Ведро с болтами или волшебная коробочка. Роутер в нашей жизни - это больше, чем многие могут себе представить. Весь современный мир построен вокруг маленького мигающего ящичка. Ворота в интернет. Кто понимает как устроены ворота - может творить чудеса.



Предисловие

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Замедление YouTube? Блокировка Alienwarearena? Доступ к секретным документам Пентагона? Блокировка рекламы? Миллион сценариев и все они замыкаются на одном простом устройстве - маленькой коробочке у входа в квартиру. Интернет и управление им, у каждого отдельного члена общества идет через роутер. Маленькое устройство, что управляет нашей жизнью, но подавляющее число пользователей "ни в зуб ногой" что это и с чем едят.

Не являюсь экспертом в сфере IT и сетевые технологии далеки от моего внутреннего мира, но иногда приходится делать некоторые вещи для облегчения всего сущего. Сегодня хочется немного рассказать о том, что такое Роутер и как он помогает делать нашу жизнь более комфортной. Несколько лайфхаков, что накопилось за долгие годы использования различного оборудования. Один дилетант делится информацией с другими дилетантами.

Почему решил осветить данную тему

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Это скриншот сканирования всех WiFi устройств, что находятся в радиусе действия моей локальной сети. На самом деле их гораздо больше, но нас интересует другое. Из 25 видимых сетей у 19 настройки стоят по умолчанию. То есть, у подавляющего числа пользователей все работает "как есть".



Народу не нравится, что блокируют доступ к Ютуб, но сами ничего не делают для изменения ситуации. Сегодня мы не будем рассматривать сложные и непонятные ситуации, а коснемся только основы основ для общего представления.

Router

Большой пласт устройств со своими особенностями, разбирать их не имеет смысла, так как данная информация мало пригодится обычному пользователю. Выделю только два устройства:

Модем совмещенный с роутером (его выдает интернет-провайдер);

Обычный роутер (он же маршрутизатор);

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Раньше провайдеры могли выдавать оба вида устройства, но сегодня идет четкое разделение. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Нам необходимо знать лишь то, что в устройстве от провайдера совмещено 2 устройства (на самом деле около 7, но это сути не меняет).

Отличить два устройства очень просто: смотрим на филейную часть и считаем число разъемов. У модема их больше 5 (или один отдельный будет нестандартный). У меня в квартире два провайдера. Один с оптоволокном, второй с коаксиалом.

Оптоволокно с линией для подключения домашнего телефона. Предоставила телефонная компания.

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Второй с коаксиалом (телевизионная антенна) которую предоставила компания кабельного телевидения.

Вариантов подобного оборудования великое множество, но оно все стандартизировано и имеет общие органы управления.

Размещение в квартире

Многие задаются вопросом, где лучше всего размещать устройства. Ответ стоит разделить на две большие части:

Если вы пользуетесь только проводным интернетом, то где угодно - вам кабель тянуть и считайте свои затраты в этом русле;

Если вы используете беспроводную часть (WiFi), то устанавливайте так, чтобы между вашим устройством и модемом было как можно меньше препятствий. Любое препятствие гасит сигнал. Многие рекомендуют ставить ближе к потолку (меньше мебели будет на пути сигнала);

Отдельно стоит поговорить про большие квартиры с большим числом "потребителей". Телефоны, планшеты, умные колонки, ноутбуки, телевизоры, приставки, системные блоки, и черт знает кто еще - к WiFi подключается гораздо больше устройств, чем вы думаете. Многие устройства подключены 24/7 и занимают часть пропускной способности. Помните и учитывайте данный факт при конфигурации своей домашней сети - в обзорах чаще всего рассказывают идеальный сценарий, где один подопытный работает в одной сети.

Перегрев роутера

Многие не понимают, но роутер - это маленький функционально обрезанный компьютер. У него есть процессор, оперативная память, основная память. Во время работы все компоненты сильно нагреваются и могут уходить в режим зашиты. При размещении устройства в своей квартире учитывайте варианты с возможным перегревом и охлаждением. Не ставьте коробочку на другие греющиеся устройства и создайте некоторое свободное пространство вокруг них.

Доступ к настройкам роутера

У всех роутеров на дне устройства есть инструкция с подключением к устройству. ВСЕГДА И НА ВСЕХ. Полные данные с доступом к гаджету по умолчанию. На данном примере наклейка с обозначением беспроводных сетей и пароля от них и доступом по локальной сети и логином паролем от него.

К любому роутеру (с настройками по умолчанию) можно подключиться 2 способами:

По проводу

По WiFi

В дешевых устройствах есть недостаток, при первом включении у них открытый доступ без пароля по беспроводной сети (или она отключена для обеспечения безопасности). По проводу работает всегда и на 100%.

При включении роутера, он автоматически создает локальную сеть и ждет клиентов, что к нему будут подключаться. Вне зависимости от способа подключения. В связке "Роутер-устройство" всегда говорит, что он самый главный и только он может создавать и контролировать настройки сети. Это важно помнить, особенно если вы хотите подключить второй роутер в ту же сеть. Оба главных часто конфликтуют и сеть отваливается.

В моем конкретном случае Web интерфейс для управления локальной сетью находится по адресу http://getmodem/ - это навороченная функция моего роутера. Ему не важен реальный адрес и по данному адресу найдется всегда. В менее продвинутых устройствах пишется конкретный адрес модема и локальной сети

В подавляющем числе случаев используется прямой числовой адрес. Либо http://192.168.0.1/ либо http://192.168.1.1/ - он будет написан вместо ВЭБ морды.

Для входа нам необходимо ввести логин и пароль. Если вы ничего не меняли, то они написаны все там же на нижней части коробочки.

После ввода логина и пароля мы можем управлять всеми настройками нашего устройства.

Телефон с камерой

Многие пользователи не ориентируются и не понимают что и как надо менять. Делают все без понимания, чисто по инструкции "методом тыка". Для избавления от чувства страха вам понадобятся две вещи:

Телефон с камерой (либо функция скриншот) фотографируете то, что планируете изменить. Достаточно просто и быстро, если что-то пойдет не по плану.

Кнопка reset (сброс настроек к заводским параметрам) - это крайняя мера, но часто выручает в случае проблем. У вас и так устройство работает на настройках по умолчанию и вы вернетесь к базовому функционалу.

Настройка WiFi

Это первое, что я меняю во всех устройствах. Мне не нравится абракадабра из непонятных символов и пароль без логики и возможности запомнить. У меня дома несколько устройств для управления локальной сетью и у каждого свой интерфейс. Когда человек впервые видит много буков на непонятном языке, он начинает теряться и пасовать. Нам нужны базовые понятия и маркеры. Любая настройка WiFi - это настройка беспроводных сетей. Ищите обозначения с упоминанием "WiFi" или "Wireles"

Интересная фишка - в настройках любого роутера на любом языке (а у меня мой модем на шведском, есть китайский Арчер с китайским) основные параметры будут написаны на английском.

В данном разделе нас интересует название сети и пароли. Исключительно функции для удобства. Сеть для массовой 2,4Hz называем обычно, а для сети 5Hz добавляем "_5" в конце (можно по любому) - это позволит вам быстро ориентироваться к какой сети вы подключаетесь.

Вы живете в скворечнике или частном секторе? Это самый главный вопрос, что влияет на ваши настройки. Чем больше "соседей" тем больше помех для вашей сети и хуже его работа. Именно в настройках WiFi нивелируются проблемы "окружения".

Базовые знания о WiFi

Существуют 3 основные частоты работы беспроводных устройств.

Базовая 2,4Hz - охватывает 117% всех устройств с беспроводными коммуникациями. Они везде и у каждого. Соседние станции мешают работе вашему устройству. В скворечниках скорость падает до 80% на пустом месте. В противовес этому, есть существенный плюс - это самый дальнобойный вариант с самым большим охватом по площади.

Стандартные 5Hz - сегодня большинство устройств поддерживает данный стандарт, но им пользуется значительно меньше пользователей, так как он не установлен "по умолчанию". Дальнобойность ниже, но скорость и качество сигнала выше. В скворечниках предпочтителен.

Новые 6Hz - Стандарт существует уже несколько лет, но имеет малую распространенность. Эфир чист как слеза ребенка и минимум помех. В 2024 году работает оптимально. В разных тестах разные результаты и про дальнобойность сказать ничего не могу.

Ширина канала - странно, но данный аспект редко освещают. Наверное одна из самых главных настроек в роутере о которой никто не говорит. В большинстве случаев стоит на 20Mhz





Это скорость с которой работает ваш WiFi. 20Mhz - это 50% и 40Mhz - это 100%. Этот параметр натурально режет пропускную способность беспроводной сети ровно в 2 раза. И по умолчанию включен именно обрезанный вариант.

В чем подвох? Это параметр для больших скворечников. Когда рядом много устройств на аналогичной частоте и каналах (канал - это частота со смещением в несколько герц от стандарта 2,4), то они мешают друг другу и скорость падает. Существует 13 каналов каждый по 20Mhz. Роутер может занять сразу 2 по 20 и может начать конфликтовать с соседями. В скворечниках настройка под вопросом, а в небольших домах и частном секторе однозначно переключить.

Каналы - у меня всегда стоят в режиме "Авто" роутер сам автоматически находит самый быстрый и чистый. Исключение, если у вас прошитый роутер и открыт 14 канал запрещенный в России, тогда он будет свободным и чистым, так как вы самый умный.

DHCP и DNS

Очень умные и продвинутые функции любого роутера. Первая отвечает за автоматическую настройку всех устройств подключенных к нему, вторая отвечает за легкую интернет цензуру от провайдера. По умолчанию первый передает все настройки прописанные во втором и добавляет свою щепотку соли.

Два основных параметра серьёзнейшим образом влияющие на работу локальной сети, ее скорость и стабильность. Местные провайдеры могут не успевать за мировыми трендами или скрывать их. Если все работает отлично, то данные настройки не рекомендуется менять.

У меня в сети несколько десятков устройств и мне хочется, чтобы они работали так, как хочется мне, а не моему поставщику интернета. Например, мне хочется чтобы устройства Xbox не догадывались, что они находятся в Беларуси. Если им сказать, что все американские устройства бегут в Вашингтон за верификацией, а не в Варшаву, то они "превратятся" в американцев - это утрировано, но суть та же.

DNS - это справочная, к которой обращаются компьютеры в поисках места жительства того или иного сервиса. Куда справочная отправит, там и будет наш сервис.

Каждый DNS - это физическое устройство. Чем меньше расстояние между мной и этим устройством, тем быстрее я нахожу нужную мне информацию и тем быстрее работает интернет. Если смотреть фильм - разница минимальна, но если открывать сайт с кучей рекламы и перекрестных ссылок - то эффект виден невооруженным взглядом.

Подбор правильного DNS

Тонкий вопрос, о котором мало кто задумывается. У местных провайдеров "справочный сервис" работает стабильно, но медленно. Точнее ... разница стандартного и оптимального будет до 10% скорости при листании браузера плюс цензура. Не много в абсолютных величинах. Но существует нераскрытый потенциал, о котором снова не говорят.

Это DNS от яндекса. Мусорный сервис с не самыми лучшими возможностями. Но они есть. Изменение "Справочного" сервиса позволят избавиться от назойливой рекламы. Российский гигант фильтрует около 5% интернет мусора и только от сторонних рекламных сетей. Свою рекламу и свой контент для взрослых он пропускает.

А еще есть "справочные" центры от антивирусных компаний и там можно заблокировать до 30% мусора. Просто прописали DNS и больше не видите рекламы казино в своем браузере. Для обычного ПК с кучей плагинов и программ функция не имеет смысла, но если речь идет о телевизоре, на который ничего не поставишь или в бюджетном телефоне, где каждый мегабайт на вес золота - функция обретает не эфемерные очертания.

Тут сделаю оговорку - подобные DNS сервера очень медленные и из лучше прописывать отдельно на нужных устройствах, а не везде. У меня для этого выделен отдельный роутер для телевизоров и телефонов.

DMZ она же Demilitarized Zone

Не все роутеры поддерживают данную функцию, но встречается достаточно часто. У всех роутеров есть минимальный "фейс контроль" на поступающий трафик. Данная функция позволяет некоторым устройствам в локальной сети работать БЕЗ данного "фейс-контроля". Непонятная фишка с непонятными перспективами. Есть ряд устройств, которые невозможно взломать из интернета при прямом доступе и им не нужен "фильтр трафика на хороший и плохой". Например, игровые консоли отлично работают без дополнительной защиты. При помещении нашей консоли в данную зону мы избавляемся от задержки в 5-7 мс и улучшаем отзывчивость в онлайн играх. Божественная фишка о которой редко говорят.

В настройках консоли ручками прописали адрес консоли и этот же адрес указали в настройках DMZ - 3 минуты суеты и вы победитель по жизни.





Два роутера в одной локальной сети

Много устройств в доме требуют особого подхода. Чтобы не создавать повышенную нагрузку на устройство стоит разделить ее на несколько устройств. Помимо самой нагрузки решается вопрос с "покрытием". Сложно установить точку доступа так, чтобы сигнал был хорошим во всех уголках квартиры, а случи бывают разные. У меня есть один роутер от провайдера, что раздает интернет и остался личный роутер с давних времен. Он все еще функционален и полон сил. За "бесплатно" и без греха.

У второго роутера есть несколько вариантов применения. Режим "Мост" когда устройство является прямым продолжением и имеет нулевую функциональность. Режим "Репитер" он же повторитель сигнала с чуть большей функциональностью. Вариант "старый роутер-модем" когда кабель от основного модема идет в порт "Интернет". Вариант "просто роутер" - когда кабель идет в обычный Lan-порт. Первые два отмел сразу.

Старый роутер-модем - на мой взгляд оптимальный вариант. Минимум настроек и все работает из коробки. DHCP из основного роутера передает все настройки и дальше все работает автоматически. Главный и явный минус - у вас 2 локальные сети и они не взаимодействуют друг с другом. Вы не можете перекинуть файлы с одного устройства в локальной сети 1 на другое устройство в локальной сети 2.

Просто-роутер - Так как два роутера в одной сети не могут спокойно сосуществовать, то нужно курение мануалов и гибкая настройка. Банальное разделение по соседним сетям с ручным прописыванием параметров не всегда помогает.

Послесловие

У современных роутеров громадный функционал. Они способны творить чудеса, стоит лишь прочитать инструкцию к применению. Маленькими шажочками из простого удлинителя они превратились в центры управления космических полетов. USB-разъем позволят подключить 4G модемы или создавать сервера, управлять устройствами в сети, контролировать трафик, защищать от вирусов, шифровать и обходить ограничения. Почти все, что описано в интернете по сетевой безопасности реализовано в маленьком рогатом друге. Стоит лишь начать...