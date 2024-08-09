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Справочник по PlayStation 5 - ревизии и их отличия

Тонкости в деталях — ключ к пониманию мира технологий. Даже в самых незначительных нюансах скрывается истина, которая может изменить все.
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Время летит, и память — не вечный хранитель всего, что однажды казалось важным. Собрал информацию, выверенную опытом и пропущенную сквозь призму личных исследований. Это не просто шпаргалка — это инструмент, который помогает ориентироваться в лабиринтах серых схем и ложных обещаний.

Здесь нет упоминаний о грядущих новинках, но зато есть то, что по-настоящему важно здесь и сейчас. В эпоху, когда границы стираются, а тени мошенников становятся все длиннее, точные знания — наше лучшее оружие. Этот сборник создан не для галочки, а чтобы каждый, кто им воспользуется, мог избежать ненужных рисков и получить максимум пользы от своего цифрового опыта.

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Предисловие

Данный материал используется как напоминалка для себя любимого. Постарался в одном месте записать всю имеющуюся у меня информацию и использовать как шпаргалку. Стал слишком старым и в голове нет возможности хранить всю имеющуюся информацию. Ввиду чего информация расписана в удобном лично для меня формате. Многие моменты требуют уточнения, но в основном все подтверждается опытом и личным исследованием.

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Данный материал написан в августе 2024 года и в нем нет информации о будущей серии PlayStation 5 Pro. Я не знаю, какой она будет, о маркировке и основных отличиях. Также нет достоверной информации о будущих консолях с объемом дискового хранилища в 2тб. У конкурента уже анонсированы подобные конфигурации и японская корпорация может добавить подобную консоль.

Зачем нам нужна эта информация

Регулярно что-то покупаю и продаю на вторичном рынке. В наше время развелось много личностей с сомнительной репутацией. Точная идентификация модели позволяет вычленить из толпы некоторый процент мошенников и их "правдоподобные истории". Один из вариантов отсева неблагонадежных сделок. Помимо прочего можно установить год и место происхождения устройства с локализацией некоторых проблем. Нужная информация и постоянно нужна где-то под рукой. 

Уже собирал подобный материал про PS4

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 Справочник по PlayStation 4. Ревизии и их отличия 

А так же про консоли Xbox one

Справочник по Xbox one - модели и их отличия

Серый импорт

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С рынков России и Беларуси ушли многие представительства и товар ввозится обходными путями. В Минске часто можно встретить коробки из Евросоюза или Арабских Эмиратов. Встречал Японию и другие экзотические страны. Магазины электроники выживают как могут. И если в объявлении вижу "Купил консоль в Германии", а по номеру - это Египет, то есть некоторые "дополнительные" вопросы. Мелкие тонкости.

Основа-основ

Где посмотреть ревизию консоли ps5? Для начала стоит осмотреть упаковку. На ней в нескольких местах будет указана маркировка товара. Просто надо посмотреть внимательно и результат не заставит вас долго ждать.

Помимо упаковки, модель указывается на нижнем торце (основании) консоли. Тут стоит иметь в виду, что основание консоли может быть прикрыто подставкой. Думаю, вам хватит навыков, чтобы открутить "препятствие" и увидеть необходимую информацию.


Расшифровка информации

Модель консоли зашифрована различными символами и у каждого есть четкое позиционирование.

Первые три буквы CFI - Console Five International так и переводится международная версия пятой консоли

Далее идет шифр из 4-х цифр и одной буквы.

Первая цифра - это модельный ряд. Сейчас это цифра (1) для базовой версии и (2) для Slim версии. Скоро появится PRO вариант и первая цифра примет новое значение. Скорее всего это будет цифра (7)

Вторая цифра - это ревизия у модели. Сейчас это цифры от (0) до (2) По этой цифре можно узнать не только саму ревизию, но и год выпуска консоли. 

Последняя буква -  (A) - Модель с дисководом. (B)  - Digital Edition.

Третья и четвертая цифра - это регион, для которого сертифицирована консоль. Тут есть много нюансов. Розетки в разных странах мира имеют разное выходное напряжение. В разных странах лицензирована своя частота работы WiFi. Для разных регионов оборудование собирается на разных производственных линиях. Куча мелочей. Длинный список значений. Есть несколько источников информации и многие противоречат друг другу:

  • 00: Япония либо Глобальная версия;
  • 01: Неизвестно
  • 02: Австралия, Новая Зеландия  
  • 03: Великобритания - Данные не проверены, есть вероятность существования;
  • 04: Неизвестно
    05: Неизвестно
  • 06: Неизвестно
  • 07: Неизвестно
  • 08: Россия, Украина, Индия, Средняя Азия;
  • 09: Китай Есть ограничения!!!
  • 10: Неизвестно
  • 11: Неизвестно
  • 12: Ближний Восток (включая Объединенные Арабские Эмираты, Саудовскую Аравию) - Данные не проверены, есть вероятность существования;
  • 13: Юго-Восточная Азия (Сингапур, Малайзия, Таиланд, Индонезия и др.) - Данные не проверены, есть вероятность существования;
  • 14: Латинская Америка (включая Бразилию, Мексику и Центральную Америку) ;
  • 15: США, Канада (Северная Америка)
  • 16: Европа, Ближний Восток, Африка
  • 17: Монголия;
  • 18: Корея, другие азиатские страны;
  • 20: Казахстан, страны Центральной Азии - Данные не проверены, есть вероятность существования; (Вместо России);

Большой список моделей был обнаружен среди сертификатов одного популярного магазина


Если кратко смотреть на номер, то модель PlayStation 5 с кодом CFI-1218A

  • CFI — это обозначение серии моделей PlayStation 5.
  • 1 — поколение консоли (в данном случае первое, то есть PlayStation 5).
  • 2 — обозначение ревизии модели. Это третья ревизия
  • 18 — региональная маркировка, которая указывает на соответствие модели для Южной Кореи.
  • A — версия с дисководом (Blu-ray).

Ревизии консолей и их отличия

Перед тем, как перейти к ревизиям, стоит объяснить особенность выпуска игровых консолей. Это бюджетные устройства для массового потребителя. Чтобы консоли начали приносить деньги, они обязаны завоевать свою аудиторию. На старте поколения, у игровых консолей мало ЯВНЫХ преимуществ перед предыдущим поколением. Геймеры не спешат покупать новое устройство. В бюджетном сегменте у людей нет денег. Если устройство работает, то нет причины тратить деньги. Топовых эксклюзивов не бывает на старте. Единственный козырь - это цена. Производители демпингуют устройства. Чтобы уменьшить расходы, со временем удешевляют сборку. Вместо кристалла изготовленного по 7 нм техпроцессу выпускают по 6 ни. Это уменьшает нагрев, можно удешевить систему охлаждения. Меньше потребление - можно удешевить блок питания и обвязку. Пять копеек тут, десять копеек там и на партии в 15 млн штук вырисовываются приличные суммы.

Существуют условные FAT версии и Slim. Каждый год японцы обновляли свои устройства. Очень удобно для сопоставления года выпуска и общего пробега устройства.


CFI 10xxx - FAT версия.  Самая первая ревизия. Вышла в 2020 и сняли с продажи в конце 2021 года

CFI 11xxx - FAT версия. Вторая ревизия. Упростили систему охлаждения. Поставили более мощный и шумный вентилятор. Минорные изменения. Сняли с продажи в конце 2022 года.

CFI 12xxx - FAT версия. Третья ревизия. Кристалл перешел на новый техпроцесс, с 7нм на 6нм. Серьезные изменения в системе охлаждения. Меньше кушает. 

На фото рядышком расположены первая и третья ревизии, чтобы вы понимали, насколько сильно обрезали систему охлаждения. Она практически вдвое меньше.


CFI 20xxx - Slim версия. Первая упрощённая вариация. На 30% уменьшились габариты. Система меньше кушает и удалось сократить внутреннее пространство. Помимо уменьшения консоли, есть еще 3 существенных изменения перед FAT:

  • Съемный дисковод. Теперь любой желающий может превратить цифровую версию в  дисковую. И... об этом никто не говорит. Дисковую обратно в цифровую. Можно купить с приводом, а его продать :-)
  • Сменные боковые панели. Китай завален пластиком разных расцветок. Можно кастомизировать свое устройство под любой формат и делать это регулярно.
  • В комплекте отсутствует подставка для вертикальной установки.

Послесловие

Когда все сказано и сделано, в мире цифровых реалий остается лишь одно — умение различать важное от незначительного. Этот путь не заканчивается здесь, но каждый шаг на нем укрепляет уверенность и проясняет картину.

Глубокое понимание деталей, способность видеть за фасадом и готовность искать ответы — вот что делает нас по-настоящему подготовленными. И пусть технологии меняются, принципы остаются неизменными: знание — это сила, а внимание к мелочам — ключ к успеху.

Дорога продолжается, и с каждым новым поворотом нас ждут новые открытия. Но теперь, когда за плечами такой багаж, впереди не страшно. Точность, осведомленность и интуиция — ваши лучшие спутники на этом пути.

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