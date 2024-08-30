Никогда такого не было и вот опять. Microsoft снова что-то придумала и во всем виноваты жители России. Ибо не для вас Фил Спенсер ягодку растила. Массовые баны и расстрелы не помогают, теперь на первый план выходят новые ограничения. Ничего не хочу сказать, но лишь напомню "Я же говорил".

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Предисловие

Я ни я и корова не моя. Второй день по сети бродит призрак коммунизма. Многие ресурсы отмечают невозможность приобретения игр в турецком регионе с российских аккаунтов. Сложность со сменой магазина и прочих препонов от всевидящего ока. Недолго думая и поддавшись народным волнениям спешу проверить слухи и подтвердить все ужасы и перипетии, что творятся в магазине Microsoft Store.

Просто денег надо

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За последние 12 месяцев Фил Спенсер и компания выжимали все соки из своей паствы и выдавливали все возможные и невозможные способы монетизации. Увеличивали стоимость подписочного сервиса. перекрывали кислород с подарками ключей. Сокращали время льготной подписки. Обещали обещать и много обещали. Дело дошло до того, что на платформу конкурента начался слив эксклюзивов от внутренних студий. Зажим оказался настолько серьезным, что сегодня можно поверить любому слуху и любой истерике, что творится в стане мелкомягких.

27 августа 2024 года

Первые слухи мною были обнаружены на зеленом сайте с гордым наименованием, чье название произносить нельзя. Точнее... Информационный ресурс приложил максимум усилий к тому, чтобы информацию, напечатанную на нем никто не смог скопировать и процитировать, оставив ссылку на первоисточник. Ну раз они против "цитируемости", то не будем идти против их законной воли.

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Сайт громогласно объявляет о возможной ошибке при совершении покупки. Сайт не позволяет осуществить транзакцию, если ваш родной регион Россия и вы временно передислоцировались на берега средиземного или Черного морей. Фейс-контроль отфутболивает ваш запрос несмотря ни на что.

Ближе к обеду

Профильные ресурсы локализовали проблему и наиболее вероятным сценарием является следующий вариант:

Ваша первая транзакция на аккаунте происходила в российских рублях (или в российской версии Xbox store). Все остальные транзакции не имеют значения. Привязка идет именно к первой покупке и от нее идет отталкивание.

Ошибка обнаружена в регионе Турция, Аргентина и Египет. В европейских магазинах вы можете осуществлять любые покупки без ограничений.

Использование привязанной карты и баланса кошелька ни как не влияет на транзакции. Запрет общий несмотря ни на что.

Создание нового аккаунта с "передислокацией" в новый регион позволяет осуществлять покупки без ограничений.

Ключи активируются без каких бы то ни было ограничений. Барыги могут спать спокойно.

Достаточно большое число авторитетных ресурсов с русскоговорящими спикерами обратили внимание на данную проблему. По всей видимости проблема не локальная и охватывает широкий спектр устройств. На момент написания строк невозможно определить временное изменение из-за сбоя или новшества со стороны гениев игровой индустрии.

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Западные ресурсы

Поклонники коробокса все еще пускают слезы по прошедшей игровой выставке и обсуждают мудрые слова отца нации про слив эксклюзивов на платформу конкурента. Дальновидный и продуманный поступок, опережающий время. Захват ключевых точек и подсаживание конкурентов на игру "эксклюзивов xbox". Мудрый Фил просчитал все шаги на 10 лет вперед и ведет свой корабль в перед к светлому будущему. Стенаний про сбои в платежах не фиксируются да же у "скандальных" и шумных спикеров.

Личный эксперимент

Имею несколько аккаунтов для коробоксов и на некоторых присутствует остаток баланса на кошельке. Выбрал самое дешевое предложение, на которое хватало средств.

Из-за своей лени и безалаберности не менял свою дислокацию и остался проживать в Денвере Соединённые штаты Америка. При нажатии на кнопку "купить" магазин не сказал ни слова (хотя раньше требовал строгое наличие прописки в нужном регионе.

Транзакция прошла без каких бы то ни было проблем сразу и навсегда. Теперь у меня на аккаунте бесполезная игра лежащая мертвым грузом.

Во время эксперимента ни одна консоль не пострадала. Покупка осуществлялась через браузер с использованием передислокации в Северную часть Американского континента.

История аккаунта

Создавался в 2014 году в Беларуси с указанием Российского подданства. Первые 30 игр были активированы посредством ключей полученных из различных источников. Никакие средства маскировки не использовались и регионально ключи были для СНГ.

Первые транзакции осуществлялись с кошелька аккаунта для региона Германия. Есть вероятность, что мой аккаунт не подпадает под жесткие нормы цензуры и жестокая рука закона и внутренних правил его не коснулась.





Закономерность и имеющийся опыт не позволяют подтвердить или опровергнуть имеющуюся проблему. Все работает в штатном режиме или мне так кажется. Массовость проблемы так же не подтверждена. Редкие выпады и стенания отдельных личностей пока что остаются за рамками морали.

Серый рынок

Так как времени прошло слишком мало, то серый рынок и секретные чаты молчат и не оставляют комментариев. Перекупы давно создали сотни аккаунтов и работают без сбоев.

Создание нового аккаунта и покупки "подарка" все еще позволяют провернуть вариант с "новый аккаунт" -> ключ -> "активация на нужном аккаунте". Единственным нюансом остается баланс кошелька и невозможность его обналички.

Послесловие

В комментариях к новостям люди переживают, что барыги снова взвинтят цены, так как обычному пользователю усложнили возможность покупки игр и больше людей будут вынуждены обращаться к посредникам. Действительно... Проблема... А вот я вижу другой момент - Фил Спенсер и компания могут локализовать аккаунты россиян без затрагивания "соседей" и делать с ними разные ужасные вещи. Раньше ограничения накладывались по IP адресу и обходились в пару кликов, теперь манипуляции могут идти по новым параметрам, что сменить будет невозможно. Ограничения, баны и прочие прелести жизни уже не получится обойти сменой ДНС или IP адреса. Может случиться так, что коса найдет на камень в полную силу без ограничений.