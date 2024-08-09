Время летит, и память — не вечный хранитель всего, что однажды казалось важным. Собрал информацию, выверенную опытом и пропущенную сквозь призму личных исследований. Это не просто шпаргалка — это инструмент, который помогает ориентироваться в лабиринтах серых схем и ложных обещаний.

Здесь нет упоминаний о грядущих новинках, но зато есть то, что по-настоящему важно здесь и сейчас. В эпоху, когда границы стираются, а тени мошенников становятся все длиннее, точные знания — наше лучшее оружие. Этот сборник создан не для галочки, а чтобы каждый, кто им воспользуется, мог избежать ненужных рисков и получить максимум пользы от своего цифрового опыта.

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Предисловие

Данный материал используется как напоминалка для себя любимого. Постарался в одном месте записать всю имеющуюся у меня информацию и использовать как шпаргалку. Стал слишком старым и в голове нет возможности хранить всю имеющуюся информацию. Ввиду чего информация расписана в удобном лично для меня формате. Многие моменты требуют уточнения, но в основном все подтверждается опытом и личным исследованием.

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Данный материал написан в августе 2024 года и в нем нет информации о будущей серии PlayStation 5 Pro. Я не знаю, какой она будет, о маркировке и основных отличиях. Также нет достоверной информации о будущих консолях с объемом дискового хранилища в 2тб. У конкурента уже анонсированы подобные конфигурации и японская корпорация может добавить подобную консоль.

Зачем нам нужна эта информация

Регулярно что-то покупаю и продаю на вторичном рынке. В наше время развелось много личностей с сомнительной репутацией. Точная идентификация модели позволяет вычленить из толпы некоторый процент мошенников и их "правдоподобные истории". Один из вариантов отсева неблагонадежных сделок. Помимо прочего можно установить год и место происхождения устройства с локализацией некоторых проблем. Нужная информация и постоянно нужна где-то под рукой.

Уже собирал подобный материал про PS4

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Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия

А так же про консоли Xbox one

Справочник по Xbox one - модели и их отличия

Серый импорт

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С рынков России и Беларуси ушли многие представительства и товар ввозится обходными путями. В Минске часто можно встретить коробки из Евросоюза или Арабских Эмиратов. Встречал Японию и другие экзотические страны. Магазины электроники выживают как могут. И если в объявлении вижу "Купил консоль в Германии", а по номеру - это Египет, то есть некоторые "дополнительные" вопросы. Мелкие тонкости.

Основа-основ

Где посмотреть ревизию консоли ps5? Для начала стоит осмотреть упаковку. На ней в нескольких местах будет указана маркировка товара. Просто надо посмотреть внимательно и результат не заставит вас долго ждать.

Помимо упаковки, модель указывается на нижнем торце (основании) консоли. Тут стоит иметь в виду, что основание консоли может быть прикрыто подставкой. Думаю, вам хватит навыков, чтобы открутить "препятствие" и увидеть необходимую информацию.





Расшифровка информации

Модель консоли зашифрована различными символами и у каждого есть четкое позиционирование.

Первые три буквы CFI - Console Five International так и переводится международная версия пятой консоли

Далее идет шифр из 4-х цифр и одной буквы.

Первая цифра - это модельный ряд. Сейчас это цифра (1) для базовой версии и (2) для Slim версии. Скоро появится PRO вариант и первая цифра примет новое значение. Скорее всего это будет цифра (7)

Вторая цифра - это ревизия у модели. Сейчас это цифры от (0) до (2) По этой цифре можно узнать не только саму ревизию, но и год выпуска консоли.

Последняя буква - (A) - Модель с дисководом. (B) - Digital Edition.

Третья и четвертая цифра - это регион, для которого сертифицирована консоль. Тут есть много нюансов. Розетки в разных странах мира имеют разное выходное напряжение. В разных странах лицензирована своя частота работы WiFi. Для разных регионов оборудование собирается на разных производственных линиях. Куча мелочей. Длинный список значений. Есть несколько источников информации и многие противоречат друг другу:

00: Япония либо Глобальная версия;

либо Глобальная версия; 01: Неизвестно

02: Австралия , Новая Зеландия

, Новая Зеландия 03: Великобритания - Данные не проверены, есть вероятность существования;

04: Неизвестно

05: Неизвестно

05: Неизвестно 06: Неизвестно

07: Неизвестно

08: Россия, Украина, Индия, Средняя Азия;

Украина, Индия, Средняя Азия; 09: Китай Есть ограничения!!!

Есть ограничения!!! 10: Неизвестно

11: Неизвестно

12: Ближний Восток (включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию) - Данные не проверены, есть вероятность существования;

13: Юго-Восточная Азия (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия и др.) - Данные не проверены, есть вероятность существования;

14: Латинская Америка (включая Бразилию, Мексику и Центральную Америку) ;

(включая Бразилию, Мексику и Центральную Америку) ; 15: США , Канада (Северная Америка)

, Канада (Северная Америка) 16: Европа , Ближний Восток, Африка

, Ближний Восток, Африка 17: Монголия ;

; 18: Корея , другие азиатские страны;

, другие азиатские страны; 20: Казахстан, страны Центральной Азии - Данные не проверены, есть вероятность существования; (Вместо России);

Большой список моделей был обнаружен среди сертификатов одного популярного магазина





Если кратко смотреть на номер, то модель PlayStation 5 с кодом CFI-1218A

CFI — это обозначение серии моделей PlayStation 5.

1 — поколение консоли (в данном случае первое, то есть PlayStation 5).

2 — обозначение ревизии модели. Это третья ревизия

18 — региональная маркировка, которая указывает на соответствие модели для Южной Кореи.

A — версия с дисководом (Blu-ray).

Ревизии консолей и их отличия

Перед тем, как перейти к ревизиям, стоит объяснить особенность выпуска игровых консолей. Это бюджетные устройства для массового потребителя. Чтобы консоли начали приносить деньги, они обязаны завоевать свою аудиторию. На старте поколения, у игровых консолей мало ЯВНЫХ преимуществ перед предыдущим поколением. Геймеры не спешат покупать новое устройство. В бюджетном сегменте у людей нет денег. Если устройство работает, то нет причины тратить деньги. Топовых эксклюзивов не бывает на старте. Единственный козырь - это цена. Производители демпингуют устройства. Чтобы уменьшить расходы, со временем удешевляют сборку. Вместо кристалла изготовленного по 7 нм техпроцессу выпускают по 6 ни. Это уменьшает нагрев, можно удешевить систему охлаждения. Меньше потребление - можно удешевить блок питания и обвязку. Пять копеек тут, десять копеек там и на партии в 15 млн штук вырисовываются приличные суммы.

Существуют условные FAT версии и Slim. Каждый год японцы обновляли свои устройства. Очень удобно для сопоставления года выпуска и общего пробега устройства.





CFI 10xxx - FAT версия. Самая первая ревизия. Вышла в 2020 и сняли с продажи в конце 2021 года

CFI 11xxx - FAT версия. Вторая ревизия. Упростили систему охлаждения. Поставили более мощный и шумный вентилятор. Минорные изменения. Сняли с продажи в конце 2022 года.

CFI 12xxx - FAT версия. Третья ревизия. Кристалл перешел на новый техпроцесс, с 7нм на 6нм. Серьезные изменения в системе охлаждения. Меньше кушает.

На фото рядышком расположены первая и третья ревизии, чтобы вы понимали, насколько сильно обрезали систему охлаждения. Она практически вдвое меньше.





CFI 20xxx - Slim версия. Первая упрощённая вариация. На 30% уменьшились габариты. Система меньше кушает и удалось сократить внутреннее пространство. Помимо уменьшения консоли, есть еще 3 существенных изменения перед FAT:

Съемный дисковод. Теперь любой желающий может превратить цифровую версию в дисковую. И... об этом никто не говорит. Дисковую обратно в цифровую. Можно купить с приводом, а его продать :-)

Сменные боковые панели. Китай завален пластиком разных расцветок. Можно кастомизировать свое устройство под любой формат и делать это регулярно.

В комплекте отсутствует подставка для вертикальной установки.

Послесловие

Когда все сказано и сделано, в мире цифровых реалий остается лишь одно — умение различать важное от незначительного. Этот путь не заканчивается здесь, но каждый шаг на нем укрепляет уверенность и проясняет картину.

Глубокое понимание деталей, способность видеть за фасадом и готовность искать ответы — вот что делает нас по-настоящему подготовленными. И пусть технологии меняются, принципы остаются неизменными: знание — это сила, а внимание к мелочам — ключ к успеху.

Дорога продолжается, и с каждым новым поворотом нас ждут новые открытия. Но теперь, когда за плечами такой багаж, впереди не страшно. Точность, осведомленность и интуиция — ваши лучшие спутники на этом пути.