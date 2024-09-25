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Анонс игр на State of Play заставил поклонников Sony бросать деньги в монитор

Анонс нового крупного эксклюзива с релизом в 2025 году. Всего одна игра и поклонники на седьмом небе от счастья.
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Никогда такого не было и вот опять. PlayStation всех переиграла. Из волшебной шляпы она достала кролика и вызвала шквал аплодисментов. Четко, кратко и по делу.

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Предисловие

Для многих современных геймеров PlayStation превратилась в эталон и царя игрового Олимпа. Ей поклоняются и на нее ориентируются. Ее любят и ей завидуют. Ореол божественности. Грань между смертными и богами. Странное отношение к игровой компании. 

Перед описанием событий сентябрьской демонстрации State of Play стоит углубиться в историю и формулировки, что передаются из уст в уста. У японской корпорации есть три вида презентаций:

  • Большая Sony Showcase - чаще всего совпадала с E3 и проходит один раз в год. Все крупные анонсы от внутренних студий делали на ней;
  • Маленькая State of Play  - выходит 3-4 раза в год. Поддерживала интерес к консоли;
  • Ролики на собственном канале - анонсы большинства игр появляются именно там;

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С 2019 года самураи перестали приезжать на главную игровую выставку года и сократили продвижение игрового устройства на крупных сторонних мероприятиях. Все анонсы совершались онлайн на личном канале в онлайн режиме. 

Многие не до конца понимают, но PlayStation выпускает не более 1-2 игр в год. За 7 последних лет было выпущено 14 игр. Далеко не все из них были уникальными творениями с новым взглядом на существующий мир. Отсюда вытекает другая крайность - проблематично провести большую презентацию с анонсами игр и широким охватом аудитории. Банально нечего показывать:

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Боги игрового Олимпа не проводили крупные презентации в 2019, 2022 и в 2024 годах, так как показывать нечего. Повторять то, что уже демонстрировалось на предыдущем мероприятии - моветон и "паццаны на районе не поймут".

Думаю, теперь общественности будет понятно, что событие  State of Play в сентябре 2024 года из ряда вон выходящее и поклонники плейстейшен были удивлены анонсами.

Предсказания бабы Ванги

Три дня назад обрисовал свое мнение по предстоящему событию. Мои ожидания - это мои проблемы. Пути PlayStation неисповедимы. Вместо показа имеющегося и известного портфолио, японцы зашли с козырей и удивили всех и каждого.

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Сентябрьская презентация State of Play станет главным игровым событием 2024 года 

Банальность презентации снесло всего одним единственным анонсом. Как говорится - переиграли всех и сделали ход конем.

PlayStation 5 Pro 

Две недели назад публике официально представили самую мощную игровую консоль за много денег и без игр. Слова Марка Церни не убедили "сомневающуюся" общественность в необходимости существования данного девайса. Скептики рассказывали длинные басни о жадности и скупости японской корпорации, приводили кучу глупых аргументов и фантастически нелепые аналогии. На данную тему есть старый анекдот:

Ползет араб по пустыне, весь изнеможённый, на последнем издыхании. Видит еврей, продает воду и ползет к нему:

  • - Дай мне воды, умираю от жажды!
  • - Вода 500 баксов за бутылку
  • - Ты что, с ума сошёл? Это же грабёж!
  • - Можешь по округе походить, поискать дешевле.

У Sony есть устройство, что она демпингует для народа. Если у вас нет денег, то вы всегда можете взять его. Для людей с широкими возможностями нет смысла в демпинге. Если не хватает наличности, то оно не для вас.

RTX 4090 - двигатель прогресса, PlayStation 5 Pro - прогрев для гоев

Оказывается, на игровых консолях сидят люди с разным финансовым достатком, и некоторые готовы заплатить за комфорт чуть больше, чем остальные. Фантастическое открытие для некоторых персонажей. Этим людям нравятся более четкая картинка и стабильная частота кадров. 10 лет назад все игры доводились до идеала, и изъянов у большинства тайтлов не было. При бюджете игры в 20 млн тугриков могли перенести релиз на полгода и это не приводило к значительным финансовым потерям. Сегодня бюджеты многих игр перевалили за 200 млн тугриков и переносы серьёзно бьют по финансовой устойчивости студий. На релизе всё чаще выходят игры с "шероховатостями". Увеличенная производительность отлично справляется с такими проблемами. Доплатив немного, получаешь высокое качество продукта. Многим это нравится. Плюс новые визуальные элементы. Это простая и логичная последовательность событий.

Анонс ремастера Horizon Zero Dawn

Ох, сколько разговоров и шуточек про данный анонс. Буквально вчера высказал свое мнение:

Почему выходит так много "ненужных" ремастеров для PlayStation 5 pro 

Улучшили текстурки, добавили шейдеров, переработали болванчиков, накинули анимации, подогнали звук. Для многих не до конца понятно, что это вообще такое. Ведь раньше игра и так была в 4K и 60 кадрах. Ответ не такой очевидный. Раньше весь визуал и прочее влезало в 6 ГБ видеопамяти, теперь этих ограничений нет, и на красоту уходит уже 14 ГБ. Детализация всего и вся значительно выросла. Черный квадрат Малевича гениален своей простотой, его тоже можно растянуть до 4K, вот только с детализацией будут проблемы. С вас 10 тугриков за апгрейд.

Интересные анонсы

Моему изысканному геймерскому вкусу ничего не приглянулось. В сети активно обсуждают:

Hell is Us - что-то непонятное и с бантиком. Релиз без даты в 2025 году.


Alan Wake 2 - Lake House Expansion - дополнение для лучшей игры 2023 года с намеками на связь с Control.

Monster Hunter Wilds - объявили точную дату выхода 28 февраля 2025 года.


Stellar Blade - NieR: Automata DLC & Updates. Коллаборация двух лучших девочек в одной игре. Хороших форм много не бывает. Без точной даты.

Towers of Aghasba - песочница со строительством и исследованиями . Спонсируемый проект от сторонней студии. Выходит в раннем доступе в ноябре 2024. 

Анонс - Ghost of Yōtei 

Гвоздь программы. Самый неожиданный и приятный анонс всей презентации. Без слухов. Без сливов. Без упоминаний. Сюрприз и удивление во всей красе.


Ghost of Tsushima происходит во время нашествия Монголов на японские острова в 1274 году. Цусима - это один из двух японских островов, что полностью был захвачен. Продолжение завоевания было остановлено цунами, что получило название "камикадзе". Божественный ветер дважды топил флот захватчиков. Судьбоносный период в истории островного государства. 


Контекст происходящего в Ghost of Yōtei снова описывает значимое событие в истории островов. 1603 год - это приход к власти клана Такугава. Для тех, кто далек от исторических хроник стоит пересмотреть сериал "Сегун" 2024 года. Он заканчивается перед главной битвой всей японской истории "битву при Сэкигахара" в 1600 году. В 1603 году началась эпоха Эдо, а Такугава стал новым Сегуном. 


Yōtei — это гора на острове Хоккайдо, копия Фудзи. Этот район населяют айны, с которыми долгое время шли колониальные войны. Сюда же бежали представители побежденного сегуна и их сторонники.

Название новой игры позабавило некоторых специалистов. Ghost of Tsushima 2 звучит привычнее и понятнее, хотя действие происходит в совершенно другой эпохе, с другими враждующими силами и новыми главными героями. Игры связывают лишь японские острова, да и те расположены на противоположных концах архипелага.

Дата релиза Ghost of Yōtei

В промо-ролике указан 2025 год. Sony всегда точно указывает год или дату — переносы случаются только, если дата не была обозначена. Есть три временных окна для выхода игр от внутренних студий: конец февраля, начало мая и начало сентября. Мы точно знаем, что в следующем году выйдет Death Stranding 2. Презентация творения Кодзимы состоится через три дня в Токио, где раскроют множество подробностей и возможно, объявят дату релиза.

 Послесловие

PlayStation снова удивила. Банальный список проходных игр дополнился шедевром, с релизом в 2025 году. Значимость этой скромной презентации сложно переоценить. Фишка в том, что самураи обошлись без повторов — никаких трейлеров уже известных релизов. Только свежие анонсы с релизом в ближайшие 12 месяцев.

Другие темы автора https://overclockers.ru/blog/Dante

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playstation васютин playstation 5 pro alan wake 2 ghost of tsushima state of play death stranding 2 ghost of yōtei stellar blade - nier: automata ремастера horizon zero dawn
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