Крошка сын пришёл к отцу, и сказала кроха "Турки - это хорошо, блокировка - плохо". У меня секретов нет, слушайте детишки, папы этого ответ, помещают в книжки...

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Предисловие

Начну с откровения - все что написано ниже - это диванные высказывания эксперта. Ничего не проверял и глубоко в вопросе не разбирался. Шум и суета, что крутятся в инфополе последние дни, кажутся мне притянутыми за уши и не стоящие выделанного яйца. Буквально пару дней назад уже освещал данный вопрос с практическими испытаниями:

Суета в рядах поклонников Xbox - Microsoft блокирует покупки из неправильных регионов.

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На "немецкий" аккаунт с "украинскими" корнями через "американское" месторасположение делал покупку в "турецком" сторе. Ни ошибок, ни ограничений, ни банов встретить не удалось. Не исключаю вариант, что у меня старый аккаунт и он не подпадает в "ограничительный" пул.

Региональные ограничения

В недавнем "лицензионном соглашении" Microsoft внесла некоторые ограничения в свою политику, расплывчато указав на возможные запреты и ограничения по смене регионов. Точнее - данный момент был интерпретирован пользователями в подобном ключе. Не читал 70 страничное соглашение и не сравнивал его с предыдущим.

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Зашел на сайт Xbox и нашел официальную инструкцию. В ней нет изменений. Проверил инструкцию на практике - в механизмах сайта изменений не замечено. То есть, за словами нет никаких обнаруженных действий.

Смена региона магазина

Некоторым может показаться забавным, но смена региона возможна исключительно при переезде из одной страны в другую, и за последние 10 лет ничего не изменилось. Если кто-то менял свое местоположение с помощью сторонних инструментов - это означает лишь то, что сайт ни как не реагировал на имеющуюся проблему.

Еще 5 лет назад утверждал, что это "баг" и Филька ее пофиксит. Адепты зеленых кричали про "Xbox", который классный и позволяет пользователям без ограничений менять регионы. Microsoft заботятся о пользователях.

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Детектор места расположения

Мои старые материалы про обход блокировок в EGS удалили из-за частого употребления слов, связанных с "виртуальным месторасположением". Употребление запрещенных слов и описание механизмов обхода блокировок теперь уголовно наказуемые деяния. Если рассказывать простым языком, то существует несколько вариантов определения реального месторасположения "клиента".

Самый простой - это определения "маскировки" или виртуального перемещения. Данный метод можно разделить на несколько вариантов:

Черные списки. Самый простой способ. У Microsoft есть доступ к миллиарду компьютеров и она точно знает, какой IP хороший, а какой не очень. Телеметрия в каждой системе не просто так установлена;

Утечка через WebRTC - я не знаю, как работает данный механизм и описывать его не буду. Упомяну лишь то, что не все системы виртуализации спасают от данного выявления вашего местоположения. Существует несколько подобных детекторов, но в широком общественном поле их не обсуждают;

Цифровой отпечаток. Все цифровые магазины точно знают о вас следующую информацию: браузер, разрешение экрана, региональное время, язык системы, установленные разрешения браузера, предпочитаемые языки, MAC-адрес, ID некоторого железа и сотни других параметров. С такими данными можно с вероятностью до 90% определить регион из которого вы прибыли. Более того, у Microsoft есть система автоматической "активации" Windows по железу. Сопоставив 2 и 2 она с легкостью может определить кто вы и что вы;

PING. Мое любимое. Самый простой способ определения "маскировки". Любой сайт в любой момент может определить ваши махинации. Для подобного действия не нужны ни мощные сервера, ни что-то другое;

Перечисленной информации больше 10 лет. Это БАЗА, которую знает любой мало-мальски продвинутый пользователь. За прошедшее время были разработаны новые методы и способы детектирования.

Файлы cookie

Каждый сайт, общаясь с вами, делает пометки и служебные записи о вас. Настройки, пароли, предпочтения и что-то там еще. Это механизм из прошлого века. Удобная функция, которая сто лет назад была заменена на цифровой отпечаток или рекламный-ID.

Думаю, все слышали про продажу "данных" пользователей сторонним структурам? Вы же понимаете, что они продают не cookie файлы? И по проданным данным вас легко находят в интернет и предлагают таргетированную рекламу на сайтах отличных от поисковиков?

Когда слышу истории от очередного Себастьяна Перейра и его "чистке всех cookie" становится смешно. Навыки человека из прошлого века и с ними персонаж далеко пойдет.

Что делать и куда копать

Мне не известно, о чем думает Microsoft и какие гайки решила подкрутить в этот раз. Механизмы обхода и противодействия подобным ограничениям были опробованы сотни лет назад. Если не окунаться в "чернуху", то есть профильные ресурсы по алибазару. У китайцев аналогичные проблемы существуют уже лет пять. Информации по вопросу много и она лежит в открытом доступе.

Если вам не нужен четкий план, а только направление, то существует древнейший механизм под названием RDP.

Remote Desktop Protocol

До появления различных средств автоматизации, шифрации, анонимизации, был простой способ перемещения в пространстве. Инструменты встроены в саму Windows, но рекомендуется использовать сторонние утилиты. Алгоритм действия достаточно простой:

Покупается сервер в нужном регионе. Можно официальный, можно серый и дешевый;

На официальном сервере разворачивается VM VirtualBox (самые продвинутые сайты его детектируют). В нем устанавливается 5-6 машин с разными системами (можно обрезанные сборки с предустановленным софтом);

Виртуальные машины регулярно переустанавливаются с нуля для получения новых ID и прочих атрибутов;

В каждой машине заводится 5-6 браузеров, таких как Sphere и подобные;

Пишется скрипт для кликера, чтобы прогреть аккаунт;

Все выше обозначенное работает на бесплатном софте и нет необходимости в узкоспециализированных специалистах. Добавление каждого нового пункта не обязательно, но желательно. Общие расходы составят от 20 баксов и 5 часов работы и курения мануалов.

Что нас ждет

Извечная битва меча и щита. Microsoft вообще и Xbox в частности - это неповоротливый мастодонт. То, что у самураев работало 10 лет назад, они догоняют только сегодня. Сколько сил и энергии они направят на латание тех или иных дыр - только богу известно.

В 2017 году при аналогичной ситуации в другом вопросе моментально появились "специалисты", предлагающие свои услуги под ключ. Стоимость услуг вставала примерно в 400-500 баксов плюс 50 баксов ежемесячное обслуживания. Сегодня любой продвинутый пользователь способен обойти ограничения Microsoft, но если ОЧЕНЬ нужно - мир не без добрых людей.

Рядовой пользователь

Так как я придерживаюсь философии: "покупать только GOTY на скидке от 75%", мне трудно понять большинство активных геймеров. Но давно сижу в теме и вижу, что "большинство" - это 3-5% всех игроманов. Народ как играл в Free-to-play, так и продолжит сие действие. Народ как покупал игры 2 раза в год, так и продолжит. Вопрос с блокировками касается исключительно барыг и "серых" поставщиков.

Послесловие

Вопрос с махинациями на консолях Xbox появился не вчера и даже не 5 лет назад. Офлайн активация, домашняя консоль, промокоды и ошибки в магазине были всегда. Только в последние годы "недобросовестные" продавцы внушили пользователям, что "это не баг, это фича". Подобный нарратив пошел дальше и уже крупные блогеры стали его придерживаться. И в момент, когда все встало на свои места - серая масса прозрела. Оказывается, на консолях за игры надо платить и халява - всего лишь недоработка "корпорации бобра".