей Xbox series в конце декабря 2022 года достигли отметки в 20,36 млн консолей. Эта информация цитировалась всеми, кто описывал события. Следующие отметки и отчеты так же публиковались множеством ресурсов.

Microsoft at BIG Festival in Brazil

Летом 2023 года в Бразилии проходил ежегодный фестиваль игр и Microsoft официально подтвердила, что по состоянию на 30 июня 2023 года было реализовано 21 млн устройств Xbox series. Информация из первых рук и в ее достоверности нет причин сомневаться. И тут же мы сверяем аналитическое агентство и официальную информацию. Расхождение в 2-3 млн устройств. Не пара сотен тысяч, а 2-3 млн штук.

Обман и вбросы

Многие несознательные граждане не до конца понимают маленькую тонкость:

  • Если Microsoft будет обманывать о своих продажах, то инвесторы ее засудят на многие миллионы;
  • Если левое аналитическое агентство будет нести пургу, то она получит денежку за свою работу;

Частично данный вопрос освещал в апреле 2024 года и ситуацией вокруг xbox game pass:

Почему провалился Xbox Game Pass - цифры и факты 

В материале освещал очередное аналитическое недоразумение, что утверждало, будто в подписочном сервисе около 33,3 млн подписчиков без учета Xbox Live Gold (примерно 6-8 млн человек)

Буквально через месяц Сара Бонд официально объявила, что ВСЕХ пользователей 34 млн человек.

Американская корпорация регулярно пользуется слухами и утечками в своих корыстных целях.

Алексей Макаренков

У многих пользователей данный персонаж вызывает уважение и слова его, что истина в последней инстанции. Выводы, мысли, ход повествования - все воспринимается как 100% достоверный факт. Подобных ресурсов мало и они ценятся на вес золота. Но есть подвох. Подобные люди используют достоверную информацию из надежных источников, которым сами доверяют. Стараются нести светлое, теплое и мягкое в этот бренный мир.

А теперь возвращаемся в начало нашего повествования и смотрим на The Wall Street Journal. Это тот самый источник информации, которому будут верить Алексей Макаренков и подобные ему. Слова из уст Алексей Макаренков будут восприниматься не как, кто-то где-то сказал, а авторитетное мнение не требующее проверки.

Проверка The Wall Street Journal

У нас есть входные данные. По состоянию на 30 июня 2024 года число проданных консолей составляет 28,3 млн штук.

У нас есть официально подтвержденная информация от самой Microsoft в 21 млн. проданных консолей по состоянию на 30 июня 2023 года.

Путем не сложных вычислений мы можем установить, что за последние 12 месяцев среднемесячная реализация консолей составила (28,3-21)/12 месяц = 0,608 млн штук в месяц.

Путем несложных вычислений мы можем установить, что с ноября 2021 года по 30 июня 2023 среднемесячная динамика составила (21 млн штук - 10 млн штук) /19 месяц= 0,579 млн штук.

Пояснения:

  • 28,3 млн. штук - данные от WSJ;
  • 21 млн. штук - официальные данные из Бразилии;
  • 10 млн штук - официальное заявление Фила Спенсера в январе 2021 года. Число проданных Xbox series больше официально озвученных Xbox one;
  • 19 месяцев - это период с 1 декабря 2021 по 30 июня 2023;
  • 0,608 млн. штук - среднемесячные продажи с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года;
  • 0,579 млн штук  - среднемесячные продажи с 1 декабря 2021 по 30 июня 2023;

Как контрольную точку необходимо показать финансовый отчёт Microsoft и то, что в нём говорится о продажах игровых консолей. Фил скрывает точные данные, но указывает направление развития. Я сделал скриншот с новостного портала, где выделил два ключевых фрагмента. В третьем финансовом квартале продажи консолей снизились на 31%, а в четвёртом квартале — на 42%. Помимо значительных изменений, мы можем зафиксировать, что за период с 1 июля 2023 по 30 июня 2024 года продано меньше устройств, чем за аналогичный период годом ранее.


Согласно расчетам, где указаны ссылки на первоисточники, видим, что в 2024 году продавалось по 0,608 млн. консолей ежемесячно, а в 2023 году по 0,579 млн штук. Отклонения и округления возможны, но падение продаж в последнее время были СЛИШКОМ существенны, чтобы "погрешности" могли повлиять на конечный результат.

Мы 100% можем утверждать, что планка в 28,3 млн проданных консолей - это "недоразумение" и далека от действительности.

Aldora intelligence

Интересный момент. Крупнейшее издание в США делает заметное высказывание в сфере игр, а статистические данные берет у конторы, которая была создана менее 1,5 лет назад. Очень странный выбор и непонятная отсылка. Есть несколько специализированных сервисов, что ходят с хорошей репутацией и известны больше 15 лет.

Интересный момент для выбора даты публикации. Через 2 недели заканчивается квартал и продажи PS5 снова вырастут, а у xbox затяжное пике. Отрыв будет еще больше и заметнее. Тут же у одного платформодержателя продажи увеличили, а у второго "фактически" уменьшили.

Xbox series против Xbox one

Долгое время нам внушали, что Фил Спенсер спаситель индустрии. Во всех проблемах виноват Дон Мэттрик. За 6 месяцев он чуть не погубил бренд Xbox. Совершенно не понятно, как так получилось, что консоли SERIES продаются хуже, чем ONE. Официальный старт series был лучше, но 3,5 года спустя что-то куда-то сдулось.

Послесловие

Давно отслеживаю новостной фон и консольный рынок. В последние пару лет стал часто замечать, что крупные уважаемые издания регулярно делают вбросы. Японская корпорация выдает финансовые отчеты с подробным разбором всех возможных аспектов, а вот с американцами есть варианты. То тут, то там припишут, нарисуют, приукрасят. Проблема состоит в том, что данную информацию цитируют и используют источники, которым ты веришь, как самому себе.



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