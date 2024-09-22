Началась большая игра. Sony в короткий период времени проводит три игровых мероприятия и оккупирует новостные заголовки всех профильных СМИ. Не бей ладошкой, собери все силы в один кулак и нанеси решающий удар.

Предисловие

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Корпорация Sony и её домашняя консоль PlayStation 5 в 2024 году является монополистом на рынке. Правая рука и левая нога могут вытворять все, что душе угодно, и ничего им за это не будет. Простая истина, не требующая разъяснений. Единственная неприятность, что стоит перед гигантом — сколько прибыли будет у компании по итогам финансового года. В этом месте начинаются нюансы. И мы постараемся в двух словах рассмотреть данный вопрос.



Бобби Котик и Ко



Сегодняшнюю историю хочется начать с легендарного человека. Буквально год назад он находился на вершине мира, а сегодня затерялся в серой толпе. Много денег, направленных в нужное русло, творят чудеса. Именно "чудеса" свалили мастодонта на землю и надругались над его существом. Самым интересным "чудом" оказался скандал с домогательствами на рабочем месте. Шесть месяцев все газеты мира освещали вопрос о неподобающем поведении руководства крупной компании.



Абсолютно случайно совпало так, что скандал разгорелся в момент переговоров между Microsoft и Activision Blizzard и закончился на следующий день после официального объявления о крупнейшей сделки в игровой индустрии. После 20 января 2022 года ни одно крупное издание не публиковало материалов о непристойностях в верхних эшелонах власти...

Microsoft и информационное давление на неугодных

19 июля 2024 происходит крупнейший сбой в операционной системе Windows. Только по официальным данным пострадало 8,5 миллионов компьютеров. Масштабы удивляют. Это цитата из Википедии:

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Но еще больше удивляют последствия. Событие исчезло из новостной повестки уже через три дня. По щелчку пальца все о нем забыли. Не было никаких расследований, походов в конгресс, заседаний и покаяний. Через неделю подавляющее число пользователей вообще забыло о подобном. Невинная шалость Бобби Котика мусолилась полгода. Крупнейший сбой в истории обсуждался три дня.





Ещё один пример:. При поглощении Activision Blizzard проходили судебные разбирательства. Событие освещалось всеми мировыми СМИ в мельчайших подробностях. Подробностей было столько, что геймеры устали и начали плеваться от любого упоминания данного события. Финансово сделка была закрыта в октябре 2023 года, но юридически вопрос в подвешенном состоянии. С ноября 2023 года Федеральная торговая комиссия пересматривает сделку и ведет переговоры. А вот эту часть марлезонского балета никто не освещает., хотя она является ключевой.

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Microsoft регулярно использует общественные СМИ для утрясания своих вопросов или давления на конкурента. Не можешь выиграть в лобовом столкновении — действуй исподтишка.

Репутация

Для конкуренции с недобросовестными корпорациями поможет только чистейшая репутация. Малейшие проступки будут раздуты до вселенского масштаба и вас будут тыкать в это носом из раза в раз долгое время.

В апреле 2011 года была взломана сеть PSN. У события есть некоторые странности. Когда взламывают крупную компанию, требуют выкуп за украденную информацию, либо в общественном поле появляются различные "утечки". Но с инцидента не появилось ни единого бита, письма, документа. А вот событие было раздуто до вселенских масштабов. Представителей Sony вызывали в конгресс США на слушания. Для сравнения, в декабре 2023 года взломали Insomniac Games и некоторые пользователи смогли поиграть в Wolverine. Американцы с легкостью могут подорвать репутацию любого конкурента.

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Провал Concord и $400 млн в унитаз

Пару недель назад Sony отменила игру Concord и вернула всем пользователям деньги. Данное событие обмусоливали несколько недель. Я не вникал в суть вопроса и лишь поверхностно наблюдал за событием. Но пару дней назад инсайдер сообщил, что на игру потратили $400 млн. Руководство в панике и PlayStation погружается на самое дно. Повод разлетелся по интернету и смакуется средствами массовой информации.

Известный блогер узнал у своего информатора, которого он не называет, конфиденциальную информацию. Он проверил ее в других источниках и всему сказанному можно 100% верить. Это крупнейший слив финансов у японской корпорации. В этом месте мне стало интересно. Цифры — это мое и могу проверить сказанное.

Firewalk Studios была куплена Sony 20 апреля 2023 года. Сотрудничество началось в апреле 2021 года. На пике своего развития в студии работало 150 человек. Это официально опубликованные данные:

Проверка №1, прямой расчет. При простом подсчете мы можем сказать, что за три года на 150 человек при средней зарплате в индустрии было потрачено $80 000 *150* 3 = $36 000 000. Прибавим офис, оборудование, лицензии и бюджет вырастить до $50 000 000 максимум.

Проверка №2, косвенный расчет. Найдем аналогичные компании в аналогичных условиях, о ком информация нам достоверно известна. Игра "Человек-Паук 2". Бюджет с рекламой около $250 млн, число сотрудников, работавших над игрой, около 1200 человек.

Проверка №3, рекламный бюджет. Мы можем не видеть затраты на разработку, но вот реклама будет бросаться в глаза. Чем крупнее проект, тем больше у него рекламы. И в случае с $400 млн блокбастером — рекламными баннерами будет обклеен каждый туалет в Нигерии. Вот только я не видел баннеров или другой атрибутики.

Проверка №4, вычислить сливщика. О финансовом состоянии студии знают всего несколько человек. Чем меньше студия, тем меньше вариантов. В коллективе из 150 человек всей полнотой информации будет обладать человек 5 максимум. Скрытие "информатора" тут не поможет.

Проверка №5, курс акций Sony. Столь оглушительный провал напрямую отразится на финансовом положении. Масштабные убытки обваливают выплаты по акциям и их сливают. Открываем котировки и нет никакого обвала. Как такое возможно?

Я привел пять открытых источников информации, которые может проверить любой в любое время. Столь огромная сумма оставит настолько же огромный след. Но нет ни единого признака. Это фейк и вброс.

Sony PlayStation 5 Pro

Мое субъективное мнение по данному вопросу не изменилось — это лучшее игровое предложение на рынке в 2024 году. Абсолютно все претензии по данному вопросу высосаны из пальца. Новые обстоятельства и средства массовой информации имеют свой взгляд на происходящее. Для них PS5 Pro имеет слишком высокую стоимость и не комплектуется подставкой. Шум вокруг презентации Марка Церни имеет негативный оттенок, что может повлиять на общее восприятие ситуации.

State of Play и PlayStation Showcase

Маленькая и большая презентации игр от японского платформодержателя. Одна длится 30 минут, вторая 60. Выходят по мере необходимости. Дату подбирают особым образом. Зимой 2024 года презентация прошла после аналогичной у Microsoft. Более сильное представление стерло в порошок конкурента. Весной японцы решили ничего не показывать и стартовали за пару недель до "бывшей Е3". Даты выбираются не с потолка, а под определенные события. Подобная тенденция наблюдается последние несколько лет.

Анонс PlayStation 5 Pro

О событии сообщили всего за пару дней. Что очень странно. Самый ожидаемый гаджет представили миру без подготовки и ожидания. Держите и примите. В анонсе была интересная особенность — не показали ни одной новинки. Вся демонстрация происходила на фоне старых проектов. Нехорошие японцы не продали хорошее устройство потенциальным покупателям. В этом месте у меня челюсть отвисла.

Вот представьте, вы представляете новое устройство и делаете ролик на 10 минут. Вставите ли вы в этот ролик геймплей еще из не анонсированной игры? Будете ли вы в данном ролике показывать фрагменты из будущего Wolverine или Horizon 3? А может еще какие игры продемонстрируете? Sony приняла решение разделить анонс устройства и анонс игр, чтобы каждому досталась своя минута славы. Абсолютно верное решение.

Сентябрьская презентация State of Play

Японцы разделили свою осеннюю рекламную кампанию на несколько частей. С периодичностью в несколько дней проходят: анонс PS5 -> State of Play ->Tokyo Game Show. Три недели подряд все мировые СМИ будут обсуждать одну-единственную компанию и посвящать ей максимальный объем внимания. Эффект от такой рекламной компании будет колоссальным.

Не знаю, что японцы подготовили для показа потенциальным покупателям. Из крупных и анонсированных проектов числятся Death Stranding 2 / Marvel's Wolverine / Horizon 3 / God of War 3 и несколько ремастеров. Этих игр достаточно, чтобы продемонстрировать потенциал на ближайшие несколько лет и показать всю мощь новой игровой консоли.

Tokyo Game Show 2024

Уже подтверждено, что покажут 14 игр от японских разработчиков. Студии-партнеры будут помогать друг другу в продвижении игровых продуктов. А еще на выставку привезут консоль PlayStation 5 Pro и у большого числа пользователей появится возможность вживую опробовать новые технологии. Изучить визуальную картинку и сделать выводы о состоятельности устройства.

Главное игровое событие 2024 года

Если смотреть на презентацию как на анонс новых игр, то она не имеет особой ценности. Вся суть состоит в дате ее проведения и позиционировании. Прямо сейчас идет рекламная компания Call of Duty: Black Ops 6. Если японцы смогут подорвать престиж игры, то возьмут за жабры своего основного конкурента и навяжут ему свои условия. Это стратегически важное мероприятие. На нем не будут показывать игры, на нем будут играть мускулами. Мы уже увидели самую мощную игровую консоль в истории. Теперь должны показать ее истинное предназначение.

Послесловие

Sony не может противостоять Microsoft в лобовом столкновении. У Давида и Голиафа слишком большая разница в финансовом вопросе. Нападки через СМИ больно бьют по японцам. Тактически они выбрали три небольших презентации в короткий промежуток времени. Стратегически презентации проходят во время рекламной компании Call of Duty: Black Ops 6. Цели самураев достаточно просты — разбить финансовую подпитку от самой популярной игры и сделать Фила Спенсера уязвимым при переговорах о релизах игр от внутренних студий Microsoft на платформе PlayStation 5.